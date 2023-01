💖 HeZliN💖: ഭാഗം 27

രചന: Jumaila Jumi

അവർ അവിടെ നിന്നും പോയതും ഞങ്ങൾ മൂന്നും ദിയയുടെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി.. What😦 ഞങ്ങളുടെ നോട്ടം കണ്ടു അവൾ ചോദിച്ചതും.. ഞങ്ങൾ അറിയാതെ എപ്പോഴാടി ഇതിലൂടെ ഒരു ലൈൻ കമ്പിക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്തേ.. ഞാൻ ലൈൻ കമ്പിയോ.. മോള് അധികം ചിന്താവിഷ്ടയാവല്ലേ..ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പോയില്ലേ ഒരുത്തൻ..ആ ലൈൻ കണക്ഷന് ആണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞെ.. ജുവൽ ദേ ജുവലേ വെറുതെ ഓരോന്ന് പറയല്ലേ..ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോഴാ അറിയുന്നെ.. ഉവ്വ ഉവ്വേ.. ആർക്കറിയാം..അല്ലു.. എടി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താടി.. അവര് പറഞ്ഞതിൽ എന്താ തെറ്റ്..നേരിട്ട് കണ്ടാൽ കീരിയും പാമ്പും ആയിരുന്നവർ പെട്ടന്ന് ഷാജഹാൻ മുംതാസ് പോലെ ആവാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ... ഷാജഹാനും മുംതാസോ..നീയതെന്തൊക്കെയാടി പറയുന്നേ.. ഞാൻ പറയും..കുറച്ചു മുന്നേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ നിനക്ക് വല്യ ഡയലോഗ് ആയിരുന്നല്ലോ..ഇപ്പൊ എന്തെ നിനക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ.. എടി ഹെസ്‌ലി ഇപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടാളും ഒരേ വഞ്ചിയിലെ യാത്രക്കാരാണ്..

അത് നീ മറക്കരുത് ആണോ..എന്നാലേ ഞാന് അതിന് മുന്നത്തെ കരയിൽ ഇറങ്ങി..ഇപ്പൊ ഈ വഞ്ചിയിൽ നീ ഒറ്റക്കെ ഒള്ളു.. നീയിങ്ങോട്ട് മാറിക്കെ ഹെസ്‌ലി..എനിക്ക് ഇന്നിവളോട് നാല് വർത്താനം പറയണം.. എന്നെ തള്ളി മാറ്റി അല്ലു എന്റെ മുന്നിൽ കയറി നിന്നു.. ഇനി നിനക്കെന്താടി.. വിളിക്കാത്ത കല്യാണത്തിന് പോയി സെൻസസ് എടുക്കുമ്പോഴെങ്കിലും ഒരുവാക്ക് അതും ഈ എന്നോട്..വേണ്ടായിരുന്നു.. എടി നീ ഇതെന്തൊക്കെയാടി പറയുന്നേ..ദിയ. വിളിക്കാത്ത കല്യാണത്തിന് പോയോ നിങ്ങള്.. അയ്യേ..ഇതൊക്കെ എപ്പോ.അതും എന്നെ കൂട്ടാണ്ട്.. അതൊക്കെ ഒരു ദിവസം പോയി..ഇനി പോവുമ്പോ വിളിക്കാം..പോരെ..ഇപ്പൊ അതാണോ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം..ഇവൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടം ഉള്ള കാര്യം ഇവള് എന്ത്കൊണ്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞില്ല.. എന്റെ പൊന്ന് അല്ലു..എനിക്ക് അവനെ ഇഷ്ടം ഒന്നും അല്ല..അല്ലേലും ആരേലും അവനെയൊക്കെ പ്രേമിക്കോ.. ആ ഇതാണ് പറയുന്നത്..ദൈവം എറിയാൻ അറിയുന്നവന്റെ കയ്യിൽ വടി കൊടുക്കില്ലാന്ന്..ഇപ്പൊ അവൻ എന്നോടൊക്കെ ഇഷ്ടം ആണെന്ന് പറയണമായിരുന്നു..സ്വർഗം എന്താന്ന് ഞാൻ അവൻക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും.. അയ്യേ വൃത്തികെട്ടവൾ.. ഏഹ്..അതല്ല..

ഞാൻ സ്നേഹത്തിന്റെ കാര്യം ആണ് പറഞ്ഞത്.. ദേ അല്ലു..പറയുമ്പോ എല്ലാം നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ പറയണം..ഇല്ലേൽ അറിയാല്ലോ കല്യാണം ഒക്കെ ഉറപ്പിച്ച കുട്ട്യോൾ ഇവിടെ ഉള്ളതാ.. എന്നെ ഇടം കണ്ണിട്ട് നോക്കി ജുവൽ പറഞ്ഞതും ഞാൻ അവളെ നോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്തി.. ഓ വല്യ കാർന്നോമ്മാര് വന്ന്ക്ക്ണ്.. ആ മതി മതി..ഇന്ന് ഇത്രേം മതി..ഇനി പിന്നെ..ഇപ്പൊ തന്നെ നേരം കുറെ ആയി..എല്ലാരും വന്നേ..ദിയ ഓ ഓൾക്ക് ഓള്ടെ രാജകുമാരനെ സ്വപ്നം കാണേണ്ടി വരും.. അതിന് ദിയയുടെ കൈ ആണ് അവൾക്ക് മറുപടി കൊടുത്തത്..കിട്ടിയ അടിയിൽ പുറത്തും കൈ വെച്ചോണ്ട് അവൾ ഓടുന്ന ഓട്ടം കണ്ടിട്ട് അവിടെ കളിക്കാൻ വന്ന കുട്ട്യോൾ വരെ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി.. പിന്നേയ് അടുത്ത ആഴ്ച്ചയാണ് engagement.. ..ദിവസം കോൺഫോം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയാം..നേരത്തെ തന്നെ എത്തിക്കൊണ്ടു.. ഓ ഇനി നീ പറഞ്ഞില്ലേലും ഞങ്ങൾ വരും..അല്ലെടി.. എന്നും പറഞ്ഞു അല്ലു ദിയയുടെ തോളിൽ കൂടി കയ്യിട്ട് ചോദിച്ചതും ദിയ അവളെ ഒരു നോട്ടം നോക്കി..അതോടെ അല്ലു അവളുടെ കൈ പിൻവലിച്ചു..പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും ദിയ അവളുടെ കൈ എടുത്തു അവിടെ തന്നെ വെച്ചിരുന്നു.. വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോ തന്നെ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും ഓരോ ഉമ്മ കൊടുത്ത് ഞാൻ റൂമിലോട്ട് പോയി..

ഫോൺ എടുത്തു ശാനുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് നാളെ അത്യാവശ്യമായി കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഫോൺ വെച്ചു.. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ അവൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഫോൺ വിളിക്കുന്നു.. എന്താടാ.. എടാ കോപ്പെ ഇജ്ജല്ലേ ന്നോട് ഇന്ന് അത്യാവശ്യമായി കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞെ.. ആ അതെ..എന്താ നിനക്ക് വരാൻ പറ്റില്ലേ.. അതിന് നീയാദ്യം എവിടെയാ വരേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞോ.. ഉയ്യോ...സോറി അളിയാ..ഇജ്ജ് ടൗണിലെ ജ്യൂസി സോപ്പിലോട്ടു വാ.. ആ ഓക്കേ..പിന്നെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ എത്തിക്കോണ്ടു..ഇല്ലേൽ ഞാനെന്റെ പാട്ടിന് പോവും.. ഓ ഉത്തരവ് പ്രഭോ.. ഫോൺ വെച്ച് വേഗം ഒരു ടിഷർട്ടും പാന്റും എടുത്തിട്ട് ബൈക്കിന്റെ കീയും എടുത്തു ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ അടുത്തോട്ട് പോയി..ഞാൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോ തന്നെ അവൻ അവിടെ എത്തിയിരുന്നു..അല്ലേലും ടൈമിംഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവൻ ക്ലോക്കിനെക്കാളും ഫാസ്റ്റാ.. എടാ പുല്ലേ..ഞാൻ ഇവിടെ എത്ര നേരമായി നിന്നേം കാത്ത് നിക്കുന്നു എന്ന് അറിയോ.. ഓ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെ വൈകിയൊള്ളു..

അതെന്താ വൈകൽ അല്ലെ..അല്ലേലും നിന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല..വിളിച്ച കാര്യം പറ.. ഓ അതിന് മുന്നേ എന്തേലും ഓർഡർ ചെയ്യടാ.. അത് പറഞ്ഞു തീരലും ഞങ്ങടെ മുന്നിലോട്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് വന്നു..ഞാൻ ഇളിച്ചോണ്ട് അവനെ നോക്കി.. നിന്നെ ഞാൻ ഇന്നോ ഇന്നലെയോ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ലല്ലോ..അതോണ്ട് മോൻ കുടി.. നീ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല.. ജ്യൂസ് ഒരു സിപ് കുടിച്ചിട്ട് അവൻ ചോദിച്ചതും ഞാനൊന്ന് ഇളിച്ചു.. അല്ല മിച്ചോ..അനക്ക് ഈ ഇളിക്കാനല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അറിയില്ലേ...കാര്യം പറയെടാ മര്യാദക്ക്.. ന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു.. അവൻ എന്റെ നേരെ ചാടിയതും ഞാൻ പെട്ടന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു..ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവൻ കണ്ണ് തള്ളി എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് നീയിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഒന്നൂടെ പറഞ്ഞെ.. കല്യാണം.. ആരുടെ.. എന്റെ.. ഉയ്യോ..ന്റുമ്മാ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു ചിരിക്കാൻ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ.. ഡാ ഷാനോ..ഇജ്ജെന്തിനാടാ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നെ..അതിന് മാത്രം ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ തുണി ഇല്ലാതെ നിക്കാണോ..

ഇതിലും ഭേദം അതായിരുന്നു.. Daaa.. ഓ സോറി സോറി..ന്റെ മുത്തേ..അനക്ക് കെട്ടാൻ ഇത്രക്ക് മുട്ടി നിക്കാണോ..അതോണ്ടാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ പുളു പറയുന്നേ.. എടാ..ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യാ..നീ വേണേൽ ന്റെ ഉമ്മാക്ക് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു നോക്ക്..ഞാൻ വിളിച്ച് തരാം.. വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ വിളിച്ചോളാം.. അവൻ ഉമ്മാക്ക് ഫോൺ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞതും എന്നെ ഒരുമാതിരി ഒരു നോട്ടം.. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട്.. എന്നാലും എങ്ങനെ.. ആ അതിനൊക്കെ ഓരോ യോഗം വേണം മോനെ..പിന്നെ പെണ്ണ് ആരാന്ന് അറിയണ്ടേ..നീ അറിയും ആളെ.. ഞാനോ..നീ കെട്ടാൻ പോണ പെണ്ണിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയാനാ.. എന്നും പറഞ്ഞു അവൻ ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി.. ഹെസ്‌ലി..അവളെയാ ഞാൻ കെട്ടാൻ പോണെ.. പെട്ടന്നാണ് ജ്യൂസ് അവന്റെ നെറുകയിൽ കയറിയത്..ഞാൻ വേഗം അവന്റെ തല മണ്ടക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് കൊടുത്തു.. എന്താ..എന്താ പറഞ്ഞെ.. ഹെസ്‌ലിയാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണെന്ന്.. എടാ ഇതൊക്കെ എന്താ..അവള് സമ്മതിച്ചോ.. മ്മ് മ്മ്..അവൾക്ക് നൂറ് വട്ടം സമ്മതാ.actually എനിക്ക് അവളെ പണ്ടേ ഇഷ്ടമായിരുന്നു.. എന്ന് വെച്ചാൽ.. ഒക്കെ ഞാൻ പറയാം..ഞാൻ അവളെ ആദ്യായിട്ട് എവിടുന്നാ കാണുന്നേന്നറിയോ..

എന്റെ ഓഫീസിന്ന്.. മ്മ്ഹ്..അല്ല.. പിന്നെ... റോഡിൽ നിന്ന്... ഏഹ്.. ഞാൻ ആദ്യമായി ഹെസ്‌ലിയെ കണ്ടുമുട്ടിയതും പിന്നീട് എനിക്ക് അവളെ ഇഷ്ടായതും ഒക്കെ ഞാൻ അവൻക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു..എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതും അവൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞു.. എന്താടാ പെട്ടന്ന്.. ഒരു മീറ്റിങ് ഉണ്ടെടാ.ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അതാ.. എന്നാ ഓക്കേ ഡാ.. ആ പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച്ചയാണ് engagement .ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കണ്ട്... യാന്ത്രികമെന്നോണം അവൻ തലയാട്ടി കാറിൽ കയറി..ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവന്റെ മനസ്സിൽ മുഴുവൻ മിച്ചു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു.. വേറെ എത്ര പെൺപിള്ളേർ ഉണ്ട് അവൻക്ക് അവളെ മാത്രേ കിട്ടിയുള്ളൂ കെട്ടാൻ..അവനെ പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം അവളും കണക്കാ..അവൾക്ക് ഇഷ്ടം അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാ പോരായിരുന്നോ.. ഞാൻ എന്തിനാപ്പൊ അവരുടെ കല്യാണം ആലോചിച്ചു ഇങ്ങനെ ഡെസ്പ് ആവുന്നെ.. ഹെസ്‌ലി..ആരെയും പെട്ടെന്ന് സൗഹൃദത്തിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുതരം ജിന്ന്..എന്തോ അവള് എന്നെ വിട്ട് പോവോ... ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ ആലോചിച്ചു കൂട്ടുന്നെ..ലിയ പറഞ്ഞ പോലെ💓 Am love her 💓 No.. ഒരിക്കലും അല്ല..എനിക്കൊരിക്കലും അവളെ പ്രണയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല..എന്റെ ലൈഫിൽ പെണ്ണൊരുത്തി എന്നത് ഇനിയില്ല..

ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചു ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ അവന്റെ കാർ ചെറുതായി ഒന്ന് പാളി..അത് എതിരെ വരുന്ന ലോറിയെ തട്ടി തട്ടിയില്ല എന്ന രീതിയിൽ മറി കടന്നു പോയി..വണ്ടി സൈഡ് ആക്കി സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ കുറച്ചു നേരം കിടന്നു.. വീട്ടിൽ എത്തിയതും ലിയ എന്റെ അടുത്തോട്ട് ഓടി വന്നു.. ഇക്കൂ.. ഇക്കു അറിഞ്ഞോ..മിച്ചുകാക്കുവിന്റെ കല്യാണം ആണത്രേ..ഓൻ ഉമ്മാക്ക് വിളിച്ചിരുന്നു.. ആ ഞാൻ അറിഞ്ഞു.. പെണ്ണ് ആരാണെന്നറിയോ..മ്മ്‌ടെ.. ഹെസ്‌ലി അല്ലെ..അതും അറിയാം..ഇനി എന്താ പറയാനുള്ളേ.. ഇക്കൂന് ഇത്തയോട് ഒരിത്തിരി സ്നേഹം പോലും ഇല്ലേ.. നീയൊന്ന് പോയെ ലിയ..സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനം..ഇനി അവളുടെ വാർത്താനവും കൊണ്ട് എന്റെ അടുത്തേക്കെങ്ങാനും വന്നാ.. അവൾക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി അവൻ റൂമിലോട്ട് പോയി..ലിയ കണ്ണ് അനുസരണ ഇല്ലാതെ ഒഴുകി കൊണ്ടിരുന്നു.. എന്താ ഉമ്മ ഇക്കൂന്..എന്നോട് മുമ്പ് ഒന്നും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ.. എടി..ഓൻക്ക് ഓളെ ഇഷ്ടാ.പക്ഷെ അവന്റെ ആത്മാഭിമാനം അത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല..ഒളോട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായതോണ്ടു ആണ് ഓളെ നഷ്ടപ്പെടാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതികരിക്കുന്നെ.. ഉമ്മാന്റെ വാർത്താനം കേട്ട് അവൾ കണ്ണ് രണ്ടും അമർത്തി തുടച്ചു..എന്നിട്ട് അവരെ നോക്കിയൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചോണ്ട് റൂമിലോട്ട് കയറി പോയി.... തുടരും..

