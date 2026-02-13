'ടിവികെ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ശവപ്പെട്ടി കൊണ്ടുപോകണം'; ആഞ്ഞടിച്ച് എഐഎഡിഎംകെ
സേലത്ത് നടന്ന തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) മേധാവി വിജയ് പങ്കെടുത്ത റാലിയിൽ സൂര്യതപമേറ്റ് ഒരാൾ മരിച്ചതിൽ വിമർശിച്ച് എഐഎഡിഎംകെ. ഭാവിയിൽ വിജയ്യുടെ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇനി ശവപ്പെട്ടി കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പാർട്ടി സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ വക്താവ് കോവൈ സത്യൻ പങ്കിട്ട പോസ്റ്റിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറെ വൈറലായ ഡാൻസിങ് പാൽബെയേഴ്സ് എന്ന ഘാനയിലെ നർത്തകരുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ 'ശവപ്പെട്ടി നൃത്തം' വീഡിയോയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവർ ശവപ്പെട്ടികൾ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഊർജ്ജസ്വലമായി നൃത്തം ചെയ്താണ് ആഗോള പ്രശസ്തി നേടിയത്.
ഭാവിയിൽ ഒരു ടിവികെ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സ്വന്തം ശവപ്പെട്ടി ചുമക്കണം," സത്യൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ പോസ്റ്റിൽ ഇതുവരെ ടിവികെ പ്രതികരിച്ചില്ല.
വിജയ് പങ്കെടുത്ത റാലിയിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു
രാവിലെ, സേലത്ത് വിജയ് പ്രസംഗിച്ച പൊതു റാലിയിൽ ഒരാൾ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. നിർജ്ജലീകരണം മൂലമുണ്ടായ ചൂടേറ്റാണ് മരണത്തിന് കാരണമെന്ന് പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇയാൾ വേദിയിൽ ബോധംകെട്ടു വീഴുകയും പിന്നീട് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഇയാൾക്ക് മുമ്പ് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നതായി പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ, ടിവികെ നേതാവായ നിർമ്മൽ കുമാർ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മരിച്ചത് പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായ സൂരജ് ആണെന്നും പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടെ അനാരോഗ്യം മൂലം അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞുവീണുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"അദ്ദേഹത്തിന് ഉടൻ തന്നെ പ്രഥമശുശ്രൂഷ നൽകി, സംഘാടകർ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. എന്നാൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലമുള്ള സൂരജിന്റെ മരണം ഹൃദയഭേദകമാണ്. സൂരജിന്റെ അകാല മരണത്തിൽ അഗാധമായ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു" നിർമ്മൽ കുമാർ എഴുതി.
5,000 പേർക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും സംഘാടകർ 7,000 ത്തിലധികം ആളുകളെ വേദിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെന്നും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുള്ള വ്യക്തികൾക്കും പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. മരണകാരണം കൃത്യമായി സ്ഥിരീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ സംഘാടകർക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ വിജയ് ഉൾപ്പെട്ട കരൂർ റാലിയിലെ തിക്കിലും തിരക്കിലും 41 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന്റെ ഓർമ്മകൾ ഈ സംഭവം വീണ്ടും സജീവമാക്കി.
എന്നാൽ കരൂരിലെ പ്രകടനം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ കർശനമായ സുരക്ഷാ നടപടികളോടെയാണ് വിജയ് സേലത്ത് നടത്തിയ റാലി ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും തിരക്ക് തടയുന്നതിനുമായി അധികാരികൾ കനത്ത പോലീസ് വിന്യാസം, എല്ലാ പ്രവേശന കവാടങ്ങളിലും വാഹന പരിശോധനകൾ, ഗതാഗത വഴിതിരിച്ചുവിടലുകൾ എന്നിവ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.