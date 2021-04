🔥അസുരാധിപതി 🔥 : ഭാഗം 4

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: സ്മൃതി ബിജുകുമാർ

പിന്നെ സൂര്യ ഒന്നും പറയാൻ നിന്നില്ല…. അവനു അറിയാലോ അവന്റെ നന്ദുവിനെ….. ദി ഗ്രേറ്റ് ബിസിനസ് മാൻ ഹരിവേദനാഥ്‌ …. ചിലരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണുപിടിയൻ… മറ്റുള്ളവർ എന്തു പറയുന്നു എന്ന് നോക്കി നടക്കുന്നവനല്ല… അവന് അവന്റെതായ നിലപാടുകളുണ്ട് ശരികൾ ഉണ്ട്… എല്ലാവർക്കും അവൻ നാഥ്‌ ആയിരുന്നു… പക്ഷേ വലുതാവും തോറും അവനെ എല്ലാവരും വേദ എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് അവന്റെ നിർബന്ധം കാരണം തന്നെയായിരുന്നു… സൂര്യ അവന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരൻ ആണ് ചെറുപ്പംമുതലേ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചു നടന്നവർ. എല്ലാവരും അവനെ വേദ വിളിച്ചപ്പോഴും സൂര്യ മാത്രമാണ് ആ പേര് വിളിക്കാതെ നന്ദു എന്ന് ഇപ്പോഴും വിളിക്കുന്നത്..

അവനു മാത്രമേ നന്ദു എന്ന് വിളിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ… വോഡ്ക ചുണ്ടോടടുപ്പിച്ചു ബാൽക്കണിയിൽ ആകാശം നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് വേണ്ടാ… അവന്റെ മുഖത്ത് ഒരേസമയം ദേഷ്യവും സങ്കടവും നിഴലിച്ചു.. “നന്ദു അകത്ത് കയറടാ മഞ്ഞു കൊള്ളേണ്ട..” “സൂര്യ ഞാൻ നിന്നോടു നൂറുവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ നിൽക്കണ്ട എന്ന്… നിനക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പോകാം…” “ശരി…..കൂൾ മാൻ… നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നിന്റെ അമ്മയെ കാണണോ ..?” “എനിക്ക് അവരെ കാണണ്ട ആവശ്യമില്ല സൂര്യ… ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ആ മനുഷ്യനും അവിടെ ഉണ്ടാകും. എനിക്ക് അയാളുടെ മുൻപിൽ പോകാൻ തീരെ താല്പര്യമില്ല സോ നിനക്ക് പോകാം…!

പിന്നെ സൂര്യ ഒന്നും പറയാൻ നിന്നില്ല അവൻ അവിടെ നിന്നും പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് വേദ അവനെ പിറകിൽ നിന്നും വിളിച്ചത്… “സൂര്യ നിനക്ക് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ?” “ഇല്ലടാ.. എന്താ കാര്യം…?” “ഒന്നുമില്ല ചോദിച്ചെന്നേയുള്ളു അവിടുന്ന് തട്ടലും മുട്ടലും ഒക്കെ കേട്ട്…” “പൊന്നു നിന്റെ അഭ്യാസം ഇവിടെ ഇറക്കാൻ അല്ലേ…” “ഓ പിന്നെ ഈ വേദയെ അറിയിക്കാത്തത് ആരാടാ ഇവിടെയുള്ളത്…? ഇവിടെ ഓരോ പുൽക്കൊടിയും എന്നെ അറിയാം നീ അത് വിട്..” “എന്നാലും നീ ഫ്ലാറ്റ് എടുത്തിട്ടു ഇപ്പൊ വെറും ഒരാഴ്ച അല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതിനിടെ നീ ഇവിടത്തെ പെൺകുട്ടികളെയും വളച്ചോ .?” “സൂര്യ നിനക്കറിയില്ലേ വേദ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകാറില്ല എന്ന് എന്റെ പിറകെയാണ് അവർ വരുന്നത്… പിന്നെ ഈ ഇവിടത്തെ കാര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളർ ആരും തന്നെ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്റെ പിന്നാലെ വന്നേനെ…”

“അതൊരു സത്യം ആണ്. എന്നാലും ഈ നിനക്ക് പെണ്ണുപിടി ഒന്നു നിർത്തിക്കൂടെ നന്ദു …” “അതിനു ഞാൻ മാനം മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കുന്ന ഏതു പെൺകുട്ടിയെ ആടാ പിഴപ്പിച്ചത് .. എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്ന വരെ മാത്രമേ ഈ വേദ തൊട്ടുള്ള ഇതുവരെ……. (Note the point 😜) പിന്നെ അമ്മയേയും പെങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തവൻ അല്ല ഞാൻ….” “ഒക്കെ ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു… ഞാൻ പോകുവാ അവിടെ ഗായത്രി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്…” “ആ ഗായത്രി അറിയണ്ട നീ എന്റെ കൂടെ ആണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിന്നെ അവൾ വെച്ചേക്കില്ല “എന്നും പറഞ്ഞ് അവൻ ചിരിച്ചു… “അതോർത്തു നീ വിഷമിക്കേണ്ട അവളോട് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ” “മ്മ് മ്മ് നിന്റെ ഭാര്യ അവൾ നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടാവും “എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ചിരിച്ചു…

“ശരി ഞാൻ പോവാ.. “എന്നും പറഞ്ഞാൽ സൂര്യ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി… അപ്പോഴും വേദ ആകാശത്തെ നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു… അവൻ തന്റെ ഫോണെടുത്ത് ആരുടെയോ നമ്പരിൽ വിളിച്ചു.. “ഹലോ…” “ഹായ്…. വേദ…” “Are you busy now ?” “No…… എന്താ വേദ….?” “So…..come to my flat……” “Are യൂ സീരിയസ്?” “Yes ഞാൻ നിനക്കായ്‌ കാത്തിരിക്കും അനിക ……” എന്നും പറഞ്ഞ് അവൻ ആ ഫോൺ കോൾ കട്ട് ചെയ്തു… കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും ഫ്ലാറ്റ്ന്റെ ഡോർ തുറന്ന് അനിക അകത്തുകയറി… ശരീരത്തിന്റെ അളവുകൾ പുറത്ത് കാണിക്കുന്ന വിധം ഒരു ടൈറ്റ് ജീനും ഒരു വൈറ്റ് കളർ ടീ ഷർട്ടും ആയിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത്… മുഖത്ത് അധികം ചായങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല.അവൾ ഹാളിൽ നോക്കിയപ്പോൾ വേദയെ കാണാത്തതുകൊണ്ട് അവനെയും അന്നെക്ഷിച്ചു ബാൽക്കണിയിലേക്ക് വന്നു.

അവിടെ അവനെ കണ്ടതും അവനെ പിറകിലൂടെ അവൾ പോയി കെട്ടിപ്പിടിച്ചു.. അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ച ആൾ എത്തിയെന്ന് കണ്ടതും അവന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി മൊട്ടിട്ടു.. “എന്തുപറ്റി വേദ പെട്ടെന്ന് എന്നെ കാണണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം?” “നത്തിങ് യർ, i want you……. “അവൻ അതു പറയലും അവളുടെ അധരങ്ങൾ കവർന്നു… ആ തണുപ്പിലും അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ ചൂടുപിടിച്ചു തുടങ്ങി…. ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നും അവൻ അവളെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി…. ഇരുവരിൽ നിന്നും വസ്ത്രങ്ങൾ വേർപെട്ട് അവർ ഒന്നായി തീർന്നു…. അവൻ അവളിലേക്ക് പടർന്നു പന്തലിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു….. 🔥🔥🔥

“രാഹുലേട്ടാ അമ്മ പറഞ്ഞൂ എപ്പോഴും ഏട്ടന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കറങ്ങേണ്ട എന്ന് ഇതൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി എന്ന്…” “അത് ഒക്കെ അമ്മ വെറുതെ പറയുന്നതാടി… എല്ലാ അമ്മമാരും ഇങ്ങനാ അവർക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരുടെ മനസ്സ് അറിയില്ല. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ജീവിച്ചവർ അല്ലെ അതിന്റെയ…” “എന്നാലും ഇതൊന്നും ശരിയല്ലാത്തത് പോലെ തോന്നുന്നു…” “എന്തൊരു പഴഞ്ചൻ ആണ് ദേവു നീ നിൻക്ക് 19 വയസ്സ് അല്ലെ ആയിട്ടുള്ളു. നിന്റെ പ്രായത്തിൽ ഉള്ള കുട്ടികൾ ഒക്കെ എങ്ങനെയാ നടക്കുന്നത് എന്ന് നീ നോക്ക്..” “ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആണ് രാഹുലേട്ടാ…” “ഓ…….” “അല്ല ഇങ്ങനെ കടലും നോക്കി ഇരുന്നാൽ മതിയോ പോണ്ടേ നമ്മുക്ക്” എന്ന് പറഞ്ഞ് ദേവു ബെഞ്ചിൽ നിന്നും എണിറ്റു… “കൊറച്ചു നേരം കൂടി ദേവു..”എന്നും പറഞ്ഞ് അവൻ അവളുടെ കൈയിൽ പിടിച്ചു…

അവൾ അനിഷ്ടത്തോടെ അവന്റെ കൈ എടുത്തുമാറ്റി… ” എന്താ ദേവു നീ ഇങ്ങനെ ഞാൻ നിന്നെ കെട്ടാൻ പോകുന്നവൻ അല്ലേ…. നിനക്കെന്താ കുറച്ചുനേരം എന്റെ കൂടെ ഇരുന്നാൽ😟” എന്നും പറഞ്ഞു രാഹുൽ നിഷ്കളങ്കമായ മുഖത്തോടെ അവളെ നോക്കി….. അത് കണ്ടു അവൾ പൊട്ടി ചിരിക്കാൻതുടങ്ങി… “എന്തിനാ ചിരിക്കുന്നെ…😕x “പിന്നെ ചിരിക്കാതെ ഈ മുയലിനെപോലെ ഉള്ള മുഖം കണ്ടൽ ആര ചെരിക്കാത്തത്…😂” “ഞാനോ മുയാലോ 😳……” “പിന്നല്ലാതെ….😂” “ആഹാ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നീ പൂച്ച ആടി….😏” “അയ്യടാ….. നിങ്ങൾ മുയൽ അല്ല കൊരങ്ങാനാ….😌” “എന്നാ നീ കഴുതയാടി…..😬” “എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഹിപ്പോപൊട്ടാമസ് ആണ്..😏” ” നീ പോടി ഹിമക്കരടി…😬” “നീ പോടാ കാട്ടുമാക്കാനെ😂 …”

” കെട്ടാൻ പോകുന്നവനെ എടാ എന്നോ നിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന്, !എന്നും പറഞ്ഞ് രാഹുൽ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങിയതും അവൾ അവനെ തള്ളിയിട്ട് അവിടെ നിന്നും ഓടി… അവൻ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാർ ആകാതെ അവളുടെ പിന്നാലെ ആ മണൽ പരപ്പിലൂടെ ഓടി… ദേവൂ ഇടക്കി അവനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു… പക്ഷേ അവന് പിടി കൊടുക്കാൻ അവർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല… പെട്ടെന്നാണ് ദേവു ആരെയോ പോയി ഇടിച്ചത്.. ഞാൻ ദേ ഇപ്പൊ താഴെ വീഴുലോഎന്ന് ഉള്ള രീതിയിൽ ദേവു പേടിയോടെ കണ്ണുകളടച്ചു…. പക്ഷേ അവൾ വീഴാത്തത് എന്താണ് എന്നാലോചിച്ചുഅവൾ പതിയെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു…കണ്ണുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ കണ്ട ആളെ കണ്ടതും അവളുടെ മുഖത്ത് ദേഷ്യവും വെറുപ്പും ഒരുപോലെ നിറഞ്ഞ നിന്ന് അവൾ അയാളെ തട്ടിമാറ്റി അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും മേരെ നിന്നും..

പക്ഷേ വേദ അപ്പോഴും അവളെ കണ്ണിമവെട്ടാതെ നോക്കി കൊണ്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൻ ബോധത്തിലേക്ക് വന്ന് അവിടെ നിന്നും ഒന്നും പറയാതെ പോയി… അപ്പോഴേക്കും രാഹുൽ ദേവുവിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരുന്നു.. “ആരാ ദേവു അത്?” “എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ വീഴാൻ പോയപ്പോൾ പിടിച്ചതാ… ആ അത് വിട് നമുക്ക് പോകാം “എന്നും പറഞ്ഞ് അവൾ അതിവേഗത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് നടന്നു രാഹുൽ കാര്യമറിയാതെ അവളുടെ പിന്നാലെ നടന്നു 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 ഒരു ബിസിനസ് ഡിയലിന് നുവേണ്ടി ബീച്ചിൽ വന്നതായിരുന്നു വേദ അവൻ കടൽ നോക്കി നടക്കുമ്പോഴാണ് ആരോ അവനെ വന്നു തട്ടിയത്… എന്തോ പേരണയിൽ അവൻ അവനെ തട്ടിയ ആളെ തന്റെ കൈക്കുള്ളിൽ സുരക്ഷിതമായി പിടിച്ചു…

അവളെ കണ്ടതും അവന്റെ മുഖത്ത് അതിശയവും ദേഷ്യവും ഒരുമിച്ചു വന്നു. അവളുടെ സാന്നിധ്യം അവനെ മത്തു പിടിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അവനു തോന്നി…. അവൻ അവളെ കണ്ണിമവെട്ടാതെ നോക്കി കൊണ്ടിരുന്നു…. പേടിയോടെ ചുരുങ്ങിയ അവളുടെ മുഖം അവനിൽ പേരറിയാത്ത ഒരു വികാരത്തെ ഉണർത്തി…. അവളുടെ മുഖത്തുനിന്നും അവന്റെ കണ്ണുകൾ അവളുടെ വാദിവോത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് അവൾ കണ്ണുതുറന്നത്…. അവളോട് എന്തു പറയുമെന്ന് അറിയാഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് അവൻ അവിടെ നിന്നും ഒന്ന് തന്നെ പറയാതെ പോയത്…

കുറച്ചു നടന്നാതും ആരോ അവനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു.. “ഹെലോ ” “വേദ കൈലാസ് ആണ് ” ” മിസ്റ്റർ കൈലാസ് ഞാൻ എത്ര നേരമായി ഇവിടെ വന്നിട്ട് താങ്കൾ എവിടെയാണ്?”” “സോറി മിസ്റ്റർ ഹരിവേദനാഥ് ഞാൻ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ ആണ് ഒരു അഞ്ചുമിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഞാനവിടെ എത്തും പ്ലീസ് എനിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം..” ” ഇട്സ് ഓക്കേ…. താൻ വരുമ്പോൾ വിളിക്കൂ… “എന്നും പറഞ്ഞ് അവൻ ആ കോൾ കട്ട് ചെയ്തു. അടുത്തുകണ്ട ഒരു സിമന്റ് ബെഞ്ചിൽ അവൻ ഇരുന്നതും എന്തോ അവന്റെ കയ്യിൽ തടഞ്ഞു… അത് എന്താണെന്ന് അവൻ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ആരോ അവനെ പിറകിൽ നിന്നും തട്ടിവിളിച്ചു……… തുടരും…

🔥അസുരാധിപതി 🔥 : ഭാഗം 3