🔥My Dear Rowdy🔥: ഭാഗം 19

രചന: അർച്ചന

""നിനക്ക് കല്ലുനെ ഇഷ്ടം ആണോ.... "" അമ്മു ആഷിയോട് കലിപ്പിൽ തന്നെ ചോദിച്ചതും ഞങ്ങളും അവൻ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന ആകാംക്ഷയിൽ അവനെ തന്നെ നോക്കി..... """"പറയ് ആഷി... നിനക്ക് അവളെ ഇഷ്ടം ആണോ... """ അമ്മു അവനോട് വീണ്ടും ചോദിച്ചതും അവൻ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നോക്കി.... ""അല്ല.... എനിക്ക് അവളെ ഇഷ്ടം അല്ല... എനിക്ക് ഒരിക്കലും അവളെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കഴിയുകയും ഇല്ല.... "" ആഷി ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞതും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അവനെ തന്നെ നോക്കി.... അത്രേം പറഞ്ഞു അവൻ റൂമിലേക്ക് കയറി പോയി... """ആദി.... ചെപ്പു... നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അവരെ വിളിച്ചിട്ട് വാ.... """ അമ്മു ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞതും ഞാനും ചെപ്പുവും കൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി... _____________ [ആഷി] ശിവ അങ്ങനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും കരുതി അവർ ആയിരിക്കും അത് ചെയ്തത് എന്ന്.... ഇന്നലെ ചെയ്തത് ക്ഷമിച്ചു എങ്കിലും ഇന്ന് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കും അങ്കിളിനോട്‌ പറയേണ്ടി വരുന്നത്....

അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് ഞാൻ അവളെ പോയി വഴക്ക് പറഞ്ഞത്... പക്ഷെ അവൾ എന്റെ നേരെ ശബ്ദം ഉയർത്തിയപ്പോൾ പിന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ആയില്ല.... വായിൽ തോന്നിയാത് ഒക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു... അവൾ ഇറങ്ങി പോകും എന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല... അതിലേറെ എന്നെ തളർത്തിയത് ഇന്നലെ കണ്ട അവൾക്ക് വേണ്ടി അമ്മുവും ചെപ്പുവും ഒക്കെ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ആണ്... അതും പോരാഞ്ഞു മാധു കൂടെ അവളുടെ ഒപ്പം ഇറങ്ങി പോയപ്പോൾ ഞാൻ ആദിയുടെ മുന്നിലും തലകുനിക്കേണ്ടി വന്നു.... എന്നാൽ ശിവ പറഞ്ഞത് ഒക്കെ കള്ളം ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തത് ഒക്കെ തെറ്റ് ആണെന്ന് മനസിലായി..... പക്ഷെ.... അമ്മു ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല..... കാരണം ഞാൻ കല്ലുനെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല.... അതിന് കഴിയുകയും ഇല്ല.... ആദിയും ചെപ്പുവും കൂടെ അവരെ തിരഞ്ഞു പോയതും ഞാൻ അമ്മുന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി... """"അമ്മൂ.... """

ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടും ഒന്ന് മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യാതെ അവൾ റൂമിലേക്ക് കയറി പോയി.... അതോടെ ഞാൻ തീർത്തും ഒറ്റപ്പെട്ടത് പോലെ ആയി... _____________ [കല്ലു] """വാ... ഇവിടെ ഇരിക്കാം... """ മാധു എന്നേം വലിച്ചു ഒരു സീറ്റിൽ പോയി ഇരുന്നു.. """ഇപ്പൊ ഒരു നല്ല തണുത്ത ലൈമും ചൂട് പപ്സും തിന്നാൻ തോന്നുന്നു... """" കുരിപ്പ് എന്നെകൂടി വെറുപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടില്ലേ..... """"മിണ്ടാതെ നിൽക്കേടി... തല്ക്കാലം ഈ ബിസ്‌ക്കറ്റ് വച്ചു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്ക്.... """" അതും പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ബാഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബിസ്കറ്റ് എടുത്തു അവൾക്ക് കൊടുത്തു.... """ഡീ.... അപ്പോൾ.... നീ... നീയാണല്ലേ കുരിപ്പേ എന്റെ ബിസ്കറ്റ് കട്ടെടുത്തത്... കുരുട്ട് കെളബി.... """" മാധു എഴുന്നേറ്റു നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതും ഞാൻ അവളെ നോക്കി ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു.... ""നീ കാരണം ആണ് തെണ്ടി ഞാൻ പാവം ആ ചെപ്പുബ്രോനെ തല്ലിയത്... """ """അത് സാരൂല്ല മുത്തേ... ആ തല്ല് ഞാൻ തന്നെ നിനിക്ക് തിരിച്ചു വാങ്ങി തരാം... പോരെ..... """

""ഓഓഓഹ്..... നീ ഇനിയും വായ തുറന്നാൽ കുറച്ചു മണ്ണ് വാരി വായേൽ ഇടും......മിണ്ടാതെ അവിടെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി വരുന്നോ....""' ""wokey.....😁"" അതോടെ ഞാൻ ഡീസന്റ് ആയി... ഇനിയും മിണ്ടാൻ പോയാൽ പെണ്ണ് പറഞ്ഞത് പോലെ ചെയ്യും.... ബുദ്ധിഇല്ലാത്ത കുട്ടി ആണേ😌😌😁 ______________ [ആദി] അവർ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങീട്ട് ഇപ്പൊ അര മണിക്കൂർ ആയി... അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികദൂരം ഒന്നും അവർ പോകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല.. """ടാ.... ആദി.... അവരെ ഇവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ.... """ ടൗണിൽ കാർനിർത്തി ചുറ്റും നോക്കി കൊണ്ട് ചെപ്പു പറയുന്നത് കേട്ടതും ഞാനും എല്ലായിടത്തും നോക്കി... """ഡാ... അവർ വേറെ എവിടേക്ക് എങ്കിലും പോകുവോ.."" ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചതും അവൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ചുറ്റും നോക്കുന്നുണ്ട്.. """വാ.... നമുക്ക് ടൗൺ സ്ക്വയറിൽ കൂടെ പോയി നോക്കാം... """ ഞാൻ അവനോട്‌ പറഞ്ഞതും അവൻ വന്നു കാറിൽ കയറി.... """ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയാൻ നല്ല മിടുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ...

അവരെ കണ്ടോ എന്നെങ്കിലും വിളിച്ചു ചോദിച്ചു കൂടെ ആ തെണ്ടിക്ക്.... """ ചെപ്പു ആഷിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടും ഞാൻ അതൊന്നും മൈൻഡ് ആക്കതെ ടൗൺസ്‌ക്വയറിലേക്ക് വിട്ടു... പക്ഷെ അവിടെ എത്തിയിട്ടും അവരെ എവിടെയും കാണാതായതും ഞാൻ ആകെ ടെൻഷൻ ആയി.... അപ്പോഴാണ് അമ്മു വിളിക്കുന്നത്... """ആദി.... അവരെ കണ്ടോ... """ ""ഇല്ല... ഞങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്..."" ""എനിക്ക് പേടി ആവുന്നുണ്ട് ആദി.... ആ ദിൽജിത്.... അവൻ മാധുനെ കണ്ടാൽ വെറുതെ വിടില്ല...."" ""ദിൽജിത്....???? അവൻ ആരാ.."" ഞാൻ ചോദിച്ചതും അവൾ മാധുനെകുറിച് എല്ലാം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു.... """ആദി.... അവരെ വേഗം കണ്ടു പിടിക്ക്... "" ""എന്റെ അമ്മൂ... നീ ഇങ്ങനെ കരയല്ലേ... അവരെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വരാം... നീ പോയി ആഷിയോട് സംസാരിക്ക്... അവൻ ആകെ ഡെസ്പ് ആണ്... നീ മിണ്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് അവനു എത്രത്തോളം വിഷമം ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണ്ടല്ലോ...""

""ആദി.... ഞാൻ...."" ""നീ ഒന്നും പറയണ്ട... അവനോട് പോയി സംസാരിക്കാൻ നോക്ക്..."" ഞാൻ കാൾ കട്ട് ചെയ്തു ചെപ്പുനെ നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ ആകെ ആലോചനയിൽ ആണ്... """ചെപ്പു.... വാ കയറ്... അവർ എവിടെയാ ഉള്ളതെന്ന് കണ്ടു പിടിക്കണ്ടേ..... """ """അതിന് അവർ എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ അല്ലെ നീ കണ്ടുപിടിക്കൽ..."" ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെ അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ അവനെ ഒരു സംശയത്തോടെ നോക്കി... """നീ തല്ക്കാലം അവിടെ ഇരിക്ക്... ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം.... """ എന്നെ കോഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ ഇരുത്തി അവൻ ചെറു ചിരിയോടെ കാർ തിരിച്ചു... """നിനക്ക് അറിയോ അവർ എവിടെയാ ഉള്ളതെന്ന്.... """" """സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല..."" "whatt???""" ""yaah"" കൂൾ ആയി ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവൻ പറയുന്നത് കേട്ടതും എനിക്ക് ആകെ കലിപ്പ് ആവാൻ തുടങ്ങി... """പൊട്ടൻ കളിക്കാതെ കാര്യം പറയെടാ... നിനക്ക് അവർ എവിടെയാ ഉള്ളത് എന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് കുന്തതിനാ ഇങ്ങനെ ഇളിക്കുന്നെ...

""" ഞാൻ അവനോട് ദേഷ്യത്തിൽ ചോദിച്ചതും അവൻ ഒന്ന് കൂടെ ഇളിച്ചു തന്നു.... """ആദി.... നീ മാധുനെ കാണാൻ തുടങ്ങീട്ട് കുറെ നാൾ ആയി..... അതുപോലെ തന്നെ ആഷി കല്ലുവിനെ കാണാൻ തുടങ്ങീട്ടും കുറെ നാൾ ആയി... """ ""So....അതും ഇതും തമ്മിൽ എന്തു ബന്ധം.... നീ ഇങ്ങനെ ഇർറെസ്പോൺസിബിൽ ആകല്ലേ ചെപ്പു.... അമ്മു പറഞ്ഞത് ഒക്കെ വച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവൻ ഇപ്പൊ അപകടത്തിൽ ആണ്... ആ സമയത്തു അവരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനു പകരം നീ ഇങ്ങനെ നിന്റെ ചളിയും പറഞ്ഞു സമയം കളയല്ലേ....."'"" """ആദി.... സ്റ്റോപ്പ്‌ ഇറ്റ് മാൻ..... അവരെ കണ്ടു പിടിക്കണം.... അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ... അവർ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്.... അവരെ ഇന്നലെയാണ് കണ്ടത് എങ്കിലും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മനസിലാക്കിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവരെ മനസിലാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്..... അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഊഹം ശെരിയാണെങ്കിൽ അവർ ഞാൻ വിചാരിച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാകും..."" ""are you sure.....""" ""yah..."" അതും പറഞ്ഞു ചെപ്പു വണ്ടി എടുത്തു... അവൻ പോകുന്ന സ്ഥലം കണ്ടതും ഞാൻ അവനെ സംശയത്തോടെ നോക്കി... """ടാ.... ഇവിടെയോ... """ ""യെസ്....""........തുടരും......

