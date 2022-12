💖 HeZliN💖: ഭാഗം 4

രചന: Jumaila Jumi

കമ്പനിയിൽ എത്തി അങ്ങേരുടെ ക്യാബിനിലോട്ട് പോയി അതിന്റെ വാതിൽ തുറന്നതും... Get lost.... അത് പറയലും കുറെ പേപ്പേഴ്‌സ് എന്റെ മുഖത്തോട്ട് വന്നു വീണു...ആഹാ വന്ന ടൈം എന്തായാലും കൊള്ളാം...ഇനി ഇപ്പൊ നിക്കണോ അതോ പോണോ...ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചു നിക്കുമ്പോ ആണ്...ആ കാർക്കോടകന്റെ സൗണ്ട് വീണ്ടും കേട്ടത്... ഒരു പണിയും മര്യാദക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല...രാവിലെ തന്നെ ഉടുത്തൊരുങ്ങി കുറെ പുട്ടും വാരി വന്നേക്കും മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്താൻ..നിനക്കൊക്കെ ഇതല്ലാതെ വേറെ വല്ല പണിയും അറിയോടി...ലേഡീസിനു ജോബ് ഒക്കെ കൊടുത്താൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ്...ഇന്ന് 5 മണിക്ക് ഉള്ളിൽ ഇത് currect ചെയ്തിട്ട് റിപ്പോർട്ട് എന്റെ ടേബിളിൽ ഉണ്ടാവണം...ഇല്ലേൽ നാളെ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് വരണം എന്നില്ല...മനസ്സിലായോ... അങ്ങേരുടെ അലറൽ കേട്ട് ആ പെണ്ണ് താഴോട്ട് നോക്കി തല കുലുക്കുന്നുണ്ട്... ഇനി എന്ത് കാണാൻ നിക്കാ..പോയി ജോലി നോക്കടി...

ആ പെണ്ണ് പോയതും അങ്ങേരു നേരെ എന്നെ നോക്കി... What... അത് ഞാൻ..ഇത്..സോറി സർ...റൂം നമ്പർ മാറിയതാ... ടോ താൻ എന്താ പൊട്ടൻ കളിക്കാണോ... അല്ല സർ..അത് പിന്നെ..ഇത്.. ഞാൻ കയ്യിലെ ലെറ്റർ കാണിച്ചതും അങ്ങേരു എന്നോട് ഉള്ളിലോട്ടു വരാൻ പറഞ്ഞു... ദേ ആ കാണുന്നതാണ് തന്റെ ക്യാബിൻ... അങ്ങേരുടെ ക്യാമ്പിന്റെ തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്റെ ക്യാബിൻ.. ഞാൻ കുറച്ചു ഫയൽസ് തന്റെ ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്...അത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോഴേക്കും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കണം...ഇപ്പൊ താൻ പൊയ്ക്കോ... ഓക്കേ സർ.. ആ പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റ്... എന്താ സർ...ദേ ഈ പേപ്പഴ്സിൽ എല്ലാം ഒന്ന് സൈൻ ചെയ്തേ... ഞാൻ ആ പേപ്പർ നോക്കിയപ്പോ അതൊരു എഗ്രിമെന്റ് പേപ്പർ ആയിരുന്നു...one year കഴിയാതെ ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്നും പോവാൻ പാടില്ല...അഥവാ പോയാൽ അമ്പത് ലക്ഷം ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കണം... പടച്ചോനെ one year...നിക്കണോ അതോ പോണോ...

ആ എന്തായാലും സൈൻ ചെയ്യാം...അമ്പതു ലക്ഷം കൊടുത്താൽ എപ്പോ വേണേലും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാല്ലോ... അങ്ങനെ ഞാൻ ആ എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്തു അങ്ങേർക്ക് കൊടുത്തു... അവൾ പോകുന്നതും ആ പേപ്പറിലോട്ടും നോക്കി അവൻ ഒരു പുച്ഛ ഭാവത്തോടെ ചെയറിലോട്ടു ചാരി ഇരുന്നു...ഇനി എന്റെ ഗെയിം ആണ് മോളെ...one ഇയർ കഴിയാതെ നിനക്ക് ഇനി എന്റെ അടുത്ത് നിന്നും ഒരു മോചനം ഇല്ല... പുറത്തെത്തിയതും ഞാൻ ഒന്ന് ശരിക്കും ശ്വാസം ഒന്നെടുത്തു... ഹോ വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും നടന്നില്ല.. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്നലെ ഫോണിലെ ബാക്കി ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്നും ഉണ്ടാകും എന്ന്...പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫയൽ നോക്കൽ ആണ് വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള എന്റെ ജോലി.. മോളെ ഹെസ്‌ലി...ഈ അഹ്‌സാന്റെ കളി നീ കാണാൻ കിടക്കുന്നതെ ഒള്ളു...ഇപ്പൊ നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടത് നിനക്കുള്ള പണി പുറകിൽ വരുന്നത് കൊണ്ടാ... ഞാൻ എന്റെ ക്യാമ്പിന്റെ ഡോർ തുറന്ന് അകത്തോട്ട് കയറിയതും ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫയൽസ് കണ്ടു അവിടെ തന്നെ നിന്നു...

വെറുതെ അല്ല കാർക്കോടകൻ അവിടുന്ന് ഒന്നും പറയാതെ നിന്നത്... ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന സൈഡ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി മൂന്ന് സൈഡിലും അട്ടിക്ക് ഫയൽസ് വെച്ചിരിക്കാണ് തെണ്ടി...ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഈ വൈകുന്നേരം കൊണ്ട് എങ്ങനെ തീർക്കാനാ എന്റെ പടച്ചോനെ... ഞാൻ ആ ഫയലും നോക്കി ചെയറിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ആണ് കാർക്കോടകൻ ഡോറും തുറന്ന് അകത്തോട്ട് വന്നത്...അത് കണ്ടതും ഞാൻ വേഗം ചെയറിൽ നിന്നും എണീറ്റു... ഇനി അതിന്റെ പേരിൽ അങ്ങേരു എന്റെ കൊല്ലിക്ക് പിടിക്കാൻ വരണ്ട... അങ്ങേരു വന്ന് എന്റെ ചെയറിൽ ഇരുന്നതും എന്നോട് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയറിൽ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു... ഞാൻ തന്നോട് ഈ ഫയൽ ഒക്കെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയോ... മ്ച്.. What a nonsense yaa...ഒരു കമ്പനിയിലെ ഇത്രയും വലിയ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണോ റിപ്ലേ തരുന്നെ... What sir... ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം...ഞാൻ എന്തേലും ചോദിക്കുമ്പോ ഇതുപോലെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി റിപ്ലേ തരികയോ,

തലയാട്ടി ഇരിക്കുകയോ ചെയ്‌താൽ...ബാക്കി ഞാൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞു തരണ്ട്.. Oh സോറി സർ... Its ok.. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മടെ കമ്പനിയുടെ profitന്റെ ഡീറ്റൈൽസ് ആണ് ഈ ഫയലിൽ ഉള്ളത്...then come to the point..BD കമ്പനി ഒരു new product lounch ചെയ്യുണ്ട്... അതിന്റെ ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തനിക്കാണ്...കാരണം നീയാണല്ലോ പ്രൊജക്റ്റ് ഹെഡ്...സൊ lounching കഴിഞ്ഞു 2 മാസത്തിനകം നമുക്ക് 2.5 crore പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണം... സർ it's impossible... It's possible...അതിനാണല്ലോ തന്നെ ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്... സർ.മാർക്കറ്റിൽ മുന്നേ പരിചയം ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രൊഡക്ടിന് എങ്ങനെയാ സർ രണ്ടരക്കോടി ലാഭം കിട്ടുന്നെ... കിട്ടണം...അത് നീ സാധിച്ചു കാണിച്ചു തരണം...നാക്കിന് കിലോമീറ്ററിന്റെ നീളം ഉണ്ടല്ലോ...ചെയ്തു കാണിക്ക് നീ...എന്നിട്ട് വാ എന്റെ മുന്നിലോട്ട്.. i challanging you... ചൂണ്ടു വിരൽ കാണിച്ചു അങ്ങേരു ഡോർ തുറന്ന് പോയതും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു...ആദ്യം ആയിട്ടാണ് ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലിക്ക് വരുന്നേ...അപ്പൊ തന്നെ ഇത്രയൊക്കെ ടാർഗറ്റ് തന്നാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാനാ...

ആ പിന്നെ ഈ കമ്പനി ഒരു ഫേസ് ക്രീം പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്തു imbort ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി ആണ്...already ഒരുപാട് ഫേസ് ക്രീം മാർക്കറ്റിൽ available ആണ്...അതിനിടക്ക് ഇവരുടെ ന്യൂ പ്രൊഡക്ടിന് ഇത്രയും profit കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാ എങ്ങനെയാ... എന്തായാലും താൻ എനിക്ക് തന്ന challenge അല്ലെ ഇത്...അത് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചെ പറ്റു... ഇല്ലേൽ തന്റെ മുന്നിൽ തോറ്റ പോലെ ആവില്ലേ...അതിനു ഈ ഹെസ്‌ലി ഒന്നൂടെ ജനിക്കണം...തന്നോട് സോറി ഒക്കെ പറയാൻ വന്ന എന്നെ പിടിച്ചു തല്ലണം ആദ്യം... നിന്നെക്കൊണ്ടു ഇത് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം...അത്കൊണ്ട് തന്നെയാടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു challenge നിനക്ക് തന്നത്...പെണ്ണാണെൽ നീ ഇതൊന്ന് ചെയ്തു കാണിക്ക്.. ഞാൻ എന്റെ ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് ആ ഫയൽ ഓക്കേ ഓരോന്ന് മറിച്ചു നോക്കാൻ തുടങ്ങി..എനിക്കാണേൽ ഒരു കുന്തവും അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നും ഇല്ല... അപ്പോഴാണ് ഓഫീസിലെ ബാക്കി സ്റ്റാഫുകൾ ഒക്കെ എന്റെ അടുത്തോട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ വന്നത്...

നേരത്തെ ആ കാർക്കോടകൻ ആട്ടിയ പെണ്ണ് ഉണ്ടല്ലോ..അവളാണ് നൈനിക...പിന്നെ ഒരു ആൻ മരിയ,കെൻസ,അപർണ..girls ആയിട്ട് ഇവരെ ഈ ഓഫീസിൽ ഒള്ളു...പിന്നെ മുഴുവൻ ബോയ്സ് ആണ്...ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മടെ ഏമാൻ ഒരു സ്ത്രീ വിരോധി ആണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ...അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടോണ്ട് നിക്കുമ്പോ ആണ്... ഹേയ് മഹേഷ് ബോസ് വരുന്നുണ്ട്.. എന്ന് ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞതും എല്ലാം കൂടി എങ്ങോട്ടാ പോയെ എന്ന് ഒരു എത്തും പിടിയും ഇല്ല...അങ്ങേരു നേരെ എന്റെ ക്യാബിനിലോട്ടു വന്നു... എന്തായി കഴിഞ്ഞോ... 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ തീർക്കാൻ ഞാൻ എന്താ റോബോർട്ട് ആണോ..ആത്മ ആണ് ട്ടോ.. എന്താ പറഞ്ഞേ... ഒന്നും ഇല്ല... വൈകുന്നേരത്തിന് തീർക്കാം... ഞാൻ അത് പറഞ്ഞതും അങ്ങേരു എന്റെ അടുത്തോട്ട് നീങ്ങി വന്നു... ജോബിന് വന്നാൽ അത് മര്യാദക്ക് ചെയ്യണം...അല്ലാതെ എല്ലാരേയും വിളിച്ചു വരുത്തി നാട്ടുവർത്തമാനം പറയല്ല വേണ്ടത്... ഓഹോ...അപ്പൊ എല്ലാം കണ്ടിട്ടാണ് വന്നത് അല്ലെ...അതാണ് എന്റെ നേരെയുള്ള ഈ ചാട്ടം... തന്നെക്കൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളോരും ജോലി ചെയ്യാത്തെ . എന്നും പറഞ്ഞു ഒരു പോക്ക് അങ്ങ് പോയി...

ശെടാ ഇതിപ്പോ ഞാൻ അവരെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയ പോലെയുണ്ടല്ലോ ഈ കാർക്കോടകന്റെ വർത്താനം കേട്ടാൽ...തന്റെ ഈ ഷോ ഞാൻ നിർത്തി തരാടു.. അങ്ങേരോടുള്ള ദേഷ്യം മുഴുവൻ തീർത്തത് ടേബിളിൽ ആയിരുന്നു...അപ്പോഴാണ് ബാക്കി ഫയൽസ് കണ്ടത്... ഹോ ന്റെ റബ്ബേ...ഇനി ഇതോണ്ടു ഞാൻ എന്ത് ഉണ്ടാക്കാനാ...എന്നെകൊണ്ടൊന്നും വയ്യ..ഇത് മുഴുവൻ നോക്കാൻ... ഞാൻ ആ ഫയൽ മുഴുവൻ എടുത്തു അങ്ങേരെ ക്യാബിനിലോട്ടു പോയി...എന്നെ കണ്ടതും എന്നെയും എന്റെ കയ്യിലെ ഫയലിലൊട്ടും മാറി മാറി നോക്കുന്നുണ്ട്... താൻ ഇതൊക്കെ എടുത്തു എങ്ങോട്ടാ... ഞാൻ എങ്ങോട്ടും പോണില്ല...ഇതൊക്കെ എവിടെയാ വെക്കണ്ടെ... താൻ ഇത് മുഴുവൻ നോക്കിയോ... എന്ന് അങ്ങേരു ചോദിച്ചതും ഞാൻ ആ ഫയൽ ഒക്കെ ആ ടേബിളിൽ വെച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ എന്റെ കൈ വെച്ച് നിന്ന് അങ്ങേരെ ഒന്ന് നോക്കി... 2 മാസം കൊണ്ട് രണ്ടരക്കോടി ഉണ്ടാക്കി തന്നാ പോരെ...അതിന് എനിക്ക് ഈ ഫയലിന്റെ ആവശ്യം ഒന്നും വേണ്ട...

ഓ..വർത്താനം കേട്ടാൽ തോന്നും ഇതിനെ മുന്നേ അഞ്ചാറു കമ്പനിയിൽ പോയി ലാഭം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടാ വന്നതെന്ന്.. ഇയാൾക്ക് ഇയാള് പറഞ്ഞ profit കിട്ടിയാ പോരെ...അതിന് വല്യ ഷോ ഒന്നും ഇറക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല... ടോ ഞാൻ തന്റെ ബോസ് ആണ്... അല്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ...ബോസ് ആണേൽ ആദ്യം അതിന്റെ മര്യാദ കാണിക്ക്.. എന്നാൽ ഞാനും ഒരു സ്റ്റാഫിന്റെ മര്യാദ കാണിക്കാം... Diii.... ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ നിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ നിമിഷം ഇവിടെ നിന്നും പുറത്താക്കാൻ സാധിക്കും... ഹോ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്തോഷ വാക്കുകൾ ഒന്നും പറയല്ലേ. 3 മാസത്തെ വർക്കിംഗ് പീരീഡ് കഴിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചു വിടാൻ കഴിയില്ല...അതാണ് റൂൾസ്...പിന്നെ..ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ എന്നെക്കൊണ്ട് കുറച് പേപെഴ്സിൽ ഒക്കെ സൈൻ വാങ്ങിച്ചല്ലോ...അതിൽ 1 year കഴിയാതെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും പോയാൽ 50 ലക്ഷം നഷ്ടപരിഹാരം തരേണ്ടി വരും എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ..

തൽക്കാലം അത് എനിക്ക് തരാൻ മനസ്സില്ല.. എന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകാൻ വേണ്ടി തിരിഞ്ഞതും..അതെ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ അങ്ങേരെ നേരെ തിരിഞ്ഞു... ആ പിന്നെ..ഈ എടി പോടീ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ വരണ്ട...എന്നെ മാത്രം അല്ല...ഈ ഓഫീസിലെ ഒരു സ്റ്റാഫിനെയും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ ഉള്ള rights ഇല്ല...കാരണം ഇവിടെയുള്ളവർ ആരും നിങ്ങടെ വീട്ടുകാർ അല്ല... എന്ന് ഞാൻ പല്ല് ഞെരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്നും പോയി...ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞതും അവിടെ എന്തോ പൊട്ടലും ചീറ്റലും ഒക്കെ കേട്ടു... അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ എന്റെ ക്യാബിനിലോട്ടു കയറാൻ നിന്നതും എല്ലാ സ്റ്റാഫും കാര്യം അറിയാതെ എന്നെ തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്...ഞാൻ അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചുമൽ കൂച്ചി കാണിച്ച് ചിരിച്ചോണ്ട് അകത്തോട്ട് കയറി... Who the hell are you...ഈ അഹ്‌സാൻ കാസിമിനെ വാൺ ചെയ്യാൻ മാത്രം നീ വളർന്നിട്ടില്ലടി...എന്റെ കളി നീ കാണാൻ കിടക്കുന്നതെ ഒള്ളു... ചുണ്ടിൽ ഒരു നിഗൂഡ ചിരിയോടെ അവൻ തന്റെ മുന്നിലെ ബെല്ലിൽ വിരൽ അമർത്തി........ തുടരും..

