സ്ത്രീസുരക്ഷ കടലാസിൽ മാത്രം, ബജറ്റ് വെട്ടിക്കുറച്ചു; മോദി സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി
സ്ത്രീ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് രാജ്യത്ത് ധാരാളം ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അടിസ്ഥാന സ്ഥിതി ശരിക്കും മാറിയിട്ടുണ്ടോ? കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ വിഷയത്തിൽ മോദി സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചു. സ്ത്രീ സുരക്ഷ എന്നത് സർക്കാരിന്റെ ഒരു "സർക്കാർ പദ്ധതി" മാത്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്നും, യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് സർക്കാരിന്റെ പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്തമായിരിക്കണമെന്നും രാഹുൽ പറയുന്നു. ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറല്ലെന്നും, ഇന്ന് സ്ത്രീകളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി സൃഷ്ടിച്ച "വൺ സ്റ്റോപ്പ് സെന്ററുകൾ" (OSC) നിസ്സഹായരായി കാണപ്പെടുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ആരോപിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ സഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് പകരം സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ച് ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?
തന്റെ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ചാനലിലെ ഒരു പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചതെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. മാർച്ച് 27 ന് ലോക്സഭയിൽ ഈ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചില നിശിത ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള നിരവധി വൺ സ്റ്റോപ്പ് സെന്ററുകൾ അടച്ചുപൂട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ജീവനക്കാരുടെ കുറവുണ്ടോ? നിയമം അനുശാസിക്കുന്നതുപോലെ 24 മണിക്കൂറും ജോലി നടക്കുന്നുണ്ടോ? മറുപടിയായി, എല്ലാം തൃപ്തികരമാണെന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞു. ഇത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു, "എല്ലാം നന്നായി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിൽ ഇത്രയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ?" അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
ബജറ്റിനെതിരെയായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണം. അദ്ദേഹം ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു. വനിതാ-ശിശു വികസന മന്ത്രാലയത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഓരോ 100 രൂപയിലും 60 പൈസ മാത്രമാണ് ഈ 'വൺ സ്റ്റോപ്പ് സെന്ററുകൾ'ക്കായി ചെലവഴിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്ത്രീ സുരക്ഷയാണ് സർക്കാരിന്റെ മുൻഗണനയെങ്കിൽ, എന്തുകൊണ്ടാണ് സഹായം 5 ൽ 3 സ്ത്രീകളിൽ എത്താത്തത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ചോദ്യം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ സംസാരമുള്ളൂ, പക്ഷേ നടപടിയുടെ കാര്യത്തിൽ വാതിലുകൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.
'വൺ സ്റ്റോപ്പ് സെന്റർ' എന്താണ്, സർക്കാരിന് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?
ഇനി ചോദ്യം ഉയരുന്നു: ഈ "വൺ സ്റ്റോപ്പ് സെന്റർ" എന്താണ്? ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, അക്രമത്തിന് ഇരയായ ഏതൊരു സ്ത്രീക്കും ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായവും ഒരു മേൽക്കൂരയ്ക്ക് കീഴിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത്. അവർക്ക് ഒരു ഡോക്ടർ, അഭിഭാഷകൻ, പോലീസ് സഹായം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് അഭയം എന്നിവ ആവശ്യമാണെങ്കിലും, ഈ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇതിനായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. സർക്കാരിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, 2015 മുതൽ ഏകദേശം 13.37 ലക്ഷം സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പാർലമെന്റിൽ രാഹുലിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് രേഖാമൂലം നൽകിയ മറുപടിയിൽ, കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സാവിത്രി താക്കൂർ ഈ കേന്ദ്രങ്ങൾ മിഷൻ ശക്തിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ കേന്ദ്രങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഉത്തരവാദികളാണെന്ന് സർക്കാർ വാദിക്കുന്നു. കൂടാതെ, 2020 ലും 2025 ലും നീതി ആയോഗ് ഈ പദ്ധതികൾ അവലോകനം ചെയ്തതായും കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രകടനം തൃപ്തികരമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതായും സർക്കാർ അവകാശപ്പെട്ടു. സ്ത്രീകൾക്ക് നിയമപരവും വൈദ്യപരവുമായ സഹായം തുടർച്ചയായി തുറക്കുന്നുണ്ടെന്നും സർക്കാർ പറയുന്നു.
എന്നാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി സർക്കാരിന്റെ അവകാശവാദങ്ങളോട് വിയോജിക്കുന്നു. എല്ലാം തൃപ്തികരമാണെന്ന സർക്കാരിന്റെ വാദം പൊതുജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നേരെ കണ്ണടച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. രാജ്യമെമ്പാടും നിന്ന് പരാതികൾ ഉയരുകയും ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് രൂക്ഷമാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സർക്കാരിന് അവ എങ്ങനെ അവഗണിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് രാഹുൽ വാദിക്കുന്നു? മൊത്തത്തിൽ, സ്ത്രീ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിനെ വിശ്രമിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാഹുലിന്റെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളും ആരോപണങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് വരും ദിവസങ്ങളിൽ സർക്കാർ എന്ത് വിശദീകരണം നൽകുമെന്ന് ഇനി കണ്ടറിയണം