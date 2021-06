എന്റെ പെണ്ണ്: ഭാഗം 1

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: Christi

ഞാൻ ആരാണെന്നൊ? അമൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം ചോദിച്ചു. അവളുടെ വായിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാണ്ണിന്റെ പേര് കേട്ട ആ നിമിഷം പോയതാണ് അവൻറെ അവസാന തുള്ളി ക്ഷമയും . അവളുടെ ഓരോ വാക്കുകളും അവൻറെ ഉള്ളിലെ തീ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളി കത്തിച്ചു. ഞാൻ ആരാണെന്നോ?അതിന്റെ ഉത്തരം നിൻറെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് വേണം. പതിയെ ആണെങ്കിലും ഭയം ഉളവാക്കുന്ന സ്വരത്തിൽ അവൻ അവളുടെ കാതുകളിൽ പറഞ്ഞു. അവൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവൻറെ കയ്യിൽ നിന്നും തൻറെ കൈകൾ വേർപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു . അവളുടെ കൈകളെ ഒന്നുകൂടെ മുറുക്കിക്കൊണ്ട് പല്ലുകൾ ഞെരിച്ച് അവൻ ചോദിച്ചു. ഞാൻ നിൻറെ ആരാണെന്ന്? “ആരും അല്ല”.

അവള് മെല്ലെ മന്ത്രിച്ചു. ഞാൻ നിൻറെ ആരുമല്ല അല്ലേ? ദേവികയെ തൻറെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി അമർത്തിക്കൊണ്ട് അമൻ ചോദിച്ചു. അവൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ തലകുനിച്ചു നിന്നു. എൻറെ പൊന്നു മോൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല എങ്കിൽ ഓർമ്മ വരുത്തുവാനുള്ള മരുന്ന് എൻറെ കൈയിലുണ്ട്. ഇതും പറഞ്ഞ് അവൻ അവളുടെ ചുമന്ന അധരങ്ങളെ ആക്രമിച്ചു . സ്നേഹത്തിൻറെ വർഷ ദാരാ ആയിരുന്നില്ല അത്. ദേഷ്യവും വാശിയും തിരഞ്ഞ അവൻറെ തലച്ചോറ് അവളുടെ കണ്ണുനീരിന്റെ ഉപ്പുരസം തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല . മഴയുടെ ഇരമ്പലിൽ അവളുടെ വിങ്ങലുകൾ കേട്ടതുമില്ല. അവനിലെ മൃഗം അവളുടെ ചുണ്ടുകളെ നിർദയമായി കടിച്ചു. ശ്വാസം കിട്ടാതായപ്പോൾ അവൻ മുഖമുയർത്തി അവളുടെ ചുണ്ടുകളിലേക്ക് നോക്കി.

ചോരയുടെ ചുവപ്പ് അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ അതേ ചോരയുടെ രുചിയായിരുന്നു അവൻറെ ചുണ്ടിൽ. ഞാൻ നിൻറെ ആരാണെന്ന്? അവൻ കറുപ്പ് കലർന്ന ശബ്ദത്തിൽ ചോദിച്ചു . എ.. എ.. എ ൻറെ …… പറഞ്ഞ് തീരുന്നതിനു മുമ്പേ അവൻ വീണ്ടും അവളുടെ അധരങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി. അമ്ലേഷ്യ (എന്റെ പെണ്ണ് പാർട്ട് 1) ദേവിക നാണം കുണുങ്ങിയായ നാടൻ പെൺകുട്ടിയാണ്. തമിഴ്നാട് കർണാടക ബോർഡിനോട് അടുത്തു തേനി എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് വളർന്നതും പഠിച്ചതും. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട ദേവികയെ അച്ഛനാണ് വളർത്തിയത്. സമ്പത്തില്ലെങ്കിലും അവരുടെ കുടുംബം സന്തുഷ്ടമായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ സന്തോഷം വിധി തട്ടിയെടുത്തു.അവളുടെ അമ്മയും അച്ഛനും ചേച്ചിയും ചേട്ടനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അച്ഛനെ ഒരു ദിവസം ദൈവം തിരികെ വിളിച്ചു. ഈ വലിയ ലോകത്ത്‌ അവൾ തനിച്ചായി.

തേനി ഒരു കുഗ്രാമമായിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ നാഗരിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ അവൾക്ക് തികച്ചും അപരിചിതമായിരുന്നു. നഗരത്തിലെ കോലുമുട്ടായി വരെ അവളിൽ കൗതുകമുണർത്തി. ദേവു അതെല്ലാം അവിടെ വെച്ചേക്ക് ഇനി. ഇന്ന് അമൻ സർ തിരിച്ചെത്തും. നീ മുകളിലേ റൂമിലേക്ക് പോയി അവിടെ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്. പിന്നെ സർ ദേഷ്യക്കാരൻ ആണെന്ന് അറിയാലോ. സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടും ചെയ്യണേ? അനാവശ്യമായി ഒന്നും തൊടരുത്. തങ്കം ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞു. എൻറെ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പേടിപ്പിക്കല്ലേ. ഞാൻ അടുക്കളയിലെ ചെയ്യാം. ചേച്ചി ഒന്നു പോയി മുകളിൽ വൃത്തിയാക്കോ. ദേവിക പരിഭ്രമത്തോടെ പറഞ്ഞു. എടി ഞാൻ വൃത്തിയാക്കിയേനെ പക്ഷെ പൂജാമുറിയിൽ ജോലിയുണ്ട്. നീ വേഗം പോയി ചെല്ല്‌. സാർ ഇപ്പോ എത്തും .

ഇതും പറഞ്ഞു തങ്കം പൂജയ്ക്കുള്ള സാധനങ്ങളുമായി പൂജാമുറിയിലേക്ക് നടന്നു. അമൻ ശേഖര വർമ്മ എന്ന അമൻ സാറിനെ ദേവിക ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ചെറാട്ട്‌ അവൾ വന്നിട്ട് ഒരു മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ.പക്ഷേ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും സാറിനെ പേടിയാണ് . മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു കാണാതെ തന്നെ ദേവികയുടെ ഉള്ളിൽ അമനോട് വല്ലാത്ത ഒരു ഭയം രൂപപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. തറവാട്ടിലെ ആളുകളുടെ പെരുമാറ്റവും സംസാരരീതികളും വ്യത്യസ്തമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവിടെ എല്ലാത്തിനോടും അവൾക്ക് ഒരു പേടിയാണ് . ദേവിക നനഞ്ഞ കൈകൾ സാരി തലപ്പിൽ തുടച്ചുകൊണ്ടു മുകളിലേക്ക് നടന്നു.അവിടത്തെ ബാക്കിയുള്ള മുറികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ആ മുറി .ഒരുതരം ഇരുട്ട്‌ അകത്തളങ്ങളിൽ കെട്ടി നിന്നു.

മുറി എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി വാതിലടച്ചു പുറത്തിറങ്ങാൻ സമയത്താണ് മൂലയിലിരുന്ന ചിത്രം അവളുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചത്. സർവ്വാഭരണ വിഭൂഷിതയായി ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ പെയിൻറിംഗ് ആയിരുന്നു അത്. അവൾ മെല്ലെ കൈവിരലുകൾ ചിത്രത്തിൻറെ മുകളിലൂടെ തലോടിച്ചു.എന്താണെന്നറിയില്ല അവൾക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്വന്തം അമ്മയെ ഓർമ്മയിൽ വന്നു. ഒരു നിമിഷം ഓർമയുടെ വാതിലുകൾ മെല്ലെ തുറക്കപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പിന്നിൽ മറ്റൊരാളുടെ സാന്നിധ്യം അവൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. ചില രഹസ്യ രേഖകൾ ചോർന്നതിനെ തുടർന്ന് ഡീൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ദേഷ്യത്തിൽ ആയിരുന്നു അമൻ തറവാട്ടിൽ എത്തിയത്‌. ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അവൻ നേരിട്ട് റൂമിലേക്ക് പോയി.അപ്പോഴാണ് താൻ ജീവനുതുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന അമ്മയുടെ ചിത്രത്തിൽ ഒരാൾ തൊടുന്നത് അവൻ കണ്ടത്.ദേശത്തിൻറെ അഗ്നി അവന്റെ ഉള്ളിൽ പടർന്നു.

ആരാണെന്ന് നോക്കാതെ അവൻ അവളെ തിരിച്ചു കരണക്കുറ്റിക്ക് പൊട്ടിച്ചു .എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ആയതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ന് ദേവികയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ല .പക്ഷേ ഇടത്തെ കവിളിൽ അസഹനീയമായ വേദന അവൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. Who are you? what the hell are you doing in my room? അവൻ അലറിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു. ഇപ്പോഴും അടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവൻ എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് ദേവിക്ക് മനസ്സിലായില്ല.അവൾ തല കുനിച്ചു നിന്നു പക്ഷേ കണ്ണുകളിലൂടെ കണ്ണുനീർ ഒഴുക്കുകയാണ്. മറുപടി ഒന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് അവൻറെ ദേഷ്യം ഇരട്ടിയായി വർധിച്ചു . ചുമലിൽ പിടിച്ച് അവളെ ചുമരിനോട് ചേർത്ത് ദേഷ്യത്തിൽ ചോദിച്ചു. നീ എന്താടി ഊമ ആണോ? ഇത്രയും നേരം അവൻറെ മുഖത്ത് നോക്കാതെ നിന്ന അവൾ പെട്ടെന്ന് തലയുയർത്തി നോക്കി. അവളുടെ ഹൃദയമിടിപ് നിലച്ചു.

ഓർമയുടെ തിരമാലകൾ ഉള്ളിൽ അലതല്ലി . നിന്നോടാ ചോദിച്ചേ? ആരാന്ന്? നിനക്കെന്താ എൻറെ റൂമിൽ കാര്യം? അവന്റെ ചോദ്യം കേട്ട്‌ അവൾ അമ്പരന്നു പോയി.തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടും മനസ്സിലായില്ലാന്ന് അഭിനയിക്കുന്നത് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് സംശയങ്ങൾ അവളിൽ ഉണർന്നു. പക്ഷേ അവൻറെ കണ്ണുകളിൽ പരിചയ ത്തിൻറെ ഒരു തരി ഭാവം പോലും ഇല്ല. അവൾക്ക് പെട്ടന്ന് നെഞ്ച് പൊട്ടുന്ന പോലെ . കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയവൻ തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഒരു വിങ്ങൽ അവളുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടി.ഒരു മറുപടിയും ഇതുവരെ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് അക്ഷമയനായ അമൻ അവളെ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ആക്കി വാതിൽ കൊട്ടിയടച്ചു. കണ്ണുനീരുകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുടച്ച് അവൾ റൂമിലേക്ക് നടന്നു. റൂമിലെത്തിയതും നെഞ്ചുപൊട്ടി കരഞ്ഞു. ഓർമ്മകൾ ഓരോന്നായി അവളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. തുടരും…..