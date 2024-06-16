❤️നിന്നിലലിയാൻ❤️: : ഭാഗം 4
രചന: വിജിലാൽ
ചേട്ടയിയെ നേരെ ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരി സമ്മാനിച്ചു ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് തുളസിത്തറയിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തി മുത്തശ്ശന്റെ അസ്ഥിതറയിലും വിളക്ക് കത്തിച്ചു..... ഉമ്മറത്ത് നിലവിളക്ക് കത്തിച്ച് കണ്ണുകൾ അടച്ച് കൈകൾ കുപ്പി ചാമ്പ്രം മടിഞ്ഞു വിളക്കിന് മുമ്പിൽ ഇരുന്നു..... ദൈവമേ! കത്തുകൊൾകങ്ങു കൈവിടാതിങ്ങു ഞങ്ങളെ; നാവിൻ നീ ഭവാബ്ധിക്കൊ- രവിവൻതോണി നിൻപദം ഒന്നൊന്നായെണ്ണിയെണ്ണിത്തൊ- ട്ടെണ്ണും പൊരുളൊടുങ്ങിയാൽ നിന്നിടും ദൃക്കുപോലുള്ളം നിന്നിലസ്പന്ദമാകണം. അന്നവസ്ത്രാദി മുട്ടാതെ തന്നു രക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളെ ധനൃരാക്കുന്ന നീയൊന്നു- തന്നെ ഞങ്ങൾക്കു തമ്പുരാൻ ......
ആഴമേറും നിൻ മഹസ്സാ- മിഴിയിൽ ഞങ്ങളാകവേ ആഴണം വാഴണം നിതൃം വാഴണം വാഴണം സുഖം. പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ണുതുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്ന ചേട്ടയിയെയാണ്..... ഞാൻ ചേട്ടയിയെ ശ്രെദ്ധിക്കാതെ ഞാൻ അകത്തേക്ക് കയറി പോയി ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കാണുന്നത് നിലവിളക്ക് കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അമ്മുവിനെയാണ് ആ നിലവിളക്കിന്റെ ശോഭയിൽ അമ്മുവിനെ കാണാൻ ഒരു ദേവിയെ പോലെ തോന്നി....
പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു അവൾ കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് എന്നെയാണ്.... അപ്പോൾ എന്റെ നേരെ നീട്ടിയ നോട്ടം അല്ലാതെ പിന്നെ പെണ്ണ് എന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയത് പോലും ഇല്ല........ __________ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ അവളെ മാത്രം കണ്ടില്ല...... അമ്മേ അവൾ എന്തേ...... മുറിയിൽ ഉണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് വരുന്നില്ല..... അമ്മുട്ടി..... നീ കഴിക്കാൻ വരുന്നില്ലേ..(മുത്തശി) മുത്തശി... എനിക്ക് ഇപ്പോൾ വേണ്ട എനിക്ക് വിശക്കുന്നില്ല.....
എനിക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വന്ന് കഴിച്ചോള്ളാം... ഇവളെ ഇന്ന് ഞാൻ...... അതും പറഞ്ഞു മുത്തശി അവളുടെ മുറിയിലേക്ക് പോയി..... അവളെയും കൂട്ടികൊണ്ട് വന്നു..... എന്റെ പൊന്ന് മുത്തശി അല്ലെ..... എനിക്ക് ഇപ്പോൾ വേണ്ടാ..... വിശക്കുന്നില്ല..... സത്യമായിട്ടും വിശക്കാത്തത് കൊണ്ടാ..... പ്ലീസ് മുത്തശി...... ഇവിടെ ഇരിക്ക് അമ്മു...... കണ്ണാ നീ ആ പാത്രം എടുത്തെ...... (മുത്തശി) വേണ്ട..... മുത്തശി..... ഇത്രയും വേണ്ട എനിക്കു കുറച്ചു മതി...... മുത്തശി..... ഇതിൽ ഇരുന്ന് ചിത്രം വരയ്ക്കാതെ ഇട്ടത് മുഴുവൻ കഴിക്കണം..... ഇല്ലെങ്കിൽ നീ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങു..... ചൂരൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്......
മുത്തശി അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും പെണ്ണ് ചുണ്ട് ചുളുക്കി എന്നിട്ട് എന്റെ മുത്തശി ചുരലിന് പോലും നാണം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും.... ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും പറഞ്ഞാല് അപ്പോൾ ചൂരൽ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനാ അതിന് ആശാ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർമ്മ വെച്ച അന്ന് മുതൽ കേൾക്കുന്നതാ ഈ ചൂരൽ പുരാണം...... ദേ.... അച്ഛൻ ആ ഇരിക്കുന്ന ചൂരൽ കൊണ്ട് കണ്ണേട്ടനെ നമ്മുടെ മാവിന്റെ ചോട്ടിൽ കെട്ടിയിട്ട് തല്ലിയത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്നെ തൊട്ടതായി എനിക്ക് ഓർമ്മ പോലും ഇല്ല..... ഇങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഇന്ന് നീ ഓർക്കും അമ്മു..... കഴിക്ക് പെണ്ണേ......(മുത്തശി) അമ്മുട്ടി.... നിന്റെ കഴുത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മാല എവിടെ.....
കണ്ണൻ അത്..... അതുപിന്നെ കണ്ണേട്ട നമ്മുടെ ശാരദേച്ചി ഇല്ലേ രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അച്ഛനോട് കുറച്ചു കാശ് കടം ചോദിക്കാൻ...... അപ്പോൾ അച്ഛൻ പൈസ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൊടുത്തില്ല.... അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മാല ഊരി കൊടുത്തു..... പാവം അല്ലെ.... അവർക്ക് മോന്റെ ഫീസ് അടക്കാൻ എന്തിനോ ആണ്...... ഈ...... എടി കുരിപ്പെ..... എന്റെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം ആണ് നീ അവർക്ക് ഊരി കൊടുത്തത്..... ഈഈഈ...... അവര് വന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പാവം തോന്നി...... അവരുടെ കയ്യിൽ കാശ് കിട്ടുമ്പോൾ അവര് എടുത്ത് തരും..... ഇല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ സാരമില്ല.....
സാരമില്ല എന്ന് നിനക്ക് സ്വാർണത്തിന് എന്താ വില എന്ന് അറിയോ... ആ....... ആർക് അറിയാം..... നീ വെല്ല കൊലുമിട്ടായിയുടെയും ഉപ്പിൽ ഇട്ട മാങ്ങായുടെയും വില ചോദിക്ക് അത് അവൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തരും.... (മുത്തശി) അമ്മേ ഭക്ഷണം എല്ലാം നന്നായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി.... കണ്ണാ നീ ശെരിക്കും ലക്കിയാണ്..... (സിദ്ധു) സിദ്ധു അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെ സ്നേഹം അനുഭവിച്ച ഓർമ്മ പോലും എനിക്ക് ഇല്ല....... പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കൂട്ടുകാർ കൊണ്ടുവരുന്ന പൊതിയിലൂടെയാണ് അമ്മയുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ സ്വാദ് ഞാൻ അറിയഞ്ഞത്....
ആയോ.... മോനെ... അതിന് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ അല്ല അമ്മുട്ടിയാണ്.... എന്നെ ഇവൾ അടുക്കളയിൽ കയറ്റാരില്ല..... രാവിലെ തന്നെ എഴുനേറ്റ് അടുക്കളയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് വെക്കും...... സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും അമ്മയ്ക്കും ഇവിടെ ഒരു പണിയും ഇല്ല..... ആഹാ..... ഇതൊക്കെ നീ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടു നീ എന്താ ഈ കറികൾ ഒന്നും കുട്ടാതെ ഇരിക്കുന്നത്.... ഒന്നുമില്ല..... മുത്തശി..... എനിക്ക് വേണ്ടാ.... ഞാൻ റൂമിലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് എന്റെ ഡയറി എടുത്തു...... ആരും അറിയാതെ നീ പോലും അറിയാതെ ഞാൻ നിന്നെ പ്രണയിച്ചു.... ഒരിക്കലും ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പോലും അവസരം ലഭിക്കില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും എന്റെ മനസ്സിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ ❤️നിന്നിലലിയാൻ❤️
കൊതുക്കുന്ന ഒരു മനസ് ഉണ്ട് എനിക്ക്....... നിന്റെ മാത്രമായി ചേർന്ന്.... എന്റെ ഓരോ അണുവിലും നിന്റെ പേര് മാത്രം ഉച്ചരിക്കുന്ന ഒരു മനസ്"...... എന്നിലേക്ക് നീ വന്നു ചേർന്ന നിമിഷം അത് എപ്പോൾ ആണ് എന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയില്ല...... അതിനു ശേഷം എന്റെ ലോകം എന്റെ പ്രണയം എല്ലാം നീ മാത്രമായിരുന്നു...... എപ്പോൾ എങ്കിലും നീ അറിഞ്ഞിരുന്നു നിന്റെ മനസ് പറഞ്ഞിരുന്നു ❤️നിന്നിലലിയാൻ❤️
ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യം..... പറഞ്ഞിരിക്കണം...... ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിമിഷത്തിൽ നീ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിന്നെ മാത്രം സ്വാപ്നം കണ്ട് ഒരിക്കലും ഒന്നാവില്ല എന്നറിഞ്ഞും കാത്തിരുന്ന ഈ പെണ്ണിനെ"......... അത്രെയും ഡയറിയിൽ കുറിച്ചു അവൾ ഡയറി താളുകൾ ഓരോന്നായി വേഗത്തിൽ ചലിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ താളുകളിൽ താഴെ താൻ വരച്ച ചിത്രത്തിന് ജീവൻ വെച്ച് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു പെണ്കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ വരണമാല്യം അണിയിക്കുന്നു..... ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ ആ ഡയറിയിയെ തന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തു വെച്ചു...... ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മുറിയിലേക്ക് പോയി......
കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം മാത്രം വരുന്നില്ല...... കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുമ്പോൾ വരുന്ന മുഖം അമ്മുവിന്റെ മുഖം ആയിരുന്നു..... ഒരുപാട് പെണ്കുട്ടികൾ എന്റെ പുറകെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും അവരോട് ഒന്നും തോന്നാത്ത ഒന്ന് നിന്നോട് മാത്രം തോന്നാൻ കാരണം എന്താ..... അറിയില്ല..... നീ അറിയുന്നുണ്ടോ നിന്നെ ഓർത്തു ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട എന്നെ...... രാത്രിയുടെ ഏതോ യമത്തിൽ തന്നെ തഴുകി പോയ മന്ദമരുതാന്റെ കുളിരേറ്റ് അവന്റെ കണ്ണുകൾ കൂമ്പിയടഞ്ഞു.....
ഇതേ സമയം ആകാശത്ത് വിരിഞ്ഞ നിലാവിന്റെ ശോഭയിൽ കകുളത്തിൽ വിരിയാൻ നിൽക്കുന്ന താമരപ്പൂവുകളെ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അമ്മു..... മിനാമിന്നുങ്ങുകൾ അവയ്ക്ക് ചുറ്റും പ്രകാശം പരത്തി പറന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട്..... കണ്ണിന് കുളിർമ്മ നല്കുന്ന കാഴ്ച..... പിന്നീട് എപ്പോഴോ നിദ്രദേവത തന്നെ തഴുകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ കാഴ്ചയ്ക്ക് വിരാമം ഇട്ടുകൊണ്ടു കയ്യിൽ ഇരുന്ന ഡയറി തന്റെ ടേബിളിൽ വെച്ച് അവനെയും ഓർത്തു അവളും നിദ്രയെ പുൽകി..... __________
കുളത്തിൽ കുളിച് കാവിൽ വിളക്ക് വെച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആണ് ആരുടെയോ സാമിപ്യം പോലെ തോന്നിയത് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ചേട്ടായി..... ആ പെണ്കുട്ടിയെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നതാണോ...... മനസുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചോ കിട്ടും........ ഞാൻ വന്നത്..... അവൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇന്നലെ ഞാൻ ഇവരെ സാക്ഷിയാക്കി ഒരു കാര്യം തന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് അതിന് ഉള്ള മറുപടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നത്........
പറ..... എനിക്ക് തന്റെ മറുപടി വേണം..... പിന്നെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും ഇല്ല ഉള്ളത് തന്റെ ചേട്ടനെപോലുള കുറച്ച് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്...... പിന്നെ എന്റെ ലൈഫിലേക്ക് കടന്നുവരുന്ന പെണ്കുട്ടി അവൾ എനിക്ക് എല്ലാം ആയിരിക്കണം എന്നുണ്ട് അത് തനിക്ക് കഴിയും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്...... അതിന് എനിക്ക് ഒരു ചേട്ടനെ ഇഷ്ട്ടമാണ്..... ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒന്നാകുമോ എന്ന് പോലും അറിയാതെയുള്ള പ്രണയം അതാണ് എന്റേത്.......
ഞാൻ പോട്ടെ മുത്തശി അനേഷിക്കും...... അവളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രീതിക്ഷ മറുപടി ലഭിക്കതെ പോയതിന്റെ സങ്കടം കൊണ്ടാണോ അതോ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ അവൾക്ക് എന്റെ മനസിൽ നൽകിയ സ്ഥാനം ഇല്ലാതെയായാത്തിന്റെയാണോ എന്ന് അറിയില്ല അവളുടെ ആ മറുപടി എന്നെ വല്ലാതെ തളർത്തി കളഞ്ഞു..... പിന്നെ അവിടെ നിന്നില്ല നേരെ കുളകടവിലേക്ക് പോയി...... അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന താമര പൂവുകൾ...... അമ്മു......
എനിക്ക് നിന്നെ ഒരു ദിവസത്തെ പരിചയം മാത്രമേ ഒള്ളു എങ്കിലും..... ആ ചുരുങ്ങിയ നേരം കൊണ്ട് നീ എനിക്ക് ആരൊക്കെയോ ആയി തിരിന്നിരുന്നു..... ആ കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മളുടെ മാത്രം ആയ ഒരു ലോകം തന്നെ ഞാൻ തിർത്തിരുന്നു..... അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ വെറും ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ തകരുമ്പോൾ പറഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വേദനയാണ്..... __________
പിന്നീട് ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എന്നെ പാടെ വകാണിച്ചു കൊണ്ട് അപ്പുവിന്റെ വിരലിൽ തൂങ്ങി നടക്കുന്ന അമ്മുവിനെ കാണുമ്പോൾ എന്നോട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരു വെറുപ്പ് പോലെ തോന്നി..... പിന്നീട് അവൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഒരു ആരാധന തോന്നി തുടങ്ങി..... എവിടെയാണ് എങ്കിലും ആരുടെ കൂടെയാണ് എങ്കിലും നിന്റെ ചുണ്ടിലെ ഈ പുഞ്ചിരി അത് എന്നും മായാതെ നിന്നോട് കൂടെ എന്നും ഉണ്ടാവണം പെണ്ണേ......
അവളെ കണ്ട് പലപ്പോഴും സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രെമിച്ചിച്ചു എങ്കിലും ഞാൻ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നടക്കാൻ തുടങ്ങി..... ഇനിയും ഇവിടെ നിന്നാൽ തനിക്ക് തന്നെതന്നെ നഷ്ട്ടപ്പെടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്നും പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു..... പോകുന്നതിനു മുൻപ് അമ്മുവിനെ കണ്ട് യാത്ര പറയാൻ തീരുമാനിച്ചു അവളുടെ മുറിയിൽ പോയി.....
അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ മുറിയിൽ അവളെ കാണാൻ ഇല്ല തിരിച്ചു ഇറങ്ങാൻ നേരാണ് അവളുടെ ഡയറി എന്റെ കണ്ണിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്ന താളുകളിൽ ഞാൻ കണ്ട ചിത്രം അത് എന്റെയും അമ്മുവിന്റെയും ആയിരുന്നു..... പിന്നീട് അവിടെ ഇരുന്ന് അവളുടെ ഡയറി മുഴുവനും വായിച്ചു അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസിലായി ഇത്രയും നാളും എന്നെ കാണാതെ എന്തിന് തിരിച്ചു ഞാൻ സ്നേഹിക്കും എന്ന് ഒരു ഉറപ്പും ഇല്ലാതെ എന്നെ സ്നേഹിച്ച എന്റെ പെണ്ണിനെ പിന്നെ ഒരു ഒട്ടാമായിരുന്നു അവളുടെ അടുത്തേക്ക്
അവളുടെ നാവിൽ നിന്നും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കേൾക്കാൻ..... __________ കടവിൽ താമര മൊട്ടുകളെ നോക്കി എന്റെ പ്രണയം എന്റെ കണ്മുമ്പിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പായുമ്പോൾ ആണ് എന്റെ അടുത്ത് ആരോ വന്ന് ഇരുന്ന് തിരഞ്ഞു പോലും നോക്കാതെ തന്നെ എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അത് ഹർഷൻ ചേട്ടൻ ആയിരിക്കും എന്ന്...... അമ്മുട്ടി...... ഉം...... ഞാൻ വന്നത് നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആണ് എന്താ......
ഞാൻ ഇന്ന് തിരിച്ചു പോകും കമ്പനിയിൽ ഞാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ട്...... അവര് ആരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞത്....... അവര് വരുമ്പോൾ നീ പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ പോയ കാര്യം അത്രയും പറഞ്ഞു ഞാൻ കടവിൽ നിന്ന് എഴുനേറ്റ് വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു..... ചേട്ടായി പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ കണ്ണുകൾ അനുസരണ ഇല്ലാതെ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ കണ്ണുകൾ തുടച്ചു ചേട്ടയിയെ നോക്കിയപ്പോൾ എന്നിൽ നിന്ന് നടന്ന് അകലുന്ന ചേട്ടയിയെയാണ് കണ്ടത്...... അപ്പോഴും അനുസരണ ഇല്ലാതെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പുറകെ നടന്നിട്ടും കാലുകൾക്ക് വേഗത കുറവ്പോലെ തോന്നി......
തളർന്നു വീഴും എന്നുവരെ തോന്നിയ നിമിഷങ്ങൾ....... എങ്ങനെയോ വീട്ടിൽ എത്തി ചേട്ടയിയെ റൂമിൽ തിരഞ്ഞു ചെന്ന എനിക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്റെ മുറിയിൽ ഒരു വെട്ടം പോലെ തോന്നിയപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ ജനൽ കമ്പികളിൽ വിരലുകൾ ചേർത്ത് പുറത്തേക്ക് കണ്ണും നട്ട് നിൽക്കുന്ന ചേട്ടായി...... ഇനിയും എന്നെക്കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്ന് തോന്നിയപോൾ എന്റെ മനസ് ആഗ്രഹിച്ചതിനേകൾ വേഗത്തിൽ എന്റെ കാലുകൾ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങി പുറകിലൂടെ ചെന്ന് കെട്ടിപിടിച്ചു കരയുമ്പോഴും ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടും മതിയവത് പോലെയായിരുന്നു എനിക്ക്... ചേട്ടായി.....
ചേട്ടായി പോവാണ്ട..... എന്നെ വിട്ട് എങ്ങോട്ടും പോവാണ്ട..... അല്ലെങ്കിൽ എന്നെയും കൊണ്ട് പോ... ഞാനും വരാം..... അവളുടെ കണ്ണുനീര് എന്റെ പുറത്ത് ഒരു മഴയി പെയ്ൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് അവളെ എന്നിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ചു........ നിന്റെ ഈ ഡയറി കണ്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ സത്യമായും ഞാൻ പോയെന്നെ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞതും പ്രതിഷേധം എന്നത് പോലെ എന്റെ നെഞ്ചിൽ അവൾ ചെണ്ട കോട്ടൻ തുടങ്ങിയിട്ടുന്നു....
അമ്മുട്ടി..... ഉം..... എനിക്ക് നിന്റെ വയായിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം ഞാൻ കൊതിച്ചത്..... ഒരു തവണ പറയോ നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ട്ടമാണ് എന്ന്..... ചേട്ടായി..... നിന്നെ ഞാൻ പ്രണയിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കണ്ണേട്ടനിലൂടെ ആണ് അന്ന് മുതൽ നീ എന്നിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നുകഴിഞ്ഞു ഒരിക്കലും പിരിച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത വണ്ണം....... I LOVE YOU CHETTAYI.................കാത്തിരിക്കൂ.........
