കാണാചരട്: ഭാഗം 57
രചന: അഫ്ന
"അമ്മ ഉറങ്ങിയോ "മുക്ത മുറിയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നത് വീൽ ചെയറിൽ നിന്ന് എണീക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അമ്മയെയാണ്...... "അമ്മാ....."അവളുടെ ശബ്ദം കേട്ട് അവർ ഞെട്ടി കൊണ്ടു ചെയറിൽ നിന്നു നിലത്തേക്ക് മറിഞ്ഞു വീണു. മുക്ത പേടിച്ചു കൊണ്ടു അങ്ങോട്ട് ഓടി അവരെ താങ്ങി പിടിച്ചു നേരെ ഇരുത്തി..... "ഏതെങ്കിലും പറ്റിയോ അമ്മാ..... വേദനിച്ചോ.... ഏഹ് "മുക്ത എല്ലായിടത്തും തടവി കൊണ്ടു വേവലാതിയോടെ ചോദിച്ചു. "ഇല്ല പെണ്ണെ, എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല " "അമ്മ എന്താ ഈ ചെയ്യുന്നേ എന്ന വല്ല ബോധവും ഉണ്ടോ, ഇപ്പോ നിലത്തു വീണു വല്ലതും പറ്റിയിരുന്നെങ്കിലോ... ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞേ?
ബോഡിയ്ക്ക് അധികം stress കൊടുക്കരുതേന്നല്ലേ......" "നീ ഒന്ന് അടങ്ങ് മുക്ത,... എത്രയായി ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ഇരിക്കുന്നു.നടക്കാൻ കൊതിയാകുന്നുണ്ട് മോളെ "അവരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് മുക്ത ദയനീയമായി അവരെ നോക്കി. "എന്റെ അമ്മ നടക്കില്ലെന്നു ആരു പറഞ്ഞു,... പക്ഷേ കുറച്ചു ടൈം പിടിക്കും എന്നേ ഒള്ളു. അല്ലാതെ ജീവിതക്കാലം മുഴുവൻ ഒരിക്കലും എന്റമ്മ ഇതിൽ ഇരിക്കില്ല, ഇതെന്റെ വാക്കാ "അവൾ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു.
"നിന്റെ ആത്മ വിശ്വാസം ആണ് മോളെ അമ്മയുടെ ഊർജം " "എങ്കിൽ ആ ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് വേഗം ഈ ഓട്സ് കുടിച്ചേ, അമ്മയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ മടിയാണെന്ന് താഴെ ഒരു സംസാരം കേൾക്കുന്നുണ്ട്" അവൾ അമ്മയെ ഇടം കണ്ണിട്ട് നോക്കി. "അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല, അവര് ചുമ്മാ പറയുവാ മോളെ "അമ്മ കള്ളം പിടിച്ച പോലെ തല താഴ്ത്തി. "എന്നാ അതായിരിക്കും,... എന്തായലും ഇത് വേഗം കുടിച്ചു കാണിച്ചേ. ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്റെ അമ്മയുടെ സ്റ്റാമിന "മുക്ത അപ്പുറത്തേ ചെയറിൽ നിവർന്നിരുന്നു.
"ഞാൻ കുടിച്ചോളാം മോള് കിടന്നോ, നാളെ പോകാനുള്ളതല്ലേ " "ഞാൻ പോയാൽ അമ്മ കുടിക്കും എന്ന് എന്താ ഉറപ്പ് " "എന്റെ മോളാണെ സത്യം, ഇത് മുഴുവൻ കുടിച്ചിരിക്കും "അവളുടെ കവിളിൽ പിച്ചി കൊണ്ടു പറഞ്ഞു. "ഇത് മാത്രം അല്ല, ഞാൻ പോയാലും ലൂക്ക തരുന്ന ഫുഡും മെഡിസിനും നേരത്തിന് കഴിക്കണം..... " "ആഹ് കൊച്ചേ "അവർ തലയ്ക്കു കൈ വെച്ചു. "ഞാൻ രാവിലെ 6:00 ആകുമ്പോയേക്കും ഇറങ്ങും, അമ്മയേ വിളിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല. ബോഡിയ്ക്ക് നല്ല ഉറക്ക് ആവിശ്യമാണ്.....
അമ്മ എണീറ്റിട്ടു എനിക്ക് കാൾ ചെയ്താൽ മതി " "മ്മ് "മുക്ത അമ്മയ്ക്ക് ഗുഡ് നൈറ് പറഞ്ഞു മുറിയുടെ കതക് അടച്ചു. "മുക്ത "ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലൂക്ക അങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. "എന്താടാ, നീ ഉറങ്ങിയില്ലേ "ജോലിക്കിടയിൽ അവനെ നോക്കി. "ഇല്ല, നാളെ നീ ഇല്ലാതെ.... ബോറടിക്കും " "പ്രീതി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ വട്ടത്തി പോരെ നിനക്ക് " "നീ വരുമ്പോയേക്കും ഞാൻ ബാക്കി കാണില്ല"അവൻ ഓർത്തു "അതും ശരിയാ.... എന്തായാലും നിന്റെ ഒരു കണ്ണ് ഓഫീസിലേ എല്ലാ സ്റ്റാഫിന്റെയും മേൽ ഉണ്ടാവണം.... എല്ലാം നിന്നെ ഏലപ്പിചിരിക്കുവാണ് " "ഞാൻ ശ്രമിക്കാം," "അത് മതി,"
"മുക്ത എവിടെ ആണേലും സൂക്ഷിക്കണം, ആദിയും ദീക്ഷിതും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്റെ കൺ മുൻപിൽ നിന്ന് മാറിയാൽ ഇപ്പോ പേടിയാ.... വിളിക്കാൻ മറക്കരുത് " "നീ എന്റെ അമ്മയേക്കാൾ പഴഞ്ചൻ ആയോ ഡാ " "പോടീ, അതൊന്നും നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല "അവൻ അവളെ കണ്ണുരുട്ടി മുറിയ്ക്ക് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി. "ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം "മുക്ത അവന്റെ പോക്ക് കണ്ടു ഊറി ചിരിച്ചു ജോലിയിൽ മുഴുകി. രാവിലെ........... "പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചോ "പോകാനായി ബാഗുകൾ പുറകിൽ അടുക്കി വെക്കുന്നവരെ നോക്കി പ്രീതി ചോദിച്ചു. "എനിക്ക് പോകാൻ ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ല, പിന്നെ ഇവരുടെ നിർബന്ധം കാരണം മാത്രമാണ് "ദീക്ഷിത്
"നീ വരുന്നിങ്കിൽ വേണ്ട, ആരും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല,...കുറേയായി തുടങ്ങിയിട്ട്,"മുക്ത തല തിരിച്ചു. "തുടങ്,.....രാവിലെ തന്നെ തുടങ്ങ് രണ്ടും "ആദി തലയ്ക്ക് കൈ വെച്ചു. "നിങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞു സോൾവ് ആക്കിയതല്ലേ "ലൂക്ക തിങ്കി. "അതിന് ഇവിടെ പ്രസക്തിയില്ല, ഇവന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്വഭാവം കാണുമ്പോൾ വെടി വെച്ചു തീർക്കാനാ തോന്നുന്നേ "അവനെ കണ്ണുരുട്ടി "അവിടെ ചെന്നു തീരുമാനം മാറ്റാതിരുന്നാൽ മതി, വേറൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ ഇല്ല "ദീക്ഷിത് അവളെയും നോക്കി തല വെട്ടിച്ചു.
"ഈ യാത്ര പൊളിക്കും "ലൂക്ക ആദിയെ ദയനീയമായി നോക്കി. എല്ലാം അടുക്കി വെച്ചെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതും ആദി ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ കയറി.... ദീക്ഷിത് കോ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലും മുക്ത പുറകിലും. "പറഞ്ഞത് ഓർമയുണ്ടല്ലോ....ഒരു പ്രശ്നത്തിലും തല ഇടാൻ നിൽക്കണ്ട. തെറ്റ് കണ്ടാൽ തിരുത്തി കൊടുക്കുക. അതിനപ്പുറം കയ്യാങ്കളിയ്ക്ക് ഒന്നും പോകാനേ നിൽക്കേണ്ട.... ദീക്ഷിത് നിന്നോട് കുടെയാ..... ആദി നിന്റെ കണ്ണ് ഈ രണ്ടിന്റെയും മേലിൽ വേണം."പ്രീതി പോകാൻ നേരം ഉപദേശിച്ചു.
"ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം......അപ്പൊ ബൈ"രണ്ടു പേർക്കും യാത്ര പറഞ്ഞു അവർ യാത്ര തുടങ്ങി. ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ആലപ്പുഴയിലേക്ക് 22 മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട്.ദീക്ഷിതിന്റെ കാറിലാണ് യാത്ര.മൂന്ന് പേർക്കും ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടു അതിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും ടെൻഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. "ഇപ്പോ എവിടെ എത്തി"കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഉറങ്ങിയ കൊച്ചാണ്. ഒരു മയക്കം കഴിഞ്ഞുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇത്. "പെട്രോൾ പമ്പിൽ എത്തി.... ഹാപ്പിയായോ "ദീക്ഷിത് ആക്കിയ ഒരിളിയോടെ പറഞ്ഞു.
"അപ്പൊ ഇതുവരെ ഹൈദരാബാദ് വിട്ടില്ലേ "മുക്ത വാ പൊളിച്ചു. "നീ ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് കണ്ണടച്ചു എന്ന് വെച്ചു പറത്തി വിടാൻ ഇത് പറക്കും തളിക അല്ല..... എന്റെ കാറാ " "നീയല്ലല്ലോ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നെ, അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പറന്നെന്നും ഇരിക്കും... എന്റെ ആദി ബെസ്റ്റ് ഡ്രൈവറാ " "ബസ് ഡ്രൈവറോ🙄......" "ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, നീ ഒന്നും കേട്ടിട്ടും ഇല്ല. കാര്യം സോൾവ് "മുക്ത ചുണ്ട് കൊട്ടി തൊപ്പി എടുത്തു തന്റെ മുഖത്ത് വെച്ചു തല ചായ്ച്ചു കിടന്നു.
അവളുടെ കിടത്തം കണ്ടു ദീക്ഷിത് ചുണ്ട് കൊട്ടി ചിരിച്ചു കൊണ്ടു ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയ ആദിയെ തിരിഞ്ഞു ഇറങ്ങി. "നിനക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാനുണ്ടോ മുക്ത "ദീക്ഷിത് തിരിച്ചു വന്നു. "ഇല്ല "തൊപ്പി മുഖത്തു നിന്നും മാറ്റാതെ ഒരൊറ്റ പറച്ചിൽ. "ഉറപ്പല്ലേ.... " "ഇല്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞെ " "ഇനി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞേ എന്തെങ്കിലും ഷോപ്പോ പാമ്പോ കാണു, ഇനി പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ല കാട്ടിലും ഇറങ്ങേണ്ടി വരും "അവൻ അതും പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞതും കാറ്റ് പോകുന്ന പോലെ എന്തോ പോകുന്നത് പോകുന്നത് കണ്ടു........
ദീക്ഷിത് കാറിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ മുക്ത കിടക്കുന്നിടം ശുന്യം.... "ഇത് എന്തിന്റെ കുഞ്ഞാണാവോ ഈശ്വരാ.... ഒരു പിടിത്തം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ 🙄"ദീക്ഷിത് ആലോചിച്ചു കാറിൽ കയറി. "നീ എണീറ്റോ? ഞാൻ വിളിക്കാൻ വരുവായിരുന്നു "മുഖം തുടച്ചു കൊണ്ടു ഓടി വരുന്നവളെ നോക്കി കൊണ്ടു പറഞ്ഞു. "ഞാൻ ഇപ്പോ വരാം aadhi എങ്ങും പോകല്ലേ.... പിന്നെ ഇതൊന്നു പിടിച്ചേ " തന്റെ ക്യാപ് ഊരി അവന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ഉള്ളിലേക്ക് കയറി....
ആദി ക്യാപ് തന്റെ തലയിൽ വെച്ചു അവളെയും കാത്ത് ചുമരിലും ചാരി ഇരുന്നു. മുക്ത ഇറങ്ങി കൈ വാഷ് ചെയ്ത ശേഷം അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. "പോകാം "തലയാട്ടി കൊണ്ടു നോക്കി. "നീ ആദ്യം ഈ ക്യാപ് വെച്ചേ " "ആദി വെച്ചോ,.... ആദിയ്ക്ക് ഇത് നന്നായി ചേരുന്നുണ്ട് " "പക്ഷേ എന്റെ കൊച്ച് ഇടുമ്പോഴാ കൂടുതൽ ഭംഗി,ബാർബി ഗേളിനെ പോലെ....ഇപ്പോ എടുത്തു ഷോകേസിൽ വെക്കാൻ തോന്നും."അവൻ അവളുടെ തലയിൽ വെച്ചു കൊണ്ടു കവിളിൽ പിച്ചി. "ശരിക്കും "അവളുടെ മുഖം ചുവന്നു.. "അതേടി, നീ എന്റെ princess അല്ലെ.."അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു കൊണ്ടു കാറിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു. ദീക്ഷിത് ഫോണിൽ നോക്കി ഇരിപ്പാണ്. "Love birds എത്തിയോ..."
"നീ വല്ലാതെ ഇളിക്കണ്ട, കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീയും ഇതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല എന്ന് എന്താ ഉറപ്പ് "ആദി "എന്തായാലും ഇത്രയും വരില്ല " "നമുക്ക് കാണാം, അപ്പോഴും ഇത് തന്നെ പറയണം "മുക്ത എങ്ങോട്ടോ നോക്കി അവനോടെന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. "ആ കാണാം "ദീക്ഷിതും വിട്ടു കൊടുത്തില്ല. "മതി മതി ഞാൻ പറഞ്ഞത് തിരിച്ചെടുത്തു..... ഇനി നീ ഓടിച്ചോ ദീക്ഷി, എനിക്ക് എന്തോ മയക്കം വരുന്ന പോലെ "ആദി കീ ദീക്ഷിതിന് കൊടുത്തു സീറ്റിൽ ചാരി കിടന്നു.അവന് തലയ്ക്കുള്ളിൽ അസ്വസ്ഥകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.....
അത് ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ടു തന്നെ നിന്നു. ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല.മുക്ത പുറകിൽ തന്നെ കയറി..... പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പാട്ടും സംസാരവുമായി മൂവരും യാത്ര തുടർന്നു. ഇടയ്ക്ക് കീരിയും പാമ്പും ആണെങ്കിലും ഒരാവിശ്യം വരുമ്പോൾ രണ്ടും അടയും ശർക്കരയും പോലെയാ.... ആദി അവരുടെ തമാശയും വഴക്കും കണ്ടു തന്റെ വയ്യായ്ക പോലും മറന്നു പോയിരുന്നു. "വാമി നിനക്ക് കുഴപ്പം ഉണ്ടോ"ആദി "എന്തിന് "
"അത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിൽ, വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഓടിക്കാം " "എന്റെ പൊന്നു ആദി ഞാൻ പ്ലൈൻ ഒന്നും അല്ല ഓടിക്കുന്നെ, കാർ അല്ലെ... ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ ഓടിച്ചില്ലേ.... ഇനി റസ്റ്റ് എടുത്തോ..... കുറച്ചു സമയം എന്റെ കയ്യൊന്ന് അനക്കിക്കോട്ടെ.... ഇത്രയും നേരം ഉറങ്ങി ഉറങ്ങി മടുത്തു. ഇനി എന്റെ ഊഴം.... സീറ്റ് ബെറ്റിട്ടു മുറക്കെ പിടിച്ചോ......."മുക്ത പറഞ്ഞു തീർന്നതു കാർ ശരവേഗത്തിൽ മുന്നോട്ടു ഓടി..... രണ്ടും ഒന്നും പേടിച്ചു, ഇത്രയും നേരം സീറ്റ് ബെൽറ്റിടാതെ മടിച്ചു ഇരുന്ന ദീക്ഷിത് പോലും ബെൽറ്റിട്ടു..... ആദി ഇട്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്നു. "വാമി നമ്മൾ സ്പീഡ് കുറച്ചു കൂടിയോ എന്ന് ചെറിയൊരു സംശയം "ആദി
"ഇല്ലെന്നേ,...."അതും പറഞ്ഞു ഗിയറിൽ പിടിച്ചു. "നാളെ അല്ല കല്യാണം..... അവിടെ ചെന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു സംസാരിച്ചു പതിയെ പോകാം"ദീക്ഷിത് "Silly boys,.... കാർ റൈസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കും പ്രീതിയ്ക്കും പ്രാന്താ...... വീട്ടിൽ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടു അത് കൂടി എന്നല്ലാതെ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല" "ഇത് കുറച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൂടായിരുന്നോ നിനക്ക് "ആദി
"എന്തിനാ....ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് നേരത്തെ താരാനായിരുന്നോ " "അല്ല, ഈ ട്രിപ്പേ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാനാ😖" "ആദി " "ഇവന് ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാ, നീ നേരത്തെ ഓടിച്ച സ്പീഡ് മതി "ദീക്ഷിത് സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിൽ ഒതുക്കി. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ജീവൻ മരണ പോരട്ടമായിരുന്നു. എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിൽ എത്തിയാ മതി എന്നായി രണ്ടിനും. പെണ്ണ് ആണെങ്കിൽ ആർക്കും ഓടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നും ഇല്ല. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 അക്കിയ്ക്ക് നന്ദന്റെ ഉള്ളിലെ പ്രണയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിമിഷം തൊട്ടു അവനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വേവലാതി മുളപ്പൊട്ടി വരുന്നത് അവളറിഞ്ഞു. തന്റെ നോട്ട് എങ്ങനെ മുറിയിൽ ചെന്നെടുക്കും എന്ന ചിന്തയിൽ നഖവും കടിച്ചു മുറിയിക്കു ചുറ്റും വട്ടമിടുകയാണ് അക്കി.
"എത്ര റൗണ്ട് ആയി "വിക്കി കോളേജിലേക്ക് പോകാനായി അവളെയും തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതാണ്. "നീ വന്നോ....." "ആ വന്നു. എന്തേ 🤔" "നീ ഏട്ടന്റെ മുറിയിൽ ചെന്നു എന്റെ നോട്ട് ഒന്നെടുത്തു തരുവോ.... നല്ല കുട്ടിയല്ലേ " "അല്ല..... എന്റെ പട്ടി പോയി എടുക്കും നിന്റെ നോട്ട്. ആകെ ഒരൊറ്റ കുഞ്ഞനിയൻ ഒള്ളു എന്ന പരിഗണന വെച്ചെങ്കിലും എനിക്ക് എഴുതി തരാതെ നിനക്ക് എപ്പോ എഴുതി തന്നോ അതോടെ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവിടെ മുറിഞ്ഞു "വിക്കി "അതിന് ഞാൻ നിന്റെ ഭാര്യ വല്ലതും ആണോ ബന്ധം മുറിക്കാൻ "ഡോറിന്റെ അടുത്ത് നിന്നുള്ള അശരീരി കേട്ട് രണ്ടു പേരും ഒരുപോലെ ഞെട്ടി.
ഓഫീസിലേക്ക് പോകാൻ coat ഉം suit ഉം അണിഞ്ഞു അക്കിയുടെ നോട്ടും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവനേ കാണെ പെണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ പെരുമ്പാറ മുട്ടാൻ തുടങ്ങി..... അവനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ പ്രണയിക്കുന്നു എന്ന വാക്കുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആരോ ചെവിയിൽ വന്നു മൂളിയ പോലെ... "നിന്റെ ബൾബ് അടിച്ചു പോയോ "കണ്ണും മിഴിച്ചു നിൽക്കുന്നവൾക്ക് നേരെ വിരൽ നൊടിച്ചു....ഇടിയേറ്റ പോലെ അവൾ പുറകിലേക്ക് നീങ്ങി. "എ....... എ...ന്താ പറഞ്ഞേ"ചുറ്റും നോക്കി കൊണ്ടു ബോധമില്ലാതെ ചോദിച്ചു. "നീ എന്താ വെള്ളത്തിൽ ചാടിയ കോഴിയെ പോലെ "അവൻ പരിഹാസത്തോടെ ചിരിച്ചു.അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കും തോറും പെണ്ണിന് തല ചുറ്റാൻ തുടങ്ങി.
'അത് ഒ...... ഒ....ന്നുല്യാ.... എന്റെ നോ.... നോ....ട്ട് "നാവ് പോലും ശരിക്കു വഴങ്ങുന്നില്ല. "നിനക്ക് എപ്പോഴാ വിക്ക് തുടങ്ങിയേ."വിക്കി ചിന്തിച്ചു.... "ഇന്നാ നിന്റെ നോട്ട്, എല്ലാം ഉണ്ടോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്ക്."അവൻ നോട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചതും തലയാട്ടി കൊണ്ടു അക്കി ബാഗും എടുത്തു വേഗം ഓടി... നേരെ നോക്കാതെ ആയതു കൊണ്ടു വാതിൽ പടിയിൽ ചെന്നിടിച്ചു.... "എവിടെ നോക്കിയാ ഈ ഓടുന്നെ "അതും പറഞ്ഞു നന്ദൻ മുന്നോട്ടു വന്നതും ഒന്നു സ്വയം ഉഴിയാൻ പോലും നിൽക്കാതെ അവള് ഓടി. കാര്യം മനസിലാവാതെ നന്ദൻ വിക്കിയെ നോക്കി, ചെക്കൻ നേരത്തെ പിണങ്ങിയത് കൊണ്ടു നേരത്തെ പോയതിനേക്കാൾ കഷ്ടം ആണ്.
"എന്നേ നോക്കണ്ട.... ഞാൻ മിണ്ടില്ല "അതും പറഞ്ഞു മുൻപിലെ മുടി ഊതി പറത്തി ചെക്കനും പോയി. "ഇവറ്റകൾക്ക് എന്താ പറ്റിയെ "നന്ദൻ ആത്മഗതിച്ചു കൊണ്ടു അവൻ താഴെക്ക് ഇറങ്ങി. താഴെ ആണെങ്കിൽ ആരെയോ പേടിച്ചു കഴിക്കുന്ന പോലെ അക്കി വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ അപ്പം വായിൽ കുത്തി കയറ്റുവാണ്. ഇതൊക്കെ കണ്ടു ബാക്കിയുള്ളവർ അവളെ തന്നെ ഉറ്റു നോക്കുവാണ്. "നീ എന്താ അക്കി ഫുഡ് കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഒന്ന് പതുകെ കഴിക്ക്,"വൈഷ്ണവി പറയുന്നത് കേട്ട് അക്കി കുറച്ചു വെള്ളം എടുത്തു കുടിച്ചു. നന്ദൻ പടിയിറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടതും പെണ്ണിന് വീണ്ടും വെപ്രാളം വരാൻ തുടങ്ങി.
വയറിനുള്ളിൽ എന്തോ ഉയർന്നു വരുന്ന പോലെ....അവളുടെ കണ്ണും മുഖവും കണ്ടു വിഷ്ണുവിന് എന്തോ സ്പെല്ലിങ് മിസ്റ്റേക്ക് അടിച്ചു. അവളുടെ നോട്ടം staircase ഇറങ്ങി വരുന്നവനിൽ ആണെന്ന് കൂടെ കണ്ടതും പ്രശ്നം പിടികിട്ടി.....അവൾ വേഗം എണീറ്റു. "മുഴുവൻ കഴിച്ചോ അക്കി "അമ്മ "മതി അമ്മ, വയറ് നിറഞ്ഞു "ധൃതിയിൽ പറഞ്ഞു വേഗം കൈ കഴുകാൻ ഓടി. അവളുടെ ധൃതി കണ്ടു നന്ദൻ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി. "ഈ പെണ്ണിന് ഇതെന്താ പറ്റിയെ,... വാലിന് തീ പിടിച്ച പോലെ "നന്ദൻ ചെയറിൽ ഇരുന്നു. "ആർക്കറിയാം 🤭"അവൻ ഓർത്തു ചിരിച്ചു കൊണ്ടു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി..... നന്ദൻ അവളുടെ പോക്ക് കണ്ടു നോക്കിയ ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി......കാത്തിരിക്കൂ.........