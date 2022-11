❤️അസുരപ്രണയം❤️: ഭാഗം 45

രചന: ആര്യ പൊന്നൂസ്‌

നിന്നെ കാണണ്ട എന്ന്.... അതുമാത്രം അല്ല... ഡിവോഴ്സ്.... ഡിവോഴ്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു..... അച്ഛാ... അവള്... അവളെങ്ങനെ പറഞ്ഞു... പറഞ്ഞു.... നിന്റ ഈ സ്വഭാവം അല്ലെ... പിന്നെ പറയാതിരിക്കോ..... ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത് അച്ഛൻ പറാ.... അവളെകിട്ടാൻ ഞാൻ എന്തുചെയ്യും എന്തും....... അയാള് ഒന്നും പറയാതെ നടന്നുനീങ്ങുന്നത് കണ്ടതും അവൻ പുറകെച്ചെന്ന് കൈപിടിച്ച് ... അച്ഛാ പ്ലീസ്... ഒന്ന് എന്റെ സിറ്റുവേഷൻ മനസിലാക്ക്..... നീ നിന്റെ സ്വഭാവം നന്നാക്കാൻ നോക്ക് ഹരി... അതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല... നിന്റെ ദേഷ്യം വാശി അതല്ലേ ഇത്രേം അനർത്ഥം ഉണ്ടാക്കിയത്....എനിക്ക് കൂടുതൽ ഒന്നും പറയാനില്ല.... അവന്റെ കൈത്തട്ടിമാറ്റി അയാള് പോയി.... പിറ്റേന്ന് അവളെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തപ്പോൾ ശ്രീ അവൾക്കരികിലേക്ക് വന്നു... അവനെ കണ്ടതും അവള് മുഖം തിരിച്ചു.... അച്ചൂ..... പ്ലീസ്.... ഒന്ന് നിൽക്ക്.. ഒന്നെന്നെ നോക്ക്.... അവളുടെ പിന്നാലെച്ചെന്ന് അവൻ വിളിച്ചെങ്കിലും അവള് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല......അവനവൾക്ക് തടസമായിനിന്നതും അവള് ദേഷ്യത്തോടെ അവനെനോക്കി..... ദച്ചു.... വാ നമുക്ക് പോവാം... എങ്ങോട്ട്.... നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക്... തന്റെ കൂടെ ഞാനില്ല.....

എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ അങ്കിളിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.... പ്ലീസ് ലീവ് മി അലോൺ...... അവള് നടന്നുനീങ്ങിയതും ശ്രീ നിറക്കണ്ണുകളോടെ അവന്റെ റൂമിലേക്ക് പോയി..... അവിടെ ചെയറിൽ ഇരുന്ന് അവൻ കണ്ണുകളടച്ചുപിടിച്ചു...... നീ നോക്കിക്കോ മോളെ.... ഒരാഴ്ച, അതിനുള്ളിൽ നിന്നെ ഞാൻ. വീട്ടിലെത്തിച്ചിരിക്കും അതിന് എന്ത് തറവേല കാണിക്കാനും എനിക്ക് മടിയില്ല...... എനിക്ക് നിന്നെ വേണം..... കുറേനേരം അവിടെയിരുന്നതും അവൻ എണീറ്റ് വീട്ടിലേക്ക് പോയി..... അപ്പോഴേക്കും രാഹുലിനെ ഡിസ്ചാർജ് ആയി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു....... അവനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ശ്രീ പോയതും ആതി പ്രസാധിനെ നോക്കി....... അച്ഛാ.... ഈ ഏട്ടൻ എന്താ ഇങ്ങനെ...... അങ്ങോട്ട്‌ വന്നില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിച്ച്ചൂടെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നു..... മോളെ ആതി നിന്റെ ഭർത്താവിന് മാത്രമല്ലല്ലോ പറ്റിയത് അച്ചു അവൾക്കും വയ്യാ..... മാത്രമല്ല അവളിങ്ങോട്ട് വന്നുമില്ല..... സൊ അവനു അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകും മറ്റുള്ളവർ അത് മനസിലാക്കണം.....

ആരായാലും...... രജനി..... എനിക്ക് നല്ല തലവേദന... കുടിക്കാൻ നല്ല ചായ എടുക്ക് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി....... റൂമിലേക്ക് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ അയാള് പറഞ്ഞതും ഈർഷ്യയോടെ ആതി അയാള് പോയവഴിയേനോക്കി.... അമ്മേ ഈ അച്ഛൻ എന്താ ഇങ്ങനെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഏട്ടനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോളും..... ഒരു അച്ചു അവളിവിടുന്ന് പോയത് നന്നായി.... ബാക്കിയുള്ളോർക്ക് സമാധാനമായി...... ഡീ..... ശ്രീയുടെ അലർച്ച കേട്ടതും രജനി എരുവലിച്ചു.... നിന്നോട് ഞാൻ പലപ്പോഴായി പറയുന്നു അവളെന്റെ ഭാര്യാണെന്ന്... എന്നിട്ടെന്തേ ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനെ വേണ്ടേ.... ഒഴിവാക്കി എന്നാണല്ലോ കേട്ടത്..... ആർക്കറിയാം എന്തിനാണെന്ന്.... വേറെ വല്ലവന്റെയും തോളിൽ തൂങ്ങാനാകും..... ശ്രീയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിലേ തലയ്ക്കു ഭ്രാന്തെടുക്കുന്ന സമയമായതിനാൽ മറുത്തൊന്നും നോക്കാതെ അവളുടെ ചെക്കിടടക്കം ഒന്ന് കൊടുത്തു...... ഇനി നീ ഉണ്ടാക്കിയാൽ...... ഹരീ നീയെന്ത് തോന്ന്യസമാണ് കാണിക്കുന്നത്, കെട്ടിച്ചുവിട്ട പെണ്ണിനെ തല്ലുന്നോ.... ഇവളിത് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതാ.... കുറേകാലമായി ഇവളിത് തുടങ്ങിയിട്ട്..... നീയെന്താടി വിചാരിച്ചത്..... എന്നും ഇവിടെ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നോ....

കെട്ടിച്ചുവിട്ടതാണെങ്കിൽ അവിടെ നിൽക്കണം..... തരാനുള്ളതൊക്കെ തന്നതല്ലേ, അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് അച്ഛന്റെന്ന് ഇപ്പോഴും നിന്റ കെട്ട്യോന് എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവൻ ഓരോ കാര്യം പറഞ്ഞു ഓരോന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്..... അതൊന്നും ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല.... എന്നിട്ടും നീയെന്റെ അച്ചൂനെ പറഞ്ഞാൽ തല്ലുകയല്ല കൊല്ലും ഞാൻ.... അമ്മേ ഞാൻ പുറത്തേക്കൊന്ന് പോവാ ലേറ്റ് ആവും..... അത്രയും പറഞ്ഞു അവനിറങ്ങിപോയതും ആതി കവിളിൽ കൈവച്ചു രജനിയെ നോക്കി.... അമ്മേ.... ഇതുകണ്ടില്ലേ..... കണക്കായി പോയി..... ദേഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞവരു അടുക്കളയിലേക്ക് പോയതും അവള് അവിടെയിരുന്നു........ **** ദേവന്റെ കൂടെ അച്ചു വന്നതും ശാരി അടുത്തേക്ക് വന്നു..... മോളേ...കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ.... ഇല്ലമേ.... നീയെന്തായാലും ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നന്നായി.... ഇനി മോളാ വൃത്തികെട്ടവന്റെ കൂടെ പോവരുത്... ശാരി അതൊക്കെ പിന്നെ.... മോൾക്ക് നല്ല ക്ഷീണം കാണും ചെന്ന് കിടക്കട്ടെ....... ചെല്ല് മോളെ.... രണ്ടുപേരും അവളെക്കൊണ്ടുചെന്ന് കിടത്തി...... അവിടുന്ന് അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതും മാളു അങ്ങോട്ട്‌ വന്നു... അച്ചു.... നീ ഓക്കേ ആണോ..... ഉം.... അവള് മൂളിയതും മാളു അവളെ കെട്ടിപിടിച്ചു......

പെട്ടന്ന് മാറും.... ഡോണ്ട് വറി...... അച്ഛാ അമ്മേ... അച്ചൂനെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം...... അവള് പെട്ടന്ന് പറഞ്ഞതും ശാരിയും ദേവനും പരസ്പരം നോക്കി..... അതിനെന്താ അങ്ങനെയാവട്ടെ.... ശാരി സമ്മതിച്ചാതുംദേവൻ അവരെ നോക്കികൊണ്ട് റൂമിൽനിന്നിറങ്ങി... അച്ചൂ..... നിനക്ക് എന്തേലും വേണോ.... വേണ്ട..... ഒന്നുറങ്ങണം നല്ല ക്ഷീണം... ഓക്കേ ഉറങ്ങിക്കോ... ഞാൻ ഇരിക്കാം ഇവിടെ..... അച്ചു പതിയെ കണ്ണുകളടച്ചു.... മാളു അവൾക്കരികിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്....അവളുറങ്ങിയതും മാളു എണീറ്റു റൂമിലേക്ക് നടന്നു...... *** ശ്രീ നേരെ ക്ലബ്ബിലേക്കാണ് പോയത്..... അവിടുന്ന് കിട്ടിയതൊക്കെ വാരിവലിച്ചുകുടിച്ചു കാലുറയ്ക്കാതെയാണ് അവൻ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയത്..... ഡ്രൈവർ ഒരുവിധം തൂക്കിയെടുത്താണ് അവനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ട്ന്നത്....... അവന്റെ നിൽപ്പ് കണ്ടതും പ്രസാദ് നെറ്റിച്ചുളിച്ചു.... ഹരീ എവിടെയായിരുന്നു നീ.... ദൂയെ...... ഉം എന്താ..... നാക്കുള്ക്കുന്നുണ്ട് അവൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ..... നീ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ..... മ്ച്.... എനിക്കൊന്നു ഉറങ്ങണം..... അതുപറഞ്ഞു അയാളെ മറികടന്നുകൊണ്ടവൻ അങ്ങോട്ട് നടക്കാൻ ഒരുങ്ങിയെങ്കിലും തറയിൽവീണു..... മോനേ ഹരീ...... എടാ.....എണീക്കേടാ... എന്താടാ ഇത്.... അച്ചു..... I ലവ് യു..... I cant ലിവ്..... അച്ചൂ..... സോറി.... സോറി നാവ് കുഴയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചു...... ശബ്ദം കേട്ട് ഗംഗയും രജനിയും അങ്ങോട്ട് എത്തിയിരുന്നു....

ഗംഗ ഓടിച്ചെന്ന് ഹരിയുടെ അടുത്തിരുന്നു.... മോനേ ഹരികുട്ടാ.... എണീക്കേടാ.... വെറും നിലത്താണോടാ കിടക്കുന്നെ.... എണീക്ക് മോനെ..... അച്ചൂ.... നിനക്കെന്നെ വേണ്ടേ..... ഒട്ടും വേണ്ടേ.... വെറുപ്പാണോ...പറ്റുന്നില്ലെടി..... ഒന്ന് വാ..... വാടി...... അച്ചൂ.... മോളേ..... അവന്റെ സംസാരം കേട്ടതും ഗംഗയും രജനിയും പ്രസാധിനെ നോക്കി... അയാള് നെറ്റിച്ചുളിച് നിൽക്കുകയാണ്...... ഏട്ടാ...എല്ലാത്തിനും കാരണം അവള് ഒറ്റ ഒരുത്തിയാ.... നീയെന്തറിഞ്ഞിട്ടാ ഗംഗേ പറയുന്നത്... അവളിവിടുന്ന് പോയത് ഇവൻ കാരണമല്ലേ..... സഹിക്കുന്നതിനു ലിമിറ്സ് ഉണ്ട്..... അവളെ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും.... അതുവിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇവനെ..... ഇവന്റെ മനസ്സിൽ അവള് മാത്രേ ഉള്ളു.... അവൾക്കത് ആലോചിച്ചാൽ മനസിലാവില്ല... പ്രസധേട്ട നിങ്ങള് വിളിച്ചാൽ അച്ചു വരും.... ഹരിയുടെ ഈ അവസ്ഥ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആദ്യമായാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവനെ കാണുന്നത്.... നിങ്ങൾക്കെന്താ മനസിലാവാത്തത്.... ഒന്ന് വിളിക്കവളെ.... രജനി ഞാൻ വിളിച്ചാൽ വരാൻ അവളെന്റെ ഭാര്യല്ല, മരുമകളാ.... മകള് ..... ഇവൻ വിളിച്ചിട്ട് അവൻ വരുന്നില്ല പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ.... ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്ക്... ഇവന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് തെറ്റുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.... ബോധം വന്നിട്ട് അതൊക്കെ തിരുത്താൻ പറഞ്ഞുകൊടുക്ക്.. . അങ്ങനെയെങ്കിലും വെളിവ് വരട്ടെ തലയ്ക്കു...... അവനെപ്പിടിച്ചു എണീപ്പിച്ചു ഒരുവിധം സെറ്റിയിൽ ഇരുത്തി അയാള് റൂമിലേക്ക് നടന്നു .... ഏടത്തി.... ഇതിങ്ങനെ പോയാൽ എന്താവും... നമുക്ക് നമ്മുടെ മോനല്ലേ വലുത്....

നാളെ ഏടത്തി പോയി സംസാരിക്കു അവളോട്..... ഞാനും വരാം.... കാലുപിടിച്ചായാലും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം.... ഉം... ഞാൻ അത് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു...... അവര് രണ്ടുപേരും അവന്റെ അടുത്തിരുന്നു....... രാവിലെ എണീറ്റതും വേറൊന്നും നോക്കാതെ ശ്രീ റൂമിലേക്ക് നടക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നിൽനിന്നും ഡേവിഡിന്റെ വിളിവന്നത്..... എടാ ഹരി, ഇന്നലെ എന്തായിരുന്നു.... കുടിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല, എന്നാൽ കുറച്ചെങ്കിലും ബോധം വേണം...... ഏയ്‌.... ഇന്നലെ അവള് പോയപ്പോൾ, ആകെ ഒരു ഓട്ടപാച്ചിൽ അല്ലായിരുന്നോ.... ഞാനൊന്ന് ഫ്രഷാകട്ടെ അവളെച്ചെന്ന് കാണണം.... അതുവേണോ ഹരി.... അച്ചു ഈ പ്രാവശ്യം നല്ല വാശിയിലാ...... എന്നോടോ...... ഡേവി..... എനിക്കറിയാം അവൾക്ക് എന്നെ മറക്കാനോ വെറുക്കാനോ കഴിയില്ലെന്ന്..... അതവള് ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നവളെ ഞാൻ കെട്ടില്ലായിരുന്നു...... എടാ ഹരി വെറുതെ റിസ്ക് എടുക്കണോ, അങ്കിൾ അവിടെയുണ്ടാകും, നിന്നെ കാണുന്നത് പുള്ളിയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല.... നിങ്ങള് തമ്മിൽ വഴക്കാവും അത് അച്ചു അറിയും അവൾക്ക് നിന്നോട് ദേഷ്യം കൂടും.. . നീയെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവളെ എനിക്കിവിടെ കൊണ്ടുവന്നേ മതിയാകൂ....

യു know വൈ.... അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും അവൾക്ക് ആപത്താണ്.. എടാ.... അത് ഞാൻ മറന്നു.... നിനക്കൊക്കെ മറക്കാം ബട്ട്‌ എനിക്കത് പറ്റില്ല..... She ഈസ്‌ മൈ ലൈഫ്..... അവനതും പറഞ്ഞു റൂമികയറി കതകടച്ചു....... ഡേവി സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അയ്ശു തിരക്കുപിടിച്ചു അങ്ങോട്ട്‌ വന്നു അവനെ തട്ടിയത്...... ഡീ..... സോറി നിന്റെ കണ്ണ് ഏത് അടുപ്പിലാ.... സോറി കണ്ടില്ല.... ഇന്നലെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല, അതോണ്ട് ഓടിവന്നതാ ഉറങ്ങാൻ.... പെട്ടന്ന് കണ്ടില്ല..... ഹമ്... ശരി..... ഡേവി.... നിന്റെ കൈ ഓക്കേ ആണോ.... കയ്യിലെ കെട്ടിലേക്ക് നോക്കി അവള് ചോദിച്ചതും അവൻ അതേയെന്ന് തലയാട്ടി..... അവര് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടതും ആതി അത് ശ്രദ്ധിക്കൻ തുടങ്ങി.... ആമ തോടിനുള്ളിൽ നിന്ന് തല പുറത്തിട്ട് നോക്കുന്നപോലെയാണ് അവള് റൂമിൽനിന്നും തല വെളിയിലെക്കിട്ടത്..... ഇടയ്ക്കത് ശ്രദ്ധിച്ചതും ഡേവി നെറ്റിച്ചുളിച്ചു... ഈ മോളെന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത്..... ഇവൾക്കിത് എന്താ വേണ്ടത്..... അവൻ നോക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവള് കതക് ശക്തിയിൽവലിചടച്ചു..... ഡേവി.... എന്തുപറ്റി... Nothing...യു are സൊ ടൈർഡ്.... ചെന്ന് റസ്റ്റ്‌ എടുക്ക്.... കണ്ടോ കണ്ണിന് ചുറ്റും ഡാർക്ക്‌ സർക്കിൾസ്....

റസ്റ്റ്‌ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാ.... ടേക്ക് യുവർസെല്ഫ് ഫസ്റ്റ്.... അവന്റെ ആ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ അവള് ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ തലയാട്ടികൊണ്ട് അകത്തുകയറി.... ശ്രീ കുളിച്ചൊരുങ്ങി പോകാൻ റെഡിയായി താഴോട്ടു വന്നതും പ്രസാധിനു അത്ഭുദം തോന്നി ..... ഹരീ are യു ഓക്കേ... യാ..... ഓക്കേ... ഡാ ഇന്നൊരു ക്ലന്റിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് നീ നോക്കണം കാര്യങ്ങൾ.... I'm സോറി.... ബുദ്ധിമുട്ടാണ്...ഞാൻ ഇന്ന് ലീവാണ്... ഇന്നെന്നല്ല കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക്..... വൈ.... എന്റെ വൈഫ് കൂടെയില്ലാത്തതുകൊണ്ട്..... ഞാൻ അവളെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്.... ഹരീ നീ കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കരുത്...... എനിക്കതിനു ഒട്ടും ഇന്ട്രെസ്റ് ഇല്ല.... എനിക്കവളെ കാണണം thats all..... അവനവിടുന്ന് നടന്നു നീങ്ങിയതും അയാള് വല്ലാതായി..... എന്തുപറ്റി.... അവൻ ചെന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ അവള് വന്നാലോ.... എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല രജനി.... ഇത് കാര്യങ്ങൾ കയ്യിൽനിന്നും പോവാനാ ചാൻസ്.... ദേവൻ അവിടെയുണ്ടാകും ഇവൻ എന്തെങ്കിലും പറയും അവനും.... ഒടുക്കം എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല.... വയസാകാലത്ത് ഓരോ സ്വസ്ഥത്തക്കേട് ....അല്ലാതെന്ത്..... ഇനിയെന്താവോ എന്തോ..................തുടരും………..........

