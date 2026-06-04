അഗ്നിനക്ഷത്രങ്ങൾ: ഭാഗം 1
എഴുത്തുകാരി: സന
കേരളത്തിലെ ഒരു കുടിയേറ്റ ഗ്രാമമായ പുന്നക്കൽ അന്ന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തിളച്ചുമറിയുകയായിരുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ചൂട് ആവോളമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. തെരുവോരങ്ങളിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കൊടികൾക്ക് രണ്ട് നിറങ്ങളായിരുന്നു. ഒന്ന് ഭരണപക്ഷമായ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ടിന്റെ ചുവപ്പും നീലയും കലർന്ന കൊടികൾ, മറ്റൊന്ന് പ്രതിപക്ഷമായ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടിയുടെ പച്ചയും വെള്ളയും കലർന്ന കൊടികൾ.
പുന്നക്കലിലെ രാഷ്ട്രീയ സിംഹമാണ് വിശ്വനാഥൻ. പീപ്പിൾസ് പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി. വിശ്വനാഥന്റെ വാക്കിന് ആ നാട്ടിൽ നിയമത്തിന്റെ വിലയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏക മകൾ മീനാക്ഷി. നഗരത്തിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ മീനാക്ഷി, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ താല്പര്യമില്ലെങ്കിലും അച്ഛന്റെ തണലിൽ വളരുന്നവളാണ്. ശാന്തസ്വഭാവിയായ അവൾക്ക് പക്ഷേ, അച്ഛന്റെ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുതകളോട് അല്പം ഭയമായിരുന്നു.
അതേസമയം, ഗ്രാമത്തിന്റെ മറുഭാഗത്ത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ടിന്റെ കരുത്തനായ നേതാവ് രാഘവന്റെ വീടായ 'തറവാട്' ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു. രാഘവന്റെ മകൻ ദേവജിത്ത്. നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട 'ദേവൻ'. വിദേശത്ത് ഉപരിപഠനം കഴിഞ്ഞെത്തിയ ദേവൻ, അച്ഛന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാത പിന്തുടരുന്നില്ലെങ്കിലും അനീതിക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ മടിയൊന്നുമില്ലാത്തവനാണ്.
അന്ന് വൈകുന്നേരം പുന്നക്കൽ കവലയിൽ ഒരു വലിയ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടക്കുകയായിരുന്നു. പീപ്പിൾസ് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകർ റോഡ് ഉപരോധിക്കുന്നു. വിശ്വനാഥന്റെ മകൾ മീനാക്ഷി കോളേജ് ബസ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ വീട്ടിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു. കവലയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ജനക്കൂട്ടം ഓട്ടോ തടഞ്ഞു.
"ഇന്ന് വണ്ടിയൊന്നും കടത്തിവിടില്ല കൊച്ചേ... അങ്ങോട്ട് മാറി നില്ല്," ഒരു പ്രവർത്തകൻ ആക്രോശിച്ചു.
മീനാക്ഷി പേടിച്ചുപോയി. അവൾ ഓട്ടോയിൽ നിന്നിറങ്ങി സൈഡിലേക്ക് മാറി നിന്നു. മുദ്രാവാക്യം വിളികളും ഉന്തും തള്ളും വർദ്ധിച്ചുവന്നു. പെട്ടെന്നാണ് പോലീസ് ലാത്തിവീശിയത്. ചിതറിയോടുന്ന ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മീനാക്ഷി ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയി. ആരുടെയോ തള്ളലിൽ അവൾ നിലത്തു വീഴാൻ പോയി. എന്നാൽ ശക്തമായ രണ്ട് കൈകൾ അവളെ താങ്ങി.
അതായിരുന്നു ദേവൻ. വെളുത്ത കുർത്തയും ജീൻസും ധരിച്ച, തീക്ഷ്ണമായ കണ്ണുകളുള്ള യുവാവ്.
"സൂക്ഷിക്കണം... ഈ തല്ലിനിടയിൽ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്?" ദേവൻ ചോദിച്ചു.
അവൾ മറുപടി പറയാതെ അവന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി നിന്നു. ആ നിമിഷം ചുറ്റുമുള്ള ബഹളങ്ങൾ മീനാക്ഷി മറന്നുപോയി. തന്റെ അച്ഛന്റെ ബദ്ധവൈരിയായ രാഘവന്റെ മകനാണ് തന്നെയീ താങ്ങിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് അവൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
"വീട് എവിടെയാ? ഞാൻ കൊണ്ടുവിടാം," ദേവൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു.
"വേണ്ട... ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം," മീനാക്ഷി പതറിപ്പോയി.
"ഈ അവസ്ഥയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നത് ബുദ്ധിയല്ല. വാ..." അവൻ തന്റെ ബൈക്കിനടുത്തേക്ക് അവളെ നയിച്ചു.
ആ യാത്രയിൽ അവർ അധികം സംസാരിച്ചില്ല. പക്ഷേ, പരസ്പരം അറിയാതെ ഒരു വശ്യത ആ ദൂരത്തിനിടയിൽ വളരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വിശ്വനാഥന്റെ വീടിന് കുറച്ചകലെയായി ബൈക്ക് നിർത്തി മീനാക്ഷി ഇറങ്ങി.
"നന്ദി..." അവൾ മെല്ലെ പറഞ്ഞു.
"പേര് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ?" ദേവൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു.
"മീനാക്ഷി."
"ഞാൻ ദേവൻ. ഇനി കാണുമ്പോൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം."
ദേവൻ ബൈക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ മീനാക്ഷി ദീർഘമായി ഒന്നു ശ്വസിച്ചു. തന്റെ അച്ഛൻ ഇതറിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുകിലിനെക്കുറിച്ച് അവൾ ചിന്തിച്ചു. പക്ഷേ, ആ യുവാവിന്റെ കണ്ണുകളിലെ തിളക്കം അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കനലായി അവശേഷിച്ചു.
ഗ്രാമത്തിലെ രണ്ട് വിരുദ്ധ ധ്രുവങ്ങളിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ തറവാടുകൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം ഒരു വശത്ത് മുറുകുമ്പോൾ, മറുവശത്ത് വിരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ഈ പ്രണയം വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു.
തുടരും
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