🌸Filia🌸: ഭാഗം 18

രചന: ഏട്ടന്റെ കാന്താരി (അവനിയ)

പുറത്ത് ദേഷ്യം അടക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു Adam... ആന്റണി അവനെ എങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിക്കും എന്നറിയാതെ നിന്നു.... " Adam... താൻ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം പിടിക്കല്ലെ.... " " പിന്നെ ദേഷ്യം വരാതെ അവൻ അവളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഞാൻ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കണോ... " " തനിക്ക് ലിയയേ അറിയാവുന്നത് അല്ലേ.... അവിടെ അവളെ പറഞ്ഞതിന് നമുക്ക് 2 പേർക്കും മറുപടി കൊടുക്കാം പക്ഷേ അത് അവള് തന്നെ കൊടുക്കണം.... അവൾക്ക് നിൽകാൻ മറ്റൊരാളുടെ തണൽ ആവശ്യമില്ല Adam.... She is independent... And she knows to solve her problems... " " പക്ഷേ എന്നാലും " " ഒന്നും ഇല്ലഡോ... അവള് അവർക്ക് ഉള്ള പരിപ്പുവടയും പഴം പൊരിയും ഒക്കെ വെടിപ്പായി കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാകും... താൻ ഒന്ന് സമാധാനിക്... " " മ്മ്‌.... " " Adam എനിക് തന്നോടൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.... " " എന്താ ആന്റണി.... " " തനിക്ക് എന്നോടുള്ള ദേഷ്യത്തിന്റെ കാരണം ഞാൻ ടീനയോട് അങ്ങനെ പെരുമാറി എന്നതാണോ.... " " അതായിരുന്നു കാരണം... പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു.... ലിയയുടെ വാക്കുകളാണ് സത്യം... " " ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണം... " " അനുഭവങ്ങൾ നമ്മെ പലതും പഠിപ്പിക്കുന്നു.... ടീന സ്വാർത്ഥയാണ്.... അത് എനിക് മനസിലായി.... "

" അതിനർത്ഥം എന്നോട് ദേഷ്യം ഇല്ല എന്നാണോ... " " എനിക് തന്നോട് എന്തിനാ ദേഷ്യം... " " ഊ ആശ്വാസം ആയി.... " " അതെന്തേ... " " എന്റെ ഒരേയൊരു അളിയൻ അല്ലെടോ താൻ.... എന്റെ ചേച്ചിയെക്കാളും എനിക് ഇഷ്ടം ലിയയെയാണ്.... അതാ " അതിനു Adam ഒന്ന് ചിരിച്ചു... " ദെ അവള് വരുന്നുണ്ട്.... " അപ്പോഴാണ് മുഖത്ത് അത്ര തെളിച്ചം ഇല്ലാത്ത പോലെ ലിയ ഇറങ്ങി വന്നത്.... " എന്തായടി.... " " എന്താകാൻ.... നിനക്ക് നേരത്തെ അവന്റെ വർത്തമാനം കേട്ടപ്പോൾ മനസിലായില്ലേ എന്ത് ആകുമെന്ന്... " " അപ്പോ ഇനി എന്താ പ്ലാൻ.... " ലിയ മറുപടി പറയും മുൻപ് Adam സംസാരിച്ചു.... " ലിയ ടൗണിൽ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ സ്ഥാപനമുണ്ട്... അവിടെ നമുക്ക് ജോലി ready ആക്കാം.... " " എന്തിന്... അപ്പോ കട ആര് നോക്കും.... " " അതിനു ഇനി ആ കടയിൽ എന്തുണ്ട് ബാക്കി.... അത് ഇനിയും ഒന്നുകൂടി സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലേ... ചിലവാക്കിയ അത്രേം പണം വീണ്ടും മുടക്കേണ്ടി വരും... " " അതും പറഞ്ഞു ഞാൻ തുടങ്ങി വെച്ചത് അവനെ പേടിച്ച് നിർത്തണോ.... " " അങ്ങനെ അല്ല ലിയ... ഇപ്പൊ അത്രേം ക്യാഷ്... " " നീ എന്താ ലിയ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.... " " 2 ദിവസത്തിന് ഉള്ളിൽ കട വീണ്ടും തുറക്കണം.... " " പക്ഷേ അതിനുള്ള പണമോ... " " ഉണ്ടാക്കണം... " " നീ എന്ത് സിംപിൾ ആയാണ് ഇൗ പറയുന്നത്.... ഇത്രേം പണം എവിടുന്നു ഉണ്ടാക്കും... " " ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും.... " " പണ ചിലവില്ലാത്ത കാര്യമല്ലേ ലിയ ഞാൻ പറഞ്ഞത്.... " " Adam എവിടെ നഷ്ടമായോ അവിടെ നേടണം....

എന്റെ അപ്പൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്.... എന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ ആണല്ലോ അവൻ ഇമ്മാതിരി ഒരു ഷോ കാണിച്ചത്.... അപ്പോ അതേ നാണയത്തിൽ തന്നെ മറുപടി കൊടുക്കണം.... 2 ദിവസത്തിന് ഉള്ളിൽ അവിടെ പഴയ പോലെ കട വരണം.... " " നീ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ നടത്താം... ഞാൻ ഉണ്ടാകും... " " നിന്റെ തീരുമാനത്തിന് ഒപ്പം ഞാനും ഉണ്ടാകും... പക്ഷേ റിസ്ക് അല്ലേ... ഇനിയും അവൻ ഇത് പോലെയുള്ള ചെറ്റത്തരം കാണിച്ചാലോ... " " അപ്പോ നോക്കാം " " ഇനി എങ്ങോട്ടാണ് ലിയ... " " ടീനയെ distarch ചെയ്യണം.... " " ഹാ.... " 🍁🍁🍁🍁🍁🍁 Distarch കഴിഞ്ഞു വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ സമയം വൈകിയിരുന്നു.... ടീനക്ക്‌ ഉള്ള ഫുഡ് എടുത്ത് കൊടുത്ത് ലിയ അവൾക്കുള്ള മരുന്ന് എടുക്കുകയായിരുന്നു.... " ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനാണ്... അന്നത്തിനു ഉള്ള വക കണ്ടത്തണ്ടെ... " ടീന ആരോടെന്ന് ഇല്ലാത്ത പോലെ ചോദിച്ചു.... എന്നാല് അത് തന്നോട് അല്ല എന്ന പോലെ ലിയ ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല.... " ഞാൻ ചേച്ചിയോടാണ് ചോദിക്കുന്നത്.... ഇനി എന്ത് ചെയും... ഉള്ള കാശ് മൊത്തം തീർന്നില്ലേ.... ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാണ് എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോകാൻ.... അപ്പോ പഠിത്തം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു... ഇനി ഇപ്പൊ പണിക്ക് പോകണ്ടേ... "

" പഠിക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിക്കും... അത് നീയുമായി ബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല.... " " അറിവ് മാത്രം മതിയല്ലോ ജീവിക്കാൻ.... വായു ഭക്ഷിക്കുമായിരിക്കും.... " " ഞാൻ പാർട്ട് ടൈം ജോലി എടുത്ത് ആയാലും എനിക് വേണ്ടത് കണ്ടതും... " " അപ്പോ എന്റെ പഠിത്തം എന്റെ കാര്യങ്ങള് " " ആരോഗ്യത്തിന് കുറവ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ.... പണി എടുത്ത് കണ്ടെത്തണം.... " " അതിന്റെ ആവശ്യം എനിക് ഇല്ല.... ഞാൻ പറഞ്ഞാല് എനിക് ആവശ്യമായ പണം തരാൻ എന്റെ കസിൻസ് ഉണ്ടാകും.... നിങ്ങളുടെ പോലെ ആളുകളെ വെറുപ്പിച്ചു നിർത്തിയിരികുകയല്ല ഞാൻ " അവളൊരു പുച്ഛത്തോടെ പറഞ്ഞു.... അത് കേട്ട് ലിയ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു.... " ഞാൻ ജയിലിൽ പോയ സമയത്ത് ഇൗ കസിൻസ് ഒക്കെ ചത്ത് പോയിരുന്നോ... ആരെയും കണ്ടില്ല അല്ലോ നിന്നെ നോക്കാൻ... " " ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല അല്ലോ.... " " നാണം ഇല്ലേടി നിനക്ക് കണ്ടവരുടെ പൈസയിൽ ജീവിക്കുമെന്ന് ഹുങ്ക് പറയാൻ.... " " എന്തായാലും നിങ്ങളെലും ഉണ്ട്.... എനിക് അറിയാം നിങ്ങളുടെ പാർട്ട് ടൈം ജോലി.... അവന്റെ കൂടെ കിടന്നു " " ഡീ പുല്ലേ.... ഇനി നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഉണ്ടല്ലോ.... എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക് തന്നെ ആകില്ല.... പിന്നെ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കസിൻസിന്റെ സഹായം സ്വീകരിച്ച് ഇൗ വീട്ടിൽ താമസിക്കാം എന്ന് കരുതണ്ട.... ഇതെന്റെ വീടാണ്... ഇറങ്ങേണ്ടി വരും.... " അതും പറഞ്ഞു മരുന്ന് ആ ടേബിളിൽ വെച്ച് അവള് മുറിയിൽ നിന്ന് പോയി..... മുറിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഫോൺ കിടന്നു അടിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്.... നോക്കിയപ്പോൾ അന്തപ്പനാണ്.... " എന്താണ് അന്തപ്പ.... "

" എടീ അവള് എങ്ങനെയുണ്ട്.... " " തിന്നിട്ട്‌ എല്ലിന്റെ ഇടയിൽ കയറിയ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് അത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം പട്ടിണിക്കിട്ട് മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്.... " " എല്ലിൻെറ ഇടയിൽ മാത്രമല്ല സകല ഞെരമ്പുകളിലും ഉണ്ട്... ശെരിക്കും പഠിപ്പിക്കണം.... " " മ്മ്‌ ചേട്ടനെന്താണ് വിളിച്ചത് ? " " എടീ അത് നീ ദേഷ്യപെടരുത്... " " ഉരുണ്ട് കളിക്കാതെ കാര്യം പറ... " " ഞാൻ കുറച്ച് പൈസ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്.... അത് കൊടുത്ത് ഞാൻ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു.... നിന്നോട് ചോദിച്ചാൽ നീ സമ്മതിക്കില്ല അല്ലോ അതാ ഞാൻ പറയാതെ ഇരുന്നത്.... " " മ്മ്‌.... " " ഔദ്ദാര്യം ആയൊന്നും കാണല്ലെ ഡീ... നീ എന്റെ സ്വന്തം അനിയത്തിയല്ലേ.... എന്റെ കടമ ആണടി.... അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി..... " " ശെരി വെച്ചോ എനിക് തല വേദനിക്കുന്നു " " ഒകെ ഡീ നാളെ കാണാം... " അതും പറഞ്ഞു ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു.... അവള് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ആന്റണിയെ പറ്റി.... സ്വന്തം സഹോദരൻ പുറം കാൽ കൊണ്ട് തട്ടി തെറുപ്പികുന്നു.... ഉള്ളത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു.... അതേ സമയം മറ്റൊരാൾ ആങ്ങള എന്ന പട്ടം സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് കാര്യങ്ങള് നിറവേറ്റുന്നു.... Don't worry for what you lost... Something best is waiting for you😊........തുടരും.........

