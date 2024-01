അരികെ: ഭാഗം 1

രചന: തന്നൽ

"പിടിച്ചു ലോക്കപ്പിലടടോ രണ്ടിനേം ......"" പ്രിയയുടെ അടുത്തേക്കായി വന്നു നിന്ന് കൊണ്ട് അവൾക്കടുത് നിന്ന ചെക്കനേയും അവളെയും അടിമുടി ഒന്ന് വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് അയാൾ ചീറി ...... അവളാണേൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനന്ന് പോലും നോക്കാതെയവനെ നോക്കി വെള്ളമിറക്കുവാണ്... ഡ്രിം ചെയ്ത താടിയും പിരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല കട്ടി മീശയും.... കട്ടിയർന്ന കൂട്ട് പുരികവും താടിയിലെ ആ കറുത്ത മറുകും ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്ന പുരിക കൊടിയും വിടർന്നു വരുന്ന കണ്ണുകളും..... കണ്ണെടുക്കാതെയവൾ അവനെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു.... "" അത് പിന്നെ സാറെ ഇതൊരു പിടിച്ചു പറി കേസല്ലേ .... കേസ് ആക്കണോ ..... എന്തൊക്കെ ആണേലും ഇത് ഒരു പെൺകൊച്ചല്ലേ .... "" അടുത്ത് നിന്ന കോൺസ്റ്റബിൾ പറഞ്ഞതും അയാളെ ഒന്ന് ചിറഞ്ഞു നോക്കി കൊണ്ട് അവൻ അവളെ ഒന്ന് വീക്ഷിച്ചു .......

""ഓരോന്ന് ഇറങ്ങികോളും മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്താനായിട്ട് ..... നിനക്കൊന്നും പണി എടുത്തു ജീവിച്ചൂടെ ഡി ... "" അവന്റെ അലർച്ച കേട്ടവൾ പൊടുന്നനെ അവനില്ലുള്ള നോട്ടം പിൻവലിച് മുഖത്ത് അല്പം വിഷമം ഫിറ്റ്‌ ചെയ്തു..... ""ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ സാറെ ഇനി ആവർത്തിക്കില്ല .... സത്യം ......."" അവൾ സ്വയം തലയിൽ കൈ വച്ച് വിഷണ്ണതയോടെ അവനോടായി പറഞ്ഞതും അവനൊന്നു രൂക്ഷമായി അവളെ നോക്കി .... ""കണ്ടവന്റെ പേഴ്‌സ് അടിച്ചു മാറ്റുന്നതാണോടി അബദ്ധം ...... ഇനി മേലാൽ ഇമ്മാതിരി പണിക്ക് ഇറങ്ങരുത് ....മരിയാധിക്ക് വല്ല പണി എടുത്തു ജീവിച്ചോണം ....മനസിലായൊടി ......."" അവൾ എല്ലാം സമ്മതിച്ചെന്നപോലെ തലയാട്ടി """ ഉം ......പൊക്കോ രണ്ടും ......."" അവൻ പറഞ്ഞ പാടെ അടുത്ത് നിന്ന ചെക്കനേയും വിളിച്ചു കൊണ്ടവൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പടി ഇറങ്ങി .... ഇറങ്ങുമ്പോഴും അവൾ ഒന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കാതിരുന്നില്ല .... അവന്റെ തീക്ഷണമായ നോട്ടം കണ്ട് അപ്പാടെ അവൾ നോട്ടം പിൻവലിച്ചു മുന്നിലേക്ക് നോക്കി നടന്നു .... ""ഞാൻ അപ്പൊഴെ പറഞ്ഞില്ലേ ചേച്ചി .... ഒന്നും വേണ്ടന്ന് ....ഇപ്പൊ എന്തായി ...ആ കോൺസ്റ്റബിൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാ അയാള് നമ്മളെ വിട്ടത് .... ഇല്ലേൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ആ ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളിൽ കിടക്കെണ്ടി വന്നേനെ ...."" ""ഒന്ന് മിണ്ടാതെ വരുന്നുണ്ടോ ചെക്കാ ... ഒരു തവണ പിടിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് വെച്ച് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആകണമെന്നില്ലല്ലോ .... """

""അപ്പൊ ചേച്ചി ഇത് നിർത്താൻ ഉദ്ദേശമില്ലേ ...... ഇനി അയാളെ കയ്യിലെങ്ങാനും പെട്ടാൽ പിന്നെ നമ്മടെ ജീവിതം അതോടെ തീരും ....അത്‌ കൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ പണിക്ക് ഇല്ല ..... ചേച്ചി തന്നെ അങ്ങു പോയേച്ചാൽ മതി ....."" അവളുടെ ഒരു മറുപടിക്ക് പോലും കാത്തു നിൽക്കാതെ അവൻ കൂരിരുളിലെക്ക് ഓടി മറഞ്ഞു ...... ""അല്ലേലും ഈ ചെക്കനെ കൊണ്ട് കാൽകാശിനു കൊള്ളില്ല ...." അവൾ സ്വയം പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൻ പോയ വഴിയേ നോക്കി ഒന്ന് പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നിലേക്ക് നടന്നു ... വീട്ടു പടിക്കൽ എത്താറുകുമ്പോഴേ കണ്ടു ഉമ്മറത്തിണ്ണയിൽ കിടക്കുന്ന അപ്പയെ .... ഉടുത്തിരുന്ന മുണ്ട് മണ്ണിൽ ചിന്നി എറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ..... ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറി പോയി ....അടുക്കളയിൽ കയറി ഒരു കട്ടനിട്ടു മോന്തി .... ബെഡിലേക്ക് മറിഞ്ഞു ..... കിടന്നത് മാത്രമേ ഓർമയുള്ളു ..... ക്ഷീണം കാരണം എപ്പോഴോ മയങ്ങി പോയി .......

ജാലകപാളിയിലൂടെ സൂര്യ രശ്മികൾ കണ്ണിലേക്കിരച്ചു കയറിയപ്പോൾ പ്രയാസപ്പെട്ട് കണ്ണുകൾ വലിച്ചു തുറന്നു .... ബെഡിൽ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ജനൽപ്പാളി തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കി .... മുറ്റത്തു നിന്ന് കളിക്കുന്ന അക്കുവിനെ കണ്ടതും ചുണ്ടിലൊരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു .... വേഗം പുതപ്പ് മാറ്റി എഴുന്നേറ്റ് ഇന്നലെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ ബാഗിലേക്ക് കൈകൾ പരതി അതിനകത്തിരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു ബോക്സ്‌ കയ്യിലെടുത്തു കൊണ്ട് അവനടുത്തേക്കോടി .... എന്നെക്കണ്ടതും അവൻ ഓടി വന്നെന്നെ ചുറ്റി പിടിച്ചു ..... എന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് ആൾക്ക് .... ""'ചേച്ചു .....ഇന്നലെ ഏടെ പോയി .... ചേച്ചുനെ കണ്ടില്ലല്ലോ ......""" കാലിൽ ചുറ്റി പിടിച്ചു കൊണ്ട് തലയുയർത്തി എന്നോടായി ചോദിക്കുന്ന കുട്ടി കുറുമ്പനെ നോക്കി കണ്ണ് ചിമ്മി കാട്ടി പിന്നിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരുന്ന ബോക്സ്‌ അവന് നേരെ നീട്ടി ..... അത് കണ്ടതും അവന്റെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു ... ""ഇതെനിക്കണോ ചേച്ചു ......"" അതെയെന്ന് തലയാട്ടിയതും കയ്യിൽ പിടിച്ചു വലിച്ച് അവനടുത്തായി ഇരുത്തി കവിളിലൊരു ഉമ്മ തന്നു ..... ""താങ്ക്സ് ചേച്ചു ........""" "" താങ്ക്സ് ഒന്നും വേണ്ടാട്ടോ .... എപ്പോഴും ചേച്ചു പറയാറുള്ളത് പോലെ ചേച്ചുന്റെ കുട്ടി കുറുമ്പൻ നന്നായി പഠിക്കണം .....ഉം .... പടിപ്പുള്ളവർക്കേ ഈ ലോകത്ത് വിലയുള്ളൂ ....ചേച്ചുനോ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഇല്ല ....

പക്ഷെ എന്റെ അക്കു നന്നായി പഠിക്കണം ....... """ "" ഡാ ......""" പൊടുന്നനെ പിന്നിൽ നിന്നൊരലർച്ച കേട്ടതും ഞെട്ടി പിണഞ്ഞു കൊണ്ട് നോക്കി ..... അവരെ കണ്ടതും അക്കു എന്റെ പിന്നിലേക്കൊളിച്ചു .... ഓടിക്കൊണ്ട് വന്നവർ പിന്നിൽ നിക്കുന്ന അക്കുവിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചവർ അവരടുത്തേക്കായി ചേർത്ത് നിർത്തി ..... ""എന്റെ കൊച്ചിനെ കൂടെ ചീത്തആക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുവാ അവള് .... എന്റെ കൊച്ചിനെ കൂടെ കൊണ്ട് നടന്ന് ഇവനെ കൂടി ഒരു കള്ളനാക്കാനോണോഡി നിന്റെ ഭാവം ... അസത്ത്.....രാവിലെ ഇറങ്ങിക്കോളും ...... "" ഇവള്ടെ കൂടെ കൂട്ടുകൂടരുതെന്ന് എത്ര വട്ടം നിന്നോട് പറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെടാ ....കൊണ്ട് നടന്ന് മയക്കി കക്കാനും പിടിച്ചു പറിക്കാനും നിന്നെ കൂടെ കൊണ്ട് പോവും ഇവള് .... അവര് അവനോടായി പറയുമ്പോൾ അവൻ ദയനീയമായി അവളെ നോക്കി ....അവൾ ഒന്നുമില്ലെന്ന് കണ്ണ് ചിമ്മി കാട്ടി ... അപ്പോഴാണ് അവർ അവന്റെ കയ്യിലിരുന്ന ഒരു ബോക്സ്‌ കണ്ടത് ...... അവർ ദേഷ്യത്തോടെ അവളെ നോക്കി അവന്റെ കയ്യിലിരുന്ന ആ ബോക്സെടുത്തു ആ മണ്ണിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ......

""ഓരോന്ന് വാങ്ങി കൊടുത്തു എന്റെ കൊച്ചിനെ കൂടെ മയക്കി എടുക്കും അവള് ...."" കേറി പോടാ അകത്ത്‌ .. അവർ ആ കുഞ്ഞിനോട് അലറിയതും അവൻ പേടിച്ചരണ്ട് അകത്തേക്ക് ഓടി .... നീയോ നശിച്ചു ...എന്റെ കൊച്ചിനെ കൂടെ കൂട്ടി അതിന്റെ ഭാവി കൂടി തൊലക്കൊടി നീ .... അല്ലെങ്കിലേ നാട്ടിൽ നല്ല പേരാ ... ഇനി മേലാൽ അതും ഇതും വാങ്ങി കൊടുത്ത് എന്റെ മോന്റെ പിന്നാലെ വരരുത് .... അതും പറഞ്ഞവർ അവളെ ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കിക്കൊണ്ടവർ അകത്തേക്ക് കയറി പോയി ...... വർഷങ്ങളായി ഇതൊക്കെ കേട്ട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് തന്റെ ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് .... അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവൾക് വലിയ പുതുമ തോന്നിയില്ല .... അവർ പറഞ്ഞത് അവളിൽ വേദനയും ഉണ്ടാക്കിയില്ല ...അല്ലേലും അതൊക്കെ കേട്ട് കരഞ്ഞോണ്ടിരുന്നാൽ അതിനെ സമയം ഉണ്ടാവുള്ളു ... ജീവിതത്തിൽ എന്നാണു താൻ ഒന്ന് സന്തോഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ... മനസ് തുറന്നൊന്നു ചിരിച്ചിട്ടുള്ളത് .... ഓരോരുത്തരുടെ മുന്നിലും പൊയ്മുഖം കെട്ടി ആടി മടുത്തു .... ഈ നാട്ടിൽ ആകെ തന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് അക്കു മാത്രമാണ് ..... അടുത്ത വീട്ടിലെ നളിനി ചേച്ചിയുടെ മകൻ .... എന്നാൽ അവൻ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നതാണേൽ അവർക്ക് തീരെ പിടിക്കില്ല ..... അല്ലെങ്കിലും അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ... ഒരു കള്ളിയുടെ കൂടെ കൂട്ട് കൂടാനും സംസാരിക്കാനും ഏത് അമ്മയാണ് സമ്മതിക്കുന്നത് ..... ഒപ്പം കൂടി സ്വന്തം മകനും നശിക്കുമെന്നുള്ള ഭയം ..... 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

""ഒരു പണി ഏൽപ്പിച്ചാൽ നേരാവണ്ണം ചെയ്യാൻ നീ ഇത് വരെ ആയിട്ടും പഠിച്ചില്ലെടി ..... എത്ര കാലമായി നീ ഈ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് .... """ ""അമ്മായി ...അത് പെട്ടെന്ന് പോലീസിനെ കണ്ടപ്പോൾ ...... ഞാൻ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കിയതാ ...പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ അവരുടെ കയ്യിൽ പെട്ടു .... """" ""ഉം .... നിന്റെ കൂടെ വന്ന ആ ചെക്കൻ എന്തിയെ ....."" ""അവൻ പേടിച്ചു ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു .... ആദ്യമായി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറിയതിന്റെയാവും .... അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയപാടെ അവൻ പോയി ...."" അവളുടെ മറുപടി കേട്ട് അവർ തലക്ക് കയ്യ് വച്ചവളെ നോക്കി .... "" ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേഷനിലെ എസ് ഐ അല്ലെ ...നമ്മടെ ആളല്ലേ അയാള് .....നിനക്ക് എന്റെ പേര് പറയരുന്നില്ലേ .... """ ""അയാളല്ല അമ്മായി .... ഇത് വലിയൊരു ഓഫീസറാ ....പുതിയതന്ന് തോന്നുന്നു ... ഇതിന് മുന്നേ ഇവിടെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ......"" ""ഉം ...ഞാൻ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ .....നീ ചെല്ല് .....നീ ഏതായാലും ഒറ്റക്ക് പോകണ്ട ...നമ്മടെ ലോലനെ കൂടി വിളിച്ചോ ..... "" ""ഉം ...."" അവൾ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി .... 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

""എടാ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഓർമയുണ്ടല്ലോ .... ഇന്നലെ പിടിക്കപ്പെട്ടപോലെ ഇന്നത് ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല ... അത്‌ കൊണ്ട് നോക്കീം കണ്ടും വേണം എല്ലാം ചെയ്യാൻ ......മനസ്സിലായോ .......""" "" ഞാൻ എല്ലാം നോക്കിക്കോളാം ചേച്ചി .... ചേച്ചി ധൈര്യമായി ചെല്ല് ......""" അവൾ തലയനക്കിയിട്ട് പതിയെ തിരിഞ്ഞു നടന്ന് ചുറ്റും നോക്കി ...നല്ല തിരക്കുള്ള മാർക്കറ്റ് ആണ് ...അത്‌ കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടും വേണം ഓരോ ചുവടും വയ്ക്കാൻ ...ഇന്നലെ സംഭവിച്ചത് പോലെ ഇന്നൊരിക്കലും നടക്കാൻ പാടില്ല .. 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 ""May i come in sir "" "" യെസ് കം ഇൻ ....."" പെർമിഷൻ കിട്ടിയതും അവൻ ഡോർ തുറന്നു അകത്തേക്ക് കയറി അയാൾക്ക് സല്യൂട് ചെയ്തു ..... ""ആഹ്ഹ് ആരാ ഇത് സത്യയോ.......കയറി വാടോ ....ഇരിക്ക് .....താൻ എന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു ..."" അവനെ കണ്ടതും കമ്മീഷണർ തലയുയർത്തി നോക്കി നേരിയ പുഞ്ചിരിയോടെ മുന്നിലെ കസേര ചൂണ്ടി കാട്ടി ഇരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു .... "" ഞാൻ ഇന്നലെ ജോയിൻ ചെയ്തു സർ ....ഇന്നലെ കുറച്ചു തിരക്കായിപ്പോയി ....അതാ വരാൻ കഴിയാതിരുന്നത് ......"" തലയിലെ തൊപ്പി കയ്യിലേക്ക് ഊരി പിടിച്ചു കൊണ്ട് കസേരയിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവൻ പറഞ്ഞു ...... ""ആഹ്ഹ് .. താൻ ജോയിൻ ചെയ്‌തെന്ന് കേട്ടിരുന്നു..... നോർത്ത് ഇന്ത്യയെ കിടു കിടാ വിറപ്പിച്ച പത്രങ്ങളിൽ മാത്രം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന സത്യദേവ് ips നെ ഇപ്പോഴാണ് ഒന്ന് നേരിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് .......

എനിവേ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം ....... """ അയാൾ അവനു കയ്യ് കൊടുത്തു ...അവനും സന്തോഷപൂർവ്വം അത്‌ സ്വീകരിച്ചു ..... .... ""ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതാണോ ...അതോ കിട്ടിയതോ .....""" ""സംശയം എന്താ സർ ....കിട്ടിയതാണ് .... ഏതേലും പട്ടിക്കാട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടുമെന്ന കരുതിയത് ....പക്ഷെ അത്‌ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്കാണെന്ന് ഒട്ടും കരുതിയില്ല .""" അയാൾ ഒന്ന് ചിരിച്ചു ...... "" അല്ല കുടുംബമൊക്കെ...... മാരീഡ് ആണോ താൻ......"" ""കുടുംബമെന്ന് പറയാൻ അങ്ങനെ പറയത്തക്ക ആരുമില്ല സർ.... ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഓർഫനെജിലാ വളർന്നതും പഠിച്ചതുമൊക്കെ... സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ ആകെ ഉള്ളത് അവരാണ്.... "" അവനൊന്നു നെടുവീർപ്പിട്ടു.... ""പിന്നെ വിവാഹം... ഇത് വരെ അതേപ്പറ്റിയൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല സർ......"""" ""അതെന്താടോ.... അതൊന്നും വേണ്ടന്നാണോ....അതോ തനിക്ക് എന്തേലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ......""" അയാൾ തമാശരൂപേണ ചോദിച്ചു.... അയാളുടെ ചോദ്യം കെട്ടവൻ പൊട്ടി ചിരിച്ചു.... "" ഏയ് അതൊന്നുമല്ല സർ... ഈ ജോലിയെ റിസ്ക്കുള്ളതാ സർ .... അതിനിടയിലേക്ക് ഈ കുടുംബം കുട്ടികൾ അതെ പറ്റിയൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല...... ഈ മൂന്ന് വർഷത്തെ സർവീസിൽ തന്നെ ആകെ മൊത്തം മുപ്പത്തിയെട്ടു ട്രാൻസ്ഫറാ...അപ്പൊ സർ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം...എന്റെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി. കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ട്രാൻസ്ഫറാ....

എവിടെ പോയാലും കാണും എനിക്ക് ചുറ്റിനും എന്റെ ശത്രുക്കൾ.... വെറുതെ ഞാൻ കാരണം ഒരു പെൺകുട്ടീടെ ജീവിതം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സർ..... ഈ ഒറ്റത്തടി ആകുമ്പോൾ പിന്നെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലലോ....."" ചിരിച്ചു കൊണ്ടവൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി.... ""ഒക്കെ സത്യ...... താൻ എന്തായാലും ഡ്യൂട്ടിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തല്ലോ......anyway.... All the best.."" അയാൾ അവനു കൈ കൊടുത്തു.....അവൻ തിരിച്ചും.... ടേബിളിലെ തൊപ്പി കയ്യിൽ എടുത്തു കൊണ്ടവൻ എഴുന്നേറ്റു..നിവർന്നു നിന്നായാൾക്ക് സല്യൂട്ട് കൊടുത്ത് കൊണ്ടവൻ പുറത്തേക്ക് നടന്നു..... """പിന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യ പോലെ അല്ലാട്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങു കേരളത്തിൽ.... ഇവിടുത്തെ പിള്ളേരെ ചൊറിയാൻ നിന്നലെ പിള്ളേര് കേറി മാന്തും...അത്‌ കൊണ്ട് നോക്കീം കണ്ടൊക്കെ ഓരോന്നും ചെയ്താൽ മതി..... """ പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്നതിനിടക്ക് അവനോടായി അയാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു..... ""അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം കമ്മിഷണർ സാറെ....."" വലതു കൈ ഉയർത്തി കാട്ടി പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ മറുപടിയും പറഞ്ഞവൻ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ കമ്മിഷണർ ഒന്ന് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് കയ്യിലിരുന്ന ഫയലിലേക്ക് നോട്ടം തെറ്റിച്ചു..... 💥💥💥

തിരിച്ചവൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് മാർക്കറ്റിൽ പതിവില്ലാത്തൊരു കൂട്ടം കാണുന്നത്....കണ്ടിട്ട് എന്തോ വലിയ പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നിയതും അവൻ ജീപ്പിൽ നിന്നിറങ്ങി അവിടേക്ക് നടന്നു.... "" പെണ്ണുങ്ങളെ കൂടി പറയിക്കാനായിട്ട് ഓരോന്നു ഇറങ്ങിക്കോളും.... നിനക്കൊന്നും പണി എടുത്ത് ജീവിച്ചൂടെടി......"" കൂടി നിക്കുന്നവരിൽ ഏതോ ഒരു സ്ത്രീ അല്പം ഉച്ചത്തിൽ പറയുന്നതവൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു...... ""ഓഹ്... അതെങ്ങനാ ആ സുഗന്ധിതള്ളേടെ ശിഷ്യ അല്ലെ ഇവള്.... ഈ പരുപാടി അല്ലാതെ വേറെ വല്ലതും ഒക്കെ ഉണ്ടോന്ന് ആർക്കറിയാം...അമ്മാതിരി ചരക്ക...ല്ലേ........"" കൂട്ടത്തിൽ നിന്നൊരുവൻ അവളെ ചൂഴ്ന്ന് നോക്കി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു...... പറഞ്ഞു തീരുന്നതിനു മുന്നേ അവൻ നിലം പതിച്ചിരുന്നു..... """പന്ന നായിന്റെ മോനെ....സ്ത്രീകളോട് ഇങ്ങനെ ആണോടാ സംസാരിക്കുന്നത്......""" അത് വരെ മുറുമുറുപ്പുകൾ ഉയർന്നു കേ ട്ടിരുന്ന മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് നിശബ്ദമായി.... അവിടെയുള്ള ഓരോരുത്തരുടെ കണ്ണുകളും കാക്കിയുടുപ്പിട്ട് കത്തുന്ന കണ്ണുകളുമായി അവർക്ക് മുന്നിലായി നിൽക്കുന്ന സത്യയിലേക്കായിരുന്നു....

നിലത്തു കിടന്നവൻ ദേഷ്യത്താൽ, ചാടി പിടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റത്തും മുന്നിൽ കാക്കിയിട്ട് നിൽക്കുന്നവന്റെ മുഖം കണ്ടവനൊന്ന് പിന്നിലേക്കാഞ്ഞു...... "" അവന്റെ മെക്കിട്ട് കേറാൻ നിക്കണ്ട സാറെ... അവനെന്തു തെറ്റാ ചെയ്തെ...ദേ ഈ നിൽക്കുന്നവളാ ഇവിടത്തെ പ്രശ്നം.... ദേ ഈ കൊച്ചന്റെ പേഴ്‌സ് അടിച്ചു മാറ്റാൻ നോക്കീതാ ഇവള്... ഞാൻ കണ്ടത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു... "" അവിടെ നിക്കുന്നൊരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞതും ആൾക്കൂട്ടത്തിന് നടുവിലായി ഒതുങ്ങി തല കുനിച്ചു നിൽക്കുന്നൊരു പെണ്ണിലേക്ക് പാറി വീണവന്റെ നോട്ടം...... ""ഇത് ഇവളുടെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാ സാറെ.... ഇവളെ പോലുള്ളതിനെ കാരണം മനുഷ്യന് മനസമാധാനായി ജീവിക്കാൻ പറ്റാണ്ടായിരിക്കാ...."" വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടി നിൽക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും അവളെ പറ്റി ഓരോന്നും പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു..... ആളുകൾ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ഒന്ന് തലയുയർത്തി നോക്കുക കൂടിയവൾ ചെയ്തില്ല...

ഇപ്പോഴും ആ നിൽപ്പ് തന്നെ..... അവനവളെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി....എവിടെയോ കണ്ട പരിചയം..... പക്ഷെ എവിടെ????എങ്ങനെ???? ""കേസ് എടുക്കണം സാറെ ഈ പെണ്ണിനെതിരെ... ഈ നാട്ടിലെ പ്രധാന കള്ളിയാ ഇവള്.... ഇവള് മാത്രല്ല...ഇവളെ പിന്നിലൊരു വലിയ സംഘം തന്നെയുണ്ട്...എല്ലാത്തിനും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ആ സുഗന്ധിയും....അവർക്ക് ഇത് മാത്രല്ല.... മറ്റ് പല പരിപാടികളും ഉണ്ട്....വലിയ ഏമാന്മാരൊന്നും അവർക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കത്തില്ല സാറെ... എല്ലാം അവരെ ആൾക്കാരാ... സാറും അവരെ കൂട്ടത്തിലൊള്ളതായിരിക്കും....."" അവരു പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയതും അവന്റെ കഴുത്തിലെ നീല ഞരമ്പുകൾ പുറത്തേക്കുന്തി വന്നു..... """ജീപ്പിലോട്ട് കേറടി......""" അവൻ കോപം കൊണ്ട് വിറച്ചു...... കാത്തിരിക്കണേ......❤️