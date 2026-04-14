നോയിഡയിലെ തൊഴിലാളി സമരം; പാകിസ്താൻ ബന്ധം അന്വേഷിക്കുന്നു: 300 പേർ അറസ്റ്റിൽ
നോയിഡയിൽ തൊഴിലാളികൾ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെയുണ്ടായ അക്രമസംഭവങ്ങൾ ആസൂത്രിതമായ ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് തൊഴിൽ മന്ത്രി അനിൽ രാജ്ഭർ. സംഭവത്തിൽ പാകിസ്താൻ ബന്ധമുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അധികൃതർ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. മേഖലയിൽ നിന്ന് അടുത്തിടെ നടന്ന ഭീകരബന്ധമുള്ള അറസ്റ്റുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നീക്കം. സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ മുന്നൂറോളം പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
സംസ്ഥാനത്ത് അസ്ഥിരതയുണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അക്രമങ്ങൾ നടന്നതെന്ന് പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പാകിസ്താൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹാൻഡ്ലർമാരുമായി ബന്ധമുള്ള നാല് ഭീകരവാദികളെ അടുത്തിടെ നോയിഡയിൽ നിന്നും മീററ്റിൽ നിന്നും പിടികൂടിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നില തകർക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടന്നിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ലെന്ന് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ രാജ്ഭർ വ്യക്തമാക്കി.
അക്രമാസക്തമായ പ്രതിഷേധം
ശമ്പള വർദ്ധനവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫാക്ടറി തൊഴിലാളികൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധമാണ് നോയിഡയിലെ ഫേസ്-2, സെക്ടർ 60, സെക്ടർ 62, സെക്ടർ 84 എന്നിവിടങ്ങളിൽ അക്രമത്തിൽ കലാശിച്ചത്. നിരവധി വാഹനങ്ങൾ തീയിടുകയും കെട്ടിടങ്ങൾക്കും പൊതുമുതലിനും നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. കല്ലേറിനെത്തുടർന്ന് നഗരത്തിലെ പ്രധാന പാതകളിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിച്ചാണ് പോലീസ് പ്രതിഷേധക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടത്.
അറസ്റ്റും നിരീക്ഷണവും
അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ ഇതുവരെ 300 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും നൂറിലധികം പേരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായും പോലീസ് അറിയിച്ചു. ഫാക്ടറികളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അക്രമികളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് മുസാഫർനഗറിൽ പങ്കെടുത്ത പരിപാടി തടസ്സപ്പെടുത്താൻ രാജ്യവിരുദ്ധ ശക്തികൾ ശ്രമിച്ചതായും മന്ത്രി ആരോപിച്ചു. തൊഴിലാളികൾ പ്രകോപനങ്ങളിൽ വീഴരുതെന്നും സമാധാനം പാലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാണെന്നും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ നോയിഡയിലെത്തി ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. നിലവിൽ നോയിഡയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പോലീസിനും അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗത്തിനും പുറമെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗൗതം ബുദ്ധ നഗർ പോലീസ് കമ്മീഷണറേറ്റിന് കീഴിലെ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിലായി ഏഴ് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
പ്രതിഷേധത്തിന്റെ കാരണം
ഹരിയാനയിൽ അടുത്തിടെ നടപ്പിലാക്കിയ ശമ്പള വർദ്ധനവിന് സമാനമായ വർദ്ധനവ് നോയിഡയിലും വേണമെന്ന ആവശ്യമാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് ആധാരമായത്. വിലക്കയറ്റത്തിൽ ആശ്വാസം വേണമെന്നും തൊഴിലാളികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഏപ്രിൽ 13-ഓടെ പ്രതിഷേധം നാലാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച മാത്രം ഏകദേശം 45,000-ത്തോളം തൊഴിലാളികൾ നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒത്തുചേർന്നതായാണ് പോലീസ് കണക്ക്.
തൊഴിലാളികൾ സമാധാനപരമായി പിരിഞ്ഞുപോയതിന് ശേഷം അയൽ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ചില സംഘങ്ങൾ എത്തി അക്രമം അഴിച്ചുവിടുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഗൗതം ബുദ്ധ നഗർ പോലീസ് കമ്മീഷണർ ലക്ഷ്മി സിംഗ് പറഞ്ഞു. തൊഴിലാളികൾ മുന്നോട്ടുവെച്ച അഞ്ച് ആവശ്യങ്ങളിൽ നാലെണ്ണം അംഗീകരിച്ചതായും ബാക്കിയുള്ളവ പരിഗണിക്കാൻ ഉന്നതതല സമിതി രൂപീകരിച്ചതായും പോലീസ് അറിയിച്ചു.