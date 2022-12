❣️താലി ❣️: ഭാഗം 30

രചന: ഇഷ്ഖിന്റെ കൂട്ടുകാരി

സ്റ്റെപ് ഇറങ്ങി പോവൻ പോകാൻ നിൽക്കുക ആയിരുന്ന ഗായു വിനെ പിടിച്ചു ഇന്ദ്രൻ ചുമരിനോട് ചേർത്തു,,, "Pls,, ഗായു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കേൾക്ക് നീ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടത് പോലെ അല്ല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം നീ തായേ പോയി ഇത് ചോദിക്കരുത് അവര്ക് ഒന്നും ഈ കാര്യം അറിയില്ല,,,," "അപ്പൊ എല്ലാരേം മറച്ചു വെച്ച് കൊണ്ട് ആയിരുന്നു അല്ലെ,, എന്തിനാ ഏട്ട എന്റെ കഴുത്തിൽ താലി ചാർത്തിയത്,,, ഇപ്പോഴും വൈകിയിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാലോ ഒഴിഞ്ഞു തന്നേക്കാം ഞൻ,,," "ഗായു നീ എന്തൊക്കെയാ ഈ പറയുന്നേ ഒരു നിമിഷം എനിക്ക് പറയാൻ ഉള്ളത് എങ്കിലും കേൾക്ക് എന്നിട്ട് നീ എന്ത് തീരുമാനം വേണമെങ്കിലും എടുത്തോ,,,," "എനിക്ക് ഇനി ഒന്നും കേൾക്കണ്ട ഏട്ടാ,,,," ഇവളോട് നല്ല നിലയിൽ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല,ഇന്ദ്രൻ പിന്നേ ഒന്നും നോക്കിയില്ല,, ഗായു വിന്റെ ഇരു സൈഡിലും ആയി കൈ കുത്തി അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചേർന്ന് നിന്നു,,, "മാറ് ഇന്ദ്രേട്ടാ എനിക്ക് പോണം,,,," അപ്പോയെക്കും പുലികുട്ടി പൂച്ച കുട്ടി ആയിരുന്നു,

ഇന്ദ്രന്റെ നോട്ടം താങ്ങാൻ കഴിയാതെ അവൾ തല കുനിച്ചു,അവളുടെ ഹൃദയ മിടിപ്പിന്റെ താളം ഇന്ദ്രന്ന് കേൾക്കാമായിരുന്നു,, അവൻ അവളുടെ താടി പിടിച്ചു ഉയർത്തി നിറഞ്ഞ കണ്ണാലെ ഉള്ള അവളുടെ നോട്ടം അവനെ വല്ലാതെ ആക്കി,എങ്കിലും അവന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു കുസൃതി ചിരി വിരിഞ്ഞു,, "നീ തായേ പോയി എല്ലാരോടും പറയുമോ,,,," എന്ന് കുറച്ചു കലിപ്പിൽ ഉള്ള മുഖത്തലേ ആണ് ഇന്ദ്രൻ ചോദിച്ചത് അവൾ അതിന് ആദ്യം പറയും എന്നും ഇല്ലെന്നും തലയാട്ടി ഇന്ദ്രൻ ഒന്ന് കൂടി അവളോട് ചേർന്നു അവന്റെ നിശ്വാസം മുഖത്ത് തട്ടിയതും ഗായു കണ്ണ് രണ്ടും ഇറുക്കെ അടച്ചു അവളുടെ രണ്ട് കൈ കളും ഡ്രെസ്സിൽ മുറുകി "നീ ഏതായാലും പറയാൻ പോകല്ലേ അപ്പൊ ഇതും കൂടി ചേർത്ത് പറഞ്ഞേക്ക് ട്ടോ,,,," എന്നും പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രൻ ഗായുവിന്റെ അദരങ്ങൾ കവർന്നു, ഗായു ഇന്ദ്രനെ തള്ളിമാറ്റാൻ നോക്കും തോറും ഇന്ദ്രൻ അവളിലേക്ക് ആയ്ന്നിറങ്ങി,, അവളുടെ ഇടുപ്പിലെ അവന്റെ പിടിത്തം മുറുകി,,,

ഇന്ദ്രന്റെ പ്രണയത്തിന് മുന്നിൽ ഗായു കീയടങ്ങി,,, ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ തോന്നിയതും ഗായു ഇന്ദ്രനെ തള്ളി മാറ്റി തായേക്ക് ഓടി,,, "അവരോടെങ്ങാനും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനും വലുത് ആവും ഞാൻ തരുക കേട്ടോ,,,," എന്ന് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ഇന്ദ്രൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അവൻ റൂമിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ പോന്നു,,, കിസ്സ് ചെയ്യണം എന്ന് കരുതിയത് അല്ല,, അവളുടെ പിടക്കുന്ന മിഴികളും വിറക്കുന്ന ചുണ്ടുകളും കണ്ടപ്പോ കണ്ട്രോൾ പോയി 😬,,, "എന്നാലും ഏട്ടാ,, മോളോട് ഇന്ദ്രൻ മോൻ പറയാമായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പൊ തോന്ന,, മോൾക് എന്നോട് ദേഷ്യം എങ്ങാനും ഉണ്ടാവോ ആവോ,,,"സുഭദ്ര "അതിന് നല്ലതിന് വേണ്ടി അല്ലെ നമ്മുടെ മോൻ പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞെ അവളുടെ മുഖത്തെ സന്തോഷം കാണാൻ അല്ലെ , അവന്ന് അവൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവനാ,,,"അച്ഛൻ "അത് ശരിയാ,,, അത് കൊണ്ട് അല്ലെ അവളുടെ ശബ്ദം ഒന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ഫോൺ വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞതും രാത്രി അതിലേക്ക് വിളിച്ചിരുന്നതും അവളുടെ ശബ്ദം കേട്ട് നിന്നിട്ട് അവൻ ഫോൺ കട്ടാക്കും,, അവക്ക് പിന്നേ പേടി ആയോണ്ട് ആ നമ്പറിലേക്ക് തിരികെ വിളിക്കേം ഇല്ല,,, ☺️

"സുഭദ്ര "അത് മാത്രോ നമ്മൾ അന്ന് മോളെ അമ്മയെ കാണാൻ പോയന്ന് ഷാനിന് അവൻ ഒരു സ്വയ്ര്യോം കൊടുത്തിട്ടില്ല,, ഫോണിൽ വീഡിയോ കാൾ ചെയ്ത് കാണിച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി,,, പിന്നേ അവൻ മോളെ അവൾ അറിയാതെ അവന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തെന്ന് ഒക്കെ ഷാൻ പറയുന്നത് കേട്ടായിരുന്നു,,,"അച്ഛൻ "എന്റെ മക്കൾ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചു കണ്ടാൽ മതി,,,," ഗായു ചെന്നപ്പോ കേൾക്കുന്നത് അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും സംസാരം ആണ് അത് കേട്ടതും അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊയുകി,, ഇന്ദ്രേട്ടൻന് തന്നെ അത്രക് ഇഷ്ട്ടം ആണോ അവൾക് ഏത് ശരി ഏത് തെറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലകത്ത ഒരു അവസ്ഥ ആയിരുന്നു ഗായു വിനു, രാത്രി കിടക്കുമ്പോ തനിക്ക് വരുന്ന കാൾ അവൾ ഓർത്തു, എന്നും രാത്രി ഒരേ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഫോൺ വരും താൻ എടുത്ത് കുറെ ഹലോ ആരാ എന്ന് ഒക്കെ ചോദിച്ചാലും അപ്പുറത്ത് നിന്നും ഒരു പ്രതികരണവും ഉണ്ടാവില്ല,, കുറച്ചു നേരം പിടിച്ചു നിന്ന് പിന്നേ കട്ടാക്കും അത് ഇന്ദ്രേട്ടൻ ആയിരുന്നോ,, എങ്കിലും അന്ന് ബീച്ചിൽ വെച്ച് കണ്ടത് മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല,, ഇന്ദ്രേട്ടന് പറയാൻ ഉള്ളത് ഒന്ന് കേൾക്കാമായിരുന്നു,,,

തല്ക്കാലം ആരോടും ഒന്നും പറയണ്ട എന്ന് അവൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു ഇന്ദ്രേട്ടന് പറയാൻ ഉള്ളത് കേൾക്കട്ടെ നേരത്തെ നടന്നത് ഒക്കെ ഓർത്തതും അവൾ തന്റെ ചുണ്ടുകളെ തഴുകി,,, എങ്കിലും എന്നോട് മറച്ചു വെച്ചതിനു ഞാൻ അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കാൻ ഒന്നും പോവുന്നില്ല,, കുറച്ചു കാലം ഇനി എന്റെ പിറകെ നടക്കട്ടെ,,,,, "അആഹ് മോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ,, ഇപ്പൊ മുഖത്ത് തെളിച്ചം ഒക്കെ വന്നല്ലോ,, ഇപ്പൊ ദേഷ്യം ഉണ്ടോ അമ്മയോട്,,,," "സോറി അമ്മേ,, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോ അത,," എന്നും പറഞ്ഞു അവൾ തല തായ്ത്തി,, അത് കണ്ടതും ഗംഗദരൻ അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു "മോൾ എന്തിനാ സോറി പറയുന്നേ മോൾ അതിന് ഒന്നും ചെയ്തില്ലലോ മോൾക് വേദനിച്ചു കാണും ലെ,, ഇന്ദ്രൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളും മോൾക് ഒരു സർപ്രൈസ് ആവട്ടെ എന്ന്,,," "ആദ്യം കേട്ടപ്പോ ഒരു സങ്കടം തോന്നി എങ്കിലും ഇന്ദ്രേട്ടനെ കണ്ടപ്പോ ആ സങ്കടം ഒക്കെ പോയച്ചാ,,,," "ഓഹ് മരുമകളെ കിട്ടിയപ്പോ നമ്മളെ ആർക്കും വേണ്ടാതെ ആയിലേടാ ഷാനെ,,,,"

"അആഹ് ന്നെ,,,,," എന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് ഷാനും ഇന്ദ്രനും അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു, ഇന്ദ്രൻ ഗായു വിനെ നോക്കി എങ്കിലും അവൾ അവന്റെ ഭാഗത്തേക്കേ നോക്കിയില്ല,,, ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ "ടാ അനു നീ വരുന്നില്ലേ,,,,,,, " "എങ്ങോട്ട് ഉമ്മ,,,,,,,," "ടാ,, മറ്റന്നാൾ അല്ലേടാ എന്റെ ഒരേ ഒരു ആങ്ങളന്റെ മോളെ കല്യാണം അതും അനക്ക് ഓർമ ഇല്ലേ,,,,," "അള്ളോഹ് ഫിനു ന്റെ കല്യാണം ആണല്ലോ ലേ ഞാൻ മറന്ന്, അല്ല അതിന് മറ്റന്നാൾ അല്ലെ ഇന്ന് തന്നെ പോണോ,,," "പിന്നേ പോവാതെ ഇന്നലെയെ പോകേണ്ടത പിന്നെ നിന്നേം നിന്റെ അനിയനേം ഒറ്റക്ക് ആക്കണ്ട എന്ന് കരുതിയ ഇക്കാക്ക വിളിച്ചു ചീത്ത പറയുന്നുണ്ട്,അന്യരെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്നും അല്ലാലോ മുഹൂർത്തം വെച്ച് പോവാൻ,,," "ഇങ്ങള് ഇങ്ങനെ കലിപ്പാവല്ലിന്ന് ഇങ്ങളെ ലിയ(ആലിയ,)നേം കൂട്ടി പൊയ്ക്കോളി,,, ഞാൻ രാത്രി എങ്ങാനും വരണ്ട് പിന്നേ അവിടെ നിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കരുത് ഞാൻ നിക്കൂല,പിന്നേ എനിക്ക് നാളെ ഓഫീസിൽ പോവാൻ ഉള്ളതാ,,,," "അആഹ് ഇയ്യ് എന്തേലും ചെയ്യാൻ ഉച്ചക്ക് എന്ത ചെയ്യ നീ,,,," ,

"ഞാൻ ഇന്ദ്രന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പൊയ്ക്കോളാം അവിടെ ഗായു വന്നിട്ടുണ്ട് അവളേം ഒന്ന് കാണാലോ,,,,, " അനു ന്റെ ഉമ്മയും അനിയത്തിയും കല്യാണ വീട്ടിലേക്കു പോയി,,, ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ ഇതേ സമയം റിദയുടെ വീട്ടിൽ,,,, "Pls ഉമ്മി,, എല്ലാരും ഇന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ മാത്രം ആയിട്ട് എങ്ങനാ,, കല്യാണം കയിഞ്ഞ് വേഗം ഞാൻ തിരിച്ചു വരും ഒരു കുരുത്തകേടിനും പോവൂല,,,,," "പറ്റില്ല മോളെ,,, നിനക്ക് എന്താടി പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവാത്തത് അന്യരെ വീട്ടിൽ കല്യാണത്തിന് രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് ഒക്കെ പോവാ എന്ന് വെച്ചാൽ നാളെ പൊയ്ക്കോ,, ആള്ക്കാര് എന്താ കരുത കയറൂരി വിട്ടേക്ക് ആണ് എന്ന് അല്ലെ,,,,," "ആരും ഒന്നും കരുതൂല ഉമ്മി നല്ല കുട്ടി അല്ലെ,, പോയില്ലേൽ ഫിദ പിന്നേ എന്നോട് മിണ്ടൂലാ,,, ,"ഓൾ മിണ്ടൂലേൽ മിണ്ടണ്ട,, ഞാൻ വിട്ടിട്ട് ഇന്റെ കുട്ടി പോവൂല,,," അത് കേട്ടതും കണ്ണും നിറച്ചോണ്ട് അവൾ പുറത്തേക്ക് പോയി, ബെസ്റ്റി ഫിദ ന്റെ കല്യാണം ആണ് ഇന്ന്,, രണ്ട് ദിവസം മുന്പേ പോവാം എന്ന് എല്ലാരും പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചത് ആയിരുന്നു അവർക്ക് എല്ലാർക്കും പെർമിഷൻ റിദ യുടെ ഉമ്മ സാജിത ആണേൽ അമ്പിനും വില്ലിനും അടുക്കുന്നും ഇല്ല,,,

അപ്പോഴാണ് അവൾക് ഉപ്പമ്മയെ ഓർമ വന്നേ മൂപ്പത്തി വിചാരിച്ചാലെ ഇനി വല്ലതും നടക്കൂ,,, കണ്ണിൽ നിന്ന് നല്ലോണം കണ്ണീർ ഒക്കെ വരുത്തിച്ചു അവൾ ഉപ്പമ്മന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി,,, "എന്താ ഉപ്പമ്മന്റെ കാന്താരി കുട്ടി കണ്ണും നിറച്ചോണ്ട് വരുന്നേ ഉമ്മ ചീത്ത പറഞ്ഞ,,,," "ഇന്നേ ഉപ്പക്കും ഉമ്മക്കും എവിടുന്നേലും കളഞ്ഞു കിട്ടിയത് ആണോ ഉപ്പുമ്മ,,," "ആരാ ഇന്റെ കുട്ടിനോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെ ഇയ്യ് ഞങ്ങളെ മാലാഖ കുട്ടി അല്ലെ,,,,, " , "കുന്തം ആണ് ആർക്കും എന്നോട് ഒരു സ്നേഹോം ഇല്ല, ഇന്റെ ഫ്രണ്ട് ഫിദ ന്റെ കല്യാണത്തിന് ഇന്ന് എല്ലാരും പോവും ഇന്നേ മാത്രം ഉമ്മി വിടുന്നില്ല,,," "ഹഹഹ അതാണ് കാര്യം ലെ,, അത് അനക് അറിയൂലെ അന്നേ കാണാതെ നിക്കാൻ അന്റെ ഉമ്മാക്ക് കയ്യൂല എന്ന് അത് കൊണ്ട് ആണ്,, പിന്നേ മോളെ നമ്മൾ അറിയാത്ത ആളുകൾ അല്ലെ അവിടെ ഉണ്ടാവാ,,, രണ്ട് ദിവസം ഒക്കെ അവിടെ നിക്ക എന്ന് വെച്ചാൽ,,," "ഞാൻ അതിന് പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരൂലേ,, ഉപ്പുമ്മക്കും എന്നോട് സ്നേഹം ഇല്ല,,

നോക്കിക്കോ ഞാൻ ആരോടും മിണ്ടൂല,,," ഉപ്പുമ്മ വിളിച്ചിട്ടും ഓൾ നിന്നില്ല നേരെ റൂമിൽ പോയി വാതിൽ അടച്ചു രാവിലെ ചായക്കും ഉച്ചക്ക് ചോറും ഒന്നും ഓൾ കയിക്കാൻ പോയില്ല,,, ഓൾ തിന്നതോണ്ട് ആർക്കും ഒന്നും കഴിക്കാനും തോന്നിയില്ല പിന്നേ ഉപ്പുമ്മ തന്നെ ഇടപെട്ട് സജിതയെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിച്ചു,സമ്മതം കിട്ടിയതും വിളിക്കാൻ കാത്ത് നിന്ന പോലെ ഓൾ ഓടി പോയി ചോറ് വാരി മിണുങ്ങി,,, "ഒഹ്ഹ്ഹ് മെല്ലെ തിന്നെടി,,, അനക്ക് തന്നെ തിന്നാം,,," ഉപ്പ , "ഉപ്പക്ക് അത് പറയാം ഇത് വരെ എങ്ങനെ ഞാൻ പിടിച്ചു നിന്നെ എന്ന് എനിക്കെ അറിയൂ,,, ഇനിയും ഇങ്ങള് സമ്മതിച്ചില്ലേൽ അപ്പുറത്തെ ചേച്ചിടെ വീട്ടിൽ പോയി വല്ലതും തിന്നന്ന് കരുതി ഇരിക്കെനു ഞാൻ,,," അത് കേട്ടതും എയർ പിടിച്ചു നിന്ന സാജിത പോലും ചിരിച്ചു പോയിരുന്നു,,, "ഉപ്പമ്മേം ഉപ്പേം കൂടി എല്ലാ വാശിക്കും നിന്ന് കൊടുത്തോളി,, പിന്നേ പോകുന്നത് ഒക്കെ കൊള്ളാം അവിടെ എന്തേലും കുരുത്തക്കേട് കാട്ടിയാൽ പിന്നേ ഒരു കല്യാണത്തിനും ഇയ്യ് ഈ വീട്ടീന്ന് പോവൂല,,,"

"Ok ഉമ്മി,,,, thanku thanku so much,,,, ഇനി ഞാൻ പോയി ഉറങ്ങട്ടെ ട്ടോ ഉപ്പി എന്നേ വൈകുന്നേരം ആക്കി തരണേ,," എന്നും പറഞ്ഞു എല്ലാർക്കും ഓരോ ഉമ്മയും കൊടുത്തു ഓരോ ഏമ്പക്കോം വിട്ടു ഓൾ റൂമിലേക്കു പോയി,,,, ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ ഇന്ദ്രന് ആകെ പ്രാന്ത് പിടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി ഇത് വരെ ഒന്ന് കാണാനും മിണ്ടാനും വേണ്ടി കാത്തിരുന്നിട്ട് പെണ്ണ് ഒന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു പോലും ഇല്ല,, ഒരു മാസം ഒരു കൊല്ലം പോലെ ആയിരുന്നു തനിക്ക് ഇത് ഒക്കെ അവൾക് അറിയണോ, രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഗായു വിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കായിരുന്നു ഇന്ദ്രൻ,, ആ വീണ പൂതന കാരണം ആണ് എല്ലാം കുളം ആയെ ഉച്ചക്ക് ചോറിന് അനുവും ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ നല്ലോണം കളി ആക്കിയിട്ട് ആണ് പോയെ,,, അവനോട് എന്തായിരുന്നു അവളുടെ സംസാരം നമ്മളോട് മാത്രം ഹേ ഹേ,,, ഇവൾ ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്കണോ ആവോ പണ്ടത്തെ പോലെ എന്നേ ഉറക്കിട്ട് വന്നു കിടക്കാം എന്നാവും അത് നടക്കില്ല മോളെ,,, തായേ പോയി നോക്കിയാൽ ആണേൽ എല്ലാരും കൂടി കളിയാക്കി കൊന്നത് തന്നെ,ഏതായാലും മുകളിലേക്ക് സോഫ ഇടാഞ്ഞത് നന്നായി അവൾ ഇനി എവിടെ കിടക്കും എന്ന് കാണാലോ,,,,

കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും വാതിൽ അടക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു, ഗായു വന്നു നേരെ ഒരു നൈറ്റിയും ആയി ബാത്‌റൂമിലേക്ക് പോയി ഇന്ദ്രന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്ക പോലും ചെയ്തില്ല,,,, ഇന്ദ്രന്ന് ആകെ എരിഞ്ഞു കയറാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു, എങ്കിലും ഗായു വരുന്ന വരെ അവൻ ക്ഷമിച്ചു,, ഇതേ സമയം ബാത്‌റൂമിൽ എങ്ങനെ പുറത്ത് ഇറങ്ങും എന്ന പേടിയിൽ ആയിരുന്നു ഗായു,,, പകൽ എല്ലാം പ്രണയ പൂർവ്വം തന്റെ നേരെ വരുന്ന നോട്ടം അവൾ കണ്ടിരുന്നു,,, ആകെ ഒരു വെപ്രാളം അവളെ പിടികൂടി,, ആദ്യ രാത്രി പോലും തനിക്ക് ഇത്രക് ടെൻഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് അവൾ ഓർത്തു,,, കാലിന് വയ്യാഞ്ഞത് കൊണ്ട് അതികം വിളച്ചിൽ ഒന്നും എടുക്കാറില്ലയിരുന്നു ഇനി ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലാലോ അതായിരുന്നു പേടി,,, രാവിലെ തന്നത് തന്നെ ചുണ്ട് എരിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയോ ആണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചേ,,, കുറച്ചു നേരം ബാത്‌റൂമിൽ തന്നെ നിന്ന് ഇന്ദ്രൻ ഉറങ്ങണേ എന്ന പ്രാർത്തനയോടെ അവൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി,,,,.. 【തുടരും】

