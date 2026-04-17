വനിത സംവരണ ഭേദഗതി ബില് പരാജയപ്പെട്ടു
Apr 17, 2026, 20:13 IST
ന്യൂഡല്ഹി: ലോക്സഭയില് നടന്ന വോട്ടെടുപ്പില് വനിത സംവരണ ഭേദഗതി ബില് പരാജയപ്പെട്ടു. മൂന്നില് രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചാല് മാത്രമേ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ബില്ലുകള് പാസാവുകയുള്ളു. ലോക്സഭാംഗങ്ങളില് 489 പേര് വോട്ടു ചെയ്തതില് 278 അംഗങ്ങള് ബില്ലിനെ പിന്തുണച്ചു. ബില്ലിനെ എതിര്ത്ത് 211 അംഗങ്ങളാണ് വോട്ടു ചെയ്തത്. നിശ്ചിത ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാത്തതിനാല് ബില് പാസായില്ല.
ലോക്സഭയിലെ 537 അംഗങ്ങളില് 360പേര് അനുകൂലമായി വോട്ടു ചെയ്താലാണ് ഭേദഗതി പാസാവുക. ഭരണപക്ഷമായ എന്ഡിഎയ്ക്ക് ലോക്സഭയില് 293 അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. 67 സീറ്റുകളുടെ കുറവാണ് എന്ഡിഎയ്ക്കുള്ളത്. രാജ്യസഭയില് 142ല് അധികം സീറ്റുള്ള എന്ഡിഎയ്ക്ക് 21 സീറ്റുകളുടെ കുറവാണ് ബില് പാസാക്കാനുള്ളത്.