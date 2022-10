🔥 ചെകുത്താൻ 🔥 : ഭാഗം 1

രചന: ആമി

what the hell are you doing Nithya ??? നാളത്തെ മീറ്റിംഗ് എത്ര ഇംപോർട്ടന്റാണെന്ന് എനിക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ നിനക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ ... എന്നിട്ടും ഇത്ര കെയർലെസ്സ് ആകാൻ നിനക്കെങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു 😡 f** ” കോൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഫോൺ ബെഡിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുമ്പോഴും അവന്റെ മുഖത്തെ കലിപ്പ് മാറിയിരുന്നില്ല മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ടീപ്പോയിലേക്ക് ആഞ്ഞ് കുത്തി അവനവന്റെ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു ടീപ്പോയുടെ ഗ്ലാസ്സ് തകർന്നു വീണു ... ശബ്ദം കേട്ട് ഒരു സെർവന്റ് മുറിയിലേക്ക് വന്നു . ആ സെർവന്റ് അവനെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കി . എന്നിട്ട് കബോഡ് തുറന്ന് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് എടുത്ത് വന്ന് അവന്റെ അടുത്ത് നിന്നു “ മോനേ കെെ ” അയാൾ അത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവൻ അയാൾക്ക് മുഖം കൊടുക്കാതെ അവന്റെ വലതു കെെ അയാൾക്ക് നേരെ നീട്ടി . ചില്ല് കുത്തിക്കയറി മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കെെ ,,,

അയാൾ മരുന്ന് വച്ച് കെെ കെട്ടിക്കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവൻ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ആ സെർവന്റ് പൊട്ടിയ ഗ്ലാസ്സ് എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി ,, പുതിയ ഗ്ലാസ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ ഓർഡർ ചെയ്തു ഇപ്പോ ഇവിടുന്ന് ടീപ്പോയുടെ ഗ്ലാസ്സ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയ ആ മഹാനില്ലേ ,,, അവനാണ് ആദവ് ,,, ആദവ് കൃഷ്ണ . മംഗലത്ത് വീട്ടിൽ കൃഷ്ണൻ മേനോന്റെയും ദേവകി കൃഷ്ണന്റെയും മകൻ ആദവ് കൃഷ്ണ എന്ന ആദി . അതിലുപരി YUNEIK എന്ന ഫാഷൻ വേൾഡിന്റെ അധിപൻ ,,, കൊച്ചിൻ ഓഫീസിന്റെ ഹെഡ് .... ദ് വൺ ആൻഡ് ഒൺലി A.K 😇 ഇവനാണ് ഈ കഥയിലെ നായകൻ ,,, ഇതിവന്റെ കഥയാണ് ,,, ഇവനാണ് നമ്മടെ ചെകുത്താൻ ബാക്കി ഒക്കെ പുറകെ വരുംട്ടോ ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

[ ആദി ] ഇനി ഞാനായിട്ട് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലല്ലോ ,,, ആ റെെറ്റർ പെണ്ണ് പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാം നാളെ ഒരു ഇംപോർട്ടന്റ് മീറ്റിംഗുണ്ട് ,,, സിംഗപ്പൂരിലെ ഒരു വെൽനോൺ കമ്പനിയായിട്ട് . മീറ്റിംഗിന് മുൻപായി ഇന്ന് തന്നെ അർജന്റായിട്ട് അവർക്കൊരു മെയിൽ അയക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അത് ആ പി.എ നിത്യയെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കരുതിയതാണ് ,, കൊളമാക്കി കയ്യിൽ തരുമെന്ന് . അത് പോലെ തന്നെ ... കൊളമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു പോകും ,,, എന്തൊക്കെയാ അവള് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അവൾക്ക് പോലും അറിയില്ല . എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് അയക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവള് അതെനിക്ക് മെയിൽ ചെയ്തിരുന്നു . ആ മെയിൽ കണ്ടതിന്റെ റിയാക്ഷനാണ് ആദ്യം കണ്ടത് 😂

ദേഷ്യം വന്നാ പിന്നെ എനിക്ക് കണ്ണ് കാണില്ല എന്നെല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് ,,, അതൊരു പരിധി വരെ ശരിയുമാണ് 😉 ഞാൻ റൂമിൽ നിന്ന് നേരെ പോയത് പുറത്തേക്കാണ് . പക്ഷേ പുറത്തെത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആരോ വന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ കയറി പിടിച്ചു ,,, അതും ചില്ല് കൊണ്ട് മുറിവായ കയ്യിൽ തന്നെ “ ഏതവനാടാ @@&%# ” എന്ന് കലിപ്പിൽ ചോദിച്ചു കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞെങ്കിലും ആരെയും കണ്ടില്ല . ദേഷ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്ന് വിറക്കുകയായിരുന്നു ,,,, ഓരോരോ മാരണങ്ങള് 😡😡 മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയതും വീണ്ടും ആരോ അതേ കയ്യിൽ തന്നെ പിടിച്ചു . ദേഷ്യം കൊണ്ട് ഭ്രാന്തായ ഞാൻ പച്ചത്തെറി വിളിക്കാൻ വേണ്ടി തിരിഞ്ഞപ്പോഴാണ് “ പാപ്പീ ” എന്നൊരു വിളി കേട്ടത് . അതോടു കൂടി എന്റെ ദേഷ്യം പമ്പ കടന്നു ഞാൻ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് താഴെ മുട്ട് കുത്തിയിരുന്നു “ ആരൂട്ടൻ എപ്പഴാ വന്നെ ” എന്റെ ചോദ്യം കേട്ടതും അവൻ അവന്റെ കൊച്ചരിപ്പല്ലുകൾ കാട്ടി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാനവനെയും എടുത്ത് എഴുന്നേറ്റു ദാ ദിതാണ് എന്റെ ആരൂട്ടൻ ,,, ആരോഹ് കൃഷ്ണ . ഈ വീട്ടിലെ ഒരു ടെററാണ് ,,, എന്റെ ഏക എതിരാളി . ഇവന്റെ മുന്നില് മാത്രമാണ് ഞാൻ മുട്ടുകുത്തിയിട്ടുള്ളൂ 😁

ഇവൻ എന്റെ മൂത്ത ഏട്ടന്റെ മോനാണ് . ഏട്ടൻ അരവിന്ദ് കൃഷ്ണ ,,, ഏട്ടത്തിയമ്മ അപർണ അരവിന്ദ് കൃഷ്ണ ,,, പിന്നെ എന്റെ ആരൂട്ടനും 😍 ഇതാണ് ഏട്ടന്റെ ഫാമിലി . ഏട്ടൻ ഫാമിലിയായിട്ട് ഡൽഹിയിലാണ് ,,, ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ഡൽഹി ഓഫീസിന്റെ ഹെഡ് ഞാനവനെയും കൊണ്ട് ഹോളിലേക്ക് നടന്നു ... “ ആഹ് ,,, നീ ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നോ ” ഏട്ടത്തിയമ്മയാണ് “ പിന്നെ ഞാനെവിടെപ്പോകാനാ ” ഞാനൊന്ന് ഇളിച്ച് കാണിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു “ മ്മ് ... അതീ ഏട്ടത്തിയമ്മക്ക് നന്നായിട്ടറിയാലോ ,,, എന്റെ അനിയന് എവിടെയും പോകാനില്ലാന്ന് ” ഏട്ടത്തിയമ്മ ഒന്ന് ആക്കിയതാണ് . ഞാനതിന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചിരിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു “ ആരൂട്ടൻ നിന്നെ കണ്ടപ്പോഴേ മേലേക്ക് കയറിയല്ലേ ”

“ അത് പിന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ ,,, അല്ലേടാ ആരൂട്ടാ ” ഞാൻ ആരൂട്ടന്റെ കവിളിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ കുലുങ്ങിക്കുലുങ്ങി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി .. വല്ലാത്ത ഒരു മൊഞ്ചാണ് അവന്റെ ചിരി കാണാൻ 😍 “ ഓഹ് ,,, ചിറ്റപ്പനെ കണ്ടപ്പോ അവന്റെ സന്തോഷം കണ്ടില്ലേ ” ദാ ഈ വരുന്നതാണ് എന്റെ ഏട്ടൻ ... അരവിന്ദ് “ അല്ലെങ്കിലും അവനോട് മാത്രമാണ് ആരൂട്ടന് ഇഷ്ടമുള്ളൂ ” ആഹ് ,,, ദാ ഈ സെന്റിയടിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഏട്ടൻ ,,, ആദർശ് കൃഷ്ണ . ഏട്ടന്റെ മാരേജ് ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല . ഇനി ആരെയെങ്കിലും കണ്ട് വച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ദെെവം തമ്പുരാനറിയാം 😉 . ഏട്ടൻ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ തന്നെ മുംബെെ ഓഫീസിലാണ് “ ഇന്നെന്താ എല്ലാവരും കൂടി വന്നിരിക്കുന്നെ ”

ഞാൻ അവരോട് എല്ലാവരോടുമായി ചോദിച്ചു സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഏട്ടന്മാര് രണ്ട് പേരും വരാറുള്ളൂ ... അതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് “ അപ്പോ നീയൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ ” അരവിന്ദ് ഏട്ടനാണ് “ ഇല്ല ,,, എന്താ ” “ ഏട്ടന് ഞങ്ങളൊരു കയറിടാൻ പോകുവാ ” ആഹ് ,,, വിചാരിച്ചതേയുള്ളൂ ,, എവിടെപ്പോയി കിടക്കുവാണെന്ന് . ഇതാണ് എന്റെ അനിയത്തി അഹാന കൃഷ്ണ . നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ തന്നെ ഒരു മോഡലാണ് . അതിന്റെ അഹങ്കാരം ഒന്നും ഇല്ലാട്ടാ പെണ്ണിന് 😉 മൂന്ന് ഏട്ടന്മാർക്ക് കൂടി ഒരൊറ്റ പെങ്ങളായതു കൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് കുസൃതികളും തല്ലുകൊള്ളിത്തരവും ഉള്ളൂ ... പാവാണ് 😇 “ എന്ത് കയറ് ,, ഏത് ഏട്ടന് ” ഞാൻ അവളുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു “ ആരൂട്ടനെ തന്നാ പറയാം ” ആരൂട്ടൻ ഇവിടെ വന്നാ പിന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ മാത്രേ വരൂ ,, ആദർശ് ഏട്ടന്റെ അടുത്തും അഹാനയുടെ അടുത്തും പോകാറില്ല . ഇപ്പോ കാര്യം അറിയണമെങ്കില് ആരൂട്ടനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അഹാനയുടെ കയ്യിൽ എത്തിക്കണം ,,

അല്ലെങ്കി ആ കുട്ടിത്തേവാങ്ക് കാര്യം പറയില്ല ഞാൻ ആരൂട്ടനെ അവളുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു . പക്ഷേ അവൻ പോകാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല ,, എന്റെ ദേഹത്ത് തന്നെ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരുന്നു പിന്നെയും അവള് എടുക്കാൻ വന്നപ്പോ വല്യ വായില് കരഞ്ഞു “ അവനെ കരയിക്കല്ലേ പെണ്ണേ ” അരവിന്ദ് ഏട്ടൻ അവളുടെ തലക്ക് ഒരു കിഴുക്ക് വച്ചുകൊടുത്തു 😂 “ അത് വേറൊന്നും അല്ലാടാ ,,, ആദർശിന് പെണ്ണ് കാണാൻ പോകാനാണ് ” ഏട്ടത്തിയമ്മയാണ് പറഞ്ഞത് “ ആഹാ ,,,, കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് മെെ ഡിയർ ബ്രോ ” എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആദർശ് ഏട്ടന് ഒരു ഷേക്ക് ഹാന്റ് കൊടുത്തു “ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എന്റെ ആദിയേട്ടനും കൂടി ഒരു പാവം പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ” അഹാനയുടെ സംസാരം കേട്ടതും എന്റെ മുഖം വലിഞ്ഞ് മുറുകി . ആരൂട്ടനെ ഏട്ടത്തിയമ്മയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് നടന്നു . അവൻ “ പാപ്പീ ” എന്ന് വിളിച്ച് കരയുന്നുണ്ട് . ഞാനതൊന്നും മെെന്റ് ചെയ്തില്ല ✨✨✨✨✨✨

[ അഹാന ] “ എന്തിനാടീ കുരുത്തംകെട്ടതേ ,, അവനോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെ ” ആദിയേട്ടൻ ദേഷ്യപ്പെട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയതും ആദർശ് ഏട്ടൻ എന്റെ ചെവി പിടിച്ച് തിരിച്ച് പൊന്നാക്കി “ ആഹ് ,,, ഏട്ടാ , വിട് ,, വിട് ... വേദനാവണ് ” ഞാൻ വലിയ വായില് അലറി “ ആഹ് ,, കുറച്ച് വേദനാവട്ടെ ” എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ദുഷ്ടൻ ഒന്നുകൂടി ചെവി തിരിച്ചു 😬😕 ഇങ്ങനെയും ഉണ്ടോ ഏട്ടന്മാര് 😬😬 “ എന്നതാടാ ഇവിടെ ,,, ഇപ്പോഴും ഇള്ളക്കുട്ടികളാണെന്നാ വിചാരം രണ്ടിന്റേം ” എന്റെ അലറല് കേട്ട് അടുക്കളിൽ നിന്ന് വന്ന അമ്മയുടെ ശബ്ദം കേട്ടതും ഏട്ടൻ എന്റെ ചെവിയിൽ നിന്ന് കെെ എടുത്തു “ ആഹ് ,,, അമ്മാ ,,, ഇത് നോക്ക് ,,, ഏട്ടൻ എന്റെ ചെവി പിടിച്ച് തിരിച്ചു ” ഞാൻ ചെവിയും തടവിക്കൊണ്ട് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു “ ഇവള് ചെയ്തതിന് വച്ച് ഇതല്ല കൊടുക്കണ്ടത് ” ആദർശ് ഏട്ടൻ അതും പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോയി “

വല്ല ആവശ്യോം ഉണ്ടായോ ” ഏട്ടത്തിയമ്മ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ചുണ്ട് കോട്ടിക്കൊണ്ട് റൂമിലേക്ക് പോയി 😎 അമ്മയും ഏട്ടത്തിയമ്മയും ചിരിക്കുന്ന സൗണ്ട് ഞാൻ കേട്ടെങ്കിലും അത് മെെന്റ് ചെയ്യാതെ പോയി റൂമിലെത്തി നാളേക്കുള്ള റാംപ് വാക്കിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നാളെ ഇടാനുള്ള ഡ്രസ്സ് കിട്ടാനുണ്ട് . അത് അനു കൊണ്ടുതരാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് . എന്റെ ബെസ്റ്റി ആണ് അനു . ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലെ തന്നെ മറ്റൊരു മോഡലാണ് അവള് റെഡ് കളർ ഗൗണിനൊപ്പിച്ച് അണിയാനുള്ള ജുവല്ലറീസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് താഴെ നിന്ന് ഏട്ടത്തിയമ്മ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടത് പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാതെ സാധനങ്ങളെല്ലാം അവിടെത്തന്നെ വച്ച് ഞാൻ താഴേക്ക് നടന്നു ... “ എന്താ ഏട്ടത്തിയമ്മാ വിളിച്ചേ ” ഹോളിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു “ ഓഹ് ,, അത് ചോദിക്കാൻ പോലും അടുക്കളയിൽ കയറാൻ വയ്യല്ലേ നിനക്ക് ” അമ്മയാണ് “ ഇല്ല ,,, കാര്യം പറഞ്ഞാ എനിക്കങ്ങ് പോവായിരുന്നു ” ഞാനും വിട്ടുകൊടുത്തില്ല . “ നാളെ നിനക്ക് എപ്പഴാ പോകണ്ടെ ” ഏട്ടത്തിയമ്മ ചോദിച്ചു “ നാളെ 8:30 ന് കമ്പനീലെത്തണം . എന്താ ഏട്ടത്തിയമ്മാ ” “ ഏയ് ഒന്നുമില്ലാടീ ,,, ചോദിച്ചതാണ് ” “ ആഹ് ,,, ഞാൻ പോണൂട്ടാ ” എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ റൂമിലേക്ക് തന്നെ പോന്നു റൂമിൽ വന്ന് ജുവല്ലറീസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വച്ച് ഫോൺ എടുത്ത് അതിൽ കുത്തിക്കളിക്കാൻ തുടങ്ങി ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

[ ആദി ] വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ പോയത് ഓഫീസിലേക്കാണ് കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി നേരെ ക്യാബിനിലേക്ക് .... എന്റെ ക്യാബിനിൽ കയറിച്ചെന്നതും കണ്ട കാഴ്ച ആരോടോ ഫോണിലൂടെ സല്ലപിക്കുന്ന നിത്യയെയാണ് . അത് കണ്ടതും എന്റെ കണ്ട്രോൾ പോയി “ നിത്യാാ ” ഞാൻ അലറി വിളിച്ചു ഞെട്ടിവിറച്ച് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിനിടയിൽ അവളുടെ കയ്യിലിരുന്ന ഫോൺ തെറിച്ച് താഴെ വീണു “ what the f*** ,,, ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ജോലിയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ... എന്നിട്ട് ഫോണില് സംസാരിച്ചിരിക്കാണ് . How dare you ” എന്ന് ചോദിച്ച് ഞാനവളുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു അവളാണെങ്കില് പേടിച്ച് നിക്കാണ് . പക്ഷേ ഈ ആദവ് കൃഷ്ണ ആരുടെ പേടിക്ക് മുൻപിലും ഭീഷണിക്ക് മുൻപിലും മുട്ട് മടക്കുന്നവനല്ല “ സോറി സാർ ... മെയിൽ റെഡിയാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട് ” അവള് പേടിയോടെ പറഞ്ഞു “ where ” അവള് അപ്പോൾ തന്നെ ലാപ് എടുത്ത് എന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അതിൽ നിന്ന് word എടുത്ത് അവള് ടെെപ്പ് ചെയ്ത് വച്ചിരുന്ന മെയിൽ എന്നെ കാണിച്ചു . ഞാനത് വായിച്ചു നോക്കി “ ഫെെൻ ,,,, സെന്റ് ഇറ്റ് ടു ദെം ”

ഞാൻ പറഞ്ഞതു പോലെ തന്നെ നിത്യ അത് ആ സിംഗപ്പൂർ കമ്പനിക്ക് മെയിൽ ചെയ്തു . അതിന് ശേഷം എന്റെ നേരെ ഒന്ന് നോക്കി “ ഗെറ്റ് ഔട്ട് ” ഞാനത് പറഞ്ഞു തീരലും താഴെ വീണുപോയ ഫോണും എടുത്ത് അവള് പുറത്ത് കടന്ന് പോയി ഞാൻ ചെയറിൽ ഇരുന്ന് രണ്ട് മുട്ട്കയ്യും ചെയറിന്റെ രണ്ട് സെെഡുകളിലായി കുത്തി മുഖം പൊത്തിപ്പിടിച്ച് ഇരുന്നു “ എന്താണ് മിസ്റ്റർ ചെകുത്താൻ ,,, ഇന്നും നിത്യയെ പൊരിച്ചോ ” ഓഹ് ,,, വന്നല്ലോ അടുത്ത കുരിശ് ഞാൻ കെെകൾ മാറ്റി മുഖം പൊന്തിച്ച് അവനെ നോക്കി ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ [ ശ്രീ ] ഹലോയ് ,,, എന്നെ ഞാൻ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം . അതല്ലേ അതിന്റെ ഒരു ഇത് ... ഏത് ,,, അത് തന്നെ 😉 ഞാനാണ് ശ്രീജിത് പ്രഭാകർ എന്ന ശ്രീ . വീട്ടുകാരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും പൊന്നോമനയായ ശ്രീക്കുട്ടൻ 😂 പറഞ്ഞ് വരുമ്പോ ആദിയുടെ അമ്മയുടെ അനുജത്തിയുടെ മകനായിട്ട് വരും ഈ ഞാൻ . ന്റമ്മോ ,, ഈ പറഞ്ഞത് എന്റെ അമ്മയോ വല്യമ്മയോ കേട്ടാൽ പഠിയടച്ച് പിണ്ഡം വക്കും 😁 അല്ലെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ദഹിക്കുന്ന കാര്യമാണോ സ്വന്തം മകൻ ,, മകനായിട്ട് വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് പിന്നെ ഞാനും ആദിയും ചെെൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ട്സാണ് .

അവനറിയാത്തതായി എന്റെ ലെെഫിൽ ഒന്നുമില്ല ,,, അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും ,, എനിക്കറിയാത്തതായി അവന്റെ ലെെഫിലും ഒന്നുമില്ല അവന്റെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിയുടെ ചലനം വരെ എനിക്കറിയാം ,, അതുപോലെ തന്നെ അവനും . അത്രക്ക് ചങ്കാണ് ഞങ്ങള് പരസ്പരം ബി.ടെക് എട്ടുനിലയിൽ പൊട്ടി പാളീസായി 32 സപ്ലികളുമായി എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്ന മാലാഖയുടെ കെെ പിടിച്ചാണ് ഞാൻ YUNEIK എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധമായ ഈ മോഡലിംഗ് കമ്പനിയിലേക്കെത്തുന്നത് നിങ്ങളിനി ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടണ്ട ,,, ആ മാലാഖ ഏതാണെന്ന് . അത് നമ്മുടെ ആദി തന്നെയാണ് ഫാഷൻ ലോകത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ചുക്കും ചുണ്ണാമ്പും അറിയാത്ത എന്നെ പിടിച്ച് ഈ കമ്പനിയുടെ എം.ഡി ആയി നിയമിക്കുമ്പോൾ ആദി എന്താണ് മുന്നിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അന്നവൻ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ എന്നോട് പറഞ്ഞുള്ളൂ ,,, “ കമ്പനി നീയായിട്ട് കൊളം തോണ്ടരുത് ” എന്ന് 😁

ഞാൻ അന്നവന് കൊടുത്ത വാക്കാണ് ,,, “ എന്നെക്കൊണ്ട് ആവും വിധം ഞാൻ ഈ കമ്പനിയുടെ ഉയർച്ചക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കും ” എന്ന് . ആ വാക്ക് ഇന്നോളം ഞാൻ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് ,, അതിലൊരു കോട്ടവും വരുത്താതെ അപ്പോ എന്നെക്കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ധാരണയായില്ലേ .... ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പറയാട്ടാ ,, ഇപ്പോ അവന്റെ കലിപ്പിന്റെ കാരണം ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടേ “ ഇന്നെന്താരുന്നൂടാ കാരണം ” ഞാൻ ഒരു ചെയറിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു അതിനവന്റെ മറുപടി ഒരു തുറിച്ചുനോട്ടം ആയിരുന്നു 😂 പക്ഷേ നമ്മക്കിതൊന്നും പുത്തരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഇളിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു . “ നാളത്തെ റാംപ് വാക്കിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റായോ ” അവൻ ചോദിച്ചു “ യെസ് മാൻ ” നാളെ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ വച്ച് ഒരു റാംപ് വാക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് . അതിന്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് “ വെൽ ,,, കം വിത് മീ ... ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ” എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ എഴുന്നേറ്റു . കൂടെ ഞാനും എഴുന്നേറ്റു റാംപ് വാക്ക് സെക്ഷനിലേക്ക് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഫോൺ എടുത്തു “ ആദി വിൽ റീച്ച് ദെയർ ഇൻ ഫെെവ് മിനിറ്റ്സ് . സോ കംപ്ലീറ്റ് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ക്വിക്ക് ”

റാംപ് വാക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അശ്വിന് ഞാൻ മെസേജ് ചെയ്തു . അല്ലെങ്കി പിന്നെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കി അവന് പിന്നെയും ദേഷ്യം വരും ആദിയുടെ ക്യാബിനിൽ നിന്ന് ഒരു ടെൺ മിനിറ്റ്സ് നടക്കണം റാംപ് വാക്ക് നടക്കുന്ന സെക്ഷനിലേക്ക് . നടക്കുന്നതിനിടയിൽ അവനൊന്നും സംസാരിച്ചില്ല ,, ഞാനും റാംപ് വാക്ക് സെക്ഷനിലെത്തിയതും അവിടുത്തെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് കണ്ട് എന്റെ കണ്ണ് തള്ളിപ്പോയി ,,, അത്ര സെറ്റപ്പായിട്ടാണ് ഓരോ അറേഞ്ച്മെന്റ്സും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് . ഞാൻ അശ്വിന്റെ നേരെ നോക്കി തമ്പ്സ് അപ്പ് കാണിച്ചു . അവനൊന്ന് ചിരിച്ചു കാണിച്ചു “ മാർവലസ് 😍 ” ആദി അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് കണ്ട് പറഞ്ഞു അവന്റെ വായിൽ നിന്നൊക്കെ അതൊക്കെ കേൾക്കണമെങ്കിൽ അത് അത്രത്തോളം നല്ലതായിട്ടായിരിക്കുവോളൂ . അല്ലെങ്കി അവൻ മുഖം തിരിച്ച് പോകാറാണ് പതിവ് “ അശ്വിൻ ... കീപ് ഇറ്റ് അപ് ” എന്ന് അശ്വിന്റെ നേരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് അവൻ തിരിഞ്ഞ് നടന്നു ✨✨✨✨✨✨

[ ആദി ] റാംപ് വാക്ക് സെക്ഷനിലെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് കണ്ടതും സത്യം പറഞ്ഞാ എന്റെ കണ്ണ് പുറത്തേക്ക് വന്നു ,, കാരണം അത്രക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് 😍 അവിടുന്ന് തിരിച്ച് പോരുന്നതിനിടയിലാണ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി അവിടേക്ക് വന്നത് “ സാർ ” “ പറയൂ ആകാശ് ” “ സാർ ,, നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ ഒഴിവിലേക്ക് ഒരാള് വന്നിട്ടുണ്ട് ” “ ആരാ ” “ വൺ മിസ്റ്റർ അർജുൻ ശർമ്മ ” “ അർജുൻ ശർമ്മ ?? ” ഞാൻ നെറ്റി ചുളിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു “ യെസ് സാർ ,, നമ്മുടെ മുംബെെ ഓഫീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് . ആൾക്കിപ്പോ ഈ കമ്പനിയിലേക്ക് വന്നാൽ കൊള്ളാമെന്നൊരു ആഗ്രഹം . ആദർശ് സാറിന്റെ റെക്കമെന്റേഷൻ ലെറ്ററുമായിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നെ ” ആകാശ് പറഞ്ഞു നിർത്തി “ അപ്പോ അവിടെ ഇപ്പോ ആരാ ” “ പുതിയ ഒരാള് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് . അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഇവനെ ഇങ്ങോട്ട് തട്ടിയത് ” “ ഓകെ ,, എന്നിട്ട് ആളെവിടെ ” “ ലോബിയിലുണ്ട് ” “ ക്യാബിനിലേക്ക് വരാൻ പറയ് ” കോട്ട് ശരിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് നടന്നു ക്യാബിനിലെത്തി ലാപിലേക്ക് കണ്ണും നട്ടിരുന്നു “

മേ ഐ കം ഇൻ സാർ ” “ യെസ് ,, കം ഇൻ ” അർജുൻ ആയിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ലാപിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ അകത്തേക്ക് കയറാൻ പെർമിഷൻ കൊടുത്തത് “ സാർ ” ഞാൻ ലാപിൽ നിന്ന് നോട്ടം തെറ്റിക്കാത്തതു കൊണ്ടാകണം അവൻ ഒന്നുകൂടി വിളിച്ചത് “ യെസ് ,, ടെൽ മീ ” ലാപിൽ നിന്ന് നോട്ടം തെറ്റിച്ച് അവന് നേരെ നോട്ടമെറിഞ്ഞു കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായം തോന്നുന്ന ഒരു ചെറിയ പയ്യനാണ് ഈ അർജുൻ . കോട്ടും സ്യൂട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് തനി ഒരു മുംബെെക്കാരൻ . അതിലുപരി അവന്റെ കണ്ണുകളാണ് ഹെെലെെറ്റ് ,, നീലക്കണ്ണുകൾ “ സാർ ,, ആം അർജുൻ ശർമ്മ ഫ്രം മുംബെെ ” അതും പറഞ്ഞ് അവനൊരു എൻവലപ് എന്റെ നേരെ നീട്ടി . ഞാനത് വാങ്ങി “ ഓകെ ,, സിറ്റ് ” ആ എൻവലപ് തുറക്കുന്നതിനിടയിൽ അവനെ നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ചെയറിൽ ഇരുന്നു ഞാൻ ആ എൻവലപ് തുറന്ന് അതിലുണ്ടായിരുന്ന പേപ്പർ കയ്യിലെടുത്ത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ആദർശ് ഏട്ടന്റെ റെക്കമെന്റേഷൻ ലെറ്ററാണ് . അത് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞ് മടക്കി ടേബിളിനു മുകളിൽ വച്ചു “ ഷോ മീ യുവർ ഐഡി കാഡ്സ് ”

ഞാനവന്റെ നേരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവൻ അപ്പോൾ തന്നെ ബാഗിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ എടുത്ത് എന്റെ നേരെ നീട്ടി ഐഡി കാഡ് ,, ആധാർ കാഡ് ,, അങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാ പ്രൂഫുകളുമായിരുന്നു അത് . അതൊക്കെ ഒന്ന് വെരിഫെെ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതെല്ലാം അവന് തന്നെ തിരികെ കൊടുത്തു “ ഐ വാണ്ട് ടു സീ യുവർ ഫോട്ടോഗ്രഫ്സ് ” “ ഷുവർ സാർ ” എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ബാഗ് തുറന്നു “ നോട് ദാറ്റ് . കം വിത് മീ ” അതും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചെയറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു അവനും എഴുന്നേറ്റ് എന്റെ പുറകെ നടന്നു വന്നു . അവന്റെ മുഖത്ത് ശരിക്കും അത്ഭുതം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് . ആദർശ് ഏട്ടന്റെ അനിയൻ തന്നെയാണോ ഇത് എന്ന ചിന്തയായിരിക്കും 😂 “ ആകാശ് .. ” ക്യാബിനിന്റെ പുറത്തെത്തിയതും ഞാൻ ആകാശിനെ വിളിച്ചു “ സാർ ” എന്റെ വിളി കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ആകാശ് എന്റെ മുന്നിൽ ഹാജരായി “ വെയർ ഈസ് അനു ” “ ഷീ ഇസ് ഇൻ മേക്കപ്പ് റൂം സാർ ” “ ഈസ് ഷീ റെഡി ” “ യെസ് സാർ ” “ ടെൽ ഹെർ ടു കം ടു റാംപ് വാക്ക് സെക്ഷൻ ” “ ഓ.കെ സാർ ” ഞാൻ നേരെ റാംപ് വാക്ക് സെക്ഷനിലേക്ക് നടന്നു ,,, പുറകെ തന്നെ അർജുനും ..... ( തുടരും )