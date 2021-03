ഹാർട്ട് ബീറ്റ്…: ഭാഗം 13

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: പ്രാണാ അഗ്നി

“എന്റെ സിവനേ ഇങ്ങേരു ഇതു എന്ത് ഭാവിച്ചാ …..അടി തുങ്ങി ഉള്ള വരവ് കണ്ടില്ലേ …. ഒന്ന് വേഗം വാ ഡോക്ടർ സാറെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോണം ” “വരുന്നു എന്റെ നാച്ചൂട്ടിയേ ……..നീ ഇങ്ങനെ തിറുതി വെക്കാതെ ” “ഇങ്ങേരുടെ ഒരു നെച്ചൂട്ടി മടിയിൽ ഇരുത്തി അല്ലെ പേര് ഇട്ടതു .ശെരിയാക്കി തരാം മോനെ അധർവേ “അവൾ മനസ്സിൽ കരുതി അവനെ നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചരിച്ചു . “എന്താ നെച്ചൂട്ടി എനിക്ക് വല്ല പണിയും തരാൻ ഉള്ള ആലോചനയിൽ ആണോ …….” “എന്റെ ശിവനെ ഇങ്ങേരു മുഖശാസ്ത്രവും പഠിച്ചിട്ടു ഉണ്ടോ ……” ഞെട്ടി കണ്ണും തള്ളി ഉള്ള അവളുടെ നിപ്പ് കണ്ടിട്ട് ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചു അവളുടെ അടുത്തേക്ക് അവൻ നടന്നു. സ്വപ്ന ലോകത്ത്‌ ആരുന്നു നച്ചൂ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല. “വാഡോ …..വന്നു കയറു …..” “ദേവിയേ ……

ഇങ്ങേരു ഇനി ഗന്ധർവ്വൻ വല്ലോം ആണോ ചിലപ്പോൾ അവിടെ കാണും ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ കാണും ഒന്നും മനസ്സിൽ ആവുനില്ലല്ലോ …….ഈശ്വരാ ……ഈ സാന്ദര്യം ഒരു ശാപം ആവുമോ ………” “എടി …….സ്വപ്നം കാണാതെ വന്നു വണ്ടിയിൽ കയറടി …….” “ഹാ …..ദോ വന്നു ” “എന്താ കൈ വിട്ടു ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ താഴെ വീഴും എന്ന പേടി ഒന്നും ഇല്ലേ ……വീണാലും എന്നെയും കൊണ്ടേ പോകു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ……” “തത്കാലം തനിയെ വീഴുന്നത് ആണ് നല്ലതു എന്ന് തോന്നി ……നേരെ നോക്കി വണ്ടി ഓടിക്കു മനുഷ്യാ ……” “ഓക്കേ ….ശെരി ..വേണ്ടകിൽ വേണ്ടാ …..ഒരു കമ്പനി തരാമെന്നു വെച്ചപ്പോൾ ഹോ എന്തൊരു ജാഡ “ചുമൽ കുച്ചി ചിണുങി ഉള്ള അവന്റെ വർത്തമാനം അവളുടെ മുഖത്തു ചിരി പടർത്തി .

മിററിലൂടെ അവൻ അത് കൃത്യം ആയി കാണുകയും ചെയ്തു . “ഇളക്കം ഉണ്ട് ഇളക്കം ഉണ്ട് ” “അയ്യോ …..എന്താ കണ്ണേട്ടാ ഇളകിയത് ബ്രേക്ക് വല്ലോം ആണോ …..നിർത്തു നിർത്തു എനിക്ക് സത്യായിട്ട് വീഴുന്നത് പേടിയാ ……”എന്ന് പറഞ്ഞു അവന്റെ വയറിലൂടെ അവൾ കെട്ടി പിടിച്ചു “ഹ ഹാ ഹാ ……എന്റെ നെച്ചു നീ ശെരിക്കും മെഡിസിന് പഠിച്ചു തന്നെ ആണോ പാസ്സ് ആയതു. “അയ്യോ ……എടി യക്ഷി …..കടിക്കാത്തടി ……ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞത് ആണേ ……” “നെച്ചു only പ്രവർത്തി നോ ഡയലോഗ് ….ഇനി ഞാൻ പഠിച്ചു ആണോ പാസ്സ് ആയതു എന്ന് എന്റെ ഡോക്ടർ സാറിന് ഡൗട്ട് വല്ലോം ഉണ്ടോ ……” “അയ്യോ ……..ദൈവത്തിനാണെ ഇല്ലായേ ……” “ഇതു എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് എനിക്ക് വീട്ടിൽ ആണ് പോകേണ്ടത് ” “ഇപ്പോൾ എത്തും എന്റെ നെച്ചൂട്ടിയെ അപ്പോൾ കാണാമല്ലോ ……..”

“ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞേക്കാം വല്ലോ കുന്നും മലയും കയറാൻ ആണെങ്കിൽ വേറെ ആളെ നോക്കിക്കോണം ഞാൻ വരില്ല …….” “അയ്യോടി ……..പകുതി വരെ കേറി ബാക്കി എന്നെ കൊണ്ട് എടുപ്പിച്ച മഹതി ആണ് ഈ പറയുന്നത് .ഒരു വീക് വെച്ച് തന്നാൽ ഉണ്ടല്ലോ …….” “ഈ ………” “കർത്താവേ ……..ഇതു ഏതു കൊട്ടാരമാ അധർവ് ” “ഹാ …ഹാ ……കൊട്ടാരം ഒന്നും അല്ലാ എന്റെ നെച്ചൂട്ടിയെ വീട് ആണേ …….” “ഇത്രയും വല്യ വീടോ ……ഒരു സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ ഇവിടെ താമസിക്കാമല്ലോ …….അല്ലാ നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ” “നിനക്ക് ഇതു പോലെ ഒരു വീട് വെച്ച് തന്നാലോന്നു ഒരു ആലോചന ഇഷ്ടം അയൊന്നു അറിയാൻ കൊണ്ടുവന്നതാ ……” “പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട ഇത്രയും വല്യ വീട് ” “അത് എന്താ …….” “എനിക്ക് ഒന്നും തൂക്കാനും വൃത്തിയാക്കാനും പറ്റൂല്ലാ.

ജോലിക്കാരെ വെക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ശമ്പളം ഒട്ടു തികയത്തും ഇല്ലാ ……..പണി എടുത്തു ചാകുമല്ലോ …….എനിക്കോന്നും വേണ്ടാ ഇത്. എനിക്കേ ഒരു കുഞ്ഞു വീട് മതി അതാകുബോൾ ആദിയെക്കൊണ്ടും ഏട്ടനെ കൊണ്ടും പണി എടുപ്പിക്കാമല്ലോ …..” “ഇങ്ങനെ ഒരു മടിച്ചി ….വാ നടക്കു അങ്ങോട്ട് ” “ഇവരു നമ്മളെ അകത്തു കേറ്റുമോ …….” “പിന്നെ കേറ്റാതെ heartbeat ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഗ്രേറ്റ് ഡോക്ടർ നക്ഷ ആദിദേവിനെ കേറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരെ കേറ്റാൻ ആണ് ” “ഇങ്ങേരുടെ പോക്ക് കണ്ടാൽ തോന്നുമല്ലോ സ്വന്തം ആണ് എന്ന് .വല്ലോരുടേയും വീട്ടിൽ നാണയം ഇല്ലാതെ കേറി പോകുവാ …….എന്റെ ദേവിയേ ….കള്ളമാര് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ജയിലിൽ ആക്കുമോ…. ” “അമ്മാ ………”അധർവ് നീട്ടി വിളിച്ചു “അയ്യേ …ഇതിയാൻ രാവിലെ തെണ്ടാൻ ഇറങ്ങിയത് ആണോ …..” “കേറി വാടോ ……..”

“പിന്നെ ഞാൻ നല്ല കഷ്ടപെട്ട ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് തെണ്ടി ജീവിക്കണ്ടേ കാര്യം ഒന്നും ഇല്ലാ …..ഇയാൾ തന്നെ പോയി തെണ്ടിയാൽ മതി .വല്യ ഡോക്ടർ ആണ് പോലും കഷ്ടം ” “എടി ….അവിടെ നിന്നും പിച്ചും പേയും പറയാതെ കേറി വാടി ” “ഓ …..ഇനി ഞാൻ വരാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്നും കിട്ടാതെ ഇരിക്കണ്ട .അന്നാലും തെണ്ടാൻ വരുബോൾ ഈ costumes കുറച്ചു ഓവർ അല്ലേ ….നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുനെങ്കിൽ കിറിയെ ജീൻസ്‌ ഒക്കെ ഇട്ടു വരാരുന്നു .ആ സാരല്ല കിട്ടുന്നത് മേടിച്ചു മടങ്ങാം ” “അമ്മുസ് ……..വിശക്കുന്നേ ………” ” അദ്വാനിച്ചു തിന്നണമെടോ അല്ലാതെ തെണ്ടി അല്ലാ തിന്നണ്ടത് ” “എടി …….നീ എന്തുവാ അവിടെ നിന്ന് പിറുപിറുക്കുന്നത് .ഇങ്ങോട്ടു വാടി “അവളുടെ കയ്യും പിടിച്ചു അവൻ അകത്തേക്ക് നടന്നു .

വിശാലമായ ഹാൾ മോഡേൺ രീതിയിൽ ഉള്ള ഫർണിറ്ററുകൾ ദേ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും . തങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് നടന്നു വരുന്ന ആളെ കണ്ടു നക്ഷ ഒന്ന് ഞെട്ടി . “അധർവ് അഗ്നിവർദ് സാർ …..” “എന്താടോ …..നക്ഷ …..” “ഒന്നും ഇല്ലാ സാർ …..ഞാൻ ഡോക്ടർ ആദരവിന്റെ കൂടെ ചുമ്മാ…….” പാവം നമ്മുടെ കുട്ടി നിന്ന് വിറക്കുവാ …..അവളുടെ വിറയൽ കണ്ടു താടിക്ക് കയ്യും കൊടുത്തു ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചു അധർവ് അവളെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു . “എന്റെ പണി കളയാൻ കൊണ്ട് വന്നത് ആണ് എല്ലേ ദുഷ്ട ……ഇവിടുന്നു ഇറങ്ങി വാ ഞാൻ വെച്ചിട്ടു ഉണ്ട് കേട്ടോ ……..”അവന്റെ കൈയിൽ നല്ല ഒരു പിച്ചും കൊടുത്തു അവനു മാത്രം കേക്കാൻ പാകത്തിൽ പറഞ്ഞു . “ആ …….പിച്ചല്ലേടി ……” “ഈശ്വരാ ……ഇങ്ങേരു രണ്ടും കല്പിച്ചു ആണല്ലോ എന്നെ നാണയം കെടുത്താൻ ……” “വന്ന കാലിൽ നിക്കാതെ വന്നു ഇരിക്ക് കുട്ടി “അഗ്നിവർദ് “ഓക്കേ സാർ …” “എന്താ രണ്ടു പേരും കൂടി .നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നേരുത്തെ അറിയുമോ ……”

“ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടിയാണ് നക്ഷ “അധർവ “ഹേ എപ്പോ …..”നക്ഷ “അത് ഡോക്ടർ അധർവ് ആണോ തിരുമാനിക്കുന്നത് .നക്ഷ എന്റെ മകന് വേണ്ടി ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ കുട്ടി ആണ് ” പോയി പോയി നമ്മുടെ നെച്ചൂന്റെ കിളി മൊത്തം പോയി .ബോധം പോകാതെ ഇരുന്നാൽ ഭാഗ്യം . “സാറിനു പണവും പവർ ഉണ്ടന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ എന്റെ നക്ഷയെ ആർക്കും വിട്ടു തരില്ല ‘ “അത് അധർവ് അല്ലല്ലോ ഡിസൈഡ് ചെയ്ണ്ടത് നക്ഷ അല്ലേ ….പറയു നക്ഷ തനിക്കു എന്റെ മകനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ …..” “ഏ ……എന്താ …….വിവാഹമോ ……ആരെ ……..” “അച്ഛനും മോനും നിർത്തുനുണ്ടോ …..എന്റെ കുട്ടിയെ വട്ടു ആക്കിയത് മതിട്ടോ ……” “ആഹാ എന്റെ അമ്മക്കുട്ടി എത്തിയോ …….”

“ഇന്നാ മോളേ ഈ കോഫി കുടിക്കു ” “കോഫിയോ …….” “ഹാ …ഹാ …..നീ എന്താ കോഫി എന്ന് കേട്ടിട്ടു ഇല്ലേ ……” “ഉണ്ട് …….” “എങ്കിൽ വാങ്ങി കുടി ….” “ഉം …..”ട്രെയിൽ നിന്നും ഒരു കോഫി മഗ് എടുത്തു യാത്രിയമായി അവൾ അവിടെ ഇരുന്നു “ഈശ്വരാ …..നമ്മുടെ ലിപ്‌ലോക്ക് ചേച്ചി ” “കുഹു….. കുഹു …..”കുടിച്ചോണ്ടു ഇരുന്ന കോഫി നെച്ചുട്ടിയുടെ നിറുകയിൽ കയറി പാവം ഇനിയും പോകാൻ കിളികളും ഇല്ലാ ബോധവും ഇല്ലാ .അധർവിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുബോൾ ഇത്രയും പണി പാവം കുട്ടി പ്രദീക്ഷിച്ചു കാണില്ല .. എല്ലാവരുടേയും കൂട്ട ചിരി കേട്ട് ആണ് നക്ഷക്ക് ഓർമ്മ തിരിച്ചു കിട്ടിയത് .

“ഈ ……….”ഒരു വളിച്ച ചിരി എല്ലാവർക്കും നൽകി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാതെ പാവം ആ എസിയുടെ തണുപ്പിലും വിയർത്തു കുളിച്ചു . “ഓക്കേ സാർ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ “മുഴുവൻ കോഫിയും ഒരു വലിക്കു കുടിച്ചു അവൾ പോകാനായി എഴുനേറ്റു “നീ എവിടെ പോകുവാ …..മരിയാതിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നോ …..” അവളുടെ കൈയിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു സോഫയിലേക്ക് വീണ്ടും അവളെ ഇരുത്തി . “എന്റെ കൃഷ്ണാ ഇങ്ങേര്ക്ക് ഇതു എന്തിന്റെ കേടു ആണ് എന്നെ കൊലക്കു കൊടുക്കാൻ കോണ്ടു വന്നത് ആണോ”. പാവം നെച്ചൂട്ടിടെ ആത്മ ആണ് . “നെച്ചൂട്ടി ഇത് എന്റെ പാവം അമ്മക്കുട്ടി ലക്ഷ്മി. പിന്നെ അച്ഛനെ അറിയാല്ലോ. ഇത് എന്റെ ഒരേ ഒരു പെങ്ങള്‍ സ്വാതിക എന്ന അമ്മൂ” നെച്ചൂ എല്ലാവരെയും നോക്കി അടിപൊളി ആയിട്ട് ചിരിച്ചു കാണിച്ചു. പിന്നല്ലാ……

“അമ്മാ വിശക്കുന്നു ഫുഡ് എടുത്തു വെക്ക് …..”അധർവ് “ചേച്ചി ബാ …അമ്മ ഫുഡ് എടുത്തു വെക്കുബോളേക്കും നമുക്ക് വീട് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം …..” “ഉം ….” അവളുടെ ഓട്ടം കണ്ടപോലെ അവനു മനസ്സിലായി രക്ഷപെട്ടത് ആണെന്ന് . “എടി കാന്താരി അങ്ങനെ ഒന്നും നീ എന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് രക്ഷ പെടില്ല എന്റെ മോളേ… ” “ചേച്ചികുട്ടിയെ നേരിട്ടു കാണാൻ ആണ് ക്യൂട്ട് കേട്ടോ ……” “എന്നെ ഇതിനു മുൻപ് കണ്ടിട്ട് ഉണ്ടോ ……” “പിന്നെ …..ചേച്ചി ഏട്ടന് ഉമ്മ കൊടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു .അച്ഛൻ ഓഫീസില്‍ cctv കൂടെ കാണുകയും ചെയ്തു ” “അഗ്നിവർദ് സാറും കണ്ടോ …….എന്റെ ദേവിയേ ……..” “ഹാ …കണ്ടുല്ലോ ……അമ്മക്കും അറിയാം ….” “എന്റെ കൃഷ്ണാ …….എന്നെ ഒന്ന് കൊന്നു തരാമോ …..” “കൊല്ലാൻ ഒന്നും പറ്റില്ല വേണെങ്കിൽ എന്റെ ഏട്ടത്തിയമ്മ ആകാം …..

എന്താ മതിയോ ……” “അയ്യോ ……വേണ്ടായേ ….ചേട്ടന് പറ്റിയ അനിയത്തി എന്താ മാച്ചിങ് ” “എന്താ രണ്ടും കുടി ഇവിടെ ഒരു ഗുഢാലോചന ” “ഒന്നും ഇല്ലാ ഏട്ടാ …..ഏട്ടത്തിയമ്മ പോസ്റ്റ് ഫ്രീ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആണ് .” “ആരു ഈ മന്ദബുദ്ധിക്കോ …..പിന്നെ നടന്നത് തന്നെ എനിക്കേ വിവവരവും വെള്ളിയാഴ്ച്ചയും ഉള്ള നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ പെണ്ണിനെയാണ് വേണ്ടത് ” “എന്താടോ എനിക്ക് കുഴുപ്പം അയ്യോ ……. ഒരു വിവരവും വെള്ളിയാഴച്ചയും ഉള്ള ഒരു ഡോക്ടർ വന്നിരിക്കുന്നു.ഞാനേ ……എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന അടിപൊളി ഡോക്ടറിനെ നോക്കി കെട്ടിക്കോളാം താൻ ബുദ്ധിമുട്ടണ്ടാ… ” “പിന്നേ…. നീ ഞൊട്ടും …..എന്നെയും കെട്ടി എന്റെ പത്തു പത്രണ്ട് പിള്ളേരെയും വളർത്തി വട്ടു പിടിപ്പിച്ചു ഇവിടെ മുഴുവൻ ഓടി നടത്തുമെടി നിന്നെ ഞാൻ ”

“പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്നും പറ്റൂലാ പത്തു പന്ത്രണ്ടു പിള്ളേരെ നോക്കാൻ വേണേ രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണത്തിനെ നോകാം “പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആണ് താൻ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്ന് നെച്ചൂന് ഓർമ വന്നത് .വായും പൊളിച്ചു അവൾ അധർവിനെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു “എന്റെ നെച്ചൂട്ടി പറയുന്നത് പോലെ .കണ്ണേട്ടന് എല്ലാം സമ്മതം ആണ് “നാണം അഭിനയിച്ചു ഉള്ള അവന്റെ വർത്തമാനും കണ്ടു അവളുടെ കണ്ണ് രണ്ടും ഉരുണ്ടു താഴെ വീഴും എന്ന അവസ്ഥ ആയി . “അതേ ഏട്ടത്തി മുന്ന് കുട്ടികൾ മതിട്ടോ ….ആദ്യത്തെ ഇരട്ട കുട്ടികൾ …ഏട്ടനെ പോലെ ഒരു മോനും ഏട്ടത്തിയെ പോലെ സുന്ദരി ആയ മോളും ” “ഈശ്വരാ …….ഞാൻ ഇതു എവിടെ ചെന്നാ പെട്ടത് .ആങ്ങളയും പെങ്ങളും കൂടി ജനിക്കാത്ത പിള്ളേരുടെ കല്യാണും വരെ നടത്തുന്ന മട്ട് ആണല്ലോ …..”

“അറിയാം മേലാത്തത് കൊണ്ട് ചോദിക്കുവാ ….രണ്ടിനും വട്ടു ഉണ്ടോ ……..” “അമ്മു ഇവൾ പുലിയാട്ടോ എല്ലാം കണ്ടു പിടിച്ചു കളഞ്ഞു ” “ഹേ ……ഈശ്വരാ …ശെരിക്കും വട്ടു ആണോ …..അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ രോഗികളെ നോക്കുന്നതോ ……..” “അത് ചുമ്മാ ടൈം പാസ്സിന് ……” “ടൈം പസ്സോ …..” “ആടി ………” “ഹാ ….ഹാ …….ഏട്ടൻ പാഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും പ്രദീക്ഷിച്ചില്ലാട്ടോ …….ഇതു തന്നെ എന്റെ എത്തിയമ്മ ഫിക്സ് ” “രണ്ടും കൂടി എനിക്കിട്ടു പണിതത് ആണ് എല്ലേ ….ഇപ്പോൾ ശെരി ആക്കി തരാം ……”കൈയിൽ കിട്ടിയ ഫ്ലവർ വാസ് എടുത്തു അവരെ അടിക്കാൻ ആയി അവരുടെ പുറകേ ഓടി “അമ്മുട്ടി …ഓടികോടി …ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത കൊച്ചാ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യും ……” “ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കൊച്ചു ഞാൻ ……..”

“അയ്യോ …..ഏട്ടത്തി ……സോറി …..ഞാൻ അല്ല ഈ ഏട്ടൻ ആണ് ” “ഏട്ടനും അനിയത്തിയും മരിയാതിക്ക് അവിടെ നിന്നോ .ഇല്ലെങ്കിൽ ഓടിച്ചിട്ട് അടിക്കും ഞാൻ .പഴേ ജിംനാസ്റ്റി ആണ് പറഞ്ഞേകാം ” മുന്നും കുടി ഓടി ഒരു റൂമിൽ ചെന്ന് കയറി കട്ടിലിന്റെ ചുറ്റുമായി പിന്നെ ഉള്ള ഓട്ടം “കണ്ണേട്ടന്റെ നെച്ചൂട്ടി അല്ലെ അടിക്കരുത് ” “അടിക്കും അടിക്കും അടിക്കും മൂന്ന് തരം ” “ഈശ്വരാ …ലേലം വിളിയും കഴിഞ്ഞോ ……” “അപ്പോൾ ഏട്ടാ all the best “നിക്ഷയുടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ചു സ്വാതിക എന്ന അമ്മൂട്ടി റൂമിന്റെ വെളിയിൽ ചാടി “എടി കുരുപ്പേ ….എന്നെയും കൂടി രക്ഷിക്കടി ….” “am very sorry ഏട്ടാ …..all the best ” എന്റെ കർത്താവേ നമ്മുടെ നക്ഷയും അധർവും ഒരു റൂമിൽ അടി തുടങ്ങിയിട്ട് ഉണ്ട് ഇനി എന്തൊക്കെ പണി വാങ്ങിച്ചു കുട്ടുമോ ……. അപ്പോൾ കാത്തിരികുവല്ലേ …….തുടരും….

ഹാർട്ട് ബീറ്റ്…: ഭാഗം 12