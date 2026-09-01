7.8% ജി.ഡി.പി വളർച്ച രാജ്യത്തിന്റെ കൂട്ടായ കരുത്ത്; നിരാശ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തെ വിമർശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി
ന്യൂഡൽഹി: നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ (2026-27) ആദ്യ പാദത്തിൽ (ഏപ്രിൽ-ജൂൺ) ഇന്ത്യ 7.8 ശതമാനം ജി.ഡി.പി (GDP) വളർച്ച കൈവരിച്ചതിൽ ജനങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ യുദ്ധങ്ങളും വിതരണ ശൃംഖലയിലെ തടസ്സങ്ങളും ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളും നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ഇന്ത്യ കൈവരിച്ച ഈ നേട്ടം ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ അധ്വാനത്തിന്റെയും കരുത്തിന്റെയും പ്രതിഫലനമാണെന്ന് എക്സിലെ (X) വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, രാജ്യത്ത് നിരാശയും അസത്യങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി കടുപ്പത്തിൽ വിമർശിച്ചു. നിരാശയുടെ കയത്തിൽ വീണവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന തടസ്സങ്ങളെല്ലാം തള്ളിമാറ്റിയാണ് രാജ്യം 7.8 ശതമാനം വളർച്ച നിരക്ക് സ്വന്തമാക്കിയതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 'സ്വദേശി', 'വോക്കൽ ഫോർ ലോക്കൽ' (Vocal for Local) ആശയങ്ങൾ ശക്തമായി നടപ്പിലാക്കാനും, അനാവശ്യ വിദേശ യാത്രകൾ, വിദേശങ്ങളിലെ വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ, അനാവശ്യ സ്വർണ്ണ വാങ്ങലുകൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കി ആത്മനിർഭർ ഭാരത് കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സഹകരിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
കേന്ദ്ര സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് മന്ത്രാലയം (MoSPI) പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഒന്നാം പാദത്തിലെ യഥാർത്ഥ ജി.ഡി.പി 81.36 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (RBI) പ്രവചിച്ച 7 ശതമാനം വളർച്ചാ നിരക്കിനേക്കാൾ കൂടുതലാണിത്. എൻ.ഡി.എ സർക്കാരിന്റെ കൃത്യമായ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവുമാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമനും പ്രതികരിച്ചു.