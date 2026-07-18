മികച്ച നടി യാമി ഗൗതം, കാർത്തിക് ആര്യനും മമ്മൂട്ടിക്കുമൊപ്പം മികച്ച നടന്റെ പുരസ്കാരം പങ്കിട്ടു; അമരനിലൂടെ രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി മികച്ച സംവിധായകൻ
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ചലച്ചിത്ര ബഹുമതിയായ 72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ന്യൂഡൽഹിയിലെ നാഷണൽ മീഡിയ സെന്ററിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പ്രശസ്ത മലയാളി സംവിധായകൻ ജയരാജ് അധ്യക്ഷനായ 11 അംഗ ജൂറിയാണ് 2024 ജനുവരി 1 മുതൽ ഡിസംബർ 31 വരെ സെൻസർ ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വിജയികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വൻ നേട്ടമാണ് ഇത്തവണയും പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. രാഹുൽ സദാശിവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഭ്രമയുഗം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനത്തിലൂടെ മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി. നടൻ കാർത്തിക് ആര്യനും (ചന്തു ചാമ്പ്യൻ) മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം പങ്കിട്ടു. 'ആർട്ടിക്കിൾ 370' എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് യാമി ഗൗതം മികച്ച നടിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
'എആർഎം' (ARM) എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗാനത്തിലൂടെ വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി മികച്ച ഗായികയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടി. മികച്ച മലയാള ചിത്രമായി 'ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ' തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 'ഭ്രമയുഗം' മികച്ച ഛായാഗ്രഹണത്തിനുള്ള പുരസ്കാരവും സ്വന്തമാക്കി.
തമിഴ് താരം ധനുഷ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'റായൻ' മികച്ച തമിഴ് ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, 'ക്യാപ്റ്റൻ മില്ലർ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് ധനുഷിന് പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശവും ലഭിച്ചു. നോൺ ഫീച്ചർ വിഭാഗത്തിൽ മലയാളത്തിൽ നിന്നുള്ള 'ഭദ്രകാളി നാടകം' പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശം നേടി.
പുരസ്കാരങ്ങൾ - പൂർണ്ണ രൂപം (Winners List)
പ്രധാന പുരസ്കാരങ്ങൾ (Feature Films)
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പുരസ്കാരം
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ജേതാവ് / ചിത്രം
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ഭാഷ / മറ്റ് വിവരങ്ങൾ
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മികച്ച നടൻ
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മമ്മൂട്ടി (ചിത്രം: ഭ്രമയുഗം), കാർത്തിക് ആര്യൻ (ചിത്രം: ചന്തു ചാമ്പ്യൻ)
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മലയാളം / ഹിന്ദി
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മികച്ച നടി
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യാമി ഗൗതം (ചിത്രം: ആർട്ടിക്കിൾ 370)
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ഹിന്ദി
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മികച്ച ഗായിക
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വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി (ചിത്രം: ARM)
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മലയാളം
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മികച്ച മലയാള ചിത്രം
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ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ
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സംവിധാനം: ഫാസിൽ മുഹമ്മദ്
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മികച്ച തമിഴ് ചിത്രം
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റായൻ
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സംവിധാനം: ധനുഷ്
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മികച്ച കന്നഡ ചിത്രം
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മിഥ്യ
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നിർമ്മാണം: രക്ഷിത് ഷെട്ടി
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മികച്ച തിരക്കഥ
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പുഷ്പ 2: ദ റൂൾ
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തെലുങ്ക്
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മികച്ച ഛായാഗ്രഹണം
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ഭ്രമയുഗം
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ഷെഹനാദ് ജലാൽ (മലയാളം)
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പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശം
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ധനുഷ് (ചിത്രം: ക്യാപ്റ്റൻ മില്ലർ), മെയ്യഴകൻ (ശബ്ദ മിശ്രണം)
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തമിഴ്
നോൺ-ഫീച്ചർ വിഭാഗം (Non-Feature Films)
മികച്ച ആനിമേഷൻ ചിത്രം: ടച്ച്ഡ് ആസ് വാട്ടർ (ജോഷി ബെനഡിക്റ്റ്)
പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശം: ഭദ്രകാളി നാടകം (മലയാളം)
മികച്ച സംവിധാനം: ആനന്ദ് എൽ. റായ് (ചിത്രം: സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി - ഏകതാ കാ പ്രതീക)
മികച്ച സംഗീതം: ശിവ്പാൽ സിംഗ് കാങ് (ചിത്രം: പരത് 41 ഡിഗ്രിചയ മാഗവർ)
മികച്ച സ്ക്രിപ്റ്റ്: ഒബൂർ (ക്ലൗഡ്സ്) – ഫറാസ് അലി
സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള മികച്ച എഴുത്ത് (Writing on Cinema)
മികച്ച സിനിമാ ഗ്രന്ഥം: നാനിരുവുദേ നിമഗാകി നാടിരുവുദേ നനഗാകി (കെഞ്ചനൂരു പ്രദീപ് കുമാർ ഷെട്ടി)
മികച്ച ചലച്ചിത്ര നിരൂപകൻ: സഞ്ജീവ് ശ്രീവാസ്തവ