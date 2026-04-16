വനിതാ സംവരണത്തെ എതിർത്തവരോട് സ്ത്രീകൾ ക്ഷമിക്കില്ല: പ്രതിപക്ഷത്തെ വിമർശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി
വനിതാ സംവരണത്തിനായുള്ള സർക്കാരിന്റെ നീക്കത്തെ വ്യാഴാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ന്യായീകരിച്ചു, ഇതിനെ "പൈതൃകത്തെ നിർവചിക്കുന്ന നിമിഷം" എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും നടപടിയെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു.
വനിതാ സംവരണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ മറവിൽ കേന്ദ്രം അതിർത്തി നിർണ്ണയം അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച കോൺഗ്രസും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും നടത്തിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പാർലമെന്റ് പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിനിടെ ലോക്സഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി മറുപടി നൽകി.
വിമർശകർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ചില ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി. "തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വനിതാ സംവരണ ബില്ലിനെ എതിർത്ത ആരെയും സ്ത്രീകൾ വെറുതെ വിട്ടില്ലെന്ന് ചരിത്രം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു," അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി, ഈ വിഷയത്തിന് രാഷ്ട്രീയ നിറം നൽകേണ്ടതില്ലെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വനിതാ സംവരണ നിയമത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനുള്ള ഭരണഘടന (131-ാം ഭേദഗതി) ബിൽ വ്യാഴാഴ്ച ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. വനിതാ ക്വാട്ട നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനും ഡീലിമിറ്റേഷൻ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള മൂന്ന് ബില്ലുകൾ കേന്ദ്രം അവതരിപ്പിച്ചു.
ലോക്സഭയുടെ നിലവിലെ അംഗബലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉടൻ തന്നെ സംവരണം നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് എംപിമാർ നേരത്തെ സഭാ നടപടികൾക്കിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബിജെപി തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി അതിർത്തി നിർണ്ണയം ഒരു "രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി" ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് പാർട്ടി ആരോപിച്ചു.
മറുപടിയായി, രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളാൽ പ്രചോദിതമല്ല, ദേശീയ താൽപ്പര്യം മുൻനിർത്തിയാണ് തീരുമാനം എടുത്തതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഉറപ്പ് നൽകി.
പാർലമെന്റിലും സംസ്ഥാന അസംബ്ലികളിലും 33 ശതമാനം സംവരണം സ്ത്രീകളുടെ അവകാശമാണെന്നും അത് ഒരു സമ്മാനമല്ലെന്നും പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി, നിയമനിർമ്മാണത്തെ കൂട്ടായി പിന്തുണയ്ക്കാൻ പാർട്ടികളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. താഴെത്തട്ടിൽ സ്ത്രീകളുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പങ്കാളിത്തം ഭരണത്തിൽ കൂടുതൽ പങ്കുവഹിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തിയതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകൾ രാഷ്ട്രീയമായി ബോധവാന്മാരാണ്. പഞ്ചായത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ അസ്വസ്ഥരാണ്. തീരുമാനമെടുക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
'വിക്ഷിത് ഭാരതം' എന്ന തന്റെ സർക്കാരിന്റെ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായിട്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വനിതാ സംവരണ ബില്ലിന് രൂപം നൽകിയത്, എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നയരൂപീകരണമില്ലാതെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച മാത്രം പോരാ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"സബ്കാ സാത്ത്, സബ്കാ വികാസ്' എന്ന ആശയത്തിന്റെ ആത്മാവ് നയരൂപീകരണത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ അമ്പത് ശതമാനം പേരെയും തീരുമാനമെടുക്കലിന്റെ ഭാഗമാക്കണം. ഇതാണ് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യം."
ചരിത്രപരമായ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി നിയമസഭാംഗങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ചർച്ചയ്ക്കിടെ ഉന്നയിച്ച പ്രത്യേക ആശങ്കകൾ സർക്കാർ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയ അദ്ദേഹം, ബിൽ പാളം തെറ്റിക്കരുതെന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
"രാജ്യത്തിന്റെ വികസന യാത്രയിൽ സംഭാവന ചെയ്യാനുള്ള പദവി നമുക്കുണ്ട്. ഈ സുപ്രധാന അവസരം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കരുത്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.