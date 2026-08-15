ഇന്ത്യയുടെ 80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ആശംസകൾ നേർന്ന് ലോകനേതാക്കൾ
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയുടെ 80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്കും ആശംസകൾ അറിയിച്ച് ലോകനേതാക്കൾ. റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ, ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ, യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ, ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്റണി അൽബാനീസ്, മാലദ്വീപ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് മുയിസു തുടങ്ങിയ ആഗോള നേതാക്കൾ ഇന്ത്യയുടെ സമാനതകളില്ലാത്ത വികസന യാത്രയെയും ആഗോളതലത്തിൽ വളർന്നുവരുന്ന സ്വാധീനത്തെയും പ്രശംസിച്ചു.
പ്രധാന ലോകനേതാക്കളുടെ സന്ദേശങ്ങൾ:
റഷ്യ (പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ): സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക, ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യ നേടുന്ന അഭൂതപൂർവ്വമായ നേട്ടങ്ങളെ പുടിൻ പ്രശംസിച്ചു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള 'പ്രത്യേക തന്ത്രപ്രധാന സഹകരണം' കൂടുതൽ ശക്തമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ഫ്രാൻസ് (പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ): ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ നേർന്ന മാക്രോൺ, ഉഭയകക്ഷി തന്ത്രപ്രധാന ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
അമേരിക്ക (സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ): ഭാരതവും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എക്കാലത്തെക്കാളും ശക്തമാണെന്ന് മാർക്കോ റൂബിയോ വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിരോധം, ഊർജ്ജ സുരക്ഷ, എ.ഐ (AI), ബഹിരാകാശം, വാണിജ്യം എന്നിവയിലെ സഹകരണം നിർണ്ണായകമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
ഓസ്ട്രേലിയ (പ്രധാനമന്ത്രി ആന്റണി അൽബാനീസ്): ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുമായ ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് അൽബാനീസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
അയൽരാജ്യങ്ങളുടെയും മറ്റ് പങ്കാളികളുടെയും പിന്തുണ:
മാലദ്വീപ് (പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് മുയിസു): പരസ്പര ബഹുമാനത്തിലും പങ്കാളിത്തത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് മുയിസു ഉറപ്പുനൽകി.
നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്: നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി ബാലേന്ദ്ര ഷാ, ഭൂട്ടാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെറിംഗ് ടോബ്ഗേ, ബംഗ്ലാദേശ് ഹൈക്കമ്മീഷൻ എന്നിവർ ചരിത്രപരമായ സൗഹൃദബന്ധവും ത്യാഗനിർഭരമായ സ്വാതന്ത്ര്യസമര ഓർമ്മകളും പങ്കുവെച്ചു.
ഇസ്രായേൽ (പ്രസിഡന്റ് ഐസക് ഹെർസോഗ്): മുൻനിര സാങ്കേതികവിദ്യ, പ്രതിരോധം, ജലപരിപാലനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ സഹകരണം എടുത്തുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹിന്ദിയിലാണ് അദ്ദേഹം ആശംസകൾ അറിയിച്ചത്.
ശ്രീലങ്ക, അർജന്റീന, കാനഡ, തായ്വാൻ തുടങ്ങി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളും ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ നേർന്നു.