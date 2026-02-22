നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ നഗ്നരാണ്, പിന്നെന്തിനാണ് വസ്ത്രം ഉരിയുന്നത്; ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉച്ചകോടിയിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ 'ഷർട്ട് ഊരിയുള്ള' പ്രതിഷേധത്തെ പരിഹസിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി
Feb 22, 2026, 19:42 IST
ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന ആഗോള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) ഉച്ചകോടിക്കിടെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ 'ഷർട്ട് ഊരിയുള്ള' പ്രതിഷേധത്തെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ പരിഹസിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കോൺഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അധഃപതനത്തിന്റെ തെളിവാണ് ഇത്തരം സമരമുറകളെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
പ്രധാന പോയിന്റുകൾ:
- പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരിഹാസം: "നിങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ (രാഷ്ട്രീയമായി) നഗ്നരാണ്, പിന്നെന്തിനാണ് വീണ്ടും വസ്ത്രം ഉരിയുന്നത്?" എന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധക്കാരെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള മോദിയുടെ പരാമർശം. ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ത്യയുടെ സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റത്തെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു വേദിയിൽ ഇത്തരം തരംതാഴ്ന്ന പ്രവൃത്തികൾ രാജ്യത്തിന് അപമാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
- കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധം: തൊഴിലില്ലായ്മ, സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ എന്നിവ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് ഉച്ചകോടി നടന്ന വേദിക്കടുത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഷർട്ട് ഊരി പ്രതിഷേധിച്ചത്. സമാധാനപരമായി തുടങ്ങിയ സമരം പിന്നീട് പോലീസുമായുള്ള ഉന്തും തള്ളിലും കലാശിച്ചു.
- വികസന വേദിയിലെ രാഷ്ട്രീയം: ഇന്ത്യയുടെ എഐ മിഷനെക്കുറിച്ചും ഭാവി പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ആഗോള പ്രതിനിധികൾ എത്തിയത്. ഈ വേദി രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് ബിജെപി നേതൃത്വം പ്രതികരിച്ചു.
- സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗം: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ 'നഗ്ന' പരാമർശം ഇതിനകം തന്നെ രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസിനെ കടന്നാക്രമിക്കാൻ ബിജെപി അനുകൂലികൾ ഇത് ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു.
പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ മറുപടി:
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാഷ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരിക്ക് ചേർന്നതല്ലെന്നും, ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് ഇത്തരം പരിഹാസങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്നും കോൺഗ്രസ് വക്താക്കൾ തിരിച്ചടിച്ചു.