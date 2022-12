🔥My Dear Rowdy🔥: ഭാഗം 25

രചന: അർച്ചന

""""എന്നെ വായി നോക്കി നിൽക്കാതെ ഡോർ അടച്ചു അകത്തു കയറി പോടീ പുല്ലേ.... """"' ഞാൻ അലറിയതും അവൾ വേഗം ഡോർ അടച്ചു.... അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ബീച്ച് റോഡിലേക്ക് വണ്ടി വിട്ടു... കാറിൽ ഇരുന്നിട്ടും ഞാൻ ചെപ്പുന്റെ ഫോണിലേക്ക് ട്രൈ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിന്നു.... പക്ഷെ കാൾ പോകുന്നില്ല.... ഞാൻ പിന്നെ വേഗം ബീച്ച് റോഡിലേക്ക് കയറിയതും കാർ പാർക്ക് ചെയ്തു അവിടെ മൊത്തം കണ്ണോടിച്ചു... എവിടെയും ആഷിയെ കാണുന്നില്ല... """"ആഷി....."""" ഞാൻ അലറി വിളിച്ചു കൊണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ ഓടി നോക്കി... രാത്രി ആയത് കൊണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് മാത്രമേ ബീച്ചിൽ ഉള്ളൂ... ഞാൻ അവരെ ഒന്നും കാര്യമാക്കാതെ ബീച്ചിൽ മുഴുവൻ അന്വേഷിച്ചു.... അപ്പോഴാണ് അവൻ എന്നോട് പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ വന്നത്... വീണ്ടും അവിടേക്ക് ഓടി.... ഒരു സൈഡിൽ മറിഞ്ഞു വീണു കിടക്കുന്ന ആഷിന്റെ ബൈക്ക് കണ്ടതും ഞാൻ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി പോയി....

അവിടെ ഏതിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച്ച എന്റെ ഹൃദയം പോലും മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന തരത്തിൽ ആയിരുന്നു... തലയിൽ കയ്യും വച്ചു ബൈക്കിനോട്‌ ചാരി ആഷി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്... ഞാൻ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയതും കണ്ടത് മുഖം മുഴുവൻ രക്തത്താൽ കുളിച്ചു ബോധം ഇല്ലാതെ അവിടെ ചാരി ഇരിക്കുന്ന ആഷിയെ ആണ്... """ആഷി..... ഡാ.... കണ്ണ് തുറക്ക്.... ആഷി.... """ ഞാൻ അവനെ തട്ടി വിളിച്ചിട്ടും അവൻ എഴുന്നേൽക്കാത്തത് കണ്ടു ഞാൻ ആകെ അസ്വസ്ഥൻ ആയി....അപ്പോൾ തന്നെ അവനെ കയ്യിൽ എടുത്തു കാറിൽ കയറ്റി സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വിട്ടു.... അവൻ ബോധം ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടതും ദേഷ്യവും സങ്കടവും ഒക്കെ ഒരുമിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങി.... _____________ [ചെപ്പു ] എന്നാലും അവൾ എന്ത് സാധനം ആണ്..

ഈ ഞാൻ ഇത്രേം സങ്കടപെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ ഞാൻ പോകുന്നില്ല എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞൂടെ.... അല്ലെ അമ്മൂ.... ഞാൻ ആ കുരിപ്പിനോട് ഇത്രേം പറഞ്ഞിട്ടും ഇവൾ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല അന്തസ് ആയിട്ട് ചെവിയിൽ ഇയർഫോണും കുത്തി പാട്ട് കേൾക്കുന്നു.... എന്റെ ആത്മരോദനം ഒക്കെ ഞാൻ ഈ കുട്ടിപിശാശിനോട് ആണല്ലോ ദൈവമേ പറഞ്ഞത്.... അവളെ നോക്കി പല്ല് കടിച്ചു അതും ആത്മഗതിച്ചു ഞാൻ ജസ്റ്റ്‌ ആയിട്ട് ഫോണിൽ നിന്നും ഇയാർഫോൺ ഊരി ഇട്ടു.... എന്നാലെങ്കിലും ബോധം വരും എന്ന് കരുതിയ ഞാൻ ആരായി.... ഫോണിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സോങ് വരെ ഞാൻ ഓഫ് ആക്കി അവളുടെ ഫോൺ എടുത്തു എന്റെ പോക്കറ്റിലും ഇട്ടു.... എങ്കിലും അവൾ അതൊന്നും അറിയാതെ നല്ല മൂളൽ ആണ്..... കൈ കൊണ്ട് കഥകളിയും കുച്ചുപുടിയും ഭാരതനാട്യവും അടക്കം എല്ലാ കോപ്രായങ്ങളും കാണിച്ചു കൊണ്ട് തലയാട്ടാലും...... ഉഫ്ഫ്ഫ്ഫ്... ഇത് ഏത് ജീവി ആണെന്റെ പൊന്നോ....😂

""ഏഹ്ഹ്.... എന്റെ ഫോൺ എവിടെ...."" ഒരു ഗട്ടറിൽ വണ്ടി ചാടിയതും അമ്മു ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റു പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ ചിരി കൺട്രോൾ ചെയ്തു വച്ചു... """ഡാ തെണ്ടി ചെപ്പു.... എന്റെ ഫോൺ എവിടെഡാ... """ അവൾ എന്റെ കൈ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടതും കടിച്ചു പിടിച്ച ചിരി ഒക്കെ പൊട്ടിച്ചിരി ആയി മാറി..... അപ്പോൾ തന്നെ ആ കുരിപ്പ് എന്നെ തല്ലാൻ തുടങ്ങി... """"ഡീ.... ഡീ... അടങ്ങി നിൽക്ക്.... ബാലൻസ് പോകും.... """" ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ അവൾ എന്നെ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ട് ചിണുങ്ങാൻ തുടങ്ങിയതും ഞാൻ വണ്ടി ബ്രേക്ക്‌ പിടിച്ചു ഒരു സൈഡിൽ നിർത്തി... അപ്പോൾ തന്നെ അമ്മു എന്നെ നോക്കി ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊണ്ട് ഇരുന്നതും ഞാൻ അവളെ നോക്കി പുരികം പൊക്കി... """"ഇത് ഞാൻ ഇങ് എടുത്തു.... """ എന്നും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പെണ്ണ് എന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇരുന്ന അഞ്ഞൂറിന്റെ പിടക്കുന്ന നോട്ടും പൊക്കി കൊണ്ട് കാർ നിർത്തിയ ആ ഭാഗത്തു ഉള്ള ഐസ്ക്രീം കടയിലേക്ക് ഓടി.....

തെണ്ടി പട്ടി പിശാശ്... ഇവളെ ഇന്ന് ഞാൻ മിക്കവാറും കൊല്ലും.... ആഷിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും പൊക്കിയ ഗാന്ധി അപ്പൂപ്പൻ ആണ് ഇപ്പൊ ആ ഐസ്ക്രീം കടക്കാരന്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്ന് എന്നെ നോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്നത്.....ഫീലിംഗ് ബെസമം പിള്ളേർസ്.....😪😪😪 അമ്മുനോട്‌ ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഇല്ല എന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനും അവളുടെ പിറകെ അങ്ങോട്ട് പോയി... എനിക്കും കിട്ടിയാൽ ആയില്ലേ..😜😜 അവൾ ആണെങ്കിൽ ആ അഞ്ഞൂറ് രൂപ എങ്ങനെ ചിലവാകും എന്ന് ആലോചിച്ചു എന്തൊക്കെയോ വാങ്ങി കൂട്ടുന്നുണ്ട്.... അവസാനം ഞാൻ തന്നെ അവളെ പിടിച്ചു വലിച്ചു കാറിൽ കൊണ്ട് പോയി ഇരുത്തേണ്ട അവസ്ഥ വരെ വന്നു... മര്യദക്ക് പാട്ടും കേട്ട് ഇരുന്ന അവളെ ചൊറിയാൻ പോകേണ്ട എന്ത് ആവശ്യം ആണ് എനിക്ക് എന്ന് സ്വയം ചിന്തിച്ചു വേഗം കാറിൽ കേറി ഇരുന്നു...

അവളുടെ ഫോൺ എടുത്തു അവൾക്ക് കൊടുത്തതും പെണ്ണ് ഇളിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ചോക്കൊബാർ എന്റെ വായിൽ കുത്തി കയറ്റി.... എന്റെ ഫോൺ എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ സമയം 8:30 കഴിഞ്ഞു.. അപ്പോഴാണ് ആദിന്റെ കുറെ കാൾ വന്നത് മെസ്സേജ് കാണിക്കുന്നത്.... അവനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്... പക്ഷെ എടുക്കുന്നില്ല... അപ്പോഴാണ് അവൻ അയച്ച മെസേജ് ഞാൻ കണ്ടത്...അപ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി വേഗം വീട്ടിലേക്ക് പറപ്പിച്ചു വിട്ടു.... ______________ [മാധു] ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായേ... എനിക്ക് വട്ടായതാണോ അതോ ആ കോന്തൻ റൗഡിക്ക് വട്ടായതാണോ.... ഹൂ....🙄🙄🙄🙄 അവൻ അവന്റെ റിയയുടെ കൂടെ കൊഞ്ചികൊണ്ട് ഇരുന്നാൽ പോരെ... വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന എന്നെ വന്നു പിടിച്ചു വലിച്ചു താഴേക്ക് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ആര് വന്നാലും ഡോർ തുറക്കരുത് എന്നും പറഞ്ഞു പോയി.... അവന് ശെരിക്കും പ്രാന്ത് തന്നെ... കോന്തൻ റൗഡി.... ഞാൻ അവനെ പ്രാകികൊണ്ട് നേരെ റൂമിലേക്ക് പോയി കുറച്ചു നേരം ഫോണിൽ കളിച്ചു.... നന്ദുനെ വിളിച്ചു മുത്തശ്ശിയോട് ഒക്കെ സംസാരിച്ചു... കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആദി വരാതെ ഇരുന്നതും എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആവാൻ തുടങ്ങി......

എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് പോലെ തോന്നിയതും ഞാൻ റൂമിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി.... ജാനുനെ കൊണ്ടാക്കാൻ പോയ ചെപ്പുബ്രോയെയും അമ്മുവിനെയും കൂടെ കാണാതെ ആയതും ടെൻഷൻ പോയി പേടി വരാൻ തുടങ്ങി.... ഹാളിൽ കൂടെ കുറേ സമയം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു..... ഒറ്റക്ക് ആണെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ട പ്രേത സിനിമയിലെ ഒരുവിധം എല്ലാ പ്രേതങ്ങളും എന്റെ മൈൻഡിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയതും ഇനിയും ഇവിടെ ഒറ്റക്ക് നിന്നാൽ പണി പാളും എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് നേരെ കല്ലുന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു.... മുകളിൽ കയറി ആഷി ഏട്ടന്റെ റൂമിന്റെ അടുത്ത് എത്തി... ഭാഗ്യത്തിന് അത് ലോക്ക് അല്ലായിരുന്നു... അത് കൊണ്ട് തന്നെ വേഗം റൂമിൽ കയറി ഓഫിസ് റൂം തുറന്നു ചുമരിനോട് ചേർത്ത് വച്ച ടേബിളിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ മണങ്ങി ആ ഡോറിന് കൊട്ടി...... """ആരാ.... """ ""നിന്റെ അമ്മായിഅമ്മ...വാതിൽ തുറക്കെടി....

"" ഞാൻ അതും പറഞ്ഞു ഡോറിന് ഇട്ട് കൊട്ടിയതും അവൾ വേഗം വന്നു ഡോർ തുറന്നു തന്നു..... ______________ [കല്ലു] ഇതിപ്പോ കൊറോണ കാരണം ക്വാറന്റൈനിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നവരുടെ അവസ്ഥ ആണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ..... കൃത്യ സമയത്തു ഫുഡ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്.... അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോ ചാടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി...😌😌😌😌 ഞാൻ മര്യാദക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ആണ് ആരോ ഡോറിൽ കൊട്ടിയത്.... ഇനി ആഷി എങ്ങാനും ഈ സ്ഥലം കണ്ടു പിടിച്ചോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു അല്പം പേടിയോടെയാണ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചത്... അപ്പോൾ തന്നെ അവുടുന്നു പാവം എന്റെ അമ്മായിഅമ്മയെ പറയുന്നത് കേട്ടതും അപ്പോൾ തന്നെ അത് എന്റെ അമ്മായിഅമ്മയുടെ ഇളയ മരുമോൾ ആണെന്ന്....😜😜😜 ഞാൻ വേഗം ഡോർ തുറന്നു കൊടുത്തതും മാധു അകത്തേക്ക് കയറി... അവൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് മുറിച്ചു വച്ച ആപ്പിൾ എടുത്തു തിന്നാൻ തുടങ്ങി... """ഡീ...തെണ്ടി.... എന്റെ ആപ്പിൾ.... ""' ഞാൻ അവളുടെ കൈയിൽ നിന്നും ആ പാത്രം പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ നോക്കിയതും അവൾ അതും എടുത്തു റൂം മുഴുവൻ എന്തൊക്കെയോ പിച്ചും പേയും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി...

ഞാൻ അവൾടെ പുറകെ നടന്നെങ്കിലും അതൊന്നും കാര്യം ആക്കാതെ തീറ്റയിൽ മാത്രം കോൺസൻട്രേഷൻ കൊടുത്തു കൊണ്ടുള്ള അവളുടെ ആ നടപ്പ് കണ്ടതും തലമണ്ട നോക്കി ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ തോന്നിപ്പോയി..... ഗതികെട്ട് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നിന്നതും അവൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ ബെഡിന് ചുറ്റും നടന്നു വന്നു എന്നെ തട്ടി അവിടെ തന്നെ നിന്നു..... """നിനക്ക് എന്താടി പറ്റിയെ....""" ഞാൻ അവളുടെ ഷോൾഡറിൽ പിടിച്ചു കുലുക്കികൊണ്ട് ചോദിച്ചതും അവൾ ശൂ... ന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ചുണ്ടിൽ വിരൽ വച്ചു.... """"എന്താടി.... """ അവളുടെ കൈ തട്ടി മാറ്റികൊണ്ട് കയ്യിൽ ഉള്ള ആപ്പിൾ മുറിച്ചു ഇട്ട പാത്രം പിടിച്ചു വാങ്ങി ചോദിച്ചതും അവൾ """"i think......"""" എന്നും പറഞ്ഞു എന്നെ നോക്കി....

ചെറിയ ഒരു പേടിയോടെ ഞാൻ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചേർന്ന് നിന്നു... """"you think......???"""" ഉമിനീരിറക്കി ഞാൻ പതിയെ ചോദിച്ചു... """""I think.........the apple slices in that bowl are gone....""""" അവൾ ഒരുമാതിരി കഞ്ചാവ് അടിച്ചത് പോലെ പറയുന്നത് കേട്ടതും എനിക്ക് ആദ്യം ഒന്നും കത്തിയില്ലെങ്കിലും ആപ്പിൾ എന്ന് കേട്ടത് കൊണ്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് നോക്കി.. അപ്പോഴാണ് ആ തെണ്ടി പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് കാത്തുന്നത്... """"ബ്ലഡി ഫൂൾ.......😤😤😤😤"""" ഞാൻ അവളെ ബെഡിൽ ഉണ്ടായ പില്ലോ എടുത്തു തല്ലാൻ തുടങ്ങിയതും അവൾ ഓടാൻ തുടങ്ങി... പിന്നെ അവിടെ നടന്നത് ഒരു യുദ്ധം ആയിരുന്നു... അടിപിടി ഒക്കെ ആയി സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല.... അപ്പോഴാണ് ആരോ കാളിംഗ് ബെൽ അടിക്കുന്നത് കേട്ടത്...............തുടരും......

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...