❤️അസുരപ്രണയം❤️: ഭാഗം 10

രചന: ആര്യ പൊന്നൂസ്‌

ഡേവിഡ്, നീയും ഇവളും തമ്മിൽ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് നിനക്ക് പറയാൻ ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് കുറച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്.... ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം..... ഹരിയുടെ സംസാരം കേട്ടതും അച്ചുവും ഡേവിടും പരസ്പരം നോക്കി... അതെ, ഉണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ..ഞങ്ങള് തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട്, നിങ്ങള് കരുതുന്നതിലും എത്രയോ ഡീപ് ആണത്... അതിൽ തനിക് നഷ്ടമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ... ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങു സഹിച്ചേക്ക്.... ദേഷ്യത്തിലും അത്രതന്നെ സങ്കടത്തോടെയും പറഞ്ഞവൾ റൂമിൽനിന്നുമിറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയതും ഡേവിഡ് ആ കൈകളിൽ പിടിച്ചു...... ഹരീ.... ഞാനും ഇവളും തമ്മിൽ ഒന്നുമില്ല..... Whats യുവർ പ്രോബ്ലം എനിക്ക് മനസിലാകുന്നില്ല.... ഓക്കേ... ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം ബട്ട്‌ എന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഡൌട്ട്സ് നീയൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണം..... നീയും ഇവളും തമ്മിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഇവളെങ്ങനെ നിന്റെ റൂമിൽ വന്നു, എന്തിനാ ഇമ്മോറൽ ട്രാഫിക്കിനു നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്...... നിന്റെ ചോദ്യം ന്യായമാണ്.... ഉത്തരം നൽകുക എന്നത് എന്റെ കടമയും.അന്ന് ആ റൂമിൽ എന്റൊപ്പം ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു.... ഞങ്ങള് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ളത്തിൽപെട്ടതുകാരണം ഞാനാ ഇവളെ വിളിച്ചുവരുത്തിയത്, because ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ i നീഡ് അ ഫ്രണ്ട്, വെറുമൊരു ഫ്രണ്ടിനെയല്ല,

കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ ഹെല്പ് ചെയ്യാൻ, അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇവളെ വിളിച്ചതും ഇവള് വന്നതും..... അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല.... റിയലി... എന്നിട്ട് അന്ന്. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആ. കുട്ടിയെ കണ്ടില്ലല്ലോ.... അത്.... അതുപിന്നെ.... അവളെ. പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ആകുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ, അവള് പിന്നെ ആ റൂമിൽനിന്നും ഇറങ്ങിപോകുകയാ ചെയ്തത്..... എന്ത് പ്രോബ്ലം, നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പെണ്ണിനെ പോലീസ് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ലോകം അവസാനിക്കുമായിരുന്നോ.... ഇല്ല.... ആ ടൈമിൽ അവള് പ്രെഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാ ഞാൻ അച്ചുവിനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത്, അന്നവിടെ പോലീസ് വരുമെന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്നോ ഞാൻ ഓർത്തില്ല.... അച്ചൂനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് എന്റെ തെറ്റാണ് സമ്മതിക്കുന്നു....പ്ലീസ് ബിലീവ് ഹരി.... വിശ്വസിക്കാം ആ പെണ്ണ് പറയട്ടെ, അവള് അന്ന് കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു എന്നത്.... അവൻ പറഞ്ഞതും ഡേവിഡ് ഊരയ്ക്ക് കൈകൊടുത്ത് ശ്വാസമെടുത്തു... ഹരി, അവള് പറയില്ല.... വേറൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ഞങ്ങള് തമ്മിൽ ഒന്നുമില്ല അവളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു..... സൊ പ്ലീസ്.... ഇങ്ങനെ ആയാൽ എങ്ങനാ ഡേവിഡ്.... പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ.... എടോ തന്നോട് വിശ്വസിക്കേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു... ഡേവിച്ചന് ഇത് എന്തിന്റെ അസുഖ ഇയാളോട് ഇതൊക്കെ പറയാൻ ഇതൊന്നും ഇയാൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസിലാവില്ല...

ഒന്നും.... കാരണം ഇയാള് മനസ്സിൽ കരുതിയ കുറച്ചു കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് തിരുത്താൻ ആരെകൊണ്ടും കഴിയില്ല..... ഡേവിഡ്....എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ആലോചിച്ചു നോക്ക്, ആളുകൾ പലതും പറയുന്നുണ്ട്, നിന്നെയും ഇവളെയുംക്കുറിച്ചു, അവരുടെ മുന്നിൽ തലയുയർത്തിപിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ i നീഡ് സോളിഡ് പ്രൂഫ്.... ആളുകൾ പറഞ്ഞതുകേട്ട് നീയിരുന്നോ, എനിക്കൊരു ചുക്കുമില്ല, നിനക്ക് നാണമില്ലേ ഹരി, ആളുകൾ പറയുന്നുപോലും എന്റെ മുൻപിൽ വച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പല്ലടിച്ചു കൊഴിച്ചേനെ ഇത് നിനക്ക് തന്റേടം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാ.... എടാ കോപ്പേ നിന്റെ കാലുപിടിക്കുംപോലെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിന്നെ ആലോചിച്ചിട്ടല്ല, നീ എന്ത് തേങ്ങേടെമൂടായാലും എനിക്കൊന്നുമില്ല, ഇവള് നിന്ന ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട്..... അതുകൊണ്ട് മാത്രാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്..... പിന്നെ നീ പറഞ്ഞപോലെ ഞങ്ങള് തമ്മിൽ എന്തേലും ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റ ഔദാര്യം വേണ്ടെനിക്ക് ഇവളെ കൂടെപ്പൊറുപ്പിക്കാൻ..... കൂടെ പിറന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളു, ഇവളെനിക് എന്റെ കൂടപ്പിറപ്പാ.... ഇനി നീ ഇവളെ വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ എന്റെ തനിക്കുണം നീ കാണും.....ഡീ, നീയല്ലേ നിന്റെ ശ്രീ മറ്റവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നത് ഇപ്പോൾ എന്തായി ഇവനൊക്കെ ഇങ്ങനെയേ പെരുമാറൂ....

പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല..... ദേഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു വാതിൽ വലിച്ചടച്ചു അവൻ റൂമിൽനിന്നുമിറങ്ങിയതും അച്ചു കണ്ണ് നിറച്ചു ഹരിയെ നോക്കി..... ഇനി ഞാൻ തന്റെപിന്നാലേ വരില്ല, i ജസ്റ്റ്‌ ഹേറ്റ് യു..... റിയലി.... യു ഹേറ്റ് മി..... സന്തോഷം.... ഇവിടുന്ന് പിടയ്ക്കാൻ നിൽക്കാതെ പോയി കുളിയെടി..... അത്രമാത്രം പറഞ്ഞു അവൻ റൂമിൽനിന്നുമിറങ്ങി ഡേവിഡിന്റെ അടുത്തേക്കുപോയി..... അവൻ ദേഷ്യത്തിൽ തന്റെ റൂമിലുള്ള സകല സാധനങ്ങളും വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്..... ഡേവിഡ്.... ഹരി വിളിച്ചതും ഡേവിഡ് റൂമിൽനിന്നുമിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി, ഹരി വേഗമവന്റെ കൈപിടിച്ച്...... എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം..... നീയെന്തിനാ എന്നോട് ചൂടാവുന്നത്...... ഹരിയുടെ ഒന്നുമറിയാത്തമട്ടിലുള്ള ചോദ്യം കേട്ടതും ഡേവിഡ് പല്ലുകടിച്ചു..... എനിക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല.... ഞാൻ ഇനി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കൂടിപ്പോകും ഹരി, നീ എന്നോട് എങ്ങനെ വേണേലും പെരുമാറിക്കോ ബട്ട്‌ അച്ചു അവള് നിന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്.... നിന്റെ ഈ ബിഹാവിയർ അത് അവളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നീ കരുതുന്നതിലധികം...... അതൊന്ന് മനസിലാക്കു.... അതെനിക്കറിയാം, നിന്നെക്കാൾ നന്നായി.... ദച്ചു വേദനിയ്ക്കുമ്പോൾ പിടയുന്നത് എന്റെ നെഞ്ചാ, അവള് കരയുമ്പോൾ അതിലും ഇരട്ടി ഞാൻ കരയുന്നുണ്ട്,

അവള് കരയാൻ കാരണക്കാരൻ ഞാൻ ആണല്ലോ എന്നോർത്തു.... അവളെന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ ഒരുപാട് ഞാനവളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും...... ബട്ട്‌ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആയെ പറ്റൂ...... അവളെ രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ഏത് എക്സ്ട്രീം വരെയും പോകും...... Because ദാറ്റ്‌ മച്ച് i ലവ് ഹേർ...... ഡേവിഡ് ഒന്നും മനസിലാക്കാതെ നിൽക്കുകയാണ്.... എടാ.... നീയെന്താ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ എന്താ നിങ്ങൾക്കിടയിലെ തടസം.... I ഡോണ്ട് know...... നീയും അവളും ഫ്രണ്ട്സാണ് എന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം..... അവള് വേദനിക്കുന്നത് കാണാൻ മാറ്റാരോ ഒരുപാഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്.... ആരോ.... ഞാൻ അവളെ വേദനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അയാള് അവളെ വേദനിപ്പിക്കും ഒരുപക്ഷെ അവളുടെ ജീവനെടുക്കും... അതെനിക്സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല..... I നീഡ് ഹേർ..... നിനക്കിത് അവളോട് പറഞ്ഞൂടെ നോ.. നീയും പറയരുത്.... പ്ലീസ്.... പ്ലീസ്..... ഓക്കേ.... അല്ല ഇത് നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം..... നിങ്ങളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ, കറക്റ്റ് കാര്യം അറിയില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയെന്തോ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വന്നു, പ്രൈവറ്റ് നമ്പർ..... നൗ its മൈ ടേൺ.... ആളുകളുടെ മുൻപിൽ അവള് നാണംകെടും, ഞാൻ അനുഭവിച്ചതിലും ഇരട്ടി... ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മെസ്സേജ്....

ആ നമ്പർ ഫൈൻഡൗട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞില്ല....... ആ ഇൻസിഡന്റ് ഞാൻ കാര്യമാക്കി എടുക്കാതെ അവളെ പിന്നെയും approach ചെയ്തു.... അവള് അന്നൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങാൻ മടികാണിച്ചിരുന്നില്ലേ, ഒടുക്കം ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് അവളെന്റെ ഒപ്പം വന്നു.... അന്ന് അവള് കുറെ ഓക്കേ ആയി, അന്നാണ് പിന്നെയും എനിക്കൊരു മെസേജ് വന്നത്...... അവളുടെ സന്തോഷം അവളുടെ ആയുസ്. കുറയ്ക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു..... ഞാനതും കാര്യമാക്കിയില്ല.... അതിന്റെ പിറ്റേന്ന്. അവൾക്കൊരു ആക്‌സിഡന്റ്, കാര്യമായി ഒന്നും പറ്റിയില്ല, അന്ന് തന്നെ അടുത്ത മെസേജും. കിട്ടി.... ഞാനാണ് അവളുടെ ഹാപ്പിനെസിന്റെ സോഴ്സ്, അതേപോലെ അത് അവളുടെ ജീവന് ആപത്താണ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കയോ....... അതെനിക്ക് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ പതിയെ അകറ്റിനിർത്താൻ തുടങ്ങിയത്.....അതല്ലാതെ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത്, എന്റെ മുൻപിൽനിന്നും വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം എന്തുവേണമെന്ന്ന്.ഇത് ഞാൻ എന്തുചെയ്യും... നീ പറാ...... ഇത് വേറെ ആർകെങ്കിലും അറിയോ..... ഐശൂന്, അതുകൊണ്ടാ അവള് കല്യാണത്തിൽനിന്നും പിന്മാറിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട്..... അച്ചൂനെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല....

ബട്ട്‌ ഹരീ, എത്രകാലം നീയിങ്ങനെ..... അറിയില്ല.... ആ ആളെതിരക്കിയുള്ള യാത്രയിലാണ് ഞാൻ..... നീ ടെൻഷൻ ആവേണ്ട... ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ എന്നത്..... ഉം... പിന്നേ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാസ്ഥിതിക്ക് പറയുകയാ അഭിനയിച്ചു കുളമാക്കരുത്... കേട്ടല്ലോ.... ഏയ്‌.... അഭിനയത്തിൽ ഞാൻ പുലിയല്ലേ..... ഉവ്വാ..... എന്നാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ..... ഹരിപോയതും ഡേവിഡിന്റെ മുഖം തെളിഞ്ഞു... അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണല്ലേ കാര്യങ്ങൾ .. നോക്കാം എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന്, എന്നാലും ആരായിരിക്കും അവളുടെ ശത്രു.... തന്റെ ചെയറിൽ അവനൊന്നുകൂടെ അമർന്നിരുന്നു ചിന്തകളിൽ മുഴുകി.... ഹരി നോക്കുമ്പോൾ അച്ചു പിന്തിരിഞ്ഞു നിന്നു മുടിയിലെ വെള്ളം കളയുകയാണ്..... മുടി മുൻപോട്ടിട്ട് അല്പം മുൻപിലേക്ക് ചാഞ്ഞാണ് അവളുടെ നിൽപ്പ് ആ നിൽപ്പ് നോക്കിനിൽക്കുകയാണ് ഹരി..... അവളുടെ മുടിയിൽനിന്നും വെള്ളതുള്ളികൾ മുത്തുപോലെ ഒഴുകി അവളുടെ കഴുത്തിലേക്ക് അരിച്ചിറങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവനു കൗതുകമായി, അവൻ അതും ശ്രദ്ധിച്ചു അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി.....അവനിൽ മറ്റെന്തൊക്കയോ വികാരങ്ങൾ ഉണർന്ന് വന്നതും അവനവളുടെ അരികിലേക്ക് നടന്നു പുറകിലൂടെ വട്ടമ്പിടിച്ചു ആ കഴുത്തിൽ ചുണ്ടമർത്തി.....

പെട്ടന്നായതുകൊണ്ട് അവളൊന്ന് ആർത്തുപോയി.... അവളുടെ കരച്ചിൽ പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാനായി അവന്റെ ചൂണ്ടുവിരൽ അവളുടെ ചുണ്ടിൽ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചു.....അവള് കിടന്ന് പിടയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവനവളിൽനിന്നും ഒരിഞ്ചുപോലും വേർപ്പെടാൻ തയ്യാറായില്ല, പകരം കൂടുതൽ അടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്..... അവളുടെ കഴുത്തിലെ വെള്ളത്തുളികളിൽ ചുണ്ടമർത്തി അവനവിടെ കടിച്ചതും അവള് വിരലിൽ ഉയർന്നുപൊങ്ങി.....അവളിരു കൈകൊണ്ടും അവന്റെ വിരൽ മാറ്റി..... നിങ്ങളെന്താ ഈ കാണിക്കുന്നത്.... മാറുന്നുണ്ടോ..... നീയിങ്ങനെ നിന്നിട്ടല്ലേ..... ഞാൻ എങ്ങനെ നിന്നിട്ട്... എക്സ്പോസ് ചെയ്തു... നിന്റെ ഓരോ വടിവും കാണിച്ചു tempt ചെയ്യുകയല്ലേ നീ...... അത് നിങ്ങടെ പ്രശ്നാ എന്റെയല്ല... എന്നെവിട്...... അച്ചു...... റിയലി യു are വെരി... ഹോ.... അവളവന്റെ വയറിനു മുട്ടുകയ്യാൽ കുത്തിയപ്പോൾ അവനവളെ വിട്ടു, വേഗം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടവൾ അവന്റെ ചുണ്ടിൽ വിരൽവച്ചു...... അവളുടെ കണ്ണിലേക്കുനോക്കിയവൻ ആ വിരൽ പിടിച്ചു കടിച്ചതും അവള് വിരല് മാറ്റി...... എന്താ നിങ്ങടെ പ്രശ്നം. . എന്താ വേണ്ടത്. ഭാര്യയും ഭർത്തവുമാകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നോർമൽ അല്ലെ... അതിന് നമ്മൾ നോർമൽ അല്ലല്ലോ....

ഹലോ മേഡം സിംഗുലർ മതി plural വേണ്ട., ഞാൻ നോർമൽ ആണ്, നിനക്ക് എന്തോ കംപ്ലയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ആദ്യമേ തോന്നിയിരുന്നു..... ഓഹ്, ഞാനതല്ല പറഞ്ഞത്, നമ്മള് എല്ലാ ഭാര്യഭർത്തകന്മാരെ പോലെ അല്ലല്ലോ.... Its ജസ്റ്റ്‌ ആക്ടിങ്.... യെസ്, അതെ.... ആക്റ്റിംഗിൽ ആണെങ്കിലും നീ റൊമാന്റിക് സീൻസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ.... ചുണ്ടുകടിച്ചു അവൻ ചോദിച്ചതും അവളുടെ കണ്ണുരുണ്ടു.... എന്താടി..... അത് മൂവിയാ, ഇത് റിയൽ ലൈഫ് ഇതൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കുറച്ചധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ട്.... എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല..... അവളെ ഒന്നുകൂടെ തന്നിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു അവനവളുടെ അധരം കവർന്നതും അവളുടെ. കണ്ണ് രണ്ടുംതള്ളി..... അവളുടെ ഇരുച്ചുണ്ടുകളും മാറിമാറി നുണഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിലെ തേൻ നുകരുകയാണ് അവൻ... ഇടയ്ക്കവളുടെ കണ്ണുകൾമാളി ....

അവളെവനെ അള്ളിപിടിച്ചു തന്നിലേക്ക്. ചേർത്തുവച്ചു....... ആ കണ്ണുകൾ രണ്ടും കൂമ്പിയടച്ചുകൊണ്ട് അവളവന്റെ ചുംബനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി...ഏറെനേരത്തിനോടുവിൽ അവയെ മോചിപ്പിച്ചു അവനവളെനോക്കി കണ്ണിറുക്കിയതും അച്ചു മുഖത്തൊരു കപടദേശ്യം നിറച്ചു..... വൃത്തികെട്ടവൻ..... എന്തോ എങ്ങനെ.... ഇത്രേംനേരം നീയത് ആസ്വദിച്ചു എന്നുള്ളതെനിക്കറിയാം, എന്നിട്ടാ ഇപ്പോൾ അവളുടെയൊരു.... പോടാ.... മോള് ഏട്ടനൊരു ഡ്രെസ് എടുത്തു തന്നേ.... വേണെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്കങ്ങു എടുത്തോ.... പുറംതിരിഞ്ഞു വാതിലിനുനേരെ നടന്നടുത്ത് അവള് പറഞ്ഞതും അവന്റെ കൈകൾ അവളെ തടഞ്ഞു...... വിട്.... മര്യാദക്ക് വിട്ടോ...... അവളോട് എന്തോ പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഫോണിൽ മെസേജ് വന്ന ബീപ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്, അവളെവിട്ട് അവൻ ഫോണെടുത്ത് നോക്കി.... "വെൽക്കം to ബാംഗ്ലൂർ, and എൻജോയ് യുവർ ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്‌സ്..... നീയിത്രയ്ക്ക് പോഴനാണോ, ഭാര്യയുടെ കാമുകന്റെ അടുത്തുതന്നെ അവളെക്കൊണ്ട്ന്നല്ലോ.... Proud ഓഫ് യു 💪💪 ഞാനും ഉണ്ട് ഇവിടെ..... ഫോർ യുവർ എനിമി..... I'm സോറി ഫോർ യുവർ വൈഫ്‌ 😍😍😍😍😍" .........തുടരും………..........

