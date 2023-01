🔥My Dear Rowdy🔥: ഭാഗം 43

രചന: അർച്ചന

ഐദിൻ ഒന്ന് മൂളിക്കൊണ്ട് ഫോൺ വച്ചു.... അവന്റെ വലിഞ്ഞു മുറുകിയ മുഖഭാവം തന്നെ അവന്റെ ദേഷ്യം വിളിച്ചോതുന്നുണ്ടായിരുന്നു... അപ്പോഴാണ് ദുആ അങ്ങോട്ട്‌ കയറി വന്നത്.... """ഐദി.... are you okay.... """ അവന്റെ ഷോൾഡറിൽ കൈ വച്ചു കൊണ്ട് അവൾ ചോദിച്ചതും അവൻ അവളുടെ കൈ തട്ടി മാറ്റി.... ""ദുആ... പ്ലീസ് ലീവ്.... """ """ഐദി.... നീ എന്തിനാ എന്നോട് ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നേ.... പ്ലീസ് കാം യാർ.. """ """ഗെറ്റ് ഔട്ട്‌.... """ ""ഐദി....""" ""I say get out...."" ദിനു അലറിയതും അവൾ അവനെ നോക്കി കണ്ണുനിറച്ചു... അവന്റെ പെരുമാറ്റം അവളിൽ അത്രയും വേദന നിറച്ചിരുന്നു... അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ദിനു കുറച്ചു കൂൾ ആയി.... അവൻ തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ തുടങ്ങിയ ദുആയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു... """സോറി... """ പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ അവൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവൾ ഏങ്ങലടിച്ചു കരഞ്ഞു കൊണ്ട് അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് വീണു.... ""ഞാൻ സോറി പറഞ്ഞില്ലേ പെണ്ണെ... പിന്നെ എന്തിനാ ഇനിയും കരയുന്നെ... ""

അവളുടെ മുടിയിലൂടെ തലോടികൊണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ ഒന്ന് കൂടെ അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് അമർന്നു... ""ഇനി എന്നോട് പോകാൻ പറയുവോ.. "" ചുണ്ട് പിളർത്തി കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ അവൾ ചോദിച്ചതും അവൻ ചിരിയോടെ ഇല്ലെന്ന് തലയാട്ടി... അപ്പോൾ തന്നെ അവൾ അവനിൽ നിന്നും വിട്ടു നിന്നു... """ഇനി ഞാൻ പോവാം... """ എന്നും പറഞ്ഞു അവന്റെ കവിളിൽ ഒരു കിസ്സും കൊടുത്തു അവൾ പുറത്തേക്ക് ഓടാൻ നിന്നതും അവൻ വീണ്ടും അവളുടെ കൈ പിടിച്ചു വലിച്ചു അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ഇട്ടു... """ഐദി.... വിട്.... ഉമ്മച്ചി വിളിക്കും.... ഞാൻ.. ഞാൻ പിന്നെ വരാം.... """ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കുതറി മാറാൻ നോക്കി കൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞതും അവൻ അവളെ വിടാതെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു... """എന്തായാലും ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും തരാതെ നീ പോകണ്ട... "" ""''ഐദി... വേണ്ട... പ്ലീസ്... നിന്റെ ഉമ്മച്ചി എങ്ങാനും വന്നാൽ എന്നെ കാലേവാരി നിലത്തടിക്കും... നീ ഒന്ന് വിട്ടേ... ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകട്ടെ.... """

"""അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എന്റെ മോള് പോകണ്ടട്ടോ... എന്തായാലും എന്റെ ഉമ്മച്ചി കാണാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നതല്ലേ..... അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും തരും... """" അവൻ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് മുഖം അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞതും അവൾ കണ്ണ് ഇറുക്കി അടച്ചു അവന്റെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നു.... അവളുടെ ഇറുക്കി അടച്ച കണ്ണും വിറക്കുന്ന അധരങ്ങളും കണ്ടു ദിനു ഒന്ന് ചിരിച്ചു.... ഏറെ നേരം കഴിഞ്ഞതും അവൾ പതിയെ കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് അവളെ നോക്കി ഇളിച്ചു കാണിക്കുന്ന അവളുടെ മാത്രം ഐദിനെ ആണ്.... അത് കണ്ടതും അവളുടെ മുഖത്തു കുറുമ്പ് നിറഞ്ഞു... അവൾ അപ്പൊ തന്നെ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കുതറി മാറാൻ നോക്കിയതും അവൻ അവളുടെ അധരം കവർന്നിരുന്നു.... ഏറെ നേരത്തെ തീവ്രചുംബനത്തിന് ശേഷം അവർ അകന്നു മാറി...

അവളുടെ മുഖം നാണത്താൽ താഴ്ന്നു പോയിരുന്നു... """എങ്ങനെയാ പെണ്ണെ നിനക്ക് എന്നെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നെ... """ അവളുടെ ഷോൾഡറിൽ മുഖം വച്ചു കൊണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചു... """"അതൊക്കെ ഞാൻ സഹിച്ചോളാം... ഇപ്പൊ മോൻ ഒന്ന് മാറി നിൽക്ക്.... നിക്കാഹ് കഴിയുന്നത് വരെ ഈ വീടിന്റെ പടി കടക്കരുത് എന്നാ ഉമ്മച്ചിന്റെ ഓഡർ.... """" എന്നും പറഞ്ഞു അവൾ അവനെ തള്ളി മാറ്റി.... """പോവാണോ... """ തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ തുടങ്ങിയ അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വച്ചു അവൻ ചോദിച്ചതും അവൾ ഒന്ന് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് തലയാട്ടി... """താങ്ക്സ്... """ അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് അവൾ ഒരു സംശയത്തോടെ അവനെ നോക്കി... ""എന്നെ മനസിലാക്കിയതിന്... എന്റെ ദേഷ്യം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതിന്.... പോകാൻ പറഞ്ഞാലും വിട്ടു പോകാതെ എന്റെ നെഞ്ചോരം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതിന്... "" അവളുടെ മുഖത്തെ സംശയം മനസിലാക്കികൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി.... """"അതാണ് ഈ ദുആ മെഹക്... അപ്പൊ പോട്ടെ മോനേ ദിനേശാ.... """

കോളർ ഒന്ന് പൊക്കി കൊണ്ട് അവന് നേരെ സൈറ്റ് അടിച്ചു കാണിച്ചു അവൾ ഡോർ തുറന്നു പുറത്ത് ഇറങ്ങി.... ______________ """ആഹ് മോള് വന്നോ... ഞങ്ങൾ മോളെ കൊണ്ട് പോകാൻ വന്നതാ.... """" ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ശ്രീദേവി അതും പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റതും മാധു കല്ലുന്റെ പുറകിലേക്ക് വലിഞ്ഞു... """എന്താ മോളെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നെ... പോയി ഡ്രെസ് ഒക്കെ എടുത്തു വാ... """ അവർ വീണ്ടും പറഞ്ഞതും അവൾ ഇല്ലെന്ന് തലയാട്ടി... """അവൾ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ.... പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കുന്നെ... എന്തായാലും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ അവിടെ ആക്കും... അതുവരെ ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ.... """" മമ്മ അതും പറഞ്ഞു വന്നതും അവൾ ഞെട്ടികൊണ്ട് മമ്മയെ നോക്കി.... അത് കേട്ടതും ശ്രീദേവിയുടെ മുഖം തിളങ്ങി...അതേ സന്തോഷത്തോടെ അവർ ഭർത്താവ് ഗോപിനാഥിനെ നോക്കി.... അയാളുടെ മുഖതും ഒരു ക്രൂരമായ ചിരി വിരിഞ്ഞിരുന്നു... """"ഇവളെ കാണാതെ അമ്മക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം.... കയ്യോടെ കൂട്ടികൊണ്ട് പോകാൻ വന്നതാ ഞങ്ങൾ... ഇനി ഇപ്പോ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട്‌ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി... ഞങ്ങൾ കൂട്ടാൻ വന്നോളാം... """" ഗോപിനാഥ് അതും പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റതും പ്രഭാകർ അയാൾക്ക് കൈ കൊടുത്തു... കുറച്ചു സമയം കൂടെ അവിടെ നിന്ന് അയാളും ശ്രീദേവിയും പോയി....

അവർ പോയതും മാധു ഒന്നും മിണ്ടാതെ റൂമിലേക്ക് പോകാൻ നിന്നതും മമ്മ അവളുടെ മുന്നിൽ കയറി നിന്നു... """നിന്റെ കാര്യം ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം.... എന്തായാലും അവരുടെ അഭിനയം നന്നായിട്ടുണ്ട്... പിന്നെ നിന്നെ ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടും വിടില്ല... നിന്നെ മാത്രം അല്ല.... ദേ ഈ കുരുട്ടിനേം.... അതുകൊണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞത് ആലോചിച്ചു മോൾ വിഷമിക്കണ്ട.... """" മമ്മ കല്ലുനേം മാധുനേം ചേർത്ത് നിർത്തി പറഞ്ഞതും അവർ രണ്ട് പേരും സന്തോഷത്തോടെ മമ്മക്ക് ഓരോ കിസ്സും കൊടുത്തു റൂമിലേക്ക് പോയി... ______________ """ആദി... നീ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവൻ ആണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എന്നല്ലേ... """ ചെപ്പു ടെൻഷനോടെ പറഞ്ഞതും ആദി അവനെ നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു... """ഐദിൻ ആണെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ചെപ്പു.... അവനെ എനിക്ക് അറിയാം... ഇതിന്റെ പിന്നിൽ മാറ്റാരോ ആണ്.... എന്നെയും അവനെയും നന്നായി അറിയാവുന്ന ഒരാൾ.... """ """നിനക്ക് അവനെ വിശ്വാസം ആണോ ആദി.... """

ചെപ്പു ചോദിച്ചതും അവൻ ചെപ്പുനെ കെട്ടിപിടിച്ചു.... """എനിക്ക് അവനെ വിശ്വാസം ഒന്നുമില്ല... പക്ഷെ അവനെ ഞാൻ നന്നായി മനസിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്... അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ഒരിക്കലും ഇമ്മാതിരി പണി എടുക്കില്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം... പിന്നെ നമ്മുടെ കമ്പനി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഡീൽസിന്റെ ഒക്കെ റിപ്പോർട് ഞാൻ പരിശോധിച്ചു... അതിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഒരാളെ സംശയം ഉണ്ട്..... """" """ആരെ... """ ""പറയാം... പക്ഷെ അത് വെറും സംശയം മാത്രം ആയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നകൂടെ അന്വേഷിക്കട്ടെ....""" """പക്ഷെ ആദി.....""" ബാക്കി പറയും മുന്നേ ചെപ്പുവിനെ ആദി തടഞ്ഞു.... """എനിക്ക് കുറച്ചു ജോലി ഉണ്ട്.... പിന്നെ നീ നിന്റെ വർക്ക് മാറ്റാർക്ക് എങ്കിലും എൽപ്പിച്ചു വായിനോക്കി നടക്കാൻ ആണ് ഉദ്ദേശം എങ്കിൽ എന്റെ ശെരിക്കുള്ള സ്വഭാവം നീ അറിയും... """ ആദി കലിപ്പ് ആയതും ചെപ്പു ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു ആദി കൊടുത്ത വർക്കിലേക്ക് കോൺസൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു... _____________

""""വന്നു ഞാൻ..... """ ""ദൈവമേ നീ വീണ്ടും വന്നോ..."" ""അതൊക്കെ ഓൾഡ് ആണ് മക്കൾസ്.... ഡയലോഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചൂടെ """ അമ്മു അതും പറഞ്ഞു ബാഗ് ഒക്കെ സോഫയിലേക്ക് വലിച്ചു ചാടി കല്ലുന്റേം മാധുന്റേം അടുത്ത് വന്നു ഇരുന്നു.... """ഇനി പറയ്... """ ""എന്ത് പറയാൻ..""(മാധു ) ""ഇന്ന് നിങ്ങൾ എവിടെയാ പോയത് എന്ന്....""" """ഓഹോ... അതോ.... ""(കല്ലു...) """ആഹ്... അത്.... അതൊന്നും നിന്നോട് പറയാൻ പറ്റില്ല... നീ കൊച്ചു കുട്ടിയല്ലേ....""' (മാധു) """ഏഹ്...🙁""" (അമ്മു) """എന്തായാലും നിന്നോട് പറയാം.... പക്ഷെ ആരോടും പറയല്ലേ.... ""' (കല്ലു ) """ഞങ്ങൾ ബീച്ചിൽ പോയി....""" (മാധു) """എന്നിട്ട്...😖😖😖""" ( അമ്മു ) ""എന്നിട്ട് കപ്പലണ്ടി മിട്ടായി വാങ്ങി തിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു...""' എന്നും പറഞ്ഞു ആഷി മെല്ലെ മെല്ലെ അങ്ങോട്ട് വന്നതും കല്ലുവും മാധുവും ഇളിച്ചു കൊടുത്തു... അത് കണ്ടു അമ്മു സാഡ് ആയി... """"ഡീ പൊട്ടത്തി... അവർ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാ... ഇവളെ മാധുന്റെ കോളേജിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി പോയത് ആണ്....

"""" ആഷി അതും പറഞ്ഞു സോഫയിൽ ചെന്ന് ഇരുന്നു... അപ്പൊ തന്നെ അമ്മു രണ്ടാളേം കൂർപ്പിച്ചു നോക്കിയതും രണ്ടും എഴുന്നേറ്റു ഓടി... """കുരിപ്പ്കളെ...നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇന്ന് കൊല്ലും.... """ അമ്മു അവരുടെ പിറകെ ഓടി... അവസാനം കല്ലുനെ കയ്യിൽ കിട്ടിയതും അവൾ നന്നായി പെരുമാറി വിട്ടു...പിന്നെ മാധുന്റെ പിറകെ പോയതും അവൾ ഓടി അകത്തേക്ക് കയറി വന്ന ആദിന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് വീണു... ആദി ബാലൻസ് ചെയ്തു നിന്നോണ്ട് രണ്ടും താഴെ എത്തിയില്ല.... അവന്റെ നെഞ്ചിൽ ചാരി ഇവിടെ ആരാ ഇപ്പൊ വൻമതിൽ കൊണ്ട് വച്ചത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു നിൽക്കുന്ന മാധുനെ അവൻ ചുറ്റി പിടിച്ചു... അപ്പോഴാണ് അവൾക്ക് ബോധം വന്നത്... അപ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ കൈയിൽ നിന്നും കുതറി മാറാൻ നോക്കി എങ്കിലും അവൻ വിട്ടില്ല... മാധു ചുറ്റും നോക്കിയതും കണ്ണും തള്ളി നിൽക്കുന്ന ചെപ്പുനേം ആഷി ഏട്ടനേം കല്ലുനേം വായും തുറന്നു നിൽക്കുന്ന അമ്മുനേം കണ്ടു... ആദി ആണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അറിയാതെ അവളെ തന്നെ കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്.. അവസാനം ആ നോട്ടം അവളുടെ പിടക്കുന്ന അധരങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നതും അവൻ അവളിലേക്ക് മുഖം അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പോയി....

അതിനനുസരിച്ചു അവൾ പിറകോട്ടു തല വെട്ടിച്ചതും അവൻ വീണ്ടും അവളിലേക്ക് മുഖം അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പോയതും ചെപ്പു ഓടി പോയി അമ്മുന്റെ കണ്ണ് പൊത്തി """കൈ എടുക്ക്ടാ.... "" അമ്മു ചെപ്പുന്റെ കൈ മാറ്റാൻ വേണ്ടി തുള്ളി കളിച്ചിട്ടും അവൻ കൈ എടുത്തില്ല... അപ്പോൾ തന്നെ അമ്മു അവന്റെ കാലിൽ നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ട് ചവിട്ടി... അതോടെ ചെപ്പു കാലും പിടിച്ചു തുള്ളികളിക്കാൻ തുടങ്ങി.... ""'തെണ്ടി... "" ചെപ്പു അമ്മുനെ നോക്കി പറഞ്ഞതും അവൾ അത് പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ട് നേരെ ആദിന്റേം മാധുന്റേം നേരെ ലുക്ക് വിട്ടു... """"ഡാ..... """ പെട്ടെന്ന് പുറകിൽ നിന്നും പപ്പ അലറിയതും ആദി ഞെട്ടികൊണ്ട് മാധുവിലെ പിടി വിട്ടു... പുറകിലേക്ക് നീങ്ങി നീങ്ങി നിന്നിരുന്ന മാധു നടുവും കുത്തി താഴെ എത്തി.... ആദി താഴെ കിടക്കുന്ന അവളെയും തനിക്ക് ചുറ്റും നിന്ന് ഇളിച്ചു കാട്ടുന്ന ചെപ്പുനേം ആഷിനേം അമ്മുനേം കല്ലുനേം കട്ടകലിപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പപ്പയെയും കണ്ടു ഉമിനീർ ഇറക്കി എല്ലാവരേം നോക്കി ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു....

അപ്പോഴേക്കും മമ്മ കൂടെ അങ്ങോട്ട് വന്നു.... """എന്താ ഇവിടെ... "" എല്ലാരും ഒരു അവിഞ്ഞ ചിരിയോടെ ആദിനെ നോക്കുന്നത് കണ്ട മമ്മ ചോദിച്ചതും ആദി പറയല്ലേ എന്ന മട്ടിൽ തലയാട്ടി കാണിച്ചു.... അപ്പോൾ തന്നെ പപ്പ മമ്മയെ പിടിച്ചു മാറ്റി ആദിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു.... താഴെ കിടക്കുന്ന മാധുനെ പിടിച്ചു എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ അമ്മുനോടും കല്ലുനോടും പറഞ്ഞിട്ട് ആദിനെ പിടിച്ചു കുറച്ചു മാറ്റി നിർത്തി... """ഇനി തുടങ്ങിക്കോ... """ പപ്പ പറഞ്ഞതും അവൻ എന്ത് എന്ന മട്ടിൽ മുഖം ചുളിച്ചു നോക്കി... """"ഏത്തം ഇട്ടൊന്ന്... അങ്ങനെ എങ്കിലും എന്റെ മോന് കുറച്ചു സ്ഥലകാലബോധം ഉണ്ടാവട്ടെ...."""" പപ്പ പറഞ്ഞതും അവൻ ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊണ്ട് ഏത്തം ഇടാൻ തുടങ്ങി.... അത് കണ്ട് മാധുവരെ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി... നിനക്ക് ഞാൻ വച്ചിട്ടുണ്ടെടി പിശാശ്ശെ... എന്ന് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു ആദി വീണ്ടും ഏത്തം ഇടലിൽ കോൺസൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു... ഇല്ലെങ്കിൽ എണ്ണം കൂടും എന്ന് അവന് അറിയാം...😁😁......തുടരും......

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...