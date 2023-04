ആത്മസഖി: ഭാഗം 27

രചന: അർച്ചന

ഞാ...നാ....എല്ലാത്തിനും കാരണം... അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ....പടച്ചോനെ....അവളെ ഇങ്ങു തന്നെക്കണേ.... പൊന്നു പോലെ ഞാൻ നോക്കികോളാം ...ഓപ്പറേഷൻ തിയറ്ററിന് മുന്നിൽ ഇരുന്നു കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ കരഞ്ഞു.... അവന്റെ കൂടെ ഉള്ളവർക്കും അതൊരു പുതിയ കാഴ്ച ആയിരുന്നു....ഇത്രയും തകർന്ന അവസ്‌ഥയിൽ അവനെ കാണുന്നത് പോലും ആദ്യം ആയിരുന്നു..... പെട്ടന്നാണ് അവന്റെ തോളിൽ ഒരു കര സ്പർശം അറിഞ്ഞത്....നോക്കുമ്പോൾ.... ആഹ്....അദ്വൈത..... അയാൾ....(ഹാഷിം നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ട്.....ബുള്ളറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തു.... ആൻഡ് സോർറി....ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ നടക്കും എന്നു.....I am realy sorry...അദ്വൈത പറഞ്ഞതും... താൻ മാത്രം കുറ്റം എൽക്കണ്ടെടോ.....എന്റെ കയ്യിലും ഉണ്ട്...ആ സമയം അയാളെ പിടിയ്ക്കാൻ... വേറെ വഴി ഒന്നും കണ്ടില്ല... താനും കണ്ടത് അല്ലെ... എന്റെ വായിൽ നിന്നും വന്ന വാക്ക് കേട്ടു തകർന്നു നിന്ന അവളെ... ഇനി...ഇനി അവളെന്നെ വിശ്വസിയ്ക്കുവോ എന്നു പോലും അറിയില്ല.... അയാള് ഒറ്റ...ഒരുത്താനാ.... ഇത്രയും കൊല്ലം..മോളെ പോലെ നോക്കിയത് അല്ലെ.....എന്നിട്ടും ഒരു മനസലിവും ഉണ്ടായില്ല.... അവന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇനി ഒരു പൊറൽ പോലും ഉണ്ടാവരുത്....എനിയ്ക്ക് വേണം അവനെ....

എന്റെ പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തിൽ കത്തി വെച്ചവനെ...എന്നും പറഞ്ഞു ഹാഷിം തലമുടിയിൽ വിരൽ കോർത്തു പിടിച്ചു..... അദ്വൈത ആ അവസ്ഥ കണ്ടതും അവന്റെ തോളിൽ ഒന്നു തട്ടി അവിടെ നിന്നും എണീറ്റു മാറി....അവരുടെ അടുത്തേയ്ക്ക് പോയി... Sorry... ഞാൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല.... അന്ന് സർ ന്റെ കൂടെ കണ്ടപ്പോ..... ഞാനും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി...എൻകൗണ്ടർ ടീം ആണെന്ന് ഇന്നാ........അപർണ മനസിൽ ഉള്ളത് പറഞ്ഞു.... Its ok.... അന്ന് മാറി നിന്നു എല്ലാം ചെയ്തത് അവൻ പറഞ്ഞിട്ടാ... പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഫീൽഡ് പൊതുവെ ഇങ്ങനെ ആണ്.... ആൻഡ് its my ടീം മെമ്പർ മണിമേഖല സുദർശനൻ... എല്ലാത്തിനും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവൾ.... അദ്വൈത മേഖലയെയും അവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു...കൂടെ ബാക്കിയുള്ളവരെയും..... നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അതോ.... അദ്വൈത ചോദിച്ചതും.... ഈ അവസ്ഥയിൽ.... ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവരെ ആക്കിയാൽ.....കുഞ്ഞുണ്ണി പറഞ്ഞതും.... Ok..... ഹാഷിം നിങ്ങളോട് പോകാൻ പറയുന്ന വരെ ഇവിടെ കാണണം..... കൂട്ടത്തിൽ തന്റെ ടീം മെംബേഴ്സിനോടും സൂചന കൊടുത്തു.... സംശയാസ്പദം ആയി ആരെയെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ വിവരം അറിയിക്കാനും...നിർദ്ദേശം നൽകി....

അദ്വൈതയും മേഖലയും അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി.... മാഡം ഇനി എന്താ.......(മേഖല അയാളെ കാണണം.....എന്നും പറഞ്ഞു അദ്വൈത വണ്ടി എടുത്തു.... ________ എന്തിനായിരുന്നു......ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം..... ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയത്തിനു എന്നോട് പകരം വീട്ടിയാൽ പോരായിരുന്നോ...... എന്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്റെ കൈ കൊണ്ട്....ഞാൻ തന്നെ... വെറും പെണ്ണാത്രേ.... അവൾ എനിയ്ക്ക്. ....എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് തന്നെ...ഞാൻ എന്റെ കൊച്ചിനെ.... അവൾക്ക് എന്തു മാത്രം വേദനിച്ചു കാണും....അവളുടെ നിൽപ്പ് ഞാൻ കണ്ടതാ...ആകെ തകർന്നു.. കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ തകർക്കാൻ അവന്റെ വാക്കുകളും.... ഓരോന്ന് ആലോചിയ്ക്കും തോറും മുഹമ്മദിന് തന്നെ വല്ലാതെ തോന്നി.... പടച്ചോനെ എന്റെ കുട്ടിയ്ക്ക് ആപത്തൊനും വരല്ലേ... ഏയ്‌ ആപത്തൊന്നും വരില്ല....ചെറിയ ഒരു മുറിവല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയുള്ളൂ..... ഇപ്പൊ അവളെന്നെ വെറുത്തു കാണും....അവളുടെ അപ്പ ഇപ്പൊ അവൾക്ക് വെറും.....ഓരോന്നു ഒർക്കെ അവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ പൊടിഞ്ഞു.... ആഹാ....താൻ കരയുക ഒക്കെ ചെയ്യോ.....ആദ്യത്തെ കാഴ്ച ആണല്ലോ.......മുറി തുറന്നു അകത്തേയ്ക്ക് കയറി കൊണ്ട് അദ്വൈത പറഞ്ഞു....മേഖല പിറകെ കയറി ആ മുറി ലോക്ക് ആക്കി....

You..........എന്നും പറഞ്ഞു അയാൾ എണീയക്കാൻ ഭാവിച്ചതും കാൽ മുട്ടുകൾ മടങ്ങി വീണ്ടും കസേരയിലേക്ക് തന്നെ വീണു.....പ്രാണൻ പോകുന്ന വേദന.... സ്.......പയ്യെ... ഇനി മുൻപത്തെ പോലെ എണീയക്കാൻ ഒന്നും പറ്റില്ല...മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് ഇഷാൻ കാസിം....അദ്വൈത പുച്ഛത്തോടെ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അയാൾക്ക് മുന്നിൽ കൈ കെട്ടി നിന്നു.... നി....നി ഒറ്റ ഒരുത്തിയാ.....എല്ലാത്തിനും കാരണം...എന്റെ കുഞ്ഞു ഇന്ന് മരണ കിടക്കയിൽ... നി അവളുടെ ജീവൻ വെച്ചു കളിച്ചിട്ടാ...ഞാൻ...അങ്ങനെ.... ഇതുവരെയും നുള്ളി നോവിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ മോളെ...അവളോടാ നി ഇന്ന് ആ ചെറ്റത്തരം കാണിയ്ക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത്......മുഹമ്മദ് ദേഷ്യത്താൽ അലറി.... കൂൾ ഡൗണ് മിസ്റ്റർ.....ഒരുപാട് അനങ്ങിയാൽ സ്റ്റിച്ചു പൊട്ടും.....പിന്നെ അറിയാലോ..... പെയിൻ കില്ലേഴ്‌സ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല.....മേഖല അവന്റെ അലർച്ച കണ്ടു പറഞ്ഞു.... തനിയ്ക്ക് ഇപ്പൊ പൊള്ളുന്നുണ്ട് അല്ലെ..... തന്റെ ജീവചരിത്രം മൊത്തം എടുത്തതിൽ ... നിന്റെ കണ്ണിൽ നി വെറും പെണ്ണായി കാണാത്ത രണ്ടേ രണ്ടു പേർ....നിന്റെ ഉമ്മയും...പിന്നെ.....റിയയും.....

ഉമ്മ...ആദ്യം തന്നെ മരിച്ചു.....പിന്നെ ബാക്കി.....തന്റെ പുന്നാര മോള്.....അതാ അവളെ വെച്ചു കളിച്ചത്... ഇനി തന്റെ മോളുടെ കണ്ണിൽ താൻ ഒരു നികൃഷ്‌ട ജന്മം മാത്രം ആവും... നി....നോക്കിയ്ക്കോ....ഇതിനൊക്കെ പണി ഇരട്ടി ആയി നിനക്ക് കിട്ടും....നിയൊക്കെ എന്താ കരുതിയത്.....അവിടെ നടന്നതും ആരൊക്കെയാ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തത് എന്നും ഉള്ള എല്ലാം....അറിയേണ്ടവർ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവര് വരും.....മുഹമ്മദ് വാശിയോടെ പറഞ്ഞു.. അത് അപ്പോഴല്ലേ.....അതു വേറെ ആൾക്കാർ നോക്കിക്കോളും....നിന്റെ കൊമ്പത്തു ഇരിയ്ക്കുന്ന ആ പന്ന മോന്റെ താക്കോൽ....ഞാൻ വേറെ ഒരാളെ ആണ് ഏല്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്...സമയം ആകുമ്പോൾ അവൻ വരും.....ഞങ്ങളുടെ ജോലി ദേ ഇവിടെ തന്നോട് തീരും..... പിന്നെ തനിയ്ക്കുള്ളത്...അത് വേറെ ഒരാളുടെ കയ്യിലാ... അതു വരെ താൻ ഇവിടെ കിടക്കും.... പിന്നെ തന്റെ വായിൽ നിന്നും വല്ലതും ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ.... പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ അങ് നടപ്പിൽ വരുത്തും.....(അദ്വൈത താൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ചിലതൊക്കെ സത്യം തന്നെ അല്ലെ....

താൻ ഒരു ഓർഫൻ...... റിയയുടെ പരേന്റ്‌സ് വളർത്തുന്നു....അവളുടെ വരവോടെ അവർ ഒഴികെ ബാക്കി യുള്ളവർ തന്നെ ഒറ്റ പ്പെടുത്തുന്നു....അച്ഛന്റെയും അമമയുടെയും മരണ ശേഷം കുഞ്ഞിപ്പങ്ങളെ മകളെ പോലെ വളർത്തുന്നു..... അല്ലാതെ...താൻ കാട്ടി കൂട്ടിയ പലതും തെറ്റു അല്ല എന്ന് തനിയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റുവോ...ഇല്ലല്ലോ..... അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊന്നു കാണില്ല...പകരം പലരെയും താൻ തീർത്തില്ലേ..... ദേ തനിയ്ക്ക് ഇവളെ ഓർമ ഉണ്ടോ....തന്റെ മുന്നിൽ പ്രണ രക്ഷാർദ്ദം പിടഞ്ഞ ഈ 6 വയസു കാരിയെ.....അദ്വൈത ഫോണിൽ ആ ഫോട്ടോ കാട്ടിയതും.... അയാളുടെ കണ്ണൊന്നു മിഴിഞ്ഞു.... ശെരിയാണ്....അന്ന്.... ലഹരി പുറത്ത്...അവന്മാർ തിന്നു തീർത്തു പകുതി ജീവനിൽ കിട്ടിയ ...പെണ്ണ്കുട്ടി....അന്ന് താനും....ശെരിയാണ് തന്റെ കൈ കൊണ്ടാണ് അവൾ ....മുഹമ്മദ് പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു അവരെ നോക്കി...... ദേ ഈ നിൽക്കുന്നവളുടെ ആകെ ഉള്ള സമ്പാദ്യം.....ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം.....മേഖലയെ കൈ ചൂണ്ടി അവൾ പറഞ്ഞതും മുഹമ്മദിന് മറ്റൊന്നും പറയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.... കൊന്നില്ലെടോ താനും തന്റെ മറ്റവൻ മാരും കൂടി.... അദ്വൈത അവന്റെ കുത്തിനു പിടിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു....

അതേ അവസ്ഥ തന്റെ മകൾക്കിട്ടും കൊടുത്താലോ എന്നാ കരുതിയത്...പിന്നെ താൻ കാട്ടി കൂട്ടിയത്തിനു അവളെ ശിക്ഷിയ്ക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ.... ഡോ...തനിയ്ക്ക് അറിയോ...സ്വന്തം ശരീരം ഇല്ലാതെ ആവുന്നതിലും എത്രയോ വേദന തരുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ താൻ സ്നേഹിയ്ക്കുന്നവരുടെ വെറുപ്പോടെ ഉള്ള നോട്ടം ആണ്....അത് താൻ അനുഭവിയ്ക്കും....എന്നും പറഞ്ഞു അദ്വൈത അയാളെ വിട്ടു മാറി മുറിയ്ക്ക് പുറത്തേയ്ക്ക് പോകാനായി തുനിഞ്ഞതും.... താൻ ഒരു കാര്യം കൂടി അറിഞ്ഞോ..... തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി 4നേയും ഇല്ലാതെ ആക്കിയത്..ഞാൻ തന്നെയാ...എന്നും പറഞ്ഞു അവൾ പുറത്തേയ്ക്ക് പോയി....പിറകെ തന്നെ മേഖലയും.... പുറത്തു എത്തിയതും അവൾ തളർച്ചയോടെ കസേരയിലേക്ക് ഇരുന്നു.... മാഡം...ഇനി.....ഞാൻ....(മേഖല താൻ ഇനി പൊയ്ക്കോ...... ഒരുപാട് സഹിച്ചല്ലേ....sorry.... ഞാൻ .....കാരണം സംശയം തോന്നിയാൽ നമ്മൾ കളിച്ചത് എല്ലാം വെറുതെ ആവും.... (അദ്വൈത അപ്പൊ ബാക്കി പേർ......(മേഖല അവർക്ക് ഉള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അല്ല.... അവന്റെ കയ്യിൽ ആണ്... തന്റെ പ്രാണനെ തീർത്തിനു.....അവൻ പ്രതികാരം ചെയ്യും....എങ്കിലേ എന്റെ ആമിയ്ക്ക്....അദ്വൈത യുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും ഒരു തുള്ളി ഇറ്റു വീണു....

അതു കണ്ടതും മേഖല അവളെ സമദാനിപ്പിയ്ക്കാൻ അവളുടെ ഷോള്ഡറിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു... പിന്നെയും ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോയി.... റിയയുടെ കണ്ടീഷൻ കുറച്ചു സീരിയസ് ആയിരുന്നു.....അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാഷിം ഉറക്കം പോലും കളഞ്ഞു പുറത്തു തന്നെ ഇരുന്നു...ബാക്കിയുള്ളവർ ഓഫീസിലെയും മറ്റും കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടി വന്നു..... കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതും റിയയെ icu വിൽ നിന്നും മാറ്റി.... ഹാഷിം അവളെ ഒന്നു കാണാനായി ചെന്നു എങ്കിലും....അവൾക്ക് ആരെയും കാണണ്ട എന്നു തീർത്തു പറഞ്ഞതു കൊണ്ട് പിന്നെ അതിനു തുനിഞ്ഞില്ല....എല്ലാം നല്ലതു പോലെ ഭേദം ആയിട്ടു മതി എന്നു ഹാഷിമും വിചാരിച്ചു.... എങ്കിലും അവളുടെ മനസിൽ വേറെ ഒരു അബദ്ധവും വരാതെ കാവലായി അവൻ പുറത്തു തന്നെ ഇരുന്നു..... ഇടയ്ക്ക് അവൾ മയക്കം പിടിച്ച സമയത്തു അവൻ അവളെ കയറി കണ്ടു....

മുന്പത്തെക്കാൾ ആകെ കോലം കെട്ടു..... ക്ഷീണിച്ചു തളർന്നുറങ്ങുന്ന അവളെ കണ്ടതും അവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും വീണ്ടും കണ്ണുനീർ പൊടിഞ്ഞു.... Sorry... പെണ്ണേ ....ഞാൻ.... അങ്ങനെ.... ഒന്നും.. വെറുക്കല്ലെടി.....എന്നും പറഞ്ഞു അവൻ അവളുടെ തളർന്നു കിടക്കുന്ന കയ്യിൽ അമർത്തി പിടിച്ചു....പിന്നെ കുനിഞ്ഞു ചെന്നു അവളുടെ നെറ്റിയിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു.... പയ്യെ അവളുടെ കയ്യിലും അമർത്തി ചുംബിച്ച ശേഷം അവൻ അവളെ വിട്ടു പുറത്തേയ്ക്ക് പോയി.... മുഹമ്മദ്........ എന്റെ പെണ്ണിന്റെ ദേഹത്തു കൈ വെച്ച നിന്നെ ഇനി എന്തു ചെയ്യണം എന്നു എനിയ്ക്ക് അറിയാം....എന്നും പറഞ്ഞു മുഖം അമർത്തി തുടച്ചു....ബാക്കിയുള്ളവരെ അവിടെ നിർത്തി...അവൻ ഓഫീസിലേക്ക് വിട്ടു.... കൂടെ വരാം എന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു എങ്കിലും അവൻ അത് കേട്ടില്ല................. തുടരും....

