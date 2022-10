🌸Filia🌸: ഭാഗം 32

രചന: ഏട്ടന്റെ കാന്താരി (അവനിയ)

" ഇച്ഛായ... ഇവർ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ... നമ്മളൊക്കെ വെറും അന്തെവാസികൾ ആണെന്ന്.... " പറഞ്ഞു തീർന്നതും അവന്റെ കൈകൾ അവളുടെ കവിളിൽ ആഞ്ഞ് പതിഞ്ഞു.... " കേറി പോടി അകത്ത്... അവള് അവകാശം ചോദിക്കാൻ വന്നേക്കുന്നു.... ഇത് ലിയക്ക്‌ മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ്.... അവൾക്ക് മാത്രം.... അവള് പറഞ്ഞ പോലെ ഇറങ്ങേണ്ടവർക്ക്‌ ഇറങ്ങാം... " അതും പറഞ്ഞു അവൻ ടീനയെയും വലിച്ച് അകത്തേയ്ക്ക് പോയി..... " അപ്പോ പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ.... വക്കാലത്തുമായി എത്തിയവർക്ക് എല്ലാം ഇറങ്ങാം.... " ലിയ കടുപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു... " ഡീ... നീ സൂക്ഷിച്ചോ എന്റെ മകനെ വേദനിപ്പിച്ചതിന് നിന്നേകൊണ്ട് ഞാൻ കണക്ക് പറയിക്കും " " കണക്ക് ഞാൻ പഠിച്ച് വെച്ചേക്കാം... അല്ലേൽ ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിലോ.... " " എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് പെണ്ണേ ഇൗ നെഗളിപ്പ്‌... ഞങ്ങൾ കർന്നോന്മാരുടെ ശാപം കിട്ടിയാൽ നീ ഒരിക്കലും ഗുണം പിടിക്കില്ല.... " " സ്നേഹിക്കാത്തവർ ശപിച്ചെന്ന് കരുതി ഒരു ചുക്കും ഉണ്ടാകാൻ പോണില്ല... അതല്ല ഇനി ഉണ്ടായാലും ഞാൻ സഹിച്ചോളാം.... ഇറങ്ങിയാട്ടെ എല്ലാവരും... " " ഇൗ നാട്ടിൽ കോടതിയും നിയമവും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ.... ഇൗ വീടിന്റെ അവകാശം ഞങ്ങൾ കാണിച്ച് തരാം നിനക്ക്... " " എന്റെ പൊന്നു പപ്പെ ഒന്നും ഇല്ലേലും ഞാനൊരു നിയമ വിദ്യാർത്ഥിനി ആണെന്ന് എങ്കിലും ഓർക്കണം... ഇതൊരുമാതിരി കുശിനികാരന് ഉപ്പ് ഏതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പോലെ.... മോശമെന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ വളരെ മോശമായി പോയട്ടോ... "

" വാടാ ഇനിയും ഇവളുടെ പ്രസംഗം കേട്ട് നിൽക്കേണ്ട കാര്യമെന്താണ്‌ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം... " ജോൺ ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു... " പിന്നെ പോകും മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞെക്കട്ടെ... കൃത്യം ഒരു മാസം അതിനുള്ളിൽ ഇൗ ജോസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ എന്റെ പപ്പയുടെ കൈയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച പണം തിരികെ നൽകിയില്ല എങ്കിൽ.... " " നീ എന്തോ ചെയോടി.... എന്നെ അങ്ങോട്ട് പുഴുങ്ങി തിന്നോ... കുറച്ച് വീഡിയോ കൈയിൽ ഉള്ളതിന്റെ അഹങ്കാരം ആണോ ഡീ... " " ശോ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇൗ പപ്പ എന്നെ misunderstand ചെയ്യുന്നു... സങ്കടം ഉണ്ടാട്ടോ... വീഡിയോ കൊണ്ട് ഒരു പുല്ലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എനിക് അറിയാം... പക്ഷേ വേറൊന്ന് ഉണ്ടല്ലോ signed cheque... " " അത് നിനക്ക് എവിടുന്നാണ്.... " " നിങ്ങള് എന്റെ പപ്പക്ക് കൊടുത്തതാണ്.... എന്റെ പപ്പയെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ... അതിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കാൻ ഇനിയുമൊരു ഒരു മാസം കൂടിയുണ്ട്... ഞാൻ അത് അങ്ങ് നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ ഏൽപ്പിക്കും... ഒരു മാസത്തിനു ഉള്ളിൽ നിങ്ങളത് അടച്ചില്ല എങ്കിൽ " " അടച്ചില്ല എങ്കിൽ അവരെന്നെ അങ്ങോട്ട് പുഴുങ്ങോ... "

" അതിന് നിങ്ങള് കപ്പയൊന്നും അല്ലല്ലോ.... പിന്നെ നിയമം അറിയില്ല എങ്കിൽ അത് പഠിക്കുക തന്നെ വേണം... According to Section 138 of the negotiable instruments Act, the dishonour of cheque is a criminal offence and is punishable by imprisonment up to two years or with monetary penalty or with both. അതായത്‌...ചെക്കിന്റെ പണം നൽകാത്തത് ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ്, രണ്ട് വർഷം വരെ തടവോ പണ പിഴയോ രണ്ടും കൂടിയോ ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്നതുമാണ്. അപ്പോ ഒരു 2 കൊല്ലം അകത്ത് കിടക്കാൻ ഉള്ള വകുപ്പ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം... എപ്പടി " " ഡീ.... " " അന്ന് ആ cheque ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പപ്പ വാങ്ങിയത്.... അത് ഞാനാണ് സൂക്ഷിച്ചത്... നിങ്ങള് എന്റെ പപ്പയെ പഠിപ്പും വിവരവും ഇല്ലാത്ത ഒരാളായി കണ്ടൂ... പക്ഷേ നിങ്ങള് ഓർത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഞാനെന്ന ഒരു മകളുണ്ട് എന്ന്... അപ്പോ പപ്പമാർ പോയാട്ടെ.... നല്ല ക്ഷീണം ഒന്ന് കിടക്കണം... " അതും പറഞ്ഞു അവള് അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി.... വന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും തന്നെ വേഗത്തിൽ അവിടുന്ന് തിരിച്ച് പോയി.... പക്ഷേ ആന്റണിയും സെലിനും മാത്രം അവശേഷിച്ചു... " മോനെ... ഞാൻ... മോളോട്... " " അവള് പാവമാണ് അമ്മച്ചി കുറച്ച് സ്നേഹം കൊടുത്താൽ മതി അവള് എന്റെ അമ്മച്ചിയെ സ്നേഹിക്കും " " മ്മ്‌.... "

" പക്ഷേ എന്നാലും അമ്മച്ചിയുടെ ആങ്ങളമാർ ഒക്കെ എന്ത് കണ്ണിൽ ചോര ഇല്ലാത്തവരാണ്.... അവളോട് എന്തിനാ ഇൗ ദേഷ്യം " " അത്.... അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ട്... നിനക്കത്‌ പറഞ്ഞാല് മനസ്സിലാകില്ല.... " ആന്റണി എന്തോ ചോദിക്കാൻ ആഞ്ഞെങ്കിലും അപ്പോഴാണ് ലിയ അടുക്കളയിൽ നിന്നും വന്നത്.... " നിങ്ങൾക്ക് ചായ എടുക്കട്ടെ... " " ഒന്നും വേണ്ട മോളെ... " " എന്ന ഇരിക്ക് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് മാറട്ടെ... " " ലിയ ഒന്നവിടെ നിന്നെ... " " എന്താ ചേട്ടാ " " നീ ആരാ ഡീ ഗുണ്ടയൊ .... ഇൗ കത്തിയായി നിനകെന്ത പണി... " " വോ എനിക് തോന്നിയായിരുന്നു അതിന്റെ ആവശ്യം വരുമെന്ന്... അത് കൊണ്ട് നേരത്തെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു.... ശാലിനി അല്ലേ ആൾ... അവള് അങ്ങനെ ഒന്നും സത്യം പറയില്ല അല്ലോ... " " അതിന്... നീ എന്തിനാ അഡ്രിനേ ഉപദ്രവിച്ചത്.... അവനു എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിരുന്നു എങ്കിലോ... " " പോയൊരു റീത്ത് വെച്ചാനേ അല്ല പിന്നെ.... അവന്റെ സംസാരത്തിന് അത് പോര... " " ലിയ നിന്റെ ഇൗ ദേഷ്യം ഒരിച്ചിരി കുറക്ക്‌... ഇങ്ങനെ പോയാൽ നിന്നെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ജയിലിൽ വന്നു കാണേണ്ടി വരും " " അവനെ പോലെയുള്ളവനെ കൊന്നിട്ട് പോണതിലും ഉണ്ടൊരു അന്തസ്സ്... " " മോളെ അവൻ പറഞ്ഞത് ശെരി അല്ലേ... "

" സെലീന അമ്മച്ചി ഇരിക്ക് ഞാനൊന്നു ഫ്രഷ് ആകട്ടെ.... " " അമ്മച്ചി എന്തിനാ അവളോട് അങ്ങനെ പറയാൻ പോയത്.... " " അത്.... " " ഇത്ര നാളും കാണിച്ചത് ഒറ്റടിക്ക്‌ അവള് മറക്കുക ഒന്നുമില്ല.... അങ്ങനെയൊരു വ്യാമോഹം വേണ്ട " അപ്പോഴാണ് ആൽബിൻ താഴേയ്ക്ക് വന്നത്.... അവനു ആന്റണിയെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഒരു മടി ഉണ്ടായിരുന്നു... " അവളെന്തെ... " " Dress മാറാൻ പോയി... " " മ്മ്‌.... ഡാ.... ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് ടീനക്ക്‌ വേണ്ടി " " എന്തിനാ ആൽബിച്ച ഞാൻ അതൊക്കെ നേരത്തെ വിട്ടതാണ്.... എന്റെ ലിയ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എനിക് അത് മതി... " " ലിയ പറഞ്ഞതാണ് ശരി... ടീന നന്നാവില്ല ഒരിക്കലും.... അവള് എന്താ ആന്റോ ഇങ്ങനെ ആയി പോയെ " " അവള് ചെറുത് അല്ലേ ആൽബിച്ച... ഇപ്പൊ ആൽബിച്ഛൻ എത്രയോ നാൾ അത്പോലെ ആയിരുന്നു... ഇപ്പൊ ശെരി ആയില്ലേ... അവളും ശെരി ആകും.... " " മ്മ്‌.... " 🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

ദിവസങ്ങൾ വീണ്ടും കടന്നു പോയി.... ഇതിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ലിയ ടീനയോട് സംസാരിക്കാൻ മുതിർന്നില്ല.... ആൽബിനും ഒരു അകലം പാലിച്ചിരുന്നു.... എന്നാല് ടീനക്ക്‌ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നം ആയിരുന്നില്ല.... അവള് തന്റെ പ്രണയ ലോകത്ത് ആയിരുന്നു.... അവനുവേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുമെന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവള് എത്തിയിരുന്നു.... കോളജിൽ എല്ലാം നന്നായി തന്നെ കടന്നു പോയി... ശാലിനി ഇപ്പൊ ലിയക്ക്‌ നേരെ വരാറില്ല.... പേടിച്ചിട്ടാണോ അതോ മറ്റൊരു പണിയുടെ സൂചനയാണോ എന്നറിയില്ല.... ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ലിയയുടെ ഫോൺ ബെൽ അടിച്ചത്... അത് കേട്ടതും സർ അവളെ get out അടിച്ചു....അവള് പുറത്ത് ഇറങ്ങി നോക്കിയപ്പോൾ ആന്റണി ആണ്... " ചേട്ടാ എന്താ കാര്യം... ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ആയിരുന്നു... " " ലിയ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്... " " എന്താണ് ടെൻഷൻ ആകല്ലെ.... " " നീ ഗേറ്റിന്റെ അങ്ങോട്ട് വാ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട്... വേഗം " " Ok " ... ( തുടരും ) ______

