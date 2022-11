🌸ചെമ്പരത്തി🌸: ഭാഗം 2

രചന: SHOBIKA

"BSC chemistry 2nd year" എന്നെഴുതിയ ക്ലാസ് റൂമിനു മുമ്പിലാണ് ആദി ഇപ്പൊ നിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നമ്മടെ ആദിയെന്താ ഇവിടെ നിക്കണത് എന്ന്. നമ്മുക്ക് കണ്ടറിയാം എന്നെ. ആദി ചെല്ലുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ sir ഉണ്ടായിരുന്നു. "May i coming sir"ആദി ചോദിച്ചു . "Yes" sir "ഞാൻ ഈ ക്ലാസിലെ ന്യൂ അഡ്മിഷൻ ആണ്"ആദി "ഓ അതു താൻ ആയിരുന്നോ. Hod പറഞ്ഞായിരുന്നു." Sir "Guys ഇതു നമ്മടെ ക്ലാസ്സിലെ ന്യൂ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. ഇനി നിങ്ങടെ കൂടെ കാണും. "Sir സ്റ്റുഡന്റസിനെ നോക്കി പറഞ്ഞു. "ഡോ താൻ ഒന്നു self introduce ചെയ്." ആദിയെ നോക്കി sir പറഞ്ഞു. "Ok"ആദി "എന്റെ പേര് ആത്മിക മാധവൻ.എന്റെ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ അമ്മ പിന്നെ ഒരു brother ഉണ്ട്.ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ nss college പാലക്കാട് ആണ് പഠിച്ചത്.ഒരു ഫാമിലി പ്രോബ്ലെം കാരണം അവിടെ നിന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വന്നു.അങ്ങനെയിവിടെ എത്തി . പിന്നെ ന്റെ ഹോബിസ് റീഡിംഗ് ,സിംഗിങ്,പെയിന്റിങ് ആണ്.ഇത്രേയൊക്കെയുള്ളൂ ."ആദി ശ്വാസം വിട്ടു കൊണ്ട് നിർത്തി. "Ok ആത്മിക താൻ അവിടെ ചെന്നിരിക്കു"sir. ആദിയൊന്നു ക്ലാസ് മൊത്തം കണ്ണോടിച്ചു last 2nd ബെഞ്ചിൽ അന്തം വിട്ടിരിക്കുന്ന അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു

.അവിടെ 3 പേരെ ഉള്ളു.അപ്പൊ അവിടെയിരുന്നു.അവർ മൂന്നു പേരും അവളെ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു. ബാക് ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന രണ്ടു ബോയ്സും ഒരു girlum അവളെ തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്. Sir പുറത്തു പോയ തക്കം നോക്കി അവർ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. "താൻ എന്താ ഇവിടെ " കിച്ചു "അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ന്യൂ അഡ്മിഷൻ"ആദി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു "അല്ല ഇനി നിങ്ങളെ പരിചയപെടല്ലോല്ലേ"ആദി "😊" "ന്റെ പേര് ചാരുത ചാരു എന്ന് വിളിക്കും"ആദിടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടി പറഞ്ഞു.അങ്ങനെ അവരെ എല്ലാം പരിചയപെട്ടു . ചാരുത എന്ന ചാരു, ആദിലക്ഷ്മി എന്ന ലെച്ചു , ആൻ റോസ് എന്ന അന്നമ്മ,ആയിഷ മെഹ്‌റിൻ എന്ന ഐഷു,ആരവ് കൃഷ്ണ എന്ന കിച്ചു,അജ്മൽ എന്ന അജു ഇവരാണ് നേരത്തെ നമ്മടെ ആദിനെ റാഗ്ഗ് ചെയ്തത്. അവര് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണ് വിചാരിച്ചാണ്‌ റാഗ്ഗ് ചെയ്തത്. അവർ 6 പേര് അടങ്ങുന്ന ഒരു gang ആണ്‌.അവര് പരിചയപെട്ടു കഴിയുമ്പോഴേക്കും സർ പുറത്തു പോയി വന്നു. സർ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നു. അവരുടെ ക്ലാസ് സർ ആയ സന്ദീപ് സർ ആണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്.chemistry ആണ് വിഷയം. ഫസ്റ്റ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് സർ ക്ലാസ് ഒന്നും എടുത്തില്ല. സർ ആളൊരു മൊഞ്ചൻ ആണ് കേട്ടോ.സർ ക്ലാസ് ഒന്നും എടുകത്തതു കൊണ്ടു എല്ലാരും സംസാരിച്ചിരുന്നു.

ആദി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുമായി കൂട്ടായി. ഐഷു ഒഴിച്ചു ബാക്കി എല്ലാരും ഹോസ്റ്റലിൽ ആണ്.അങ്ങനെ ഇന്റർവെൽ ആയി. എല്ലാരും ആദിയെ പരിചയപെട്ടു. പക്ഷെ ആദി നമ്മടെ ആറംഗ സംഘത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ്.ആദി അവരുടെ കൂടെ തന്നെയിരുന്നു.ആദി പെട്ടന്ന് തന്നെ കൂട്ടാവുന്ന ടൈപ്പ് ആയതു കൊണ്ട് അവരുമായി നല്ലൊരു സൗഹൃദം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. കിച്ചു നല്ലൊരു തള്ളിസ്റ്റ് ആണ്. അന്നമ്മ നന്നായി ചളി അടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലും അജു ഒരു കോഴിയുമാണ് ചാരു നല്ലൊരു വായാടിയാണ്. നമ്മടെ ആദിയെ പോലെ.പിന്നെ ഐഷു ആളൊരു പഠിപ്പിയാണ്. പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഉടായിപ്പിനും അവളും ഉണ്ടാവും അവരുടെ കൂടെ.പിന്നെയുള്ളത് ലച്ചുവാണ്.ആളൊരു ഫുഡിയാണ്. എപ്പോഴും ഫുഡിനെ കുറിച്ചു മാത്രമാണ് ചിന്ത. ഇന്റർവെൽ സമയത്തു ആദി അവരുടെ കൂടെ പുറത്തു പോയി. അവര് എന്നുമിരിക്കാറുള്ള മരച്ചോട്ടിൽ പോയിരുന്നു. "അല്ല ആദി എന്താ നീ ആ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നത്. "ചാരുവാണ്. "അതുപിന്നെ ചില ഫാമിലി പ്രോബ്ലെംസ് .അതുകൊണ്ട് ഇവിടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയി"ആദി "അപ്പൊ പിന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നു പടിക്കായിരുന്നില്ലേ"അജു "അതൊന്നും ശരിയാവില്ല അതാ"ആദി "ഇപ്പൊ നമ്മടെ ഗ്യാങിൽക്കു ഒരാളുംകൂടിയായില്ലേ"അന്നമ്മയാണ്.

"തീരുമാനമായിട്ടില്ല നമ്മുക്ക് നോക്കാം. നമ്മുക്ക് പറ്റിയ കൂട്ടാണെങ്കിൽ നോക്കാം"കിച്ചു. "അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ"ആദി "അതോന്നുല്ല"കിച്ചു. "അതേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മാത്രേ ഇരിക്കു"ആദി "അല്ല എന്തേ"ഐഷു "അല്ല ഞാൻ കോളേജിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ അല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങളല്ലെ എനിക്ക് കോളേജ് ഫുൾ കാണിച്ചു തരേണ്ടത്.എന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണോ"ആദി "ഓ അങ്ങനെ എന്ന വാ നമ്മുക്ക് ആദ്യം കാന്റീനിൽ തന്നെ പോവാം. ഇന്നത്തെ ചിലവ് നിന്റെ വക ആയിക്കോട്ടെ "ലെച്ചു. "എന്റെ ചിട്ടു കിറുമോ"തമാശ രൂപേണ ആദി ചോദിച്ചു. "നമ്മുക്ക് നോക്കന്നെ"കിച്ചു ആണ്. അങ്ങനെ അവർ ഏഴു പേരും കൂടി കാന്റീനിൽ പോയി. എല്ലാരും ചായയും പരിപ്പുവടയും കഴിച്ചു. അതിന്റെ പൈസ ആദിനെ കൊണ്ടു തന്നെ കൊടുപ്പിച്ചു. അവിടെ നിന്നിറpങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ബെൽ അടിച്ചു . അവർ നേരെ ക്ലാസ്സിലോട്ടു പോയി. അടുത്ത രണ്ടു പീരിയഡ് ഫിസിക്സ് ആയിരുന്നു. അതൊരു മിസ് ആയിരുന്നു .കവിത എന്ന പേര്.അള്ളോരു friendly ടൈപ്പ് ആണ്. അതുകൊണ്ടു ഒരു പീരിയഡ് സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഒരു പീരിയഡ് ക്ലാസ് എടുത്തു.മിസ്സ് ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സംസാരിക്കാൻ ടൈം കൊടുത്തത്.ഈ ടൈമിൽ മിസ് ആദിയെ പരിചയപെടുകയൊക്കെ ചെയ്തു.

"താൻ ആണല്ലേ ന്യൂ അഡ്മിഷൻ."മിസ്സ് "അതേ മിസ്സ്."ആദി "Your name"മിസ്സ് "ആത്മിക"ആദി "താനിരിക്കു"മിസ്സ്. "Mm"ആദി അങ്ങനെ ആ പീരിഡ് അവർ സംസാരിച്ചിരുന്നു.ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ടൈമിൽ അവർ ഫുഡ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നു തന്നെ കഴിച്ചു . എല്ലാരും ഷെയർ ചെയ്തു കഴിച്ചു. അതിനു ശേഷം അവർ മരച്ചോട്ടിൽ പോയിരുന്നു. അജു അവന്റെ പണി തുടങ്ങി.വേറൊന്നുമല്ല സ്ഥിരം പരിപാടി വായനോക്കൽ തന്നെ. "ഇവിടെ കൊറേ മൊഞ്ചന്മാരിണ്ടല്ലോ"ആദി. "പിന്നെ കൊറേയുണ്ട്"അന്നമ്മയാണ്. "അതെന്താ അന്നമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ"ആദി "അതോന്നുമില്ല"അന്നമ്മ "Mm...."ആദി "അപ്പൊ നീ പഠിച്ച കോളേജിൽ മൊഞ്ചമാരോന്നിമില്ലെ"ചാരു "എവിടുന്നുല്ലേ"കിച്ചു "ഞങ്ങളെ പോലുള്ള മൊഞ്ചന്മാരൊക്കെ ഇവിടെയല്ലേ ഉള്ളത് പിന്നെങ്ങനെയ അവിടെയുണ്ടാവ"അജു "ന്തോ എങ്ങനെ കേട്ടില്ല"ഐഷു. "അതുപിന്നെ മൊഞ്ചമാരു ഇവിടെയല്ലേ പിന്നെങ്ങനെ അവിടെയുണ്ടാവും എന്ന്"അജു. "അല്ല ഇവിടുത്തെ ലൈബ്രറി എവിടാ"ആദി "ന്തിനാടി" ലച്ചു "ഒന്നുല്ല ചുമ്മാ കണ്ടുവെക്കാനാ"ആദി "Mm" "അതു ഇവിടുന്നു കാണുന്ന ആ ബില്ഡിങ്ങിൽ 2nd ഫ്ളോറിൽ ആണ് ലൈബ്രറി."ഐഷു നേരെയുള്ള ബില്ഡിങ്ങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പറഞ്ഞു. "Mm"ആദി പിന്നെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞു രണ്ടു പീരിയഡ് ക്ലാസ് ഇണ്ടായിരുന്നു. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു . അവരെല്ലാരും മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ ഇരുന്നു . "അല്ലെടി നീയെങ്ങനെയ പോണേ " കിച്ചു "നന്ദു വരും"ആദി

"നന്ദുവോ അതാര"അന്നമ്മ "ന്റെ ബ്രോ ആണ്. അവൻ വരാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്".ആദി "Mm" "നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ പോണേ"ആദി "ഞങ്ങൾ ബസ്സിൽ"ചാരു "You too" അജുവിനെയും കിച്ചുവിനെയും നോക്കി ആദി ചോദിച്ചു. "അല്ല ഞങ്ങൾ ബൈക്കിലാണ്" "Mm" ആദി "നിന്റെ ബ്രോ ഇപ്പോ വരോ" ഐഷു "അറിയില്ല. ഇവിടെ നിക്കാൻ പറഞ്ഞു."ആദി "നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണോ പോവ"ആദി "ഞങ്ങൾ മൂന്നും ഒരുമിച്ച് ,ഐഷു ഒറ്റക്ക് പോവും."ലെച്ചു "ഇവർ എന്നെ കേറ്റിവിട്ടിട്ടെ പോവു. അപ്പൊ പിന്നെ കൊഴുപ്പില്ലല്ലോ"ഐഷു. "അതെന്താ അപ്പൊ ഒരുമിച്ചു പോയ"ആദി "ഡീ മണ്ടി അവളുടെ വീട് കോളേജിന്റെ left സൈഡിലൂടെ പോണം.ഇവര് ഹോസ്റ്റൽ right സൈഡിൽക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ അവർ ഒരുമിച്ചു പോവും"കിച്ചു "അതുപിന്നെ എനികറിയോ"ആദി😊 ഇതേ സമയം ആദിയെ കൂട്ടാൻ നന്ദു വന്നത്. "ആദി...."നന്ദു "ഡീ അതാ ആ ചെക്കൻ നിന്നെ വിളിക്കുന്നു" ചാരു ആദി തിരിഞ്ഞു നോക്കി. "വന്നോ.അതാണ് ന്റെ ബ്രോ നന്ദു. നിങ്ങൾ വാ അവനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം"ആദി അവരെ നോക്കി പറഞ്ഞു. അവർ നന്ദുന്റെ അടുത്തേക്ക് വിട്ടു. "ഡാ നന്ദു ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ട്സ്"ആദി നന്ദുന്റെ പുറത്തടിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു.

"ഇതു കിച്ചു, അജു,ചാരു,ലെച്ചു,അന്നമ്മ ഐഷു" ഓരോരുത്തരെയും ചൂണ്ടികൊണ്ട് ആദി പറഞ്ഞു. "Hai buddies, i am ആനന്ദ്‌ കൃഷ്ണ" നന്ദു "ഡാ..."ആദി "😋 നന്ദുന്ന് വിളിക്കും. ഇവളുടെ ബ്രോ ആണ്." "ഇവൾ പറഞ്ഞു" ലെച്ചു "അല്ല ഇവൾ വല്ല പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കിയോ "നന്ദു "ഇല്ല എന്തേ"അനു "ഒന്നുല്ല, വെറുതെ ചോദിച്ചതാ.നിങ്ങടെ ചെവി തിന്നുണ്ടാവല്ലോ ഇവൾ"നന്ദു "കുറച്"കിച്ചു "അതു സ്വവഭികം"നന്ദു "ഡാ പന്നി"ആദി "എന്നെക്കാളും ചിലച്ചോണ്ടിരികണ്ടടാ ഇവർ"ആദി "ഡീ..." എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് വിളിച്ചു "😁😁" "എന്ന ശരി ഞാൻ പോവാണെ. നാളെ സന്ധിക്കും വരക്കു വണക്കം👋👋"ആദി "എന്ന ശരി buddies"നന്ദു നന്ദു അവന്റെ ബുള്ളറ്റ് വീട്ടിലോട്ടു വിട്ടു. വണ്ടിയിൽ പൊയ്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൾ ഇന്ന് നടന്ന സംഭവവികാസങ്ങളെല്ലാം അവനു പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു. "ഡാ വണ്ടി നിർത്ത്."ആദി "എന്താടി"നന്ദു വണ്ടി നിർത്തി കൊണ്ടു ചോദിച്ചു. "അങ്ങോട്ട് നോക്ക് .ചെമ്പരത്തി ഞാൻ പോയി പൊട്ടിച്ചിട്ട് വരാം."ആദി "വണ്ടിനെറങ്ങിയ കാലു തല്ലിയൊടിക്കും.അവളുടെ ഒരു ചെമ്പരത്തി ഭ്രാന്ത്.വീട്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് എന്നിട് വല്ലവരുടെയും പറമ്പില്നിന്നു തന്നെ വലിക്കണമല്ലേ. "നന്ദു ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു "വേണ്ട"ആദി പേടിയുള്ളത് പോലെ പറഞ്ഞു. നന്ദു വണ്ടിയെടുത്തു. അങ്ങനെ അവർ വീടെത്തി. എത്തേണ്ട താമസം അവൾ ഇറങ്ങിയോടി ഉള്ളിലോട്ട്........തുടരും………..........

