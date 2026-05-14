നീറ്റ് വേണ്ടേ വേണ്ട; പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് അധിഷ്ഠിത പ്രവേശനം അനുവദിക്കുക: തമിഴ്നാടിന്റെ വികാരം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് വിജയ്
നീറ്റ്-യുജി 2026 റദ്ദാക്കിയതിനെച്ചൊല്ലി രാജ്യവ്യാപകമായി ഉയർന്നുവരുന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടയിൽ, മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയോടുള്ള തമിഴ്നാടിന്റെ ദീർഘകാല എതിർപ്പ് ബുധനാഴ്ച പുതുക്കി താനിൽനാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ്. നീറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രവേശനം നിർത്തലാക്കാനും 12-ാം ക്ലാസ് മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കാനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രസ്താവനയിൽ, ഏറ്റവും പുതിയ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച വിവാദം ദേശീയതല പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായത്തിലെ "ഘടനാപരമായ പിഴവുകൾ" തുറന്നുകാട്ടിയെന്നും രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് മെഡിക്കൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ തകർത്തുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
"നീറ്റ് നിർത്തലാക്കണമെന്നും എംബിബിഎസ്, ബിഡിഎസ്, ആയുഷ് കോഴ്സുകളിലെ സംസ്ഥാന ക്വാട്ടയിലുള്ള എല്ലാ സീറ്റുകളും 12-ാം ക്ലാസ് മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നികത്താൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ അനുവദിക്കണമെന്നുമുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ദീർഘകാല ആവശ്യം തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ആവർത്തിക്കുന്നു," മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയും ക്രമക്കേടുകളും ആരോപിച്ച് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി NEET-UG 2026 റദ്ദാക്കിയതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ പ്രസ്താവന വന്നത്. തുടർന്ന് ഈ വിഷയം അന്വേഷണത്തിനായി സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് കൈമാറി.
നീറ്റ് യുജി 2026 ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച കേസിൽ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസി (സിബിഐ) അഞ്ച് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും രാജ്യത്തുടനീളം ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശം. ഇത് രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പുതിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കും കാരണമായി.
നീറ്റ് പരീക്ഷയുടെ തുടക്കം മുതൽ തുടർച്ചയായി തമിഴ്നാട് സർക്കാരുകൾ ഏകകണ്ഠമായി അതിനെ എതിർത്തിരുന്നുവെന്നും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെയും സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെയും തമിഴ് മീഡിയം പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ളവരെയും സാമൂഹിക-സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെയും വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ പരീക്ഷ ആനുപാതികമായി ബാധിച്ചില്ലെന്നും വിജയ് പറഞ്ഞു. 12-ാം ക്ലാസ് മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെഡിക്കൽ സീറ്റുകൾ നികത്താൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ അനുവദിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മെയ് 3 ന് നടന്ന നീറ്റ് യുജി 2026 പരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയെ തുടർന്ന് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി (എൻടിഎ) റദ്ദാക്കി, ഇപ്പോൾ സിബിഐ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഈ കേസ്. റദ്ദാക്കിയതോടെ 22 ലക്ഷത്തിലധികം മെഡിക്കൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും പ്രവേശന പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് അനിശ്ചിതത്വത്തിലായി.
അതേസമയം, മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷകളുടെ സമഗ്രത പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി എൻടിഎയുടെ പൂർണ്ണമായ പുനഃസംഘടനയും "സാങ്കേതികമായി പുരോഗമിച്ചതും സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ളതുമായ ഒരു സ്ഥാപനം" സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ (എഫ്ഐഎംഎ) സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു.
ബുധനാഴ്ച രാജ്യമെമ്പാടും നിരവധി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ വിദ്യാർത്ഥി വിഭാഗങ്ങൾ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തി. എൻഎസ്യുഐ, ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടു, വിവാദത്തിൽ സംയുക്ത പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റി (ജെപിസി) അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എബിവിപി, എസ്എഫ്ഐ അംഗങ്ങളും പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തി.
കേസിൽ ആദ്യം അന്വേഷണം നടത്തിയ രാജസ്ഥാൻ പോലീസ് സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഗ്രൂപ്പ് (എസ്ഒജി), കേരളത്തിൽ എംബിബിഎസ് പഠിക്കുന്ന സിക്കാർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടേതാണ് പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചതിന് സമാനമായ ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു "ഊഹ പേപ്പറിന്റെ" ഉത്ഭവം കണ്ടെത്തിയതായി പറഞ്ഞു. വിദ്യാർത്ഥി ഈ വിവരങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളുമായും സിക്കാറിലെ ഒരു ഹോസ്റ്റൽ ഉടമയുമായും പങ്കിട്ടതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
പിന്നീട് കോച്ചിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ഈ ഊഹക്കച്ചവടം പ്രചരിക്കുകയും മെയ് 3 ന് നടന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ജയ്പൂരിലെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തുവെന്ന് എസ്ഒജി ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ അജയ് പാൽ ലാംബ പറഞ്ഞു. പരീക്ഷയിൽ സഹായിക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ഹോസ്റ്റൽ ഉടമ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ പേപ്പർ വിതരണം ചെയ്തതായി മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചോദ്യബാങ്കിന്റെ പ്രചാരം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഹോസ്റ്റൽ ഉടമ പിന്നീട് ലോക്കൽ പോലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. രാജസ്ഥാനിൽ എത്തുന്നതിനുമുമ്പ് ഗുരുഗ്രാം സ്വദേശിയായ ഒരാൾ വഴിയാണ് ചോദ്യപേപ്പർ എത്തിച്ചതെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംശയിക്കുന്നു. സിക്കാർ, ജുൻജുനു, അൽവാർ, ജയ്പൂർ സിറ്റി, ജയ്പൂർ റൂറൽ, എസ്ഒജി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംയുക്ത പോലീസ് സംഘങ്ങൾ 150 ലധികം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും ചോദ്യം ചെയ്തു. നാസിക്കിൽ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥ ചോർച്ച ഉണ്ടായതെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
ജയ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള മംഗിലാൽ ബിവാൾ, വികാസ് ബിവാൾ, ദിനേശ് ബിവാൾ, ഗുരുഗ്രാമിൽ നിന്നുള്ള യാഷ് യാദവ്, നാസിക്കിൽ നിന്നുള്ള ശുഭം ഖൈർനാർ എന്നിവരെ സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഒരു പ്രാദേശിക കോടതി ഏജൻസിക്ക് ട്രാൻസിറ്റ് റിമാൻഡ് അനുവദിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഖൈർനാറിനെ ഡൽഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. മെസേജിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വഴി ചോർന്ന പേപ്പറിന്റെ പ്രചരണം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്കായി മൊബൈൽ ഫോണുകളും ലാപ്ടോപ്പുകളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും ഏജൻസി പിടിച്ചെടുത്തു.
നേരത്തെ, സിബിഐ ഡൽഹിയിലെ എൻടിഎ ആസ്ഥാനം സന്ദർശിച്ച് പരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ശേഖരിച്ചു. അന്വേഷണം ഔദ്യോഗികമായി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം സിബിഐ സംഘവും എസ്ഒജി ഓഫീസിലെത്തി.
പ്രതികളിൽ ചിലർക്കും ബിജെപിക്കും ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചതോടെ വിവാദം രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ വിവാദത്തിന് വഴിയൊരുക്കി. പ്രതിയായ ദിനേശ് ബിവാളിന് ബിജെപിയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും രാജസ്ഥാൻ സർക്കാർ നേരത്തെ എഫ്ഐആർ ഫയൽ ചെയ്യാതെ വിഷയം ഒതുക്കിവയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും മുൻ രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് ആരോപിച്ചു.
ജയ്പൂർ റൂറലിൽ ബിജെവൈഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി ദിനേശിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഗെലോട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെക്കുകയും ബിജെപി സർക്കാർ "പേപ്പർ ചോർച്ച മാഫിയ"യെ സംരക്ഷിക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് പ്രതികൾക്ക് ബിജെപി നേതാക്കളുമായും മന്ത്രിമാരുമായും ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപി കീർത്തി ആസാദ് ആരോപിച്ചു.
ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി ബിജെപി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുകേഷ് ദാദിച്ച്, ദിനേശ് പാർട്ടിയിൽ ഒരു പദവിയും വഹിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു.
എഎപി ദേശീയ കൺവീനർ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയും കേസിൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ജനറൽ ഇസഡിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. ബംഗ്ലാദേശിലെയും നേപ്പാളിലെയും രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങൾ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട്, ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്ക് ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2014 മുതൽ നിരവധി പേപ്പർ ചോർച്ച സംഭവങ്ങളും അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചു, ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പലതും നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.