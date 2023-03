ആത്മസഖി: ഭാഗം 4

രചന: അർച്ചന

ആമിയെ ഓർത്തു അച്ചു വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് കൂടിയതും എതിരെ വന്ന വണ്ടിയിൽ ചെന്നു ഇടിച്ചതും ഒത്തായിരുന്നു.... ഇടിച്ച ഇടിയിൽ വണ്ടി ഒന്നു ചരിഞ്ഞു.... അച്ചുവിനങ്ങ് ദേഷ്യം വന്നു....വണ്ടി നേരെ നിർത്തി....കലിപ്പിൽ ഹെൽമെറ്റ് ഊരി..വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഡോർ തുറക്കാൻ ആഞ്ഞതും...അകത്തു ഇരുന്ന ആൾ വണ്ടി തുറന്നു ഇറങ്ങിയതും ഒത്തായിരുന്നു... ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാനായി....വണ്ടി കുറച്ചു സ്പീഡിൽ ആയിരുന്നു ഓടിച്ചത്...പെട്ടന്ന് ഏതോ ഒരു മുതൽ...വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു തന്റെ വണ്ടിയിൽ ഇടിച്ചു.... സംഭവം എന്താണെന്ന് തെളിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേയ്ക്കും ആ മുതൽ...വണ്ടിയിൽ നിന്നും ചാടി ഇറങ്ങി.....ഹെൽമറ്റ് ഊരി മാറ്റി.... അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ മുഗം ശെരിയ്ക്കും താൻ കാണുന്നത്.... അവളെ കണ്ടതും ഗൗരിയ്ക്കു ഒരു ഞെട്ടൽ ആയിരുന്നു... അദ്വൈക......ഗൗരി മനസിൽ പറഞ്ഞു....

ആമിയുടെ അനിയത്തി....ഇ..ഇവളെന്താ ഈ കോലത്തിൽ... ആകെ കോലം കെട്ട്.... മുടിയൊക്കെ ചെമ്പു കളർ ആയി...അരയോളം ഉള്ള മുടി മുഴുവൻ മുറിച്ചു....തോളൊപ്പം ആക്കി.... കണ്ണുകളിൽ കാണുന്ന ഭാവം പോലും മനസിലാവുന്നില്ല.....എന്നും ചിന്തിച്ചു ഗൗരി...കാറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയതും....അച്ചു അടുത്തു എത്തിയിരുന്നു.... താനൊക്കെ എവിടെ നോക്കിയാ വണ്ടി ഓടിയ്ക്കുന്നത്....എന്നും പറഞ്ഞു....അച്ചു ഗൗരിയുടെ കോളറിൽ കയറി പിടിച്ചു...കാറിലേക്ക് ചേർത്തു പിടിച്ചു.... ഗൗരി അപ്പോഴും അവളുടെ ഭാവത്തിന്റെ കാരണം അന്യോഷിയ്ക്കുക ആയിരുന്നു.... താൻ എന്താടോ... ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്...എഹ്...അച്ചു കലിപ്പിൽ ചോദിച്ചതും.... "അ.... അച്ചു......" (ഗൗരി ആ വിളി കേട്ടതും അവൾ അവനെ സംശയത്തോടെ ഒന്നു നോക്കി.... തനിയ്ക്ക് എന്റെ പേര് എങ്ങനെ അറിയാം....അച്ചു...

ഞെട്ടലോടെ ചോദിച്ചു... ആമിയുടെ അച്ചുസിനെ... ഭൂമിയുടെ അനിയന് മനസിലാവത്തെ ഇരിയ്ക്കാൻ നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണാതെ ഇരുന്നിട്ടു ഒരുപാട് കാലം ഒന്നും ആയില്ലല്ലോ....ഗൗരി...അതേ പോലെ തിരിച്ചു ചോദിച്ചതും...അച്ചു പെട്ടന്ന് ഭൂമിയുടെ പേരു കേട്ടതും അവന്റെ ഷർട്ടിൽ നിന്നും പിടി...വിട്ടു... ഗൗരി........ അപ്പോഴാണ് അവളും അവനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നത്.... താടിയും മുടിയും വളർന്നത് കൊണ്ടാണ് തനിയ്ക്കും പെട്ടന്ന് ആളെ മനസിലാവത്തെ പോയത്.... ഞാൻ...അത്...പെട്ടന്ന്....ആളെ മനസിലാവത്തെ.... ഭൂ....ഭൂമി...എവടെ....എനിയ്ക്ക് ഭൂമിയെ കാണണം...(.അച്ചു.. ഭൂമി...അത്.....അവനിപ്പോ.... അവനിപ്പോ...ആരെയും കാണാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ...ആ..ൻ... എനിയ്ക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ഭൂമിയെ കാണണം....അച്ചു..അവൻറെ ഷർട്ടിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ട് അലറിയതും ഗൗരി....അവളെ ഒന്നു നോക്കി തലയാട്ടി.... അവൻ ആദ്യമായാണ് അവളെ അങ്ങനെ ഒരു ഭാവത്തിൽ കാണുന്നത് തന്നെ.... വായാടി ആയ...ആമിയുടെ അനിയത്തി...ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപെടില്ലായിരുന്നു..

.എന്നാൽ ഇന്ന്.. ഗൗരി ആകെ ആശയ കുഴപ്പത്തിൽ ആയി.... താൻ വണ്ടി...എടുത്തോ..ഞാൻ പിന്നാലെ വരാം...എന്തോ ചിന്തിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഗൗരിയോട്...അച്ചു പറഞ്ഞതും...അവൻ വണ്ടിയ്ക്ക് അകത്തേയ്ക്ക്. കയറി....വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി....അവന്റെ വീട്ടിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചു..പിറകെ ഫോളോ ചെയ്തു...അച്ചുവും.... ** ഓരോന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ പാവം...തോന്നുന്നു.... താൻ ഏറ്റവും ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗത്തികേട്.... മുഖി മനസിൽ ആലോചിച്ചു.... ദാ.....ഇതാണ്...ആത്മിക....ഭൂമിയുടെ ആമി...എന്നും പറഞ്ഞു...ധ്വനി...അവളുടെ ഫോൺ മുഖിയ്ക്ക് നേരെ നീട്ടി... മുഖി ആ ഫോൺ വാങ്ങി..നോക്കി... ഉം..ധ്വനി പറഞ്ഞത് ശെരിയാണ്.... ഞങ്ങളെക്കാൾ ഭംഗി തോന്നുന്ന പെണ്കുട്ടിയുടെ ചിത്രം... വിടർന്ന കണ്ണുകളും..ചേഞ്ചുണ്ടുകളും തുടുത്ത കവിളുകളും....അരയ്ക്ക് താഴേയ്ക്ക് വളർന്നു കിടക്കുന്ന മുടിയും... ഏറ്റവും ഭംഗി കൂട്ടുന്നത് അവളിലെ നീലക്കൽ മൂക്കുത്തി ആണ്... ശെരിയ്ക്കും ഒരു സുന്ദരി... ചിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നേരിട്ടു...ഇതിനേക്കാൾ ഭംഗി ഉണ്ടാകും എന്നുറപ്പ്....

മുഖി മനസിൽ പറഞ്ഞു... ഇപ്പൊ എന്തു തോന്നുന്നു...ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യം ആണെന്ന് ബോദ്യം ആയില്ലേ...ധ്വനി ചോദിച്ചതും...മുഖി...ഒന്നു മൂളി... ചേട്ടന്റോടെ ജീവിയ്ക്കാൻ പാവത്തിന് യോഗം..കാണില്ല.... ആഹ്...ഇനി വെറുതെ ഇന്നത്തെ ദിവസം കളയണ്ട... നി എന്റെ വീടൊന്നും ചുറ്റി കറങ്ങി കണ്ടില്ലല്ലോ....വാ.... നമുക്ക് ഇന്ന് മുഴുവൻ ഈ വീട് ചുറ്റി കറങ്ങി കാണാം....ധ്വനി അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു... അതു ശെരിയ...ഇന്ന് നേരം ഇരുട്ടി വെളുത്താലും ഞാൻ ഈ വീട് കണ്ടു തീരും എന്നു എനിയ്ക്ക് ഉറപ്പില്ല.. അല്ലെടി...ഇതെന്താ ഇത്രയും വലിയ വീട് വെയ്ക്കാൻ കാരണം...ഒരുപാട് മുറിയും ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു വീട് കണ്ടിട്ട്... ഓഹ്...അത്..വീട് നിറച്ചും പിള്ളേര് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അവർക്ക് ഓടി നടന്ന് കളിയ്ക്കണ്ടേ അതിനാ...(ധ്വനി ഓഹ്...വെൽ പ്ലാനിഡ്... അതൊക്കെ നമുക്ക്....ഞാൻ വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചിങ്ങടെ എണ്ണം നിയായിട്ടു കൂട്ടുവാണെ അപ്പൊ നോക്കാം റൂമുകൾ കൂട്ടുന്ന കാര്യം എന്നു എന്റെ വീട്ടുകാർ പറയും..മുഖി ഒന്നു ദീർഘ നിശ്വാസം എടുത്തു പറഞ്ഞു....

ആ....എന്തായാലും നി വാ...നമുക്ക് വീട് ചുറ്റി നടന്നു കണ്ടെച്ചും വരാം....എന്നും പറഞ്ഞു...വീടിനു അകത്തേയ്ക്ക് പോയി.... ഓരോ റൂമും...തുറന്നു കാട്ടി...പൂളിന്റെ സൈഡിലേയ്ക്ക് പോയതും...ധ്വനിയ്ക്ക് ഒരു കാൾ വന്നതും ഒത്തായിരുന്നു.... നോക്കുമ്പോൾ ഗൗരി.... എന്താടാ ചേട്ട... നി ഇപ്പോഴല്ലേ അങ്ങോട്ടു....എന്നും പറഞ്ഞു ധ്വനി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു അങ് മാറി...... അവൻ പറയുന്ന ഓരോന്നിനും അവൾ ഒന്നു മൂളി...കൊടുത്തു... ശെരി എന്നും പറഞ്ഞു ഫോൺ വെച്ചു തിരിഞ്ഞതും കൂടെ കൊണ്ട് വന്ന മുതലിനെ കാണാൻ ഇല്ല.... ങേ...ഇവളിത് ഇത്ര ആവിയായോ.... ഇനി വെള്ളത്തിലെങ്ങാനും വീണോ....ഏയ്‌.. ഇനി വീണാലും .അവള് നീന്തി കയറിക്കോളും....എന്നും പറഞ്ഞു....കണ്ണുകൾ...വീടിന്റെ മുകളിലുള്ള...മുറിയിലേയ്ക്ക് ചെന്നതും...കണ്ണുകൾ ഉടക്കിയത് തുറന്നു കിടക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ മുറിയുടെ ബാൽക്കണിയിൽ ആണ്... ഇതാര ഇപ്പൊ തുറന്..... ദൈവമേ....അവളിനി അങ്ങോട്ടേങ്ങാനും വലിഞ്ഞു കയറിയോ...ആവോ..എന്നും പറഞ്ഞു... ധ്വനി...അതിനോട് ചേർന്നു താഴേയ്ക്ക് ഉള്ള...

വുഡ് കൊണ്ടുള്ള പടിക്കെട്ട് വഴി...മുകളിലേയ്ക്ക്. കയറാൻ..തുടങ്ങിയതും..... ആ.................... എന്നൊരു നിലവിളി കേട്ടതും ഒത്തായിരുന്നു..... മുഖി........ധ്വനി.....ആവലതിയോടെ മനസിൽ പറഞ്ഞു പെട്ടന്ന് തന്നെ മുകളിലേയ്ക് കയറി..... ധ്വനി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ്....മുഖിയുടെ കണ്ണുകൾ...മുകളിലുള്ള ബൽക്കണിയിലേയ്ക്ക് സഞ്ചരിച്ചത്... തൂവെള്ള കർട്ടനുകൾ.....ആ ബൽകാണിയുടെ ഗ്ലാസ്സിനുള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.... ഒന്നു പോയി നോക്കിയാലോ......മുഖി മനസിൽ കരുതി....അടുത്തു നിൽക്കുന്ന മുതലിനെ നോക്കുമ്പോൾ അവൾ ഫോണിൽ സംസാരം തന്നെ... ഉം..എന്തയാലും വീട് ചുറ്റി കാണാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആ ഭാഗം കൂടി ഒന്നു നോക്കിയേക്കാം...എന്നും പറഞ്ഞു...മുഖി...നൈസ് ആയിട്ടു അങ്ങോട്ടയ്ക്ക് വലിഞ്ഞു.. ക്യൂരിയോസിറ്റി കാരണം അവൾ ആ പടിക്കെട്ടുകൾ ഓടി കയറി.... മുഴുവൻ തടി കൊണ്ട് നിർമിച്ചത് ആയിരുന്നു..... മുകളിലേയ്ക്ക് ഓടി കയറിയതും കണ്ടു....വാതിലും മറ്റും ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് നിർമിച്ചത് ആണെന്ന്...താഴെ നിന്നു നോക്കുമ്പോൾ മൊത്തം കാണാൻ പറ്റില്ല.... ഇതിപ്പോ ആരുടെ മുറി ആണോ...ആവോ...എന്നും പറഞ്ഞു...അവൾ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒന്നു തള്ളി നോക്കി.... no രക്ഷ.....

ഇത് തുറക്കാൻ വഴി ഒന്നും ഇല്ലേ...എന്നും പറഞ്ഞു...അതു ശെരിയ്ക്കും ഒന്നു ശ്രെദ്ധിച്ചപ്പോ മനസിലായി.....അത്...അകത്തു നിന്നു മാത്രം തുറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണെന്ന്.... ചെ...ഇത് ലോക്കാണോ.... പുല്ലു...എന്നും പറഞ്ഞു....അതിൽ ചെറുതായി. ...ചാരി നിന്നതും അത് ചെറുതായി സൈഡിലേയ്ക്ക് ഒന്നു തെന്നി മാറിയതും ഒത്തായിരുന്നു... അപ്പൊ ഇതു ലോക്ക് അല്ലായിരുന്നോ...... എന്നും പറഞ്ഞു..അവൾ അത്..സൈഡിലേയ്ക്ക് വലിച്ചു തുറന്നു...അകത്തേയ്ക്ക്. കയറി.... അവൾ അകത്തേയ്ക്ക് കയറിയതും അവളുടെ കൂടെ പുറത്തു നിന്നുള്ള...കാറ്റും അകത്തേയ്ക്ക് വന്നു...അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെളുത്ത കർട്ടനുകളിൽ എല്ലാം...തട്ടി തലോടി കടന്നു പോയി......പരിചയ ഭാവത്തിൽ....നീണ്ട നാളുകൾക്ക് ശേഷം...ആ മുറിയിൽ...കാറ്റ് സ്വൈര്യ വിഹാരം നടത്തി.... പുറത്തു നിന്നും ഉള്ള വെളിച്ചം തട്ടിയപ്പോഴാണ് മുഖി ആ മുറി ശെരിയ്ക്കും ഒന്നു ശ്രെദ്ധിയ്ക്കുന്നത്....നിറയെ....എന്തൊക്കെയോ...ഡ്രോയിങ്‌സും...കുറെ...പൊട്ടിയ പ്രതിമകളുടെ പാർട്ട്സും....

കുറെ നിറങ്ങളും....ആകെ കൂടി ചിതറി കിടക്കുന്നു...അതിന്റെ മുകളിൽ എല്ലാം ആരോ കറുത്ത ചായം വാരി ഒഴിച്ചിട്ടും ഉണ്ട്.... ഇത്...ഇങ്ങനെയൊക്കെ....ആര്...എന്നും പിറുപിറുത്തതും....ഓർത്തു....ധ്വനിയുടെ ചേട്ടൻ ഭൂമിയുടെ കാര്യം...മികച്ച...കലാകാരൻ..ആയിരുന്ന വ്യക്തിയെ പറ്റി.... ഭൂമിനാദിന്റെ മുറിയിലാണോ...ഞാ...ഞാൻ...ക..കയറിയത് എന്നും പറഞ്ഞു..തിരിഞ്ഞതും..കണ്ടു...അവളുടെ ചിന്തകൾ എല്ലാം ശെരി ആയിരുന്നു...എന്നു ഉറപ്പിയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ ചുവരിൽ ഫ്രെയിം ചെയ്തു തൂക്കിയിരിയ്ക്കുന്ന അവന്റെ പിക്..... പെട്ടന്ന്.....തന്റെ വയറിനെ ചുറ്റി രണ്ടു കൈ...പൊതിയുന്നത് ആ അവസ്ഥയിലും അവൾ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു..... പേടിച്ചു...തിരിയാൻ ഭാവിച്ചതും.....അവളുടെ കാതുകളെ അവന്റെ ശ്വാസം വന്നു മൂടി.... "ആമി..." തന്റെ കാതുകളിൽ...ചെറിയ വിറയലോടെ വന്നു പതിച്ച സൗണ്ടിൽ മുഖിയുടെ ദേഹം മുഴുവൻ വല്ലാത്ത ഒരു വിറയൽ വന്നു കയറി.... ഒരു നിലവിളിയോടെ അവൾ...ഭൂമിയെ തള്ളി മാറ്റി.... പെട്ടന്ന് ആയതു കൊണ്ടും...മയക്കത്തിൽ ലാഞ്ചന കൊണ്ടും...

ഭൂമി...നിലത്തേയ്ക്ക് വീണു.... ആ...ആമി...മോ..മോളെ....ഭൂമി വിറയലോടെ വിളിച്ചതും.... മുഖി അല്ല എന്ന രീതിയിൽ തലയാട്ടി...പുറത്തേയ്ക്ക് പോകാൻ...തുടങ്ങിയതും....ഭൂമി നിലത്തു നിന്നും എണീറ്റു ഓടി....ബാൽക്കാണിയുടെ വാതിൽ അടച്ചതും ഒത്തായിരുന്നു.... എങ്ങോട്ടാടി.... നി ഓടി പോകാൻ നോക്കുന്നത്.... എങ്ങോട്ടാണെന്നു....ഭൂമി...ദേഷ്യത്തോടെ ചോദിച്ചതും....അവനെ അങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തിൽ കാണേണ്ടി വന്ന ഷോക്കിൽ ആയിരുന്നു മുഖി... അപ്പോഴേയ്ക്കും ബഹളം കേട്ട് ധ്വനിയും ഓടി വന്നു....ഗ്ലാസ് ഡോറിൽ തട്ടി വിളിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി.... ചേട്ട..വാതില് തുറക്ക് അവളെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്.... അവളുടെ അടുത്തേയ്ക്ക് ചെല്ലുന്ന ഭൂമിയെ കണ്ടു...ധ്വനി പുറകിൽ നിന്നും വിളിച്ചു എങ്കിലും ഗ്ളാസ് കവറിങ് ആയത് കൊണ്ട്....അവളുടെ ശബ്ദം അകത്തേയ്ക്ക് എത്തിയില്ല..... ഈശ്വര...അവൾക്ക് വല്ലതും.... പറ്റുമോ.... ചേട്ടനോട് എത്രയും പെട്ടന്ന് വരാൻ പറയാം...എന്നും പറഞ്ഞു...ഫോണും.വിളിച്ചു കൊണ്ട് ധ്വനി മുന്നിലേയ്ക്ക് ഓടി.... എന്തിനാ...ആമി..എന്നോട് ഇങ്ങനെ...

എന്നെ എന്തിനാ നി ഇങ്ങനെ പേടിയ്ക്കുന്നത്.... നിന്റെ ഭൂമി അല്ലെ...എന്നും പറഞ്ഞു..അവൻ..അവളുടെ കവിളിൽ തൊടാൻ ആഞ്ഞതും....അവൾ...പിറകിലേക്ക്..നടന്നു.... ഞാൻ...നിങ്ങളുടെ..ആമി...എന്നും പറഞ്ഞു അവൾ...അല്ല എന്ന രീതിയിൽ തലയാട്ടി... പിറകിലേക്ക് ഓടാൻ ഭവിചതും....നിലത്തു കിടന്ന...എന്തിലോ...ചവിട്ടി...പിറകിലേക്ക് തെന്നിയതും..ഒത്തായിരുന്നു.... ആമി.....എന്നൊരു വിളിയോടെ..ഭൂമി മുഖിയെ ചുറ്റി പിടിച്ചു എങ്കിലും രണ്ടും നില കിട്ടാതെ...നിലത്തേയ്ക്ക് വീണു... വീണ വീഴ്ചയിൽ നിലത്തു ഉടഞ്ഞു കിടന്ന ഒരു ഗ്ളാസ് ചീള് അവളുടെ കയ്യിൽ തറഞ്ഞു കയറുകയും ചെയ്തു.... അഹ്....... മുഖി കൈ കുടഞ്ഞു കൊണ്ട് പറഞ്ഞതും ഭൂമി ആവലതിയോടെ അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു....നോക്കുമ്പോൾ...എന്തോ കയ്യിൽ തറഞ്ഞു ഇരിയ്ക്കുന്നു..... അപ്പൊ തന്നെ അവൻ എണീറ്റു....ആ മുറിയുടെ light... ഇട്ടു....അവളെ കയ്യിൽ കോരി എടുത്തു...ബെഡിലേയ്ക്ക് ഇരുത്തി.... കയ്യിൽ ചീള് തറച്ച വേദനയിൽ അവൾ അത് ശ്രെദ്ധിച്ചില്ല....

മുഖി വേദന കാരണം..കൈ കുടയാൻ ശ്രെമിച്ചു എങ്കിലും സാധിച്ചില്ല.... ഭൂമി ആവലതിയോടെ അവളുടെ കൈ പിടിച്ചു നോക്കി....അവളുടെ കയ്യിൽ തറച്ചിരുന്ന ഗ്ലാസ് വലിച്ചൂരി.... ആഹ്.....(മുഖി ഏയ്‌...ഏയ്‌....കുഴപ്പം ഇല്ല.... ഇപ്പൊ മാറും എന്നും പറഞ്ഞു...ഭൂമി അവളുടെ കൈ പിടിച്ചു...ആ മുറിയിലേക്ക്....അവന്റെ നാക്ക്. കൊണ്ട് ഒന്നു ഉഴിഞ്ഞതും....മുഖി അറപ്പോടെ കൈ വലിച്ചെടുത്ത് അവനെ തള്ളി മാറ്റിയതും...ആ മുറിയുടെ വാതിലും തുറന്നു ആരൊക്കെയോ വന്നതും ഒത്തായിരുന്നു... ധ്വനിയെ...വിളിച്ചു അദ്വൈതയുടെ കാര്യവും..കൂടെ അവൾക്ക് ഭൂമിയെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞതും....അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടേയ്ക്ക് വരുന്നു എന്നും വിളിച്ചു അറിയിച്ചു...ചേട്ടന്റെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെ എന്നു നോക്കാനും പറഞ്ഞു....ഫോൺ വെച്ചു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും...അവളുടെ ഫോണിൽ നിന്നും തിരിച്ചു കാൾ വന്നത് കണ്ടു..എടുത്തു സംസാരിച്ചതും...അവിടെ നിന്നും പറയുന്നത് കേട്ട്...ആകെ ഞെട്ടി....ചേട്ടൻ..മുഖിയെ.... ഇതു അറിഞ്ഞു പെട്ടന്ന് തന്നെ കാർ..വീട്ടിലേയ്ക്ക് വിട്ടു...

പിറകെ തന്നെ അവളും.... വീട്ടിലേയ്ക്ക് കയറിയതും കണ്ടു...തങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന..ധ്വനിയെ....അവളുടെ കൂടെ തന്നെ അമ്മയും ഏട്ടതിയും ഉണ്ട്.... വിവരങ്ങൾ എല്ലാം ഫോണിൽ കൂടി അറിയിച്ചത് കൊണ്ട്..വണ്ടിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയതും..നേരെ മുകളിലേയ്ക്ക് ഓടി....പിറകെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരും.... മുറി തള്ളി തുറന്നു അകത്തു കയറിയതും കണ്ടത്....കട്ടിലിൽ ചോര ഒലിച്ച കയ്യും ആയി ഇരിയ്ക്കുന്ന മുഖിയേയും..നിലത്തു വീണു കിടക്കുന്ന ഭൂമിയെയും ആണ്...... അവരെ കണ്ടതും...മുഖി പെട്ടന്ന് തന്നെ അവരുടെ അടുത്തേയ്ക്ക് ഓടി....ധ്വനിയോട് ചേർന്നു നിന്നു.... .ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ....എന്റെ ആമി...വരും..എന്നു... അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത്...അവൾ...അവളെന്നെ വിട്ടു പോയി എന്നല്ലേ.... പിന്നെ..ഇപ്പൊ...ഇപ്പൊ എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഇവളാരാ... ആരാന്നു.... ഭൂമി അലറിയതും...മുഖിയും ധ്വനിയും...കൃഷ്ണ ഉൾപ്പെടെ ഭയന്നു പോയി... അദ്വൈത അപ്പോഴും കാണുന്നത് സത്യമാണോ...അല്ലയോ എന്ന ഞെട്ടലിൽ ആയിരുന്നു... ആമി മരിച്ചിട്ടും അവളുടെ ഓർമയിൽ...ജീവിയ്ക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ...

ഇതിനൊക്കെ കാരണം ആയവരെ ഓർക്കും തോറും അവളുടെ മനസിലും വേലി ഏറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി.... ഭൂമി plz..... ഇത്...നിന്റെ ആമി അല്ല... നിന്റെ ആമി ഇന്ന് ഈ ലോകത്തില്ല...she is ded... plz under സ്റ്റാന്റ്....she is no മോർ.... ഇപ്പൊ നി ആമി ആയി കാണുന്ന വ്യക്തി...അവൾ..മറ്റൊരു ആളാണ്....ചേട്ട... her name is... ചായ മുഖി....ഗൗരി...ഒരു നയത്തിൽ പറഞ്ഞു മനസിലാക്കാൻ ശ്രെമിച്ചു .... NO........ ഭൂമി ഇരു ചെവിയും പൊത്തി പിടിച്ചു....അലറുക ആയിരുന്നു.... your ലൈയിങ്......ഇവൾ.. ഇവൾ എന്റെ ആമി ആണ്....ഇവൾ എന്റെയ....എന്റെ മാത്രം. ഇത്രയും നാൾ എന്നിൽ നിന്നും ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചില്ലേ...ഇനി അത് പറ്റില്ല...ഇവളെ ഇനി ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടു കൊടുക്കില്ല...എന്നും പറഞ്ഞു ഭൂമി...മുഖിയെ.തന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തു പുണർന്നു......വളരെ ടൈറ്റ് ആയി..... അവന്റെ പിടുത്തത്തിൽ അവൾക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്ന പോലെ തോന്നി ..... അവന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും വിട്ടു മാറാൻ നോക്കിയതും...അവന്റെ ബലത്തിൽ അവൾക്ക് അതിനു സാധിച്ചില്ല.....

കൂടെ കയ്യിൽ നിന്നും ബ്ലേഡ് ഒലിച്ചിറങ്ങാനും തുടങ്ങി... മുഖി...... അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്തം ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന കണ്ടു... ധ്വനി..അവൾക്കടുത്തേയ്ക്ക് ചെന്നതും....ഗൗരി...ഭൂമിയുടെ ദേഹത്തു മാറുന്നു ഇൻജെക്ട ചെയ്തതും ഒത്തായിരുന്നു....അല്ലാതെ മുഖിയെ അവനിൽ നിന്നും അടർത്തി മാറ്റാൻ പ്രയാസം ആയിരുന്നു.... മാരുന്നു...ദേഹത്തു പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയതും...അവൻ...ചെറിയ ശബ്ദത്തിൽ ആമി എന്നു പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ബെഡിലേയ്ക്ക് വീണു...ആ സമയം കൊണ്ട് ധ്വനി മുഖിയെ താങ്ങി... എ.. എനിയ്ക്ക് ആകെ ത... തല ചുറ്റുന്ന പോലെ....മുഖി തലയിൽ കയ്യും വെച്ചു പറഞ്ഞതും....ധ്വനി.യും ഭാമിനിയും കൂടി ..മുഖിയെയും താങ്ങി താഴേയ്ക്ക് പോയി... പിറകെ ബാക്കിയുള്ളവരും...പോകുന്ന പോക്കിൽ ഭൂമിയെ ഒന്നു നോക്കാനും...ഗൗരിയും അച്ചുവും മറന്നില്ല... താഴെ ചെന്നതും ഗൗരി...

അവളുടെ കൈ കളീൻ ചെയ്തു...first എയ്ഡ് ചെയ്തു.... ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ട്....മുഖിയെ നോക്കി അദ്വൈത ചോദിച്ചതും... iam ok... പെട്ടന്ന് ഉണ്ടായ ഷോക്കിൽ...എന്നും പറഞ്ഞു...അവളുടെ മുഗത്തേയ്ക്ക് നോക്കിയതും...മുഖി ഒന്നു സംശയിച്ചു..... പെട്ടന്ന് അവളെ കണ്ടതും അവളുടെ മുഗം ഒന്നു വിടർന്നു.... അതുകണ്ടതും അച്ചു ഒരു ചിരിയോടെ അവളെ വാരി പുണർന്നു..... എന്താടി...പറ്റി നിന്റെ ആദി കുട്ടിയെ...നിനക്ക് ഒട്ടും മനസിലായില്ല എന്നുണ്ടോ...അച്ചു അവളെ ചേർത്തു പിടിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചതും.... അങ്ങനെ മറക്കാൻ പറ്റുന്ന ബന്ധം ആണൊടി കോപ്പേ നമുക്ക് ഉള്ളത്....എന്നു പറഞ്ഞു....മുഖിയും അവളെ തിരിച്ചു hug ചെയ്തു... ബാക്കിയുള്ളവർ എല്ലാം..പൊട്ടൻ ആട്ടം കാണുന്ന കണക്ക് നിന്നു.......... തുടരും....

എല്ലാ പാർട്ടുകളും വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക