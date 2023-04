ആത്മസഖി: ഭാഗം 18

രചന: അർച്ചന

അയ്യോ....അമ്മ എന്റെ കാലേ...........മുഖി കാലിലും പിടിച്ചു കൊണ്ട് നിലത്തേയ്ക്ക് ഇരുന്നു.. ഒന്നു പയ്യെ വിളിച്ചു കരയെടി.....കാലൊന്നു ഉള്ക്കിയത്തിനു ആണൊടി...കോപ്പേ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് അലറുന്നത്.... ധ്വനി...മുഖിയുടെ കാലിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു... നിന്റെ കാലിൽ ഞാൻ ഒരു ചവിട്ടങ് വെച്ചു തരട്ടെ...അപ്പൊ അറിയാം വേദന.... അയ്യോ എന്റെ കാലോടിഞ്ഞേ......മുഖി വീണ്ടും നിലവിളിച്ചു.... അവളുടെ ശബ്ദവും ബഹളവും കേട്ട്...ടീച്ചറുൽപ്പെടെ ഞെട്ടി...അടുത്ത മുറിയിൽ നിന്നുവരെ കുട്ടികൾ അവിടേയ്ക്ക് വന്നു.... കാലു ഉള്ക്കി കാണത്തെ ഉള്ളൂ....കുട്ടി... കുട്ടി ബഹളം വെയ്ക്കാതെ.... ഇയാള് കുറച്ചു ദിവസത്തേയ്ക്ക് ലീവ് എടുക്കുന്നത് ആകും..നല്ലത് എന്ന് തോന്നുന്നു...ഈ അവസ്‌ഥയിൽ ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് നടക്കില്ല...ടീച്ചർ പറഞ്ഞതും...മുഖി നിഷ്‌കു ആയി..ധ്വനിയെ ഒന്നു നോക്കി... അവൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്ന ഭാവത്തിലും... അവസാനം...ടീച്ചർ തന്നെ ഒരു ടാക്‌സി അറേഞ്ചു ചെയ്തു കൊടുത്തു....വീട്ടിലേയ്ക്ക് പോകാൻ... അവസാനം ഒരു വിധത്തിൽ ധ്വനിയും പിള്ളേരും കൂടി മുകിയെ പിടിച്ചു വണ്ടിയിൽ കയറ്റി.....

പതിവിലും നേരത്തെ രണ്ടും വീട്ടിലേയ്ക്ക് വന്നത് കണ്ടാണ്....വീട്ടുകാർ പുറത്തേയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയത്.... നോക്കുമ്പോൾ....മുഖി ധ്വനിയെയും താങ്ങി ചാടി ചാടി വരുന്നു.... അയ്യോ..എന്തു പറ്റി.....ഭാമിനി അടുത്തേയ്ക്ക് ചെന്നു ചോദിച്ചു.... ഒന്നു ഭൂമിയെ വണങ്ങിയതാ.... അല്ലെടി....😁 ധ്വനി മുകിയോട് ചോദിച്ചതും...അവളൊന്നു ഇളിച്ചു കാണിച്ചു.... എന്നാലും..കൊള്ളാം..... ഇനി...അവനോട് എന്തു പറയും....(ഭാമിനി ആ...അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ....അവൻ രാവിലെ എങ്ങോട്ടോ പോയി.... എങ്ങോട്ടാണെന്നു പറഞ്ഞില്ല.... പിന്നെ ചോദിയ്ക്കാനും പോയില്ല...ചിലപ്പോ ദേഷ്യപ്പെട്ടാലോ.... പിന്നെ ഫോണിൽ കൂടി....ചിലങ്ക എന്നോ...കൊലുസെന്നോ മറ്റോ പറയുന്ന കേട്ടു....കൃഷ്ണ വയറിൽ കൈ താങ്ങി പറഞ്ഞു... അടിപൊളി.... കൊലുസും ചിലങ്കയും കെട്ടാൻ പറ്റിയ സമയം... ഈശ്വര...ഈ പന്നി തെറ്റിയടിച്ചു വീണതിന് ഇന്ന് എല്ലാത്തിനും കിട്ടും....

എങ്ങനെ എങ്കിലും ഇത് മറച്ചു വെയ്ക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ...കാലൻ കയ്യിൽ കുരിശും കൊണ്ട് വരും.... എന്റെ പൊന്നു കൊച്ചേ...നിന്റെ കെട്ടിയൊന് വല്ലതും മൊഴിഞ്ഞാലെ....നി എന്റെ പേര് പറയല്ലേ.....എന്നും പറഞ്ഞു ധ്വനി അവളെയും കൊണ്ട് അകത്തേയ്ക്ക് കടന്നു....അവളെ കൊണ്ട് സോഫയിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു... കാലു നോക്കട്ടെ..മോളെ....നല്ല വേദന യുണ്ടോ...എന്നും പറഞ്ഞു...ഭാമിനി അവളുടെ കാലിൽ ഒന്നു പിടിച്ചതെ ഉള്ളൂ... ആ...........എന്നൊരു നിലവിളി ആയിരുന്നു.... അവളുടെ വിളി കേട്ട്....ധ്വനി അവളുടെ പാന്റ്മാറ്റി ഒന്നു നോക്കി... അമ്മ..നല്ല നീരുണ്ട്....... ധ്വനി ആവലാതി യോടെ പറഞ്ഞു..... ഈശ്വര......... നമുക്കു ഒന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാലോ....ഭാമിനി ചോദിച്ചതും... ഏയ്‌..കുഴപ്പം ഒന്നും ഇല്ല.... കാലു മടങ്ങി വീണതിന്റെ വേദനയ...അത് കാലൊന്നു തറയിൽ അമർത്തി നടക്കുമ്പോൾ മാറും...എന്നും പറഞ്ഞു മുഖി....

ചാടി അങ് എണീറ്റു...നിലത്തേയ്ക്ക് വയ്യാത്ത കാലു അങ് കുത്തിയതും അതിനേക്കാൾ വലിയ നിലവിളിയോടെ സോഫയിലേയ്ക്ക് വീണതും ഒത്തായിരുന്നു.... ഏട്ടത്തി....കാശി ചേട്ടനെ ഒന്നു വിളി.....ഇവളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് പോവാം... ധ്വനി പറഞ്ഞതും....കൃഷ്‌ണ അപ്പൊ തന്നെ വിളിയ്ക്കാനായി ഫോൺ എടുത്തു......കാശിയ്ക്ക് ഡയൽ ചെയ്തു..... ആദ്യം ഫോണ് എടുത്തില്ലെങ്കിലും..പിന്നെ വിളിച്ചപ്പോ എടുത്തു.... ഹലോ...കാശിയേട്ട ...ഒന്നിവിടെ വരെ...വാ.... മുഖി.ഡാൻസ് ക്ലാസിൽ ഒന്നു വീണു...കാലുഉള്ക്കി.... ഇപ്പൊ ഭയങ്കര വേദന....(കൃഷ്ണ ദേ...ഞാൻ എത്തി...എന്നും പറഞ്ഞു കാശി ഫോൺ വെച്ചു.... അദികം.താമസിയാതെ തന്നെ...കാശി വന്നു... പിന്നെ എല്ലാം പെട്ടന്ന് ആയിരുന്നു... കാശി അവളെ തൂക്കി എടുത്തു.. പിന്നെ ആശുപത്രി ആയി.... ഡോക്ടർ ആയി.... കാലിൽ പ്ലാസ്റ്ററും ആയി..... അങ്ങനെ അതും തീരുമാനം ആയി.... ഭൂമി...വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ...എല്ലാരും ഹാളിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു.... ധ്വനി മുകിയ്ക്ക് ഉള്ള ഫുഡും എടുത്ത് ഭൂമിയുടെ മുറിയ്ക്ക് മുൻപിലും....

ഭൂമി ആരെയും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ.....നേരെ മുകളിലേയ്ക്ക് കയറി.... കർത്താവേ...ദേ...കയറി വരുന്നു.... ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ എന്നു ചോദിച്ചാൽ എന്താണെന്നു പറയും...ധ്വനി ആത്മ... നിയെന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നേ....കയ്യിൽ എന്താ.....ഭൂമി ചോദിച്ചതും....ധ്വനി കയ്യിലെ ഫുഡിലേയ്ക്കും അവനെയും ഒന്നു മാറി മാറി നോക്കി.... അത്...ചേട്ട....മുകിയ്ക്ക്....(ധ്വനി മുഖിയോ......... നിന്നോട് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആമിയെ അങ്ങനെ വിളിയ്ക്കരുത് എന്നു...ഭൂമി ചൂട് ആയതും ധ്വനി പറയാൻ വന്നത് അങ് വിഴുങ്ങി... നൈസ് ആയിട്ടു അവിടെന്നു അങ് മുങ്ങി.... ദൈവമേ അവളെ കാത്തൊണെ.... താഴേയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനു ഇടയിൽ ധ്വനി മനസിൽ പറഞ്ഞു.... ഭൂമി...ദേഷ്യത്തിൽ പിറുപിറുത്തു കൊണ്ട് അകത്തേയ്ക്ക് കയറിയതും കണ്ടു....താണ്ടിയ്ക്ക് കയ്യും കൊടുത്തു ബെഡ്‌ഢിൽ ഇരിയ്ക്കുന്ന മുകിയെ..... പകുതിയോളം പുതപ്പ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.... നിയെന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിയ്ക്കുന്നത്.... വയ്യേ..... പുറത്തു ഒരുത്തി ഭക്ഷണവും ആയി....നില്പുണ്ടായിരുന്നല്ലോ....

..ഭൂമി അവൾക്കടുത്തേയ്ക്ക് ചെന്നിരുന്നു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു.... അ.. അത്..പിന്നെ ഞാൻ.....മുഖി എന്തോ പറയാൻ വന്നതും.... പനി ഒന്നും കാണാൻ ഇല്ല.....എന്നുപറഞ്ഞു അവൻ നെറ്റിയിൽ ഒന്നു കൈ വെച്ചു നോക്കി... പനിയൊന്നും ഇല്ല.... നി ...ഇങ്ങനെ ചടഞ്ഞു ഇരിയ്ക്കത്തെ ഇങ്ങോട്ടു എണീറ്റു വന്നേ...എന്നും പറഞ്ഞു ഭൂമി അവൾക്കെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനു മുന്നേ തന്നെ അവളെ പുതച്ചിരുന്ന ഷീറ്റ് മാറ്റി അവളെ പിടിച്ചു ഇറക്കാൻ നോക്കിയതും...... കണ്ടു.... ഇ...ഇതെന്താടി പറ്റിയത്....എന്നുമ്പപറഞ്ഞു ഞെട്ടലോടെ അവൻ അവളുടെ അടുത്തു മുട്ടു കുത്തി ഇരുന്നു... അവളുടെ കാലിൽ തൊട്ടു... ഈ........ അത്..ഞാൻ ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസിനിടയ്ക്ക് ചെറുതായി...ഒന്നു വീണായിരുന്നു....മുഖി പറഞ്ഞതും... അവളുടെ പറച്ചില് കേട്ടു....ഭൂമി രൂക്ഷം ആയി നോക്കിയതും അതിന്റെ പ്രതി പ്രവർത്തനം എന്നോണം....അടുത്തിരുന്ന ടേബിൾ ലാമ്പ്...ഉൾപ്പെടെ....അതിരുന്ന മേശ തവിടു പൊടി ഇങ്ങനെ തല്ലി പൊട്ടിയ്ക്കാൻ ആണെങ്കിൽ വല്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കും വാങ്ങി വെച്ചാ പോരായിരുന്നോ...മുഖി മനസിൽ പറഞ്ഞു...

നോക്കിയും കണ്ടും ഒന്നും ചെയ്യില്ല.....കാലും ഒടിച്ചിട്ടു വന്നു കിടക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ...(ഭൂമി ഒടിഞ്ഞില്ല ഉള്ക്കിയതെ ഉള്ളൂ.....(മുഖി ആത്മ ഉറക്കെ പറഞ്ഞാൽ.ഇനി അതിനും കിട്ടിയാലോ.... നി ഇനി ഒന്നിനും പോണില്ല.......ഭൂമി തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞതും... അപ്പൊ...ഡാൻസ്......😢(മുഖി അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞത്..... ക്ലാസ്സിക്കിൽ നിനക്ക് പഠിയ്ക്കാൻ ഇനി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ.....അത് മതി...ഇനി വെസ്റ്റർണ് കൂടി പടിയ്ക്കണ്ട.... അതും അല്ല... പഠിയ്ക്കാൻ പോണം എങ്കിൽ...ക്ലാസിക്ക് മതി അതും ഈ വീട്ടിൽ വെച്ചു....സമ്മതം ആണോ....ഭൂമി കയ്യും മാറിൽ കെട്ടി ചോദിച്ചതും... അഹ്...ബെസ്റ്റ്... എന്നിട്ടു വേണം.....എനിയ്ക്ക് അടുത്ത പണി വരാൻ...നമ്മളില്ലേ....(മുഖി ആത്മ എന്താ നി ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ......(ഭൂമി അത്....ഇവിടെ എല്ലാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട്.....(മുഖി ഒരു ബുദ്ധി മുട്ടും ഉണ്ടാകില്ല.... നിനക്ക് ഇവിടെ നിന്നു പഠിയ്ക്കാൻ പറ്റുവോ ഇല്ലയോ.....

ഭൂമി ചോദിച്ചതും...അവൾ..രണ്ടും കെട്ട രീതിയിൽ തല ആട്ടി... വെരി..ഗുഡ്.... പിന്നെ നിനക്ക്...ഒരു ഗിഫ്റ്റോക്കെ തരണം എന്നു കരുതിയതാ.....അപ്പോഴേയ്ക്കും നി കുളം ആക്കി.... Its ok...... എല്ലാം നേരെ ആകുമ്പോൾ തരാം.....ഭൂമി.പറഞ്ഞതും അവൾ ഒന്നു തലയാട്ടി.... നി വല്ലതും കഴിചാരുന്നോ.....ഭൂമി.ചോദിച്ചതും അവൾ ഇല്ല എന്നു പറഞ്ഞു.. Wait ഞാൻ പോയി എടുത്തു കൊണ്ട് വരാം... ഇനി കുറച്ചു ദിവസത്തേയ്ക്ക്..... താഴേയ്ക്ക് ഒന്നും ഇറങ്ങേണ്ട...ടേക് റെസ്റ്റ്... ok... എന്നും പറഞ്ഞു ഭൂമി പുറത്തേയ്ക്ക് പോയി.... സത്യത്തിൽ ഇത് അന്യൻ ആണോ റെമോ ആണോ....അവന്റെ പെട്ടന്നുള്ള ഭാവമാറ്റം കണ്ടു...മുഖി മനസിൽ പറഞ്ഞു അവൻ പോയ വഴിയേ നോക്കി നിന്നു.... ______ സർ......ഇതിപ്പോ....രണ്ടാമത്തെ മരണമാ.. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്...തലയ്ക്ക് അടിയേറ്റാണ് മരണം എന്നാണ്......കൃഷ്‌ ഹാഷിമിനോട് പറഞ്ഞു... എല്ലാരും....കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ നടന്ന മരണത്തെ പറ്റി ആയിരുന്നു ചർച്ച.... ഉം... അയാളെ കുറിച്ചു വല്ല വിവരവും....i

മീൻ...അയാളുടെ പേര് എങ്കിലും...ഹാഷിം ചോദിച്ചതും.... കൃഷ്‌ അയാളുടെ വാലറ്റിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഐഡി പ്രൂഫ് ഹാഷിമിനു കൈ മാറി... ജീവൻ* ഹാഷിം പറഞ്ഞു... വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചോ......(ഹാഷിം അതാ സർ പ്രശ്‌നം....ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് പോലും ഇല്ല....ഈ അഡ്രസ്സിൽ അന്യോഷിച്ചപ്പോ....അവിടെയും ആരും ഇല്ല.....(കൃഷ്‌ ഉം...ok.... ബോഡി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയോ...... മാറ്റി സർ...(കൃഷ്‌ ആ പിള്ളേരെ പൊക്കിയോ.....അതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും കൂടി....(ഹാഷിം അവന്മാരെ കൊണ്ട് വന്നു ....സർ.... കുഞ്ഞുണ്ണി ഒന്നു അവന്മാർക്ക് ഇട്ടൊന്നു പൊട്ടിച്ചാരുന്നു....മര്യാദിയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല...അങ്ങനെ ഒന്നു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു... എന്നിട്ടു വല്ലതും പറഞ്ഞരുന്നോ...(ഹാഷിം... ഉം..എന്തൊക്കെയോ അങ്ങും ഇങ്ങും തൊടാതെ ഉള്ള മറുപടി ആയിരുന്നു....ഒന്നുകൂടി മയത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ അവന്മാർ സത്യം പറയും എന്നാ എനിയ്ക്ക് തോന്നുന്നത്..... കൃഷ്‌ പറഞ്ഞതും....ഹാഷിം ഒന്നു മൂളി........... തുടരും....

