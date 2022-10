🔥❤️ ശിവദേവാനന്ദം ❤️🔥: ഭാഗം 33

രചന: ചാന്ദിനി

കാവ്യ ആണല്ലോ... ഇന്നലെ ഒരുപാട് തവണ വിളിച്ചിരുന്നു.... എടുക്കാനോ തിരിച്ചു വിളിക്കാനോ പറ്റിയില്ല.....അതിന്റെ പിണക്കത്തിൽ ആയിരിക്കും........ശിവയെ ഞാൻ വീട്ടിൽ വിടാതെ ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കാവ്യ എങ്ങാനും അറിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാകുമോ...... അത് ചോദിക്കാൻ ആയിരിക്കുമോ വിളിക്കുന്നത്........ എന്തായാലും കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു നോക്കാം..... ഹലോ കാവ്യാ....... അനന്തു നീ ഇപ്പോൾ എവിടെയാ..... ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ട്..... എന്താ കാവ്യാ....... നീയെന്താ ഇന്നലെ എന്നെ വിളിക്കാതിരുന്നത്...... ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് നീ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതും ഇല്ലല്ലോ..... എന്ത്പറ്റി... കാവ്യ അത്....... വേണ്ട അനന്ദു കള്ളം പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടണം എന്നില്ല.... കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാനറിഞ്ഞു..... അനു എന്നെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു..... അവളുടെ വീട്ടുകാർ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും, നീയെന്താ അവളെ വിടാതെ ഇരുന്നത്..... ഭാര്യസ്നേഹമൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയോ........ കാവ്യ.... താൻ എന്താ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ പറയുന്നത്......... പിന്നെ, അവളെ കൂട്ടി കൊണ്ട് പോകാൻ അവളുടെ വീട്ടുകാർ വന്നിട്ടും നീ അവളെ പറഞ്ഞയക്കാത്തതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്താണ് മനസിലാക്കേണ്ടത്....... കാവ്യ, താൻ പറയുന്നത് പോലെ അല്ല കാര്യങ്ങൾ....... ഒരിക്കലും അവൾക്ക് എന്റെ ഭാര്യയുടെ സ്ഥാനം ഞാൻ നൽകിയിട്ടില്ല... പിന്നെ ഇപ്പോൾ അവളെ പരിചരിക്കുന്നത്..... മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അവളെന്റെ ഭാര്യ ആണ്....

പിന്നെ അവൾക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ വച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.... So it's my responsibility....... അതിൽ മറ്റു അർഥങ്ങൾ ഒന്നും കാണേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ ഇല്ല...... Kavya, ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കിലാണ് I will call you later........ അനന്ദു...... Hey...ച്ചേ....... ----------------------------------------------❤️ ശിവ... താൻ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞില്ലേ.... ഉം...... എങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്ക് ഭാനുവമ്മ ഇപ്പോൾ വരും, എന്നിട്ട് breakfast കഴിക്കാം.... ശരി.... ഞാൻ ഒന്ന് താഴേക്ക് ചെല്ലട്ടെ....... ഉം...... പിന്നെ ഇന്നലെ തന്നെ അർജുൻ വിളിച്ചിരുന്നു..... അപ്പോഴേക്കും താൻ ഉറക്കമായിരുന്നു........ അത്കൊണ്ട് തന്നോട് ഇന്ന് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.... ദാ ഫോൺ, ഒന്ന് വിളിച്ചേക്ക്........ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മനഃപൂർവം പറയാത്തതാണെന്ന് കരുതും.... Mm... ഞാൻ വിളിച്ചോളാം...... ഉം.... ഹലോ....... ഏട്ടാ....... ദച്ചു........ മോളെ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്.......... എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഏട്ടാ.... ഏട്ടൻ ടെൻഷൻ ആകേണ്ട ആവശ്യം ഒന്നും ഇല്ലാട്ടോ..... മോളെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്തപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും പേടിച്ചു പോയി... പിന്നെ ആരവിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ആണ് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞത്... ദച്ചു... മോളെന്താ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഒപ്പം വീട്ടിൽ പോകാതെ അവിടെ നിന്നത്..... അവിടെ മോളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ആരാ നോക്കുന്നെ....

വീട്ടിലേയ്ക്ക് പൊക്കൂടായിരുന്നോ..... ഏയ്‌.... ഇവിടെ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഒന്നും ഇല്ല ഏട്ടാ...... പിന്നെ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അയാള് തന്നെയാ നോക്കുന്നത്... ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നതിനു വേറൊരു ഉദ്ദേശം കൂടെ ഉണ്ട് ഏട്ടാ..... എന്താ ദച്ചു...... അത് ഏട്ടാ... ഏട്ടൻ മറ്റാരോടും പറയരുത്..... എന്താ ദച്ചു... ഏട്ടാ... അത്.... ദച്ചു അനന്ദുവിനോട് പറഞ്ഞത് പോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അജുവിനോട് പറഞ്ഞു..... ദച്ചു.... മോളെന്തൊക്കെയാ ഈ പറയുന്നത് എനിക്ക് കേട്ടിട്ട് ആകെ പേടിയാകുന്നു......... ദച്ചു ഇതയാള് തന്നെ ചെയ്യിച്ചതാണെങ്കിലോ.... ഏയ്യ്... അല്ല ഏട്ടാ..... ഇത് ചെയ്തത് അയാളല്ല..... അതെനിക്കുറപ്പാണ്..... ഇനി ഇതിനു പിന്നിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്നു അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ നിന്നത്........ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്ന് തോന്നി......... ഏട്ടൻ പേടിക്കണ്ട, എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല....... ഞാൻ ഏട്ടനെ പിന്നെ വിളിച്ചോളാം........ ശരി ദച്ചു...... മോള് സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ.... ശരി ഏട്ടാ...... ----------------------------------------------------❤️ ച്ചേ...... കാവ്യക്ക് വിഷമമായി കാണുവോ... പെട്ടന്ന് call കട്ട്‌ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.... വേണ്ടായിരുന്നു... കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസിലാക്കേണ്ടതായിരുന്നു.... പിണങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും, അതാണ് വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കാത്തത്......

ഇനി ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക.... ഒരു സോറി പറയാം എന്ന് കരുതിയാൽ ഫോൺ എടുക്കുന്നുമില്ലല്ലോ..... ആ ഭാനുവമ്മേ... ആ മോനെ, മോൾക്ക്‌ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്.... ഇപ്പോൾ കുഴപ്പം ഒന്നും ഇല്ല.... ഞാൻ ഒരു ചായ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.... ഭാനുവമ്മ പെട്ടന്ന് breakfast ready ആക്കാമോ.... ആ മോനെ.... പിന്നെ ഭാനുവമ്മേ, ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് പുറത്ത് പോകും... ആ സമയം ഭാനുവമ്മ അവളെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോണേ... പിന്നെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആകാൻ സഹായിക്കണേ.... ശരി മോനെ.... ദച്ചുവിനുള്ള breakfast ഭാനുവമ്മ തന്നെ റൂമിൽ കൊണ്ട് ചെന്ന് കൊടുത്തു..... ഞാൻ ഒന്ന് പുറത്ത് പോകുവാ... എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാനുവമ്മയോട് പറഞ്ഞാൽ മതി.... പിന്നെ ഫ്രഷ് ആകാൻ ഭാനുവമ്മ സഹായിക്കും... ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്... ഉം....... ---------------------------------------------------❤️ കാവ്യ... മോള് ടെൻഷൻ ആകേണ്ട....... അനന്ദു പറഞ്ഞത് പോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അവര് ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ ആണല്ലോ... അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവളെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു അയക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് അനന്ദുവിന് തോന്നി കാണും... അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല...... എങ്കിലും പപ്പാ... അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലയെങ്കിൽ അവന് എന്നോട് അതിനെ പറ്റി പറയാമായിരുന്നല്ലോ... ഇത് ഇന്ന് ഞാൻ അതെ പറ്റി അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നത് വരെ അനന്ദു ഈ കാര്യം മറച്ചു വച്ചു.... അതെന്തിനാ..... ഇനി മൂന്നാല് ദിവസം ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചത് കൊണ്ട് അവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും അടുപ്പം ഉണ്ടായി കാണുമോ... അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്നെ മനപ്പൂർവ്വം ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കുമോ...

കാവ്യാ നീ എന്തൊക്കെയാ ഈ പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല.... ഉണ്ടായാൽ എന്നെ പറ്റിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ രണ്ടിനെയും ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല...... പപ്പയ്ക്ക് അറിയാമല്ലോ എനിക്ക് അവനോട് ദിവ്യപ്രേമം ഒന്നുമില്ല.... അവനെ വേണമെന്ന് ഞാൻ വാശിപിടിക്കുന്നത് ആനന്ദ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് എന്ന ഒറ്റക്കാരണം കൊണ്ടാണ്..... I need it.... അവനിലൂടെ അതിന്റെ അധികാരി ആകണം.... That's my ambition.... കോളേജ് ഹീറോ ആയിരുന്ന കാലം തൊട്ട് അവനോട് എനിക്ക് ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നി ഇരുന്നു..... പിന്നീട് വലിയ ബിസിനസ് മാൻ ആയപ്പോൾ അവന്റെ പണവും പ്രശസ്തിയും കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് അവന്റെ പ്രണയം ഞാൻ സ്വീകരിച്ചത്.... എന്തുവിലകൊടുത്തും അത് ഞാൻ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കും... അനന്ദു.... ഒരു നിമിഷം വാതിൽപ്പടിയിൽ നിൽക്കുന്ന അനന്തുവിനെ കാണെ കാവ്യക്ക് തല പെരുക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി..................തുടരും....

