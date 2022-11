🌸ചെമ്പരത്തി🌸: ഭാഗം 10

രചന: SHOBIKA

(ആദി) ഏട്ടനോട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് റൂമിലേക്ക് ഓടിയതാണ്.വാതിലടച്ചു തിരിഞ്ഞതും ശ്വാസകിട്ടാതായി.അവിടെ വീണു.നന്ദു വന്ന് എന്തൊക്കെയോ പറയിണ്ടായിരുന്നു.പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും കേക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.പിന്നെ ആകെ ഇണ്ടായിരുന്ന ബോധവും പോയി.പിന്നെ ഞാൻ കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് മനസിലായില്ല. ഡോക്ടർ മാമനെ കണ്ടപ്പോളാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായത്. " Are u ok ആത്മിക."ഡോക്ടർ ആദിയോട് ചോദിച്ചു. "........" "തനിക്ക് കോഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ"ഡോക്ടർ വീണ്ടും ചോയ്ച്ചു. ഡോക്ടർ എന്റെ അടുത്ത് ok അല്ലെ എന്നു ചോയ്ച്ചു.പക്ഷെ എന്റെ സൗണ്ട് ഒന്നും വരണില്ല. കാറ്റ്‌ മാത്രേ വരുന്നുള്ളു.ദൈവമേ ഞാൻ ഊമയയോ. ഡോക്ടർ എന്തുപറ്റി എന്നു ചോയിച്ചപ്പോ സൗണ്ട് വരാണില്ലന്ന് കൈ കൊണ്ട് കാണിച്ചു. "സൗണ്ട് വരുന്നില്ലല്ലേ.അതു ശരിയാവും കേട്ടോ."ഡോക്ടർ. ഞാൻ തലയാട്ടി. "വേറെ കോഴപ്പോന്നില്ലല്ലോ "ഡോക്ടർ. ഇല്ലാന്ന് തലയാട്ടി കാണിച്ചു. ഡോക്ടർ പോയി കൊറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നെ റൂമിലേക്ക്‌ മാറ്റി. (കിച്ചു) ഞാൻ കാരണമാണല്ലോ ദൈവമേ അവൾക്ക്‌ ഇത്‌ സംഭവിച്ചത്. ഒരു തേപ്പ് കിട്ടിയെന് ശേഷം പെണ്ണുകളെയൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസികറില്ലാ.

പക്ഷേ ഇവൾക്കെന്തോ പ്രതേകതയുണ്ട്. എപ്പോഴും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും.എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. എല്ലാരോടും കൂട്ടാവുന്ന കാരക്ടർ.എനിക്കും അവളോടും കൂട്ടാവാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്.പക്ഷെ മുമ്പത്തെ അനുഭവം അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം.ഇപ്പൊ ഞാൻ കാരണം അവൾക്കു ഇങ്ങനെ വന്നത് എന്നോർത്തു ഭയങ്കര സങ്കടമുണ്ട്. നന്ദുനും അമ്മക്കും ഭയങ്കര സങ്കടമുണ്ട്.അവരായിട്ടണല്ലോ അവൾക്കു കൂടുതൽ അടുപ്പം.എനിക്കെന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ പോലും അവനു ഇത്ര സങ്കടം വരില്ല.അവളുടെ സൗണ്ട് പോവാതിരുന്ന മതിയായിരുന്നു.അപ്പോളാണ് ഡോക്ടർ വന്നു പറഞ്ഞത് ആത്മികക്കു ബോധം വന്നു എന്ന്.പിന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യം കേട്ടു ഞാൻ ഞെട്ടി. "ആത്മികക്കു ബോധം തെളിഞ്ഞു.പക്ഷെ ആ കുട്ടിയുടെ സൗണ്ട് നഷ്ടമായി.പേടിക്കാനൊന്നുല്ലാ. ആൾ ഒക്കെയാണ്.ഇപ്പൊ റൂമിലേക്ക്‌ മറ്റും അപ്പൊ കാണാം."ഡോക്ടർ. ഡോക്ടറതും പറഞ്ഞു പോയതും അമ്മയിരുന്നു കരയാൻ തുടങ്ങി.നന്ദുവിരുന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവളെ റൂമിലേക്ക് മാറ്റിയെനു ശേഷം അമ്മയും അച്ഛനും നന്ദുവും അവളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി.

ഞാൻ പോണോ വേണ്ടയോ ആലോചിച്ചു. പിന്നെ പോയി. (ആദി) റൂമിലേക്ക്‌ മാറ്റിയപ്പോൾ അവരൊക്കെ വന്നു.ഏട്ടൻ മാത്രമില്ല. എന്തോ എനിക്കു സങ്കടായി.പക്ഷേ അതു ഞാൻ പുറത്തു കാണിച്ചില്ല. "ഡീ എന്തു കിടത്താടി ഇത് .നിനക്കു ചേരുന്നില്ലട്ടോ."നന്ദു എനിക്കും പറ്റുന്നില്ലന്ന് കൈകൊണ്ട് കാണിച്ചു. "അയ്യോ നിന്റെ സൗണ്ട് എവിടെ പോയടി. ഇപ്പോ എനിക്ക് സമാധനമായി.ഇത്രയും ദിവസം എനിക്കനിന്നെ സംസാരിച്ചു തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പറ്റും."നന്ദു അവൻ എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയും എന്നെ ഒക്കെയാക്കാൻ വേണ്ടിയുമാണ് അവൻ പറയണത് എന്നെനിക്കറിയാം.അവൻ അങ്ങനെയാണ് .എനിക്കെന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ അവന് സങ്കടവരും എന്നു ഇവടെ വന്നപ്പോ തൊട്ടു മനസിലായതാ. എന്നെ മനസിലാക്കാൻ അവനു നന്നായി അറിയാം.മനസിലാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് നിക്കുമ്പോളാണ് ഏട്ടൻ വന്നത്.ആഹാ അപ്പൊ ആള് പുറത്തുണ്ടായിരുന്നല്ലേ. അച്ഛനും അമ്മയും പുറത്തു മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പോയി. "തനിക്കിപ്പോ കോഴപ്പോന്നില്ലല്ലോ"കിച്ചു ഇല്ലന്ന് കാണിച്ചു. "സോറി ഞാൻ കാരണല്ലേ തനിക്കിങ്ങനെ സംഭവിച്ചേ"കിച്ചു. ദൈവമേ കലിപ്പൻ സോറി പറയുന്നു.

അതും എന്നോട്.കാക്ക മലർന്നു പറക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം.ഞാൻ ഒന്ന് നുള്ളി നോക്കി .സ്വപ്നമല്ല.സത്യം തന്നെയാണ്. "ഞാൻ തന്നേ ഓടിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായേ.ഇപ്പൊ തന്റെ സൗണ്ട് പോയി."കിച്ചു. ഏട്ടൻ അതും പറഞ്ഞു എനിച്ചു പോവാൻ നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഏട്ടന്റെ കൈ പിടിച്ചു. അപ്പൊ എന്റെ കൈ വിട്ടു ഏട്ടൻ പോയി.ഏട്ടൻ ഡോറിന്റെ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ "ഏട്ടാ"എന്നു വിളിച്ചു.ഏട്ടൻ തിരിച്ചു വന്നു.നന്ദു എന്നെ പിടിച്ചുകുലുക്കി. "എന്താ ഇപ്പോ നീ വിളിച്ചെ"നന്ദു അവൻ അതു പറഞ്ഞപ്പോളാണ് ഞാനും ശ്രെദ്ധിച്ചേ.എന്റെ സൗണ്ട് തിരിച്ചുകിട്ടി.യുറേക്ക എന്റെ സൗണ്ട് കിട്ടി. "നീ ഇപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചില്ലേ"കിച്ചു. "ആ"ആദി "ആദി നിന്റെ സൗണ്ട്"നന്ദു "തിരിച്ചുകിട്ടി"ആദി. നന്ദു വന്നെന്നേ കെട്ടിപിടിച്ചു. ഏട്ടൻ എന്നോട് കൊറേ സോറി പറഞ്ഞു.ഞാൻ ഷെമിച്ചുട്ടോ.ഞാനും നന്ദുവും കച്ചറയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോളാണ്, "ഫ്രണ്ട്സ്"കിച്ചു ഏട്ടൻ കൈ നീട്ടി എന്നോട് ചോദിച്ചത്.ഞാൻ കൈ കൊടുത്തില്ല. അപ്പോ ഏട്ടൻ കൈ പിൻവലിച്ചു. ശേഷം ഞാൻ "ബ്രദർ"ഞാൻ കൈ നീട്ടി ചോദിച്ചു.അപ്പൊ ഏട്ടൻ കൈ തന്നു കൊണ്ട് "സിസ്റ്റർ"എന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാനോ എന്ന് നന്ദു ചോദിച്ചോണ്ട് അവനു കയിൽപിടിച്ചു....തുടരും………..........

