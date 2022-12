🔥My Dear Rowdy🔥: ഭാഗം 20

രചന: അർച്ചന

""are you sure.....""" ""yah..."" അതും പറഞ്ഞു ചെപ്പു വണ്ടി എടുത്തു... അവൻ പോകുന്ന സ്ഥലം കണ്ടതും ഞാൻ അവനെ സംശയത്തോടെ നോക്കി... """ടാ.... ഇവിടെയോ... """ ""യെസ്...."" ""ചെപ്പു.... നീ കളിക്കാതെ വണ്ടി തിരിക്ക്.... ഇവിടെ എങ്ങനെയാ അവർ ഉണ്ടാവുക.... അമ്മു വിളിച്ചിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ...""" ""എന്റെ ആദി.... നിനക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയോ.... അവർ രണ്ടുപേരും പത്തു പൈസയുടെ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ആണ്...."" ""അത് ശെരിയാ.... നിന്നെപ്പോലെ.. അല്ലെ..😜"" ""ആഹ്..... ഏഹ്... ഊതല്ലേ മോനൂസേ..."" ""നീ അതൊക്കെ വിട്... അവരുടെ ബുദ്ധിയും ഈ സ്ഥലവും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം...."""" ""അതൊക്കെ സേട്ടൻ വഴിയേ പറഞ്ഞു തരാം... ഇപ്പൊ മോൻ ഇറങ്ങി ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും അവർ ഉണ്ടോന്ന് തപ്പി നോക്ക്....""" ചെപ്പു കാർ പാർക്ക്‌ ചെയ്തു വന്നതും അവൻ ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോയി... മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് ഞാനും ആ രണ്ട് കുരിപ്പ്കളെ തപ്പി ഇറങ്ങി... _____________ [അമ്മു]

ഞാനും ജാനുവും റൂമിൽ പോയി ഇരുന്നു... എന്നിട്ടും സമാധാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആണ് ആദിക്ക് വിളിച്ചത്... അവൻ അപ്പോഴും അവരെ കണ്ടെത്തിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ പേടി വരാൻ തുടങ്ങി... അപ്പൊ ആദ്യം മനസിലേക്ക് വന്നത് മാധു പറഞ്ഞ ആ ദിൽജിത്തിന്റെ കാര്യം ആണ്.... ആദിക്ക് അതിനെ കുറിച്ചു ഒന്നും അറിയില്ല... അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാധു പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ ആദിയോട് പറഞ്ഞു..... അവൻ അവരെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും നല്ല പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു.... ആദി ആഷിയോട് പോയി സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം ദേഷ്യം വന്നെങ്കിലും ആഷിയെ എനിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ജാനുനോട്‌ പറഞ്ഞു ആഷിന്റെ റൂമിലേക്ക് നടന്നു.... അവന്റെ റൂമിന്റെ മുന്നിൽ എത്തിയതും ഞാൻ അകത്തേക്ക് കയറാണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ആലോചിച്ചു നിന്നെങ്കിലും പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാതെ റൂം തുറന്നു....

അകത്തേക്ക് കാലെടുത്തു വച്ചതും എന്റെ കാലിലേക്ക് എന്തോ കയറിയതും ഒരുമിച്ചു ആയിരുന്നു.... """ആഹ്ഹ്ഹ്.... """ കണ്ണ് ഒക്കെ നിറഞ്ഞു വന്നതും ഞാൻ കാലിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ആകെ രക്തം ഒലിക്കാൻ തുടങ്ങി.. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ റൂമിന്റെ കോലം കാണുന്നത്... എല്ലാം അലങ്കോലം ആക്കിയിട്ടുണ്ട്.... റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്ലവർവേസും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ എറിഞ്ഞു ഉടച്ചിട്ടുണ്ട്.. ഞാൻ മെല്ലെ കാലിൽ കയറിയ ചില്ല് വലിച്ചു ഊരി.... അപ്പോഴും രക്തം നാലോണം പോകുന്നുണ്ട്.... വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതും ഞാൻ ആഷിയെ നോക്കി.... ബെഡിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ താഴെ തലതാഴ്ത്തി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടതും ഞാൻ അവനെ നോക്കി... """"ആഷി.... """ ഞാൻ പതിയെ വിളിച്ചെങ്കിലും അവൻ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കുന്നത് കൂടെ ഇല്ല.. ""ആഷി... എനിക്ക് വേദനിക്കുന്നു... "" ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തീരലും അവൻ എന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നതും ഒരുമിച്ചു ആയിരുന്നു.... ""എന്താ... എന്താ നിനിക്ക് പറ്റിയെ... """

എന്റെ കയ്യൊക്കെ പിടിച്ചു ആവലാതിയോടെ അവൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടതും ആ വേദനയിലും ഞാൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചു... ""നിന്ന് കിണിക്കാതെ കാര്യം പറയെടി.. "" അവൻ കലിപ്പിൽ അലറിയതും ഞാൻ എന്റെ കാൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു... അപ്പൊ തന്നെ അവൻ എന്നെ കയ്യിൽ കോരി എടുത്തു ബെഡിൽ കൊണ്ട് പോയി ഇരുത്തി.... വേഗം പോയി ഫസ്റ്റ്എയ്ഡ് ബോക്സ്‌ എടുത്തു വന്നു മുറിവ് ക്‌ളീൻ ആക്കി മരുന്ന് വച്ചു കെട്ടാൻ തുടങ്ങി... """"നിന്നോട് ആരാടി ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞെ... അതുകൊണ്ട് അല്ലെ മുറിഞ്ഞേ... """" """ഈഈഈ...""" """ഇളിക്കേണ്ട... വാ... ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാം..."" ""അയ്യോ....അത് വേണ്ട... ആഷി.... അവർ സൂചി കുത്തും....""" """അച്ചോടാ.... സൂചി കുത്തും അല്ലേ... മോൾ എത്രാം ക്ലാസ്സിൽ ആണ് പഠിക്കുന്നെ...."" """പ്ലസ്‌ടു...😁😁""" ""എന്നിട്ട് ആണ് അവളുടെ ഒരു പേടി..."" ""ചെറിയ മുറിവാണ് ആഷി... ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒന്നും പോകണ്ട..."" ""മ്മ്മ്....""" അവൻ അമർത്തി ഒന്ന് മൂളിയതും ഞാൻ ആശ്വാസത്തോടെ ശ്വാസം വിട്ടു..

"""നിന്നോട് ആരാ ഇതൊക്കെ എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞെ... """ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടും അവൻ അതൊന്നും കേൾക്കാത്ത മട്ടിൽ എന്റെ കാലിൽ മരുന്ന് വച്ചു കേട്ടുകയാണ്... """ആഷി.... """ """ആഷി....""" ആദ്യം പതിയെ വിളിച്ചെങ്കിലും അവൻ ഒന്ന് മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യാത്തത് കണ്ടു ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് നോക്കി.... """""ആഷി........ """ അതൊരു അലറൽ ആയിരുന്നു.... അത്രേം ഉച്ചത്തിൽ അവനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ട് അവൻ എന്നെ കട്ട കലിപ്പിൽ നോക്കുന്നു.... """നിനിക്ക് ശെരിക്കും കല്ലുനെ ഇഷ്ടം അല്ലെ.. """ അതിനു അവൻ ഒരു നോട്ടം നോക്കി.... ന്റെ പടച്ചോനെ.... ഞാൻ ഭസ്‌മം ആയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ.... ""നിനിക്ക് എന്താ പറ്റിയത് ആഷി... """ ഞാൻ അവന്റ അടുത്തേക്ക് ഇരുന്നു വീണ്ടും ചോദിച്ചതും അവൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല... """"അവൾ പാവം ആണ് ഡാ... നിന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടം ആണ്... """" ""അതിനു ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്.. "" ""നീ അവളെ കെട്ടണം... പറ്റുവോ...""" """അമ്മൂ.... വെറുതെ എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കല്ലേ...."" """"ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ സത്യം പറയുവോ ആഷി.... """ """എന്ത് കാര്യം..""" ""അത്..... നിനിക്ക്....വേറെ ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടം ആണോ....

അതുകൊണ്ട് ആണോ നിനിക്ക് കല്ലുനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കഴിയാത്തത്...""" ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടും ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവൻ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടതും എനിക്ക് സങ്കടം ആയി.... അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മെല്ലെ ബെഡിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റതും ആഷി എന്റെ കൈ പിടിച്ചു ബെഡിൽ തന്നെ ഇരുത്തിച്ചു... """അമ്മൂ.... ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റ് ആണോഡീ... """ എന്റെ മടിയിൽ കിടന്നു കൊണ്ട് ആഷി ചോദിച്ചതും ഞാൻ അവനെ നോക്കി... കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.... """ആഷി... നീ എന്തിനാ കരയുന്നെ... """ ഞാൻ അവന്റെ മുഖം പൊന്തിച്ചതും അവൻ എന്നെ ഇറുക്കെ കെട്ടിപിടിച്ചു കരയാൻ തുടങ്ങി.... """ആഷി....ഡാ... കരയല്ലേ.... എന്റെ കലിപ്പൻ ആഷി കരയുന്നോ... അയ്യേ..""" ഞാൻ പലതും പറഞ്ഞെങ്കിലും അവൻ കരയുകയാണ്.... """"ആദി.... അവന് എന്നോട് ദേഷ്യം വന്നുകാണും അല്ലെ... ഞാൻ കാരണം അല്ലെ അവളുടെ കൂടെ മാധുവും പോയത്..... """" ആഷി പലതും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് വീണ്ടും കരഞ്ഞതും ഞാൻ അവനെ അടർത്തി മാറ്റി അവന്റെ മുന്നിൽ കയറി നിന്നു.... """"ആഷി.... നീ വിഷമിക്കല്ലേ... ആദിക്ക് ഒരു ദേഷ്യവും ഇല്ല... പിന്നെ നീ ചെയ്തത് തെറ്റ് തന്നെയാ...

എന്നാൽ നിന്നെ ആ തെറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ആ ശിവയും ലിയയും കൂടെ ആണ്.... അതുകൊണ്ട് നീ വിഷമിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട..."""" ഞാൻ അവന്റെ തലയിൽ കൂടെ തലോടികൊണ്ട് പറഞ്ഞതും അവൻ കണ്ണടച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നു.... """ആഷി... കല്ലുന് നിന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടം ആണ്... അവൾക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആണോ നീ...."" ബാക്കി പറയും മുന്നേ അവൻ കണ്ണ് തുറന്നു രൂക്ഷമായി എന്നെ നോക്കി.. ""നിന്നെകുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയാം ആഷി..പക്ഷെ.... നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കല്ലുന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം നെഗറ്റീവ് ആകുന്നെ.... അവളുടെ സ്വഭാവം ആണോ നിന്റെ പ്രശ്നം....""" ""ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അമ്മൂ.... നീ അവളുടെ കാര്യം ഇവിടെ പറയാൻ നിൽക്കണ്ട.... അത് വിട്.."" ""ശരി... ഞാൻ പറയുന്നില്ല... പക്ഷെ അവളെ ഇങ്ങോട്ട് വീണ്ടും കൊണ്ട് വരുന്നതിനെകുറിച്ച് നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ....""" ""അത്.... എനിക്ക് ഒരു അഭിപ്രായവും ഇല്ല...""

""ഓഹ്... എങ്കിൽ ശെരി.... അവരെ കണ്ടാൽ മാധുനെ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വരാൻ പറയാം... അവൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകട്ടെ അല്ലെ..."" ഞാൻ ആഷിയോട് ചോദിച്ചതും അവൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ വീണ്ടും തലയും താഴ്ത്തി നിന്നു... അത് കണ്ടതും എനിക്ക് കലിപ്പ് കയറാൻ തുടങ്ങി... """ഞാൻ ആദിയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളാം.. "" അത്രേം പറഞ്ഞു ഞൊണ്ടികൊണ്ട് റൂമിനു പുറത്ത് ഇറങ്ങി.... എന്നിട്ട് അവനെ നോക്കിയപ്പോൾ അതേ തലയും താഴ്ത്തി ഉള്ള ഇരിപ്പ് ആണ്... വെറുതെ അല്ല കല്ലു ഇവനെ കാട്ടുമാക്കാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നെ... കൊരങ്ങൻ... അവനെ നോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്തി കാണിച്ചു ഞാൻ നേരെ റൂമിലേക്ക് പോയി... ______________ [മാധു] ""കല്ലൂസ്.... എനിക്ക് വെള്ളം വേണം... """ ""അതിനു ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ... നീ കുറച്ചു നേരം കൂടെ വെയിറ്റ് ആക്ക്... അപ്പോഴേക്കും അവർ വരും...""" ""നീ ഇത് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ അരമണിക്കൂർ ആയി... എന്നിട്ട് എവിടെ....""" ""കുറച്ചു നേരം കൂടെ വെയിറ്റ് ആക്ക്.."" അവൾ അത് പറഞ്ഞു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും ആരോ വരുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു.... തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ദേ നിൽക്കുന്നു ഇളിച്ചു കൊണ്ട് ചെപ്പു ബ്രോ....

അപ്പൊ തന്നെ ഞാനും കല്ലുവും എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് ചെപ്പു ബ്രോനെ നോക്കി ഇളിച്ചു കാണിച്ചു.... """ഡീ.... ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ രണ്ടാളും അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി വന്നത്... """ പുറകിൽ നിന്നും ആ റൗഡിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടതും ഞാനും മാധുവും അവന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു... അവനെ നോക്കി ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തതും കൂർപ്പിച്ചു നോക്കികൊണ്ട് അവൻ രണ്ടിനെയും നോക്കി... """ഇളിക്കല്ലേ.... ആ പല്ല് ഞാൻ അടിച്ചു തെറിപ്പിക്കും.... """ അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ വായ മൂടി അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു... ചെപ്പുബ്രോയും ആദിയും ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് സൈഡിലും വന്നു ഇരുന്നു... """അതേ... എനിക്ക് ഒരു ഹെല്പ് ചെയ്യുവോ.. """ കല്ലു ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ആദി അവളെ തന്നെ നോക്കി... """"ആഷി ഏട്ടനെ വളക്കാൻ ഐഡിയ അല്ലെ.. """ ഞാൻ ചോദിച്ചതും അവൾ ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊണ്ട് തലയാട്ടി... ചെപ്പു ബ്രോ ആണെങ്കിൽ കാര്യമായ ആലോചനയിൽ ആണ്... അപ്പോഴാണ് ആദിയുടെ ഫോൺ ബെൽ അടിക്കുന്നത്.... """ആഹ്.... അമ്മൂ... അവരെ കണ്ടു... """

അവൻ പറയുന്നത് കേട്ടതും അമ്മുവാണ് വിളിച്ചതെന്ന് മനസിലായി... """നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ...'"" അവൻ അതും പറഞ്ഞു കാൾ കട്ട് ചെയ്തു എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വന്നു ഇരുന്നു.... കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും അമ്മുവും ജാനുവും ഞങ്ങളെ അടുത്തേക്ക് വന്നു... """വീടിന്റെ ബാക്കിലേക്ക് ആണല്ലേ നീയൊക്കെ ഇറങ്ങി പോയത്... """ എന്നും പറഞ്ഞു അമ്മുവും ജാനുവും വന്നു രണ്ടുപേർക്കും നല്ലോണം തന്നു... കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയതും ഞങ്ങൾ അവർക്കും കൊടുത്തു.... അതോടെ സമാസംമം...😁😁 """"പിന്നെ നിന്റെ ഏട്ടൻ അല്ലേടി വീട് വിട്ടു ഇറങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞത്.. അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഈ ഗാർഡനിൽ വന്നു ഇരുന്നു... """" ഇളിച്ചു കൊണ്ട് കല്ലു പറഞ്ഞതും ഞാനും അവൾക്ക് ഒപ്പം കൂടി.... """"അല്ല ചെപ്പൂ.... നിനിക്ക് എങ്ങനെയാ ഇവർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും എന്ന് മനസിലായെ.... """ ""ഞാൻ നിന്നോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആദി.... ഇവളുമാർക്ക് അഞ്ച് പൈസയുടെ ബുദ്ധി ഇല്ല... അത് ഇവർക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് വേറെ എവിടെയും പോകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി...""' കുരുട്ട് ചെപ്പു ബ്രോ പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ..

. """അതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഈ നയാ പൈസയുടെ ബുദ്ധിഇല്ലാത്ത ഇങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കണ്ടു പിടിക്കാൻ സാധിച്ചത്...."""' എന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ ചിരിച്ചതും കല്ലു എനിക്ക് ഹൈഫൈ തന്നു... അത് കണ്ടതും ചെപ്പു ബ്രോ പുച്ഛിച്ചു മുഖം തിരിച്ചു ഇരുന്നു.... """അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ...കല്ലു.. നീ വീട്ടിലേക്ക് വരണ്ട...""" അമ്മു പറയുന്നത് കേട്ടതും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞെട്ടി... """"നടക്കൂല മോളെ... ഞാൻ വരും... എന്നെ വിളിക്കാൻ ആണ് ഇവർ വന്നത്... അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ കൂടെ ഞാൻ വരും..... """ കല്ലു എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് പറഞ്ഞതും അമ്മു അവളെ പിടിച്ചു അവിടെ തന്നെ ഇരുത്തിച്ചു.... """"ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്ക്... ഓക്കേ.. "" അമ്മു വീണ്ടും പറഞ്ഞതും ഞങ്ങൾ തലയാട്ടി.... അവൾ ആഷി ഏട്ടനോട് സംസാരിച്ചത് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നതും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കല്ലുന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി... അവൾ അപ്പോൾ തന്നെ എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടതും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞെട്ടികൊണ്ട് അവളെ നോക്കി..........തുടരും......

