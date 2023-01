🔥My Dear Rowdy🔥: ഭാഗം 30

രചന: അർച്ചന

""ഒന്നേ.... രണ്ടേ... മൂന്നേ.... നാലേ... """ അമ്മുവും ചെപ്പുവും ഒരുപോലെ എണ്ണിക്കൊണ്ട് ഏത്തം ഇടാൻ തുടങ്ങിയതും കല്ലുവും മാധുവും ഇത് എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയാതെ മുറ്റത് വന്നു നിൽക്കുന്നവരിലേക്ക് നോട്ടം കൊടുത്തു..... """ആരാടി ഇവർ... """ കല്ലു അമ്മുന്റെ ചെവിയിൽ ചോദിച്ചതും അവൾ ആവോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൈ മലർത്തി.... ........25, 26, 27, 28, 29, 30,............. അമ്മുവും ചെപ്പുവും വന്ന രണ്ട് പേരെയും ദയനീയതയോടെ നോക്കി ഏത്തം ഇടുന്നുണ്ട്.... എന്നാൽ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അവർ ചെപ്പുനേം അമ്മുനേം ഒന്ന് നോക്കി നേരെ കല്ലുനേം മാധുനേം നോക്കി... അവരെ നോക്കുന്നത് കണ്ടതും കല്ലുവും മാധുവും ചെപ്പുന്റെ പുറകിലേക്ക് വലിഞ്ഞു.... """.....48, 49, 50.."""" """പോരെ..... """ അമ്മുവും ചെപ്പുവും അവരെ നോക്കി ചോദിച്ചതും ഒന്ന് അമർത്തി മൂളിയിട്ട് അകത്തേക്ക് നടന്നു.... അത് കണ്ടതും ചെപ്പുവും അമ്മുവും അവരുടെ പുറകെ ഓടി.... അത് കണ്ടു വായും പൊളിച്ചു നിന്ന മാധുവും കല്ലുവും അവരെ രണ്ട് പേരെയും പിടിച്ചു വലിച്ചു നിർത്താൻ നോക്കിയെങ്കിലും രണ്ടാളും അതിൽ നിന്നും അതിവിദഗ്ദമായി ഊരിപ്പോയി.. ഹാളിൽ എത്തിയതും അമ്മുവും ചെപ്പുവും അവർക്ക് മുന്നിൽ പോയി നിന്നു.... ""എന്താ നിന്റെ പേര്.... ""

കല്ലുനെ നോക്കി അതിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചതും അവൾ മാധുനെ നോക്കി... ""ക... ക... കല്യാണി... """ ""ക ക കല്യാണിയോ... നിനക്ക് എന്താടി പെണ്ണെ വിക്ക് ഉണ്ടോ...""" അത് കേട്ടതും അവൾ ചുമൽ കൂച്ചി ഇല്ലെന്നു തലയാട്ടി... ""നിന്റെയോ..."" മാധുനെ നോക്കി ചോദിച്ചു ""മധുരിമ..."" ""ഹ്മ്മ്...."" ഒന്ന് അമർത്തി മൂളികൊണ്ട് അവർ എഴുന്നേറ്റു അവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും നടുക്ക് കയറി നിന്നു... """"അതേ പ്രഭേട്ടാ... നിങ്ങൾക്ക് മനസിലായില്ലല്ലോ ഇവരെ.... ഇതാണ് എന്റെ ആദിന്റേം ആഷിന്റേം പെണ്ണുങ്ങൾ.... """ എന്ന് അവരെ ചേർത്ത് നിർത്തി പറഞ്ഞതും കല്ലുവും മാധുവും ഒരുപോലെ ഞെട്ടി... എന്നിട്ട് അവരെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി.... """"എന്തിനാ പിള്ളേരെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നെ.. ഞാൻ അവരുടെ മമ്മ...ഐശ്വര്യ പ്രഭാകർ.... ഇത് അവരുടെ പപ്പ പ്രഭാകർ മേനോൻ.... """" അത് കേട്ടതും കല്ലുവും മാധുവും നേരെ ചെപ്പുനേം അമ്മുനേം നോക്കി... അപ്പോൾ അവര് ഇളിച്ചു കൊണ്ട് തലയാട്ടി കാണിച്ചതും മാധുവും കല്ലുവും മമ്മയെ നോക്കി ചിരിച്ചു...

""ഞങ്ങൾ പോയി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാം... ഒക്കെ... """" പപ്പ അതും പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റതും മമ്മയും പപ്പയുടെ കൂടെ റൂമിലേക്ക് പോയി..... അവര് പോയി എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതും കല്ലുവും മാധുവും ചെപ്പുനേം അമ്മുനേം പിടിച്ചു വലിച്ചു നല്ലോണം കൊടുത്തു... ""മമ്മ എന്തൊരു ക്യൂട്ട് ആണല്ലേ... """ മാധു പറഞ്ഞതും കല്ലു അതേന്ന് പറഞ്ഞു... """എങ്ങനെ ക്യൂട്ട് അല്ലാതിരിക്കും.... എന്റെ അല്ലേ മമ്മ....😌😌😌"""" അമ്മു ഇളിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞതും ചെപ്പു അവളെ കലിപ്പാക്കാൻ തുടങ്ങി... """"പിന്നെ.... ക്യൂട്ട് ആയൊരു ആള്... പാടത്തു കോലം വച്ചത് പോലുള്ള രൂപം അല്ലേടി നിന്റെ... """" ""അത് നിങ്ങളെ കെട്യോളുടെ കെട്ടിയോൻ.... ബ്ലഡി ഫൂൾ...."""" ചെപ്പുന്റെ മുടിയിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ട് അമ്മു പറഞ്ഞതും ചെപ്പു കരയാൻ തുടങ്ങി.... അപ്പോൾ തന്നെ കല്ലു വന്നു അമ്മുനെ പിടിച്ചു മാറ്റി അവളുടെ അടുത്ത് കൊണ്ട് പോയി ഇരുത്തിച്ചു.... ""അല്ല... നിങ്ങൾ എന്തിനാ പപ്പേം മമ്മേം കണ്ടപ്പോൾ ഏത്തം ഇട്ടേ.."""

മാധു കാര്യം ആയി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടതും അമ്മുവും ചെപ്പുവും ഇളിച്ചു കാണിച്ചു.... """ഞങ്ങളോട് പണ്ടേ പറഞ്ഞത് ആണ് പുറത്തു ഇറങ്ങിയുള്ള ഈ ഓടിക്കളി വേണ്ടെന്ന്.... അതാ... """" നിഷ്കു ഭാവാതിൽ ചെപ്പു പറഞ്ഞതും അമ്മുവും അതേ ഭാവം ഫിറ്റ് ചെയ്തു തലയാട്ടി കാണിച്ചു.... """സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കൊല്ലാതെ വിടാം.... """ കല്ലു കലിപ്പിൽ അമ്മുനെ പിടിച്ചു വച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ടതും അവൾ ഇളിച്ചു കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കി എങ്കിലും അതിന് മുന്നേ കല്ലു അവളെ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൈ രണ്ടും കൂട്ടി പിടിച്ചു..... ചെപ്പുനെ മാധു കൂടെ പൊക്കിയതോടെ അമ്മു ഞാൻ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു.. അതോടെ കല്ലു അമ്മുന്റെ കയ്യിലെ പിടി അയച്ചു... """പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര പാവങ്ങൾ ആയിരുന്നു....😁😁 you know that....??? "" """ഏഹ്... 🙄🙄🙄"" (മാധു... കല്ലു) ""yaa yaa😌😌😌"""(ചെപ്പു) """എന്റെ പൊന്ന് മക്കളെ... ഈ തള്ളൽ ഒന്ന് നിർത്ത്... ഞാൻ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടും ഇല്ല... നിങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല... പോരെ...."""

കല്ലു തലയിൽ കൈ വച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റതും അമ്മു അവളെ അവിടെ തന്നെ പിടിച്ചു ഇരുത്തി... """ബാക്കി കേൾക്കാതെ പോയാൽ കൊന്നിടുവേ... """ ചെപ്പു പറഞ്ഞതും അവൾ ദയനീയമായി മാധുനെ നോക്കി..മാധു ആണെങ്കിൽ പല്ല് കടിച്ചു ഇരിക്കുന്നണ്ട്... അവസാനം ഗതികെട്ട് ബാക്കി പറയ് എന്നും പറഞ്ഞു കല്ലു അമ്മുനെ നോക്കി.... """ഹാ... ഞാൻ നേരെത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഞങ്ങൾ വളരെ നല്ല കുട്ടികൾ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഒക്കെ വളരെ വളരെ ഇഷ്ടം ആയിരുന്നു ഈ ഞങ്ങളെ....""" ""ഈ ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ...?? "" മാധു ഇടക്ക് കയറി ചോദിച്ചതും അമ്മുവും ചെപ്പുവും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി.... """"ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ.... "" എന്നും പറഞ്ഞു ചെപ്പു അമ്മുന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇരുന്നതും അവൾ ""ആഹ് അതേ... "" എന്ന് മൂളി ചെപ്പുനെ നോക്കി ഇളിച്ചു.... """എന്നിട്ട്.... ""(കല്ലു) ""പക്ഷെ ആദിയും ആഷിയും അങ്ങനെ അല്ലാട്ടോ.... രണ്ടും കുരുത്തക്കേടിന് കയ്യും കാലും വച്ച മൊതലുകൾ ആണ്....""

അമ്മു സ്വകാര്യം പറയും പോലെ പറഞ്ഞു... """പണ്ട്... അതായത് ഒരു നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ആദിയും ആഷിയും എന്തോ കുരുത്തക്കേട് ഒപ്പിച്ചു വച്ചു.... എന്നിട്ട് അതിന്റെ പണി നേരെ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് എനിക്കും അമ്മുനും കിട്ടി.... അല്ലേ അമ്മൂ.... """ കണ്ണ് തുടച് മൂക് വലിച്ചു കൊണ്ട് ചെപ്പു അമ്മുനെ നോക്കി.... അവൾ അതിനേക്കാൾ ഭീകരമായ ഫീലോടെ മോങ്ങികൊണ്ട് തലയാട്ടി.... """അച്ചോടാ.... പാവം എന്റെ മക്കൾ.... കരയണ്ടാട്ടോ.....""" അമ്മുവും ചെപ്പുവും ഓസ്കാർ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അഭിനയം കാഴ്ച വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവർ ഇത് എന്ത് തേങ്ങയാ പറയുന്നേ എന്ന ഭാവത്തിൽ കല്ലുവും മാധുവും അവരെതന്നെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ആണ് അതും പറഞ്ഞു മമ്മ അങ്ങോട്ട്‌ വന്നത്... മാമ്മയുടെ സൗണ്ട് കേട്ടതും അമ്മുവും ചെപ്പുവും ഒന്ന് ഞെട്ടികൊണ്ട് മമ്മയെ നോക്കി ഇളിച്ചു കാണിച്ചു.... """"എന്റെ പൊന്ന് മക്കളെ.... ഇവറ്റകൾ വായ് തുറന്നാൽ കളവ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പറയില്ല.... പിന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇല്ലേ....

അതൊക്കെ നേരെ തിരിച്ചു ഉള്ള കാര്യം ആണ്.... ഇവർ രണ്ട് പേരും ചേർന്ന് ചെയ്യുന്ന പണി ഒക്കെ ആദിന്റേം ആഷിന്റേം തലയിൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക.... നമ്മൾ അവരെ പിടിച്ചു ഏത്തം ഇടീക്കുമ്പോൾ ഇവര് രണ്ട് പേരും കൂടെ അടുത്ത പണി ഒപ്പിക്കാനുള്ള പ്ലാനിങ്ങിൽ ആയിരിക്കും... അവസാനം ആദിയും ആഷിയും തന്നെ ഇവരുടെ പണികൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നതും ഇവരോട് വീടിന് പുറത്ത് ഇറങ്ങരുത് എന്ന് ഓർഡർ കൊടുത്തു... പിന്നെ ഇവരെ രണ്ടു പേരെയും ഒരുമിച്ചു പുറത്ത് കണ്ടാൽ ഒക്കെ ഏത്തം ഇടീപ്പിക്കും... ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ഒന്നും പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല.... രണ്ടും വിളഞ്ഞ വിത്താണ്.... """" മമ്മ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതും മാധുവും കല്ലുവും ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി... അത് കണ്ടു കുശുമ്പ് വന്നു അമ്മുവും ചെപ്പുവും ചവിട്ടി തുള്ളി റൂമിലേക്ക് കയറി പോയി...... _____________ """ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ സ്മെൽ ഇഷ്ടം അല്ലാത്ത ആള് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാൻ പോകുന്നെ.... """

ഡോക്ടർ കലിപ്പിൽ ആഷിയോട് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ആഷി വായും പൊളിച്ചു ഡോക്ടറെ നോക്കി.... """ആദവ് എന്നോട് എല്ലാം പറഞ്ഞു.... അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാം.... "" അതും കൂടെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതും ആഷി ഡോക്ടറുടെ പുറകിൽ നിന്ന് നാവ് കടിച്ചു ഇളിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആദിനെ തുറിച്ചു നോക്കി..... ഡോക്ടർ പോയതും ആദി അവനെ നോക്കി ഒരു പുളിങ്ങ തിന്ന ഇളി പാസ് ആക്കി.... ""നിനക്ക് ഞാൻ പിന്നെ തന്നോളാം.. "" ആഷി ആദിനെ നോക്കി പറഞ്ഞതും അവൻ വേഗം പുറത്തേക്ക് പോയി.... വൈകുന്നേരം ആയതും ആദി ഡോക്ടറിന്റെ സമ്മതം വാങ്ങി ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങി കൊണ്ട് ആഷിംനേം കൂട്ടി വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടു.... ""ഡാ... ഒന്ന് പതുക്കെ പോ.... എനിക്ക് തലവേദനിക്കുന്നു.... "" ആഷി തലയിൽ കൈ വച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ടതും ആദി സ്പീഡ് കുറച്ചു.... """അവിടെ എന്തോ പണി ഉണ്ടെന്ന് ചെപ്പു മെസേജ് അയച്ചിരുന്നു... അതാ ഇച്ചിരി സ്പീഡ് കൂട്ടിയത്... നിനക്ക് കൊഴപ്പം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ..... """ ആദി വെപ്രാളപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതും അവൻ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു സീറ്റിലേക്ക് ചാരി കണ്ണടച്ച് കിടന്നു... വീടിന്റെ മുന്നിൽ വണ്ടി കയറിയതും പോർച്ചിൽ ഉള്ള പപ്പേടെ കാർ കണ്ടു ആദി ഞെട്ടി....

അവൻ ആഷിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അവൻ അവന്റെ കയ്യിലെയും കാലിലെയും തലയിലെയും കേട്ട് കാണിച്ചു നെടുവീർപ്പിട്ടു.... ""ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ഏത്തം ഇടേണ്ടി വരുവോ... "" ആദി ഒറ്റക്ക് ആത്മഗതിച്ചു കൊണ്ട് കാറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ആഷിനെ കയ്യിൽ എടുത്തു അകത്തേക്ക് നടന്നു.... ഹാളിലേക്ക് കയറിയതും മുന്നിൽ ഇളിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ചെപ്പുനേം മാധുനേം അമ്മുനേം കണ്ടു അവൻ ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു... അവർ അത് മൈൻഡ് ആക്കാതെ ആഷിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നതും ആദി അവരോട് ശൂന്ന് പറഞ്ഞു മെല്ലെ ആഷിനേം കൊണ്ട് സ്റ്റെയറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയതും സ്റ്റെയർ ഇറങ്ങി വരുന്ന മമ്മയെയും പപ്പയെയും കണ്ടതും അവൻ ആഷിനെ നോക്കി... ആഷി അവരെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒന്നും അറിയാത്തതു പോലെ കണ്ണടച്ച് കിടന്നു... അത് കണ്ടതും ആദി ""പെട്ട് മോനേ..""എന്ന് പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് കളിച്ചതും""" മക്കൾ അവിടെ നിന്നെ...""" എന്ന് പറഞ്ഞു പപ്പ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി..................തുടരും......

