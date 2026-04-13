നോയിഡയിൽ തൊഴിലാളി സമരം അക്രമാസക്തമായി; വാഹനങ്ങൾക്ക് തീയിട്ടു
Apr 13, 2026, 14:11 IST
ശമ്പള വർദ്ധനവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് നോയിഡയിൽ തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ നടത്തിവന്ന പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമായി. തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന സമരത്തിനിടെ തൊഴിലാളികൾ വാഹനങ്ങൾക്ക് തീയിടുകയും പോലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടുകയും ചെയ്തു. പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്ന് ഡൽഹി-നോയിഡ അതിർത്തിയിൽ കിലോമീറ്ററുകളോളം നീളുന്ന കടുത്ത ഗതാഗതക്കുരുക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ജനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിടാൻ പോലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തി.
നോയിഡ ഫേസ് 2 മേഖലയിലാണ് സംഘർഷം രൂക്ഷമായത്. സെക്ടർ 1, 84 എന്നിവിടങ്ങളിലും സെക്ടർ 59, 60 മേഖലകളിലും പ്രതിഷേധക്കാർ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ തകർക്കുകയും രണ്ട് മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾക്ക് തീയിടുകയും ചെയ്തു. സാഹചര്യം നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ആംഡ് കോൺസ്റ്റാബുലറി (PAC), റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് (RAF) എന്നിവരെ സ്ഥലത്ത് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഫാക്ടറികൾ അടച്ചു; പ്രതിഷേധം ശക്തം
ശമ്പള വർദ്ധനവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി തൊഴിലാളികൾ തെരുവിലിറങ്ങിയതോടെ നോയിഡയിലെ വ്യവസായ മേഖല സ്തംഭിച്ചു. സെക്ടർ 59-ലെ നിരവധി ഫാക്ടറികൾ അടച്ചുപൂട്ടാൻ അധികൃതർ നിർബന്ധിതരായി. കൂടുതൽ അക്രമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തൊഴിലാളികളുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലയിടങ്ങളിലും സംഘർഷാവസ്ഥ തുടരുകയാണ്.
ശമ്പള വർദ്ധനവ് സംബന്ധിച്ച് ജില്ലാ അധികാരികളും വ്യവസായ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നൽകിയ ഉറപ്പുകൾ പാലിക്കപ്പെടാത്തതാണ് തൊഴിലാളികളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്.
ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു; വലഞ്ഞ് യാത്രക്കാർ
പ്രതിഷേധക്കാർ പ്രധാന റോഡുകൾ ഉപരോധിച്ചതോടെ ഡിഎൻഡി ഫ്ലൈവേ (DND Flyway) ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാതകളിൽ വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര ദൃശ്യമായി. ഓഫീസ് സമയത്തുണ്ടായ ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാരാണ് മണിക്കൂറുകളോളം കുടുങ്ങിക്കിടന്നത്. ഡൽഹി ട്രാഫിക് പോലീസ് പ്രത്യേക യാത്രാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു.
ചില്ല ബോർഡിന് സമീപം നോയിഡ ലിങ്ക് റോഡ് പ്രതിഷേധക്കാർ പൂർണ്ണമായും ഉപരോധിച്ചതിനാൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നോയിഡയിലേക്കുള്ള ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗതാഗതം വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ ഡൽഹിയിലെയും നോയിഡയിലെയും പോലീസ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാഹനങ്ങളുടെ ബാഹുല്യം പ്രതിസന്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
അധികൃതരുടെ ഇടപെടൽ
സമരം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി നോയിഡ അതോറിറ്റിയിൽ അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നു. തൊഴിലാളികളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക, ഓവർടൈമിന് ഇരട്ടി ശമ്പളം നൽകുക, ബോണസ് ഉറപ്പാക്കുക, പ്രതിവാര അവധി നൽകുക, ജോലിസ്ഥലത്തെ സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു.
ഗൗതം ബുദ്ധ നഗർ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് മേധ രൂപം തൊഴിലാളികൾക്കായി പ്രത്യേക ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകളും കൺട്രോൾ റൂമും പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരാതികൾ ഉടനടി പരിഹരിക്കുമെന്ന് അവർ ഉറപ്പ് നൽകി. വ്യവസായ മേഖലകളിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയതായും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും പോലീസ് കമ്മീഷണറേറ്റ് അറിയിച്ചു.