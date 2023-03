ആത്മസഖി: ഭാഗം 2

രചന: അർച്ചന

അവരെ ഇതുവരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ.....എന്നും പറഞ്ഞു...ഭാമിനി പുറത്തേയ്ക്ക് നോക്കി നിന്നു... അപ്പോഴും മുകളിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെയോ വീണു തകരുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു... അതുകേട്ടതും ആ അമ്മയുടെ മനസ് പിടഞ്ഞു....ഗൗരിയെ വിളിയ്ക്കാനായി ഫോൺ എടുത്തതും....ഗൗരിയുടെ കാർ ആ വീടിന്റെ ഗേറ്റ് കടന്നു വന്നതും ഒത്തായിരുന്നു... കാശി...അവര് വന്നു..എന്നും പറഞ്ഞു...ഭാമിനി പുറത്തേയ്ക്ക് ഇറങ്ങി... അവര് വിളിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ട്...കാശിയും പിറകെ അയാളുടെ ഭാര്യയും അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു.... അവരെ കണ്ടതും...വണ്ടിയിൽ നിന്നും എല്ലാരും ഇറങ്ങി.... അമ്മ കുട്ടി...ഞാൻ വീണ്ടും വന്നു...എന്നും പറഞ്ഞു...ധ്വനി...ഭാമിനിയെ ചേർത്തു പിടിച്ചു കവിളിൽ ചുംബിച്ചു... ടി നമ്മളിൽ ചിലരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്..കേട്ടോ.. കാശി കളിയായി...പറഞ്ഞതും..അവൾ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി അവളുടെ വയറിനിട്ടു കൊടുത്തതും ഒത്തായിരുന്നു.... അമ്മേ...എന്റെ വയറു പോയി....എന്നും പറഞ്ഞു..കാശി വയറിൽ അമർത്തി പിടിച്ചു...

ഞാൻ നിന്റെ എത്ര വയസിന് മൂത്തതാടി.... കാശി കലിപ്പായി... ആണോ..ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ.... ഈ പറയുന്ന കേട്ടാൽ തോന്നും ആദ്യം ആയാണ്. ഇടി കൊള്ളുന്നത് എന്നു... എന്നും പറഞ്ഞു അവൾ കൃഷ്ണയോടും കുഞ്ഞിനോടും സൊള്ളാൻ പോയി... ടി..പരട്ടെ.... വീട്ടുകാരെ കിട്ടിയപ്പോ കൂട്ടു കാരിയെ മറന്നു അല്ലെ....എന്നും പറഞ്ഞു..മുഖി... വിളിച്ചപ്പോഴാണ്....അവളും മുഖിയുടെ കാര്യം ഓർക്കുന്നത്.... sorry ടി...ഓർത്തില്ല...അവൾ ചെവിയിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞതും... ആഹ്...നെസ്റ്റ്....(മുഖി.. അപ്പോഴാണ്....അവിടെ നിൽക്കുന്നവരും അവളെ കാണുന്നത്.... ഇത്......ഇതാണോ..നി പറഞ്ഞ.....ഭാമിനി...അവളുടെ നേരെ നോക്കി ചോദിച്ചു... ഓ..... ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ...എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരി വരുന്ന കാര്യം...അതാണ് ഈ കക്ഷി.... ആള് കാണുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ല....ഫാഷൻ ഡിസൈനറാ...ഇവൾക്...ഇതിന്റെ കൂടെ വേറെ എന്തോ കൂടി പഠിയ്ക്കണം പോലും...ഈ ചിത്ര വരയോ...ക്ലേ മോഡലിംഗോ...അങ്ങനെ എന്തോ.....ചേർത്തു വെച്ചുള്ള....എന്തോ....അതിനായാ...ഇങ്ങോട്ടു വന്നത്....ധ്വനി പറഞ്ഞു...

ആണോ...നന്നായി... ഇവളും ഉണ്ട്...വരയും കുത്തും കോമയും എന്നും പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു...നമ്മൾ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലേ....അതിനിടയിൽ ധ്വനിയ്ക്കിട്ടും താങ്ങി...ഇതുകേട്ട്...കൂടെ യുള്ളവർ ചിരിയും... അതേ...എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ...നോമിനു അകത്തേയ്ക്ക്. കയാറാമായിരുന്നു... ഇതിപ്പോ ഡോക്ടർ പണി നിർത്തി പോർട്ടർ പണിയ്ക്ക് പോകേണ്ടി വരും എന്നാ തോന്നുന്നെ... ഇതിപ്പോ ഒരു കിന്റൽ ഉണ്ടല്ലോ.... പാവം...നിന്റെ കൂടെ വന്നത് അവളുടെ സാധനങ്ങൾ..എല്ലാം..ഒറ്റയ്ക്ക് എടുത്തു...നി..ആണെങ്കിലോ....കുനിഞ്ഞൊരു കുപ്പ എടുക്കുവോടി...എന്നും പറഞ്ഞു..ഗൗരി..എല്ലാം കൂടി എടുത്തു...ഹാളിൽ കൊണ്ടു വെച്ചു...നടു നിവർത്തി.... ഹോ.നടു ഒടിഞ്ഞു..... എന്നും പറഞ്ഞു...ഗൗരി...മറ്റുള്ളവരിലേക്ക്...എന്തോ പറയാനായി...തിരിഞ്ഞതും....മുകളിൽ നിന്നും വീണ്ടും അലർച്ച കേട്ടതും ഒത്തായിരുന്നു.... അതുകേട്ടതും എല്ലാരും പരസ്പരം നോക്കി.... മുഖിയും കാര്യമറിയതെ മുകളിലേയ്ക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട്.... ധ്വനി...എല്ലാർക്കും നാളെ പരിചയപ്പെടാം...നി...മുഖിയെ മുറിയിലേയ്ക്ക് കൊണ്ട് പോ....ഗൗരി പറഞ്ഞതും....ധ്വനി..അവളെയും... കൂട്ടി മുകളിലുള്ള....തന്റെ മുറിയിലേയ്ക്ക്. കൊണ്ട് പോയി....അവർക്ക് പിറകെ..തന്നെ...എന്തൊക്കെയോ...മരുന്നും കൂട്ടവും ആയി...

ഗൗരിയും കാശിയും... മുകളിലേയ്ക്ക് കയറി.... ധ്വനി മുഖിയെ അവളുടെ മുറിയിലേയ്ക്ക്. കൊണ്ടു പോകുമ്പോഴും അവളുടെ നോട്ടം...ആ മുറിയിലേയ്ക്ക് ആയിരുന്നു...പിറകെ വന്ന...കാശിയും ഗൗരിയും....നേരെ ആ മുറി തുറന്നു അതിനകത്തേയ്ക്ക് കയറി...അപ്പോഴാണ് അവളും ആ കാര്യം ശ്രെധിച്ചത്.... ആ മുറി പുറത്തു നിന്നും പൂട്ടിയത് ആണെന്ന്.... ആരാടി...അതിനകത്ത്....മുഖി ആകാംഷ അടക്കാൻ ആവാതെ ചോദിച്ചു... എ... എന്റെ ചേട്ടനാടി.... .. ധ്വനി...കണ്ണീർ ഒളിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.... ഇതു കേട്ടതും...മുഖിയ്ക്ക് അതൊരു ഞെട്ടൽ ആയിരുന്നു... പരിചയ പെട്ടിട്ടു വർഷങ്ങൾ...കുറെ ഒന്നും തന്നെ ആയില്ല എങ്കിലും...ഈ... 2 വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ആയിരുന്നു...അതുകൊണ്ടു തന്നെ എല്ലാരെ കുറിച്ചും ഒരു വിധം സൂചന നൽകിയിരുന്നു... നിന്റെ ചേട്ടൻ..... എന്നിട്ട്...എന്നോട് ഇതുവരെയും ഒന്നും നി...പറഞ്ഞിരുന്നില്ലല്ലോ... അത്...മനപ്പൂർവം അല്ലെടി...ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആണ് എന്ന്...പറയാൻ എനിയ്ക്ക് തോന്നിയില്ല.....ധ്വനി വിഷമത്തോടെ പറഞ്ഞു.... ഞാൻ നിന്നെ വിഷമിപ്പിയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചത് അല്ല..... എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടു ഇതു മാത്രം...എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലല്ലോ..നി..അതുകൊണ്ടാടി....

sorry... മുഖി അവളുടെ അടുത്തായി..ഇരുന്നു... ശെരിയ്ക്കും നിന്റെ ചേട്ടന് എന്താ പറ്റിയത്.... നി ഇതുവരെയും ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചു ഒന്നും എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടും ഇല്ല... നിന്റെ ഫോണിൽ പോലും ഞാൻ അയാളെ കണ്ടിട്ടും ഇല്ല..... ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് ശെരിയാണ്...പക്ഷെ നി ആളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്....എന്നും പറഞ്ഞു.അവൾ...അവളുടെ ഫോൺ എടുത്തു ഗ്യാലറി തുറന്നു...ഒരു പിക് അവളെ കാണിച്ചു... ഇത്..ആരാണ് എന്നു നിനക്ക് അറിയാമോ.... ഓ...yes... ഇദ്ദേഹം ഫേമസ് ആർട്ടിസ്റ്റല്ലേ....ഭൂമി നാഥ്... i know....ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയ്ക്ക് എല്ലാം വല്ലാത്തൊരു ഭംഗിയാണ്.... ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയൊരു ആരാധിക യാണ്....നിനക്ക് അറിയുമോ...എനിയ്ക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ കാണണം എന്ന് വലിയ ഒരു ആഗ്രഹം ആണ്.... പക്ഷെ....ഇപ്പൊ ഒരുപാട് നാൾ ആയി ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചു ഒരു അറിവും ഇല്ല.... ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലി ഒന്നും തന്നെ ആർക്കും അറിയില്ല...അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം ആയി...ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇഷ്ടം എന്നു പറഞ്ഞു...അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അല്ലതെ ഒന്നും ആർക്കും അറിയില്ല....മുഖി പറഞ്ഞു നിർത്തിയതും... നി...ഇപ്പൊ ചോദിച്ചില്ലേ...ആ മുറിയിൽ ആരാണ്... ആ മുറിയിൽ കിടക്കുന്ന എന്റെ സഹോദരനെ കുറിച്ചു...എന്താണ് നിന്നോട് പറയാത്തത് എന്നും...

എന്നാൽ..കേട്ടോ....നി കാണാൻ ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നതും...ആ മുറിയിൽ ഉള്ള വ്യതിയും ഒന്നാണ്.......(ധ്വനി നി..എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത്.... its my brother.... .the famous artist..ഭൂമി നാഥ്.... ധ്വനി..പറയുന്നത് കേട്ടതും... WHAT.....?.. yes... ഭൂമി എന്റെ സഹോദരൻ ആണ്...എന്റെ ചോര....ഇപ്പൊ 3 കൊല്ലം ആയി...ഇങ്ങനെ .ഒരു മുറിയിൽ....എല്ലാരേയും ഉപദ്രവിയ്ക്കും...ഈ എന്നെ പോലും... നിനക്ക് അറിയോ...എന്നെ എന്ത് ഇഷ്ടം ആയിരുന്നു എന്ന്...ഇപ്പൊ..ധ്വനി.കണ്ണീരോടെ പറഞ്ഞതും മുഖി...അവളെ ചേർത്തു പിടിച്ചു ആശ്വസിപ്പിച്ചു.... അപ്പോഴേയ്ക്കും മുറിയിലെ അലർച്ചയും ബഹളവും നിലച്ചിരുന്നു.... കേട്ടതൊന്നും വിശ്വസിയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നു..... ചേട്ടനെ മയക്കി കിടത്തുവാണ് പതിവ്....ഇങ്ങനെ വായലന്റ് ആകുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്..... അപ്പോഴേയ്ക്കും ഭൂമിയുടെ മുറിയിൽ നിന്നും ഗൗരിയും കാശിയുംപുറത്തേയ്ക്ക് വന്നു...വാതിൽ ചാരി....ഇരുവരും അവർക്ക് അടുത്തേയ്ക്ക് ചെന്നു.... sorry മുഖി...ചേട്ടൻ ഇടയ്ക്കിടെ ഇങ്ങനെ ആണ്....പിന്നെ ഇയാൾ.. അദികം ആ ഭാഗത്തേയ്ക്ക് പോണ്ട.....കാരണം..പരിചയം കൂടി ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിയ്ക്ക്....ചേട്ടൻ എങ്ങനെ പെരുമാറും എന്നു അറിയില്ല...ഗൗരി പറഞ്ഞതും മുഖി ചിരിയോടെ തലയാട്ടി....

ഇതുകണ്ടതും.. കാശിയും ഗൗരിയിൻ രണ്ടുപേർക്കും ഗുഡ് നെറ്റും പറഞ്ഞു...താഴെയ്ക്ക് പോയി... അവര് പോയതും അവളുടെ നോട്ടം....ആ മുറിയിലേയ്ക്ക് തന്നെ ചെന്നു....അവസാനം എന്തൊക്കെയോ...തീരുമാനിച്ച പോലെ അവള് ഫ്രഷ് ആവാനായി...പോയി..... ഇതേ സമയം..ഭൂമി...തന്റെ പാതിയുമായുള്ള സുന്ദര സ്വപ്നത്തിൽ മുഴുകി ശാന്തമായ ഉറക്കത്തിൽ ആയിരുന്നു.... ** ആ കുട്ടിയും പേടിച്ചു കാണും അല്ലെ....മോനെ....(ഭാമിനി ഏയ്‌..കണ്ടിട്ട്..അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നിയില്ല.....(കാശി ഉം... ഒരു ഞെട്ടൽ ആയിരുന്നു ആകെ......അവളുടെ മുഗത്തു...ചിലപ്പോ ധ്വനി പറഞ്ഞ കഥയിൽ ഇങ്ങനെ ആവില്ല...ചേട്ടന്റെ അവസ്ഥ....(ഗൗരി.... വന്നിട്ടു നേരം വണ്ണം ഒന്നു കാണാൻ പോലും പറ്റിയില്ല...കൃഷ്ണ പരാതി പെട്ടതും.. അതിനിനിയും സമയം ഉണ്ട് എന്റെ ഏട്ടത്തി.... പോയി..കിടന്നെ...ഇങ്ങനെ നിൽക്കാതെ.... ഉം..വിളിച്ചോണ്ട് പോടെ ഭാര്യയെ....ഗൗരി പറഞ്ഞതും കാശി കൂർപ്പിച്ചു ഒന്നു നോക്കി.. plz... ഗൗരി നിഷ്‌കു ആയി പറഞ്ഞു... എന്തു പറ്റി....അമ്മകുട്ടിയെ......മുകളിലേയ്ക്ക് തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഭാമിനിയെ നോക്കി....ഗൗരി ചോദിച്ചതും... എന്റെ കുട്ടി...ഇനി...പഴയത് പോലെ....ഇനി എന്നാണാവോ....... ഭാമിനി കണ്ണു തുടച്ചതും അതൊക്കെ ശെരിയാവും...

അല്ലെങ്കി ഞാൻ ശെരിയാക്കും.....അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടു.... അവനും മുകളിലേയ്ക്ക് നോക്കി ഒന്നു നേടുവീർപ്പ് ഇട്ടു... **** ഹും...അസത്ത്.... അവള് കാരണം...ഇന്നും എനിയ്ക്ക് തല്ലു കിട്ടി... ചേച്ചി ഒരുത്തി ഉള്ളത് പോയി....അവള് പോയതിനു..ബാക്കി ഉള്ള ഒരുത്തി ഈ നശിയ്ക്കാൻ...തുടങ്ങി...അതിനും കുറ്റം എനിയ്ക്ക്.... അവള്..രാത്രി വരെ....എവിടെയെങ്കിലും കറങ്ങി നടന്നു വന്നു വീട്ടിൽ കയറിയാൽ...അത് ഒന്നു ചോദിച്ചു പോയാൽ...അതിനും തല്ല്.... തല തെറിയ്ക്കാൻ ആയിട്ട്...ഇങ്ങനെ ഒരു വിത്ത്.... ചേച്ചിയെ പോലെ എവിടെയെങ്കിലും കിടന്നു ഒടുങ്ങും....ഗംഗ ആരോടെന്നില്ലതെ പിറു പിറത്തു.... നി എന്താടി...ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നു പിറുപിറുക്കുന്നത്.... മുറിയിലേയ്ക്ക് വന്ന മഹേശ്വർ ചോദിച്ചു... ഓഹ്...നമ്മൾക്കൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് പറയാൻ അല്ലെ പറ്റു....നമുക്ക് ഒന്നും നേരിട്ടു ചോദിയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ....(ഗംഗ അഹ്....ചോദിയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല... നിന്റെ തലയിലെ മുറിവ് നിനക്ക് ഓർമ യുണ്ടല്ലോ.....അതോർത്തൽ നിനക്ക്. കൊള്ളാം... എനിയ്ക്ക് ഉറങ്ങണം..എന്നും പറഞ്ഞു മഹേശ്വർ ലൈറ്റ് അണച്ചു ബെഡിലേയ്ക്ക്. കിടന്നു... മുറിയിൽ ഇരുട്ടായതും ഗംഗ അവളുടെ തലയിൽ ഒന്നു തലോടി...കൂടെ ആ ദിവസത്തിലേയ്ക്കും.... അന്നും...ഇതുപോലെ നട്ട പാതിരാത്രി....

അവള് വന്നു കയറിയപ്പോ....താൻ ചോദ്യം ചെയ്തു....അന്ന് ഇവരാരും തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.... അന്ന്... ദേഷ്യത്തിൽ ഞാൻ എന്തോ... അവളുടെ ചേച്ചിയെ കുറിച്ചു പറഞ്ഞതെ ഓർമയുള്ളൂ...... "നിന്റെ ചേച്ചിയും ഇതു പോലെ ആയിരുന്നല്ലോ....കണ്ടവന്റെ കൂടെ കിടന്നു കൊടുത്തിട്ട്...എന്തായി...അവൻ...അവളെ കൊലയ്ക്ക്. കൊടു....." . അപ്പോഴേയ്ക്കും അവൾ...അവിടെ ഇരുന്ന ഫ്‌ളവർ വെയിസ് എടുത്തു എന്റെ തലയ്ക്ക് അടിച്ചിരുന്നു.... അതിലും കലിപ്പ് തീരാതെ എന്റെ കഴുത്തിലും കുത്തി പിടിച്ചു.... "എന്റെ ചേച്ചിയെ കുറിച്ചു ഒരു വാക്ക്...നിന്റെ പുഴുത്ത നാക്കിൽ നിന്നും വീണാൽ....കൊന്നു തള്ളും നിന്നെ ഞാൻ...." അന്ന് ഞാൻ കണ്ടതാ...അവളുടെ സ്വയ രൂപം.. അന്ന് ഒരു നിമിഷം അച്ഛൻ വരാൻ താമസിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ....ഇന്ന്.... അതിനു ശേഷം എത്ര ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അവളുള്ളപ്പോ മാത്രം ഒന്നും പറയാറില്ല.....ചിലപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ തീർക്കാനും മടിയ്ക്കില്ല... അതോർത്തതും അപ്പോഴും അവളുടെ കഴുത്തു വേദനിയ്ക്കുന്നത് ആയി ഗംഗയ്ക്ക് തോന്നി... പിന്നെ അവളും ആ ബെഡിലേയ്ക്ക്. കിടന്നു.... ഇതേ സമയം...ഒരു വശത്ത് തന്റെ പ്രണയം പോയത് അറിയാതെ അവളെ ഓർത്തു.....ഒരു ജന്മവും....മറുവശത്ത് പ്രണനായി കണ്ടവൾ എരിഞ്ഞടങ്ങിയ ഓർമയിൽ...മറ്റൊരു ജന്മവും...നിദ്ര പൂകുന്നുണ്ടായിരുന്നു.... തുടരും....

