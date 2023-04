ആത്മസഖി: ഭാഗം 13

രചന: അർച്ചന

അവന്റെ ചുണ്ട്...തന്റെ ചുണ്ടിലേയ്ക്ക് പതിഞ്ഞതും..മുഖി അവനെ ഞെട്ടലോടെ പുറകിലേക്ക് തള്ളി മാറ്റിയതും ഒത്തായിരുന്നി... അവളുടെ പെട്ടന്നുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ അവനും ഒന്നു ഞെട്ടി.... എന്തുപറ്റി...നിനക്ക്...ഞാൻ just കിസ് ചെയ്തതെ ഉള്ളു...അല്ലാതെ....ഭൂമി അവളുടെ അടുത്തു ചെന്നിരുന്നു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു... ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നാഥ്... ഇക്കാര്യത്തിനൊന്നും ഞാൻ...പ്രീപെർഡ് ആയിട്ടില്ല...മുഖി അവന്റെ മുഗത്തു നോക്കാതെ പറഞ്ഞു... Ok... ok.... നിനക്ക് എപ്പോൾ തോന്നുന്നുവോ..അപ്പോൾ മതി.... എന്നും പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഒന്നും നീട്ടി കൊണ്ടു പോയേക്കല്ലേ....ചിലപ്പോ എന്നെ കൊണ്ട് കണ്ട്രോള് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നു വരില്ല....എന്നും പറഞ്ഞു...ചിരിച്ചു...കൊണ്ട്...അവൻ ഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടി തിരിഞ്ഞതും....പെട്ടന്ന് തിരികെ വന്നു...അവൻ അവളുടെ കവിളിൽ ആയി ചുണ്ടമർത്തി... മുഖി ഞെട്ടി കവിളിൽ കൈ വെച്ചു അവനെ നോക്കി.... ഇതു മാത്രം വേണ്ട എന്നു പറയല്ലേ .....അപ്പൊ ഞാൻ പോയി ഫ്രഷ് ആയിട്ടു വരാം..എന്നു അവൻ പറഞ്ഞതും അവൾ അതേ ഇരുപ്പിൽ തലയാട്ടി... അവൻ അകത്തേയ്ക്ക് കയറിയതും...മുഖി നൈസ് ആയി പുറത്തേയ്ക്ക് വലിഞ്ഞു.... കർത്താവേ കയ്യിന്നു പോകുവാണല്ലോ.....എന്നും ചിന്തിച്ചു..

അവൾ താഴേയ്ക്ക് ചെന്നു.... നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാരും അവളെ തന്നെ അടിമുടി നോക്കുന്നുണ്ട്.... ഇവക്കിതു എന്താ പറ്റിയെ...(അച്ചു ആ....എന്തോ ...(ധ്വനി... മുഖി...നി okk ആണോ..(വക്കീൽ ഉം...അവളൊന്നു തലയാട്ടി.... പിന്നെയും അവർ എല്ലാരും ഓരോന്ന് ചോദിച്ചു എങ്കിലും എല്ലാം അവൾ ഓരോ മൂളലിൽ ഒതുക്കി.... മോളെ വീട്ടിലേയ്ക്ക് ക്ഷണിയ്ക്കണം എന്നുണ്ട്...എങ്കിലും ഭൂമിയുടെ അവസ്‌ഥ മാനിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് അതിനു കഴിയില്ല...എന്നും പറഞ്ഞു അവളുടെ വീട്ടുകാർ...അവളെ ചേർത്തു പിടിച്ചു അനുഗ്രഹിച്ചു... അവളുടെ വീട്ടുകാർ കുറച്ചു നേരം കൂടി ഇരുന്നതിനു ശേഷം ആണ് അവിടം വിട്ടു പോയത്.... അങ്ങനെ നി എന്റെ ഏട്ടത്തി അമ്മ ആയി അല്ലെ.....ധ്വനി താണ്ടിയ്ക്ക് കയ്യും കൊടുത്തു ഇരുന്നു ചോദിച്ചു..... ഉം..ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല....(മുഖി പിന്നെ നി എന്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ ആടി ചാടി കേറി ഏറ്റത് അവള് പെട്ടന്ന് നടക്കൊന്നു അണിഞ്ഞില്ല പോലും....അച്ചു ചൂടായി... നി..ഇങ്ങനെ heet ആവാതെ എന്റെ പൊന്നു ആദി.....മുഖി അവളുടെ താടിയിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു...

ഞാൻ ഹീറ്റ് ആവുന്നത് ഒന്നും ഇല്ല... ഒരുത്തി ചുക്കും ചുണ്ണാമ്പും അറിയാതെ ഒരുത്തനെ കെട്ടി....അതിനു ഞാൻ എന്ത് പറയും എന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ ഇരിയ്ക്കുവ....അച്ചു പറയുന്നത് കേട്ടതും... മുഖി ഒന്നു ഇളിച്ചു കാട്ടി.... രണ്ടും ഇങ്ങനെ വള വള എന്ന് പറയാതെ എന്തെലും ഒക്കെ ചെയ്യൂ....ധ്വനി അവർക്കിടയിൽ കയറി പറഞ്ഞു... എന്ത് ചെയ്യാൻ...(മുഖി പ്ലാനിങ്...അല്ലെടി...അച്ചു ചോദിച്ചതും ധ്വനി തലയാട്ടി.... ആഹാ...എങ്കിൽ ഞാനും കൂടാം....എന്നും പറഞ്ഞു ഗൗരിയും അവർ ഇരിയ്ക്കുന്ന ഗാർഡൻ ഏരിയായിലേയ്ക്ക് നടന്നു ചെന്നു.... ആഹാ...വന്നല്ലോ..വട്ടു ഡോക്ടർ...അവന്റെ വരവ് കണ്ടു ധ്വനി പറഞ്ഞു... ടി..ടി...അദികം വിളയല്ലേ..... പൊന്നു മോള് അദികം വിളഞ്ഞാലെ...നിന്റെ തലയിലും ഏതെങ്കിലും വട്ടിനെയെ ഞങ്ങൾ എടുത്തു വെയ്ക്കൂ.....ഗൗരി പുച്ഛ ഭാവത്തിൽ പറഞ്ഞതും.... നി...പോടാ...ഞാൻ ഒരു പോലീസിനെ കെട്ടും...നി നോക്കിയ്ക്കോ....(ധ്വനി നി..ഞൊട്ടും....ഹും... ഇവിടെ എന്താണ് ചർച്ഛിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്.....എന്നും പറഞ്ഞു ഗൗരി അവർക്ക് അടുത്തു ഇരുന്നു... ഇതറിയാതെ ആണോ..താൻ ഹെൽപ്പാൻ പോണത്....അച്ചു പുച്ഛത്തോടെ ചോദിച്ചു... കാര്യം എപ്പോ വേണമെങ്കിലും കേൾക്കാം...പക്ഷെ വാക്ക് ഒറ്റ പ്രവശ്യമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ....

അപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം.. അത് ചേട്ട...ഇവള് ആമിയെ കുറിച്ചു ഒന്നും അറിയാതെ അല്ലെ ഭൂമി ചേട്ടായിയെ കെട്ടിയത്.... അതിനു.....(ഗൗരി.... അല്ല അപ്പൊ അതിനു ആമിയെ കുറിച്ചു എല്ലാം...പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ......ധ്വനി ഇളിയോടെ പറഞ്ഞതും... അങ്ങനെ എങ്കിൽ ആദ്യം ഇവള് ചിലങ്ക കെട്ടി ഡാൻസ് തന്നെ കളിയ്ക്കേണ്ടി വരും...ഗൗരി വലിയ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞതും...അച്ചുവും ധ്വനിയും കൂടി അവളെയും ഗൗരിയെയും മാറി മാറി നോക്കി തലയറഞ്ഞു ചിരിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി.... മുഖിയുടെ മുഗം ഇപ്പൊ പൊട്ടും എന്ന ഭാവത്തിലും... എന്താടി....നിയൊക്കെ ചിരിയ്ക്കുന്നത്.... ഗൗരി കാര്യം അറിയാതെ അവള് മാരേ നോക്കി ചോദിച്ചതും... എന്റെ പൊന്നു ചേട്ട....ഇവള് ചിലങ്ക കെട്ടി ആടുക ആണെങ്കിൽ...ആ ചിലങ്ക വരെ ഇവളെ ചാടി ചവിട്ടും....(ധ്വനി ചിരി അടക്കി കൊണ്ടു പറഞ്ഞു... എന്താടി പന്നി എന്റെ ഡാൻസ് അത്രയ്ക്ക് മോശം ആണോ.....മുഖി അവർക്ക് നേരെ ചാടി... മോശം ആണൊന്നോ.... ചേട്ടൻ ഇവളുടെ ചാക്യാർ കൂത്തു കണ്ടിട്ടില്ലലോ....ഹോ...എന്ന ആണെന്ന വിചാരം...(ധ്വനി ടി കോപ്പേ അതു ഓട്ടൻ തുള്ളലാ.....മുഖി മുഗം കൊട്ടി കൊണ്ടു പറഞ്ഞു.... അത് ഓട്ടം തുള്ളലാ..... നി ഇപ്പോഴെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞത് നന്നായി....

സ്കൂളിൽ പടിയ്ക്കുമ്പോ തൊട്ടു അതെന്തു കാലാ രൂപമാ എന്നു പ്രിൻസിയ്ക്ക് അടക്കം സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു...അവസാനം തെയ്യവും പടയണിയും വരെ എല്ലാരും പറഞ്ഞു.... ഭൂരിപക്ഷം...അത് ചാക്യാർ കൂത്തു എന്നു പറഞ്ഞത് കൊണ്ടു ഞങ്ങൾ അത് കണ്ഫോംചെയ്തു.....അച്ചു അവളെ നോക്കി ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു... ടി...നിനക്കൊക്കെ കാലാ ബോധം ഉണ്ടോ.... മുഗത്തെ പച്ച പെയിന്റ് കണ്ടെങ്കിലും നിനക്കൊക്കെ മനസിലാക്കികൂടായിരുന്നോ... അതു മാത്രം നി പണയരുത്.... കോളേജിൽ വെച്ചു ആ പരിപാടി കണ്ട...ഏതോ സീനിയർ കറണ്ട് പോയി എന്നും പറഞ്ഞു കണക്ഷൻ കളഞ്ഞത് കൊണ്ട് നി രക്ഷ പെട്ടു.... ഭാഗ്യത്തിന് മുഗം മുഴുവൻ പെയിന്റ് ആയത് കൊണ്ട്..നമ്മളിൽ ചിലർക്ക് അല്ലാതെ ഒരുതർക്കും ആൾ ആരാണെന്നു കത്തിയില്ല...ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കാര്യം കട്ട പൊക ആയേനെ.....(ധ്വനി നി അത്രയ്ക്കും കൊല വാസന ഉള്ള കുട്ടി ആയിരുന്നോ....മുഖി.. കണ്ടാൽ പറയില്ലാട്ടോ...ഗൗരി താണ്ടിയിൽ കയ്യൂന്നി അവളെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്നു നോക്കി പറഞ്ഞു... അത്...ഒരു കയ്യബദം ആർക്കും പറ്റും.....

പിന്നെ കലയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞൂടാത്ത ചില നാറികൾ ഇങ്ങനെ പുച്ഛിയ്ക്കും.... മുഖി മുൻപിൽ ഇരുന്ന രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും നോക്കി ചുണ്ട് കൊട്ടി....അവർ തിരിച്ചും.... എന്താ പ്ലാൻ ശെരിയ്ക്കും....(ഗൗരി... പ്ലാൻ....ആ.... ആമിയെ കുറിച്ചു എന്തെലും ഇവൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം....(ധ്വനി എങ്കി നൃത്തം തന്നെയാ ആദ്യം ഇവള് പടിയ്ക്കേണ്ടത്.....അച്ചു പറഞ്ഞു ചുമ്മ പോടി...കളിയാക്കാതെ എനിയ്ക്ക്...നേരെ ചൊവ്വേ ചവിട്ടി നിൽക്കാൻ പോലും അറിയില്ല പിന്നെയാ.....(മുഖി എങ്കിൽ നി പെടും.... ബാക്കി എന്ത് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും...ചിലങ്കയുടെ ശബ്ദത്തിൽ പാദങ്ങൾ ചലിയ്ക്കുന്നവളായി നി മാറിയില്ലെങ്കി...പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടു ഒരു കാര്യവും ഇല്ല... At leest.. അതിനു എന്തെങ്കിലും നി അറിഞ്ഞിരിയ്ക്കണം...(അച്ചു ഇവള് പറഞ്ഞത് ശെരിയ....നി ഡാൻസ് പടിയ്ക്കേണ്ടി വരും മുഖി..(ഗൗരി വേറെ വഴി ഒന്നും ഇല്ലേ......മുഖി നിഷ്‌കു ആയി ചോദിച്ചതും.. ഇല്ല....3ഉം ഗോറസ് ആയി...പറഞ്ഞു... ഒരു കലയെ അപമാനിയ്ക്കുന്നത്.. തെറ്റല്ലേ....(മുഖി നിന്നെ അവൻ കൊല്ലുന്നതിനെക്കാൾ വലുതാണോ..

.(ഗൗരി എങ്കി...പടിയ്ക്കാം അല്ലെ... മുഖി ശ്വാസം എടുത്തു കൊണ്ട് പറഞ്ഞതും...എല്ലാരും തലയാട്ടി... അല്ല... പെട്ടന്ന്....എവിടെയാ ഡാൻസ് പടിപ്പിയ്ക്കുന്നത്....അതും പുറത്തു പോയി...ചേട്ടായിയുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ...(ധ്വനി അവൾക്ക് അനുവാദം അവൻ കൊടുക്കും.....(ഗൗരി... എങ്കിൽ സ്ഥലം ഞാൻ ശെരിയാക്കാം.... പക്ഷെ കൂടെ നീയും പോണം...അച്ചു ധ്വനിയെ നോക്കി പറഞ്ഞു.... എന്തിന്...എനിയ്ക്ക് ഒന്നും വയ്യ... വേണൊങ്കി ഈ വട്ടു ഡോക്ടർ പോകും..... ധ്വനി ഗൗരിയ്ക്കു നേരെ കൈ ചൂണ്ടി.... വട്ടു നിന്റെ അച്ഛനാടി........ഗൗരി കലിപ്പിൽ കളിയാക്കി.... അയ്യോ..കാശി ചേട്ട....ഇങ്ങേരു നമ്മടെ അച്ഛന് പറയുന്നേ....എന്നൊരു അലറൽ ആയിരുന്നു.. ധ്വനി... ടി..മിണ്ടതേടി.... അതിപ്പോ വരും തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കളിയ്ക്കുന്നോ എന്നും പറഞ്ഞു...എന്നും പറഞ്ഞു അവൻ അവളുടെ വായ് പൊത്താൻ ഭാവിച്ചു മുന്നോട്ടു ആഞ്ഞതും....ധ്വനി അവനെ പിടിച്ചു തള്ളിയതും ഒത്തായിരുന്നു... ഗൗരിയ്ക്കു നല്ല ബാലൻസ് ആയതു കൊണ്ട് കസേര ഉൾപ്പെടെ മറിഞ്ഞു....സൈഡിലേയ്ക്ക് വീഴാനായി ഭാവിച്ചതും വെപ്രാളത്തിൽ കയറി പിടിച്ചത് അച്ചുവിനെയും....

രണ്ടും കൂടി അലച്ചു തല്ലി നിലത്തേയ്ക്ക് അങ് വീണു.... അതു കണ്ടു മുഖിയും ധ്വനിയും പരസ്പരം ഞെട്ടി നോക്കി.... ഇന്നിവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നടക്കും... ഗൗരി...വീഴ്ചയിൽ നിന്നും കണ്ണു തുറന്നു നോക്കുമ്പോഴാണ്...തന്റെ കണ്ണിലേയ്ക്ക് തന്നെ നോട്ടം ഇടുന്ന...രണ്ടു കണ്ണുകളെ കണ്ടത്.... അവനിൽ തന്നെ ദൃഷ്ടി പതിപ്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന ആ കണ്ണുകളെ കണ്ടതും അവൻ....പോലും അറിയാതെ ആ കണ്ണുകളെ തൊടാൻ ആയി..അവന്റെ വിരലുകളെ ചലിപ്പിച്ചു.... അയ്യോ എന്നൊരു നില വിളി ആയിരുന്നു പിന്നെ കേട്ടത്.... വിളി കേട്ട് മുഖിയും ധ്വനിയും അപ്പൊ തന്നെ കാതുകൾ പൊത്തി... വിളി കേട്ട് അകത്തു നിന്നും അവരുടെ വീട്ടുകാരും അവിടേയ്ക്ക് വന്നു.... നോക്കുമ്പോൾ...ഗൗരിയുടെ മുകളിലായി കിടക്കുന്ന അചുവും...അവന്റെ കൈ പിടിച്ചു തിരിച്ചപ്പോൾ വേദന കൊണ്ട് പുളയുന്ന ഗൗരിയും....അതുകേട്ടുചെവിയും പൊത്തി നിൽക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണം വേറൊരിടത്തും.... ഇനി എന്റെ കണ്ണിൽ തൊടുവൊ......(അച്ചു തൊട്ടാൽ എന്താ......ഗൗരി ആ അവസ്ഥയിലും വിളിച്ചു കൂവി...

എന്താ....പറഞ്ഞേ...ഒന്നു കൂടി കൈ പിടിച്ചു വളച്ചു.... യ്യോ...ഇനി ഞാൻ കണ്ണിൽ തൊടില്ല...സത്യം.... എന്റെ കൈ നോവുന്നു...വിട്....വിടെഡി...കാലത്തി.....ഗൗരി അലറിയതും അവൾ കൈ വിട്ടു അവനെ വിട്ടു എണീറ്റു മാറി....പിറകെ കൈ കുടഞ്ഞു കൊണ്ട് ഗൗരിയും.... മുഖി...ബാക്കി നാളെ...അപ്പൊ പോണേ...ടാ... ധ്വനി by.... അപ്പൊ പോട്ടെടാ വട്ടു ഡോക്ടറെ....എന്നും പറഞ്ഞു വീട്ടുകാർക്ക് നേരെ ഒന്നു കണ്ണു ചിമ്മി കാണിച്ചു...അവൾ...പോയി.... എന്റെ കൊച്ചിനെ നി എന്താടാ ചെയ്തേ... ഭാമിനി അവന്റെ അടുത്തു വന്നു അവന്റെ ചെവിയിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചതും.... നിങ്ങളൊരു തള്ളയാണോ തള്ളേ...എന്റെ കയ്യാ ആ പണ്ടാര കാലത്തി വലിച്ചൊടിച്ചത്......(ഗൗരി അതിനു നീയൊരു ആണല്ലേ.....അവളൊന്നു പയ്യെ പിടിച്ചതിനു ആണോ...നി കിടന്നു കാറിയത്....(ഭാമിനി ഇതെന്തു പാട്...ആണുങ്ങൾക്ക് നോവില്ലേ....ഇതെന്താ വെള്ളരിയ്ക്ക പട്ടണമോ....കേസ് കൊടുക്കണം...പിള്ളേ..ച്..... എന്നും പറഞ്ഞു ഗൗരി നോക്കുന്ന ഭാഗത്തേയ്ക്ക് നോക്കിയതും കണ്ടു...കയ്യും കെട്ടി ഗൗരവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അച്ചുവിനെ..... അവളെ കണ്ടതും പറയാൻ വന്നത് അവൻ അങ് വിഴുങ്ങി.... എന്താ മോളെ.....(ഭാമിനി കീ.......

എന്നും പറഞ്ഞു അവൾ..നിലത്തു വീണ കീയും എടുത്തു....ഗൗരിയെ ഒന്നു നോക്കി......പോയി.... അവൾ പോയതും... ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു 4ഉം കൂടി...ഭാമിനി...ബാക്കി 3നേയും നോക്കി ചോദിച്ചതും.... ഏയ്‌...ഞങ്ങൾ ചുമ്മ....മുഖിയും ധ്വനിയും ഒന്നു ഇളിച്ചു കാട്ടി... ഉം..ഉം..പൊയ്ക്കോ.....വല്ല വേലത്തരവും...ആണെങ്കിൽ 3നും കിട്ടും....ഭാമിനി പറഞ്ഞതും 3ഉം അവിടെന്നു സ്ഥലം കാലി ആക്കി.... പന്നി എന്തു പിടിയാ പിടിച്ചത്...മനുഷ്യന്റെ കൈ..... അല്ലേലും അവൾക്ക് ഒരേല്ലു കൂടുതലാ...എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടും ...നിന്നെ അന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം...എന്നും പറഞ്ഞു ഗൗരി മുറിയിലേയ്ക്ക് പോയി... മുഖി ആണെങ്കി..ചിരിയോടെ മുകളിലേക്കും.... നി...ഇത് എവിടെ പോയതാ...മുറിയിലേയ്ക്ക് എത്തിയതും....ഭൂമി ചോദിച്ചു... ഞാൻ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നു.... അവിടെ നടന്നത് ഒന്നും പര്യത്തതാ ഭേദം....പാവം..ഗൗരി ഡോക്ടർ....എന്നും പറഞ്ഞു മുഖി ഫ്രഷാവൻ കബോർഡ് തുറന്നതും...ഭൂമി അവളെ പിടിച്ചു...കബോർഡിലേയ്ക്ക് ചേർത്തതും ഒത്തയിരുന്നു.... വി...വിട്....നാഥ്.... മുഖി അവന്റെ പെട്ടന്നുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ അവനിൽ നിന്നും കുതറി മാറാൻ നോക്കി....

ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ.....നി എന്റെ കൂടെ വേണം എന്ന്.... പിന്നെ എന്തിനാ....എല്ലാരോടും...കൂടി... നാഥ് അവർ....ഈ ഫാമിലിയിൽ ഉള്ളത് അല്ലെ.... താനും കൂടി വേണം ആയിരുന്നു...അവിടെ....മുഖി ആവേശത്തിൽ പറഞ്ഞതും.... അവൻ ഒന്നു കൂടി അവളെ ഒന്നു കൂടി കബോർഡിലേയ്ക്ക് ചേർത്തു പിടിച്ചു... എങ്കിൽ നി എന്നെ വിളിയ്ക്കാതെ പോയത് എന്തിനാ....അതല്ലേ...(ഭൂമി.. ങേ... ഇതിപ്പോ എന്താ....പിള്ളേരെ കണക്ക്...മുഖി ആത്മ... അവളുടെ നോട്ടം കണ്ടതും ഭൂമി അവളെ വിട്ടു മാറി ബാൽക്കാണിയിലേയ്ക്ക് പോയി... ശെടാ.....ഇതിപ്പോ സ്വന്തം ആയി ഒരു കൊച്ചിനെ കിട്ടിയ പോലെ ആയി..... ഒന്നും പറയാനും പറ്റില്ല...വിട്ടിട്ടു ഇങ്ങോട്ടും പോകാനും പറ്റില്ല....എന്നും പറഞ്ഞു സ്വയം നെറ്റിയ്ക്ക് അടിച്ചു മുഖിയും അവനു പിറകെ പോയി............. തുടരും....

