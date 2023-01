🥀ആദി ന്റെ കലിപ്പൻ മാഷ്🥀: ഭാഗം 16

രചന: nisha nishuz

ആദിത്യാ... ന്ന് വിളിച്ചു അലറി റൂമിൽ കയറിയപോയേക്കും അവൾ ബെഡിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി എഴുനേറ്റ് ബാത് റൂമിലേക്ക് ഓടി കയറിയിരുന്നു .. യ്യോ...എന്താ ഈ കാലമാടാൻ ഇങ്ങനെ... പെട്ടന്നായത് കൊണ്ട് രക്ഷപെട്ടു അല്ലേൽ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്നെ കാല പൂരിയിലേക്ക് കൊണ്ടാക്കുമായിരുന്നു.. ആദിത്യ... നേരം 7 കഴിഞ്ഞു...നി കുളിക്കുന്നൊന്നും ഇല്ലേ...സൗണ്ട് ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല... ഈ...ഇയ്യാൾക്ക് ഉള്ള പണിഞാൻ കുളിക്കുന്നുണ്ടോ ന്ന് നോക്കി നടക്കലാണോ... എന്തൊരു തണുപ്പ്...എങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിക്കും...ഷോ...വിറച്ചിട്ടു വയ്യ... ആദിത്യാ...നി ഞാൻ പറയുന്നത് വല്ലതും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ... ന്ന് മാഷ്‌ വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ ഷവർ ഓണാക്കി അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് കുളിച്ചു യൂണിഫോം ഇട്ട് കൊണ്ട് വന്നു... അവൾ യൂണിഫോം ന്റെ ടോപ്പ് ഇട്ട് മുകളിൽ ബട്ടൻസ് ഇടാതെ ബാത് റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ മാഷ് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി മുടി ചീകുകയായിരുന്നു... മാഷ് അവളെ പെട്ടന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയതും അവൾ വേഗം കോട്ട് ശരിയാക്കി മാഷിനെ മൈൻഡ് ഇല്ലാതെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി... ആ...മോളെ...കുളി യൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്നോ.. 'അമ്മ സോറി..അമ്മയെ ഒരു ഹെല്പ് ഉം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല...

അവൾ അമ്മയോട് ഒരു നിരാശ യോടെ പറഞ്ഞു.. ആദി മോള് വിഷമിക്കണ്ട...മോൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയല്ലേ...പണിയൊന്നും എടുത്തിലേലും കുഴപ്പമില്ല... മോള് വന്ന് പ്രാതൽ കയിച്ചേ... അശോകേ...നിയും കൂടി വാ... വേണ്ട അമ്മാ... എനിക്ക് അത് മതി...ഞാൻ ഇറങ്ങുവാ എന്നാ ശരി മോനെ...ആദിയെയും കൊണ്ട് പോവേഡാ അവളും ആ സ്കൂളിലേക്ക് തന്നെ യല്ലേ... അവൾ തനിയെ വന്നോളും...ഇത് വരെ അങ്ങനെയല്ലേ അവൾ പോയത്... ഇനിയും അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ...ഇപ്പോയായിട്ടു ഒരു മാറ്റം വേണ്ട.. ഹേ...അല്ലേൽ ഇപ്പൊ ആരാ മാഷിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നേ...ശ്വാസം പോലും അനുവാദം ഇല്ലാതെ എടുക്കാനോ പുറം തള്ളാനോ സമ്മതികൂല... എനിക്ക് എന്റെ റാഷി ഉണ്ട്...അവൾ മതി എനിക്ക്... ന്ന് മനസിൽ കരുതി കൊണ്ട് പുട്ടും കടല കറിയും കഴിചു..സിന്തൂരം ഇടണോ... എല്ലാവരും കല്യാണം കഴിഞ്ഞോ ന്ന് ചോദിക്കില്ലേ... ആരാ husband ന്ന് ചോദിക്കില്ലേ...അപ്പൊ ഈ കാടൻ പൂച്ചയാണ് ന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്കുള്ള നാണക്കേട്...ഷോ ആലോചിക്കാൻ കൂടി വയ്യ..

.എന്നാലും ആന്റി പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സിന്തൂരവും താലിയും ഇടുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ ദീർകയുസിന് വേണ്ടിയാണ് ന്നാണ്... അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് മാഷിന് ദീർകയുസ് കിട്ടണ്ട...വേണ്ട ലെ...ഇടാം ലെ...എനിക്ക് താലി ചാർത്തിയ ആൾ അല്ലെ...ഇടാം ന്ന് കരുതി സിന്ദൂരവും ഇട്ട് മുടി അല്ലിയെടുത്തു പിന്നിയിട്ടു ഉണങ്ങാൻ ആയി പരത്തി യിട്ടവട്ടവൾ സ്കൂളിലേക്ക് നടന്നു... ഡീ ആദി.. ഇന്നലെ നിന്റെ കല്യാണം ആയിരുന്നു ലെ..നി എന്നോട് കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞില്ലലോ... ന്ന് റാഷി സങ്കടം പറഞ്ഞു... ഡീ...അത് കൊണ്ടല്ല...ആകെ ഒരുമാതിരി അവസ്ഥ ആയിരുന്നു ...നി ഒന്ന് വേഗം വന്നേ...ആ കാലൻ ഇന്നും എന്നെ പുറത്താക്കും... അയ്യാൾ നിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെ..പിന്നെ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നെ... അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പേടി...അയ്യാൾക്ക് ഞാൻ ഭാര്യയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ന്ന് എന്നുള്ള വിചാരം ഒന്നും ഇല്ല... ടി...നോക്കേടി...നിന്റെ ക്ലാസ് ലേക്ക് അതാ നിന്റെ അശോക് മാഷ് പോകുന്നു...ഓടിക്കോ...

അല്ലേൽ ഇന്നും പുറത്താക്കും ന്ന് റാഷി പറഞ്ഞതും അവൾ ഒരു ഓട്ടമായിരുന്നു ക്ലസിന്റെ വരാന്തയിൽ നിന്നും അവളുടെ ഓട്ടം ശ്രദ്ധിച്ച മാഷ് അവൾ ആദ്യം ക്ലാസിൽ എത്തിക്കോട്ടെ ന്ന് കരുതി ഫോൺ ആർക്കോ ഫോൺ വിളിക്കുന്നപോലെ കാട്ടി നിന്നു... ഹവു...രക്ഷപെട്ടു...ജസ്റ്റ് പാസ്സ്...ന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ ഡെസ്കിൽ ബാഗ് വെച് ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്നതും മാഷ് ക്ലാസ് ലേക്ക് കയറി.. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ ഗുഡ് മോർണിംഗ്... സിറ്റ് ഡൗണ്...രണ്ടു മൂന്നു ദിവസം ഞാൻ ലീവ് ആയിരുന്നല്ലോ.അപ്പൊ എന്റെ പീരിയഡ് exam നു പടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ലെ... ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളിൽ ചിലർ മാത്രം ഒന്ന് ആക്കി മൂളി... അപ്പൊ ഒകെ...attentence എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ exam നടത്തും... ദേവിയെ പെട്ടല്ലോ...ഇന്നലെ മാഷ്പറഞ്ഞത് കേട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു... ഒരു കുന്തോം പഠിച്ചിട്ടില്ല...ഇന്ന് ഞാൻ ആകെ മൂഞ്ചും.. എല്ലാവരും തകർത്തു എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ മാത്രം ceeling ഉം ഫാനും നോക്കി നിക്കേണ്ടി വരും..ഇനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യ ആദി...ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബുക്ക് മറിച്ചു നോക്കാം..

ന്ന് കരുതി അവൾ പൂര വായനയിൽ ആണ്.. മാഷ് ആണേൽ attentece എടുക്കുകയാണ്.... 16 അബ്‌സെൻറ് ആണോ...16 ...ആദിത്യാ... ടി നിന്റെ റോൾ നമ്പർ ആണ് വിളിക്കുന്നെ... ന്ന് പറഞ്ഞു രമ്യ അവളുടെ കാലിൽ ചവിട്ടിയപ്പോൾ അവൾ ബുക്കിൽ നിന്ന് തലയുയർത്തി എഴുനേറ്റു... പ്രെസെൻറ് സർ... നി ഏത് ലോകത്താണ് . ഞാൻ ഇവിടെ എത്ര തവണ റോൾ നമ്പർ വിളിച്ചു ന്ന് അറിയോ.. ഇനി ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചാൽ attentence ഉണ്ടാവില്ല ട്ടോ...സിറ്റ്.. അവൾ ആ ന്ന് തല കൊണ്ട് ആക്ഷൻ കാട്ടി ഇരുന്നു വീണ്ടും ബുക്കിലേക്ക് തല പൂഴ്ത്തി... ഒന്നും മനസിലാകുന്നില്ല ലോ ദൈവമേ. ഇനി പ്പോ എന്ത് ചെയ്യും... ഒകെ...അപ്പൊ നമ്മൾ exam സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്... എല്ലാവരും ബുക്ക് ഒക്കെ എടുത്തു വെചെ...പേപ്പർ എടുക്കു... ധാ ക്യുഎസ്റ്റിൻസ് ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.. അര മണിക്കൂർ ആണ് സമയം..lets start now... യ്യോ..ഇതൊക്കെ എന്താടി.. ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യുഎസ്റ്റിൻ ഒക്കെ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ഉണ്ടോ...ഞാ കണ്ടിട്ടില്ലലോ...ന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ പേനയുടെ പിൻ ഭാഗം കടിച്ചു ഇരുന്നു...മാഷ് ആണേൽ കലിപ്പ് നോട്ടം നോക്കുന്നുണ്ട്... ഇങ്ങനെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കാതെ മനുഷ്യ...നിങ്ങളെ ഈ നോട്ടം കൊണ്ട് എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ കൂടി ചങ്കിൽ തന്നെ കുടുങ്ങി നിക്കുകയാണ് ന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക്..

പക്ഷെ പേടി കാരണം അതും പുറത്തു വന്നില്ല.....ഒരു വിധം എത്തിയും ഏന്തിയും നോക്കി exam എഴുതി...കോപ്പി ആണ് മെയിൻ...മാഷ് കണ്ടിട്ടും ണ്ട്... കലിപ്പ് ഭാവം നോക്കുകയല്ലാതെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല... ആ കലിപ്പ് നോട്ടം തന്നെ മതിയല്ലോ... അത് തന്നെ ധാരാളം ന്ന് മനസിൽ പ്രാകി കൊണ്ട് പേപ്പർ കൊടുത്തു...ബെല്ലടിച്ചപ്പോൾ മാഷ് പോയി...പിന്നെത്തെ പീരിയഡ് CA ന്റെ സർ ആയിരുന്നു... മൂപ്പർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തീർ താല്പര്യം ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊണ്ടു ക്ലാസിലെ കുട്ടികളോട് അടങ്ങി ഇരുന്നു ഇന്നലെ എടുത്തത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു...കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ മാഷിന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ മാഷിന്റെ അത്രയും താല്പര്യം ഇല്ലാത്തൊണ്ടു അവരും അവരുടേതായ കളികളിൽ ഏർപ്പെട്ടു ബഹളം കൂടിയപ്പോ കസലായിൽ ഇരുന്നു pubji കളിക്കുകയായിരുന്നു മാഷ് ചാടി എഴുനേറ്റു... What is c++ language...??? പെട്ടന്നുള്ള ചോദ്യം ആയത് കൊണ്ട് ആർക്കും കിട്ടിയില്ല... ANy one???ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ... ഇല്ലലെ...ഒകെ 100 ടൈംസ് എഴുതിക്കോ...

ഷോ...പെട്ടല്ലോ..ഇന്നത്തെ കാര്യം ഗോവിന്ദ .ഇന്നും കിട്ടി ഇമ്പോസിഷൻ... ബെല്ലടിച്ചപ്പോൾ അവർ ക്യാൻഡി യിലേക്ക് നടന്നു... അവിടെ അശോക് മാഷും വേറെ ഒരു ടീച്ചർ ഉം കൂടി ചായ കുടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു... രമ്യ...എനിക്ക് സമൂസ മതി... ന്ന് ആദി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഉള്ളി വട മതി ന്ന് ആയിഷയും... അങ്ങനെ മൂന്നുപേരും സാധനങ്ങൾ ഒക്കെ വാങ്ങി പൈസ കൊടുത്തപോയാണ് പൈസ കീറിയത് കണ്ടത്... ഷോ...ഇനി എന്ത് ചെയ്യും...നിനക്ക് ഇത് ആദ്യമേ നോക്കാൻ മേലഞ്ഞൂടെ... ഇപ്പൊ ആകെ ശശി ആയിലെ.. മക്കളെ.... ഈ പൈസ കീറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ...ഇനി ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ... അവർ മൂന്നുപേരും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി അതെല്ലാം തിരിചു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.. ചേച്ചി...ഇതാ...ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട... അല്ല മോളെ... അശോക് മാഷ് ക്യാഷ് തന്നിട്ടുണ്ട്...നിങ്ങൾ കയിച്ചോളി... ന്ന് പറഞ്ഞു ചേച്ചി വേറെ ആൾക്കാർക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നതിൽ മുഴുകി... ഡീ...മാഷ് എന്തൊരു പാവമാണ് ലെ..നമ്മൾ കരുതിയ പോലെ ഒന്നും അല്ല...ഡീ...ആദി നിന്റെ ഭാഗ്യമാണ് ആ മാഷ്...

ആഹാ...കൊള്ളാലോ...അപ്പോയേക്കും കാലു മാറിയോ...എന്ന രാവിലെ exam ഇട്ടപ്പോൾ ഇതൊന്നും അല്ലായിരുന്നാലോ പറച്ചിൽ... അല്ല...അതുപിന്നെ.... മിണ്ടരുത് നി...പാവം ആണ് പോലും..കാലൻ... ന്ന് പറഞ്ഞവൾ തീറ്റ ആരംഭിച്ചു... മാഷ് അവരെ ഒന്ന് മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യാതെ വേറെ ഒരു മഷിനോട് വർത്താനം പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഇറങ്ങി പോന്നു... അങ്ങനെ സ്കൂൾ വിട്ട് വീട്ടിൽ എത്തി കുളിച്ചു യൂണിഫോം അലക്കിയിട്ടു ചായ കുടിച്ചപോയാണ് അപ്പു അവളെ തിരഞ്ഞു വന്നത്... ചേച്ചി. .സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ ഉണ്ടോ... ആ...ഉണ്ട്...'അമ്മ...ഞാൻ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പോവാ ട്ടോ... ആ..നേരത്തെ വരണേ... അവൾ അപ്പുവിനോട് കെഞ്ചി കാലും കയ്യും പിടിച്ചിട്ട് ഒരു റൌണ്ട് സൈക്കിൾ ഓട്ടൻ അവൾക്ക് കൊടുത്തു... അവൾ അരുനേട്ടന്റെ മുന്നിലൂടെ പുളിയായി സൈക്കിൾ ചവിട്ടി കൊണ്ടുപോയപോയാണ് ബൈക്കിൽ മാഷ്‌ വരുന്നത് കണ്ടത്... ദൈവമേ...ഓടാണോ...ഇങ്ങനെ ഓടും ഈ സൈക്കിൾ ഇട്ട് ഓടാൻ പറ്റോ...

അപ്പോയേക്കും മാഷ് എവിടേക്ക് ഇതോലോ...കുഴപ്പം ഒന്നും ഇല്ലായിരിക്കും.. ന്ന് കരുതി മാഷിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അവൾ സൈക്കിൾ സവരിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു...മാഷ് അൽഡ ഒരു കലിപ്പ് നോട്ടം നോക്കി കൊണ്ട് വീട്ടിലേക് പോയി... വീട്ടിലെത്തിയതും അവൻ അമ്മാ ന്ന് നീട്ടി വിളിച്ചു... എന്താ മോനെ..എന്തെങ്കിലും... നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടാണോ ആദിത്യാ ആ റോഡിലൂടെ കുട്ടിയും കോലും കളിക്കാൻ പോയത്... അഹ്...കുട്ടിയും കോലും കളിക്കാൻ ആയിരുന്നോ ഞാൻ കരുതി സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ ആയിരിക്കും എന്ന്...കൊച്ചു കുഞ്ഞല്ലേ അവൾ... കളിച്ചോട്ടെ.. ആ ആദിത്യാ ക്ക് എന്തിന്റെ കേടാ...ആ റോഡിൽ അതാ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി നടക്കുന്നു...കൊറേ ചെക്കന്മാരും ഉണ്ട് അവിടെ..പോരാത്തതിന് വല്ല വല്ല്യ വണ്ടിയൊക്കെ വന്നാൽ അവൾ സൈഡ് കൊടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും..അമ്മയാണ് ഇതിനൊക്കെ വളം വെച് കൊടുക്കുന്നത്... മോനെ..ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ന്ന...ഞാൻ പോയി വിളിച്ചു കൊണ്ടു വരാം വേണ്ട..അവൾ ഇവിടേക്ക് വരുമല്ലോ...അപ്പൊ ഞാൻ ശരിയാക്കി കൊടുക്കാം... .......🔥 തുടരും 🔥

