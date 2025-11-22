യുപിയിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും തടങ്കൽ പാളയങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ യോഗി സർക്കാർ; അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി കടുപ്പിക്കുന്നു
Updated: Nov 22, 2025, 21:40 IST
ലക്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ പാർപ്പിക്കുന്നതിനായി താൽക്കാലിക 'ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററുകൾ' (തടങ്കൽ പാളയങ്ങൾ) സ്ഥാപിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഉത്തരവിട്ടു. സംസ്ഥാനത്തെ 'നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ' കണ്ടെത്തി പുറത്താക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നീക്കം.
എല്ലാ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റുമാർക്കും (DMs) പോലീസ് മേധാവികൾക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച കർശന നിർദ്ദേശം മുഖ്യമന്ത്രി നൽകി.
വാർത്തയിലെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- നടപടിക്രമം: അനധികൃതമായി താമസിക്കുന്ന വിദേശികളെയും നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെയും കണ്ടെത്തി ഈ തടങ്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റും. തുടർന്ന് അവരുടെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക് തിരിച്ചയക്കും (Deportation).
- സുരക്ഷാ മുൻകരുതൽ: ദേശസുരക്ഷ, ക്രമസമാധാനം, സാമൂഹിക ഐക്യം എന്നിവ മുൻനിർത്തിയാണ് നടപടിയെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. അനധികൃത കുടിയേറ്റം ഒരുതരത്തിലും വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്ന് യോഗി ആദിത്യനാഥ് വ്യക്തമാക്കി.
- നിരീക്ഷണം ശക്തം: ബംഗ്ലാദേശ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ അനധികൃതമായി സംസ്ഥാനത്ത് താമസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വ്യാപകമായ പരിശോധന നടത്താനും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. നേപ്പാളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നതിനാലും യുപിയിൽ ജാഗ്രത വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- പ്രതിപക്ഷ വിമർശനം: എന്നാൽ, സർക്കാരിന്റെ ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തി. 8 വർഷമായി ഭരിച്ചിട്ടും നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത സർക്കാർ, ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ പുതിയ നാടകങ്ങൾ കളിക്കുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അജയ് റായ് ആരോപിച്ചു.
വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 'പ്രത്യേക തീവ്ര തിരുത്തൽ' (Special Intensive Revision - SIR) നടപടികൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് യോഗി സർക്കാരിന്റെ ഈ നിർണ്ണായക പ്രഖ്യാപനം എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.