💖 HeZliN💖: ഭാഗം 11

രചന: Jumaila Jumi

കാറിനുള്ളിൽ അങ്ങേരെ കണ്ടതും ഞാൻ അവിടെ നിന്നും ഒരു ഓട്ടം ആയിരുന്നു... ഉമ്മാ ആരേലും എന്നെ ചോദിച്ചു വന്നാൽ എനിക്ക് പനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണെ.. നീയല്ലേ അതൊക്കെ മാറിയെന്ന് പറഞ്ഞെ... അതപ്പോ അല്ലെ...ഇപ്പോ വീണ്ടും പനിക്കുന്നുണ്ട്...ഇങ്ങള് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് കേട്ടാൽ മതി.. റൂമിൽ എത്തിയപ്പോ കാറിന്റെ ഹോണടിയൊന്നും കേൾക്കാനില്ല...ജനൽ വഴി പുറത്തോട്ട് നോക്കിയപ്പോ അതിനുള്ളിൽ അങ്ങേരെയും കാണാനില്ല..ഞാൻ ജനൽ വഴി ഏന്തി വലിഞ്ഞു അവിടെയാകെ നോക്കിയെങ്കിലും ആളെ അവിടെയൊന്നും കണ്ടില്ല...പെട്ടന്നാണ് വീടിന്റെ കാളിംഗ് ബെൽ അടിച്ചത്...ഒന്ന് ഞെട്ടി കൊണ്ട് റൂമിന്റെ ഡോർ തുറന്ന് സ്റ്റയറിന്റെ അവിടെ പോയി നോക്കി... യാ മൗലാ...ആ മരതലയൻ ദോണ്ടേ സിറ്റൗട്ടിൽ നിൽക്കുന്നു..

.ആ ടൈമിൽ ആണ് ബില്ലിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ഉമ്മ അങ്ങോട്ട് വന്നത്... ആരാ... ഞാൻ ഐസാൻ ഖാസിം ഇബ്രാഹീം...BD group of company യുടെ MD ആണ്..ഇത് ഹെസ്‌ലിന്റെ വീടല്ലേ.. അതെ കയറിയിരിക്ക്.. എന്നും പറഞ്ഞു ഉമ്മ അങ്ങേരെ അകത്തോട്ട് വിളിച്ചു...ഉമ്മാന്റെ മുഖത്ത് ആ ടൈമിൽ എന്തൊക്കെ ഭാവങ്ങളാ വന്നെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായില്ല.. കുടിക്കാൻ ചായ എടുക്കട്ടേ.. No thanks... ഓ ഈ ഉമ്മാക്ക് ഇതെന്തിന്റെ കേടാ..ചായയും വെള്ളവും ഒക്കെ കൊടുത്തു സൽകരിക്കാൻ അവൻ ഇങ്ങളെ മരുമോൻ ഒന്നും അല്ല ന്റെ ശത്രുവാണ് സൈനുമ്മീ.. അവൾ ഇവിടെ ഇല്ലേ.. ആ അവൾ റൂ... എന്നും പറഞ്ഞു മുകളിലോട്ട് കൈ ചൂണ്ടിയതും എന്നെ കണ്ടു...ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ കണ്ണ് കൊണ്ട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു.. ആ അവൾക്ക് ഭയങ്കര പനിയാണ്..ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതാ..

ഇന്നലെ ഓഫീസിൽ വന്നപ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ... അതെ ഇന്നലെ രാത്രി തുടങ്ങിയതാ... ഉമ്മ അത് പറഞ്ഞതും അങ്ങേരു എന്തോ ആലോചിച്ചിട്ട് ഉമ്മാനെ നോക്കി.. അവളുടെ റൂം എവിടെയാ.. മുകളിലാ.. ഓക്കേ.. പടച്ചോനെ ആ കാലമാടൻ ദേ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു...ഞാൻ വേഗം റൂമിലോട്ട് പോയി പുതപ്പിട്ട് മൂടി..കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും ഡോറിൽ മുട്ടാൻ തുടങ്ങി...ഞാൻ വാതിൽ തുറക്കാനേ പോയില്ല... ഞാൻ 10 മിനിറ്റ് താഴെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും...അതിനു മുന്നേ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നേക്കണം...ഇല്ലേൽ കൊണ്ട് പോവാൻ എനിക്കറിയാം... എന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങേരു പോയി..ഞാൻ കുറച്ചു നേരം.ബെഡിൽ എണീറ്റിരുന്നിട്ട് വേഗം പോയി റെഡി ആയി..വെറുതെ എന്തിനാ അങ്ങേരെക്കൊണ്ട് മൂന്നാം മുറയെടുപ്പിക്കുന്നെ...ഞാൻ റെഡി ആയി ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ട് ഉമ്മ അന്തം വിട്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്...

എടി നിനക്ക് പനിയല്ലേ.. എന്ന് ഉമ്മ ചോദിച്ചതും ഞാൻ ഉമ്മാനോട് മിണ്ടല്ലേ എന്ന് കണ്ണ് കൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിച്ചു..അങ്ങനെ കാറിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയതും അങ്ങേരു ഡോറും തുറന്ന് അകത്തോട്ട് ഇരുന്നു..ഞാൻ കയറാതെ അവിടെ തന്നെ നിന്നു... നിന്നോട് കയറാൻ ഇനി പ്രത്യേകം പറയാണോടി.. എന്ന് പറഞ്ഞതും മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഞാൻ കാറിന്റെ ബാക് ഡോർ തുറന്ന് കയറി..കുറെ നേരം രണ്ടു പേരും ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇരുന്നു..പെട്ടന്ന് അങ്ങേര് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയതും ഞാൻ ദേ പോണു മുന്നോട്ട്...മുന്നിലെ സീറ്റിൽ മൂക്കും തലയും മുട്ടിയതും അങ്ങേരു വണ്ടി അവിടെ സൈഡ് ആക്കി... കാറിൽ കയറുമ്പോ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടണം എന്നൊന്നും അറിയില്ലേ... അത് കേട്ടതും ഞാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വലിച്ചിട്ടു...കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അങ്ങേര് എന്റെ നേരെ ഒരു ഫയൽ നീട്ടി..

ഞാൻ ഒരു സംശയ രൂപേണ അങ്ങേരെ നോക്കിയതും മിററിൽ കൂടി എന്നെ അങ്ങേരും നോക്കി.. ഇന്ന് നീ പ്രെസെന്റ് ചെയ്യേണ്ട റിപ്പോർട്ട് ആണത്...എനിക്കിട്ട് പണി തരാൻ നീ ഇതല്ല ഇതിനപ്പുറം വരെ പോകുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു...അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ അത് റെഡി ആക്കിയത്...ഇത് നന്നയി ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വേണം പ്രെസെന്റ് ചെയ്യാൻ... എന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങേരു ഡ്രൈവിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തു..ഞാൻ ആ ഫയൽ മറിച്ചു നോക്കി..ഇത് നോക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു കുന്തവും മനസ്സിലാവുന്നില്ല...അങ്ങനെ ഹോട്ടൽ "Bridge"ൽ എത്തിയതും ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി...കാറിന്റെ ഡോർ അടച്ചു തിരിഞ്ഞതും മുന്നിൽ ദേ ലവൻ നിൽക്കുന്നു...നമ്മടെ മിസ്ബാഹ്...അവൻ എന്നെ കണ്ടതും ചിരിച്ചോണ്ട് അടുത്തോട്ട് വന്നു... Hai.. ഹെസ്‌ലി...എന്താ ലേറ്റ് ആയത്.. അത് പിന്നെ ഈ ഫയൽ ഒക്കെ നോക്കി ഇരുന്നപ്പോ നേരം വൈകി... അതും പറഞ്ഞു ഞാൻ പോവാൻ നിന്നതും അവൻ എന്നെ തടഞ്ഞു.

എന്നോട് ഐസാൻ പറഞ്ഞു നീയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് പ്രെസെന്റ് ചെയ്യുന്നേന്ന്...anyways all the best.. Thanks... എന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ അകത്തോട്ട് കയറി... താൻ ദേ ആ ഹാളിലോട്ട് ഇരുന്നോ മീറ്റിങ് തുടങ്ങുമ്പോ വന്നാ മതി.. എന്ന് അങ്ങേരു പറഞ്ഞതും ഞാൻ അയാളെ ഒന്ന് നോക്കി... നീ എന്തേലും പണിയൊപ്പിക്കും എന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് മീറ്റിങ് ഞാൻ പതിനൊന്നര മണിക്കാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്... എന്നും പറഞ്ഞു എന്നെ നോക്കി ഒരു ആക്കിയ ചിരിയും ചിരിച്ചു അങ്ങേരു പോയി... ഓ ..ഒലക്ക..ഇതിനെ ഞാനിന്ന്... എന്നും പറഞ്ഞു ആ ഫയൽ അങ്ങേരെ നേരെ എറിയാൻ നിന്നതും.. അത് നശിപ്പിച്ചാൽ വേറെ കോപ്പി എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല...മോള് തന്നെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും.. അങ്ങേര് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ വേഗം അത് കയ്യിൽ തന്നെ വെച്ചു...

അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ചെയറിൽ ഇരുന്ന് ഫയൽ നോക്കുമ്പോ ആണ് മിസ്ബാഹ് അങ്ങോട്ട് വന്നത്...ഫയലിൽ അങ്ങേരു എഴുതിയതൊന്നും മനസ്സിലാവാതെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവൻ ഒരു ചെയർ എടുത്തു എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു...എന്നിട്ട് ആ ഫയൽ വാങ്ങി അതിലെ ഓരോ പോയിന്റസും എനിക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരാൻ തുടങ്ങി...ഒരു ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് അവൻ ഓരോ പോയിന്റ്സും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്.. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും ഏതോ ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് മീറ്റിങ് തുടങ്ങി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് വന്നു പറഞ്ഞതും ഞാൻ കിടന്ന് വിറക്കാൻ തുടങ്ങി...അത് കണ്ടു മിസ്ബാഹ് എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു...ഞാൻ അവനെ നോക്കിയതും അവൻ രണ്ട് കണ്ണും അടച്ചിട്ട് ഒന്നുല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞു.. താൻ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആവല്ലേടു...നല്ല ബോൾഡ് ആയിട്ട് വേണം അറ്റന്റ് ചെയ്യാൻ..ചെല്ല്.. ഞാൻ അവനെ നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് മീറ്റിങ് ഹാളിലോട്ട് പോയി........ തുടരും..

