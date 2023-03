CRAZY LOVE: ഭാഗം 14

രചന: AGNA

പെട്ടനാണ് ഡ്രസിങ് റൂമിലേക്കു അയാൾ കടന്നു വന്നത്... അയാളെ കണ്ടതും മിലാൻ ഞെട്ടികൊണ്ട് ചോദിച്ചു പപ്പാ എന്താ ഇവിടെ..." മിലാന്റെ ശബ്‌ദം കേട്ട് എല്ലാവരും ഫിലിപ്പിനെ ( മിലാൻ dad)നോക്കി എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടിയട എവിടേക്ക്... " ഫിലിപ്പ് ഒരു ഇളിയോടെ പറഞ്ഞു എന്താ ഒരു സന്തോഷം..." ഫിലിപ്പിന്റ ഇളിക്കണ്ട് ജാൻവി പറഞ്ഞു പിന്നെ മമ്മാടെന് രക്ഷപെട്ട് പോന്നത്തിന്റെ സന്തോഷം ഇല്ലാത്തിരിക്കോ... അല്ലെ പപ്പേ... " മെറി അല്ല പപ്പാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇണ്ടാന്നു പപ്പയോടു ആര് പറഞ്ഞു... " മിലാൻ സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു വേറെ ആര് പറയാൻ മെറി അല്ലെതെ... ഇനി മുതൽ ഞാനും എന്റെ മോളും ഒരുമിച്ച് അല്ലെ work ചെയുന്നത്... " ഫിലിപ്പ് വോ അപ്പൊ അങ്കിൾ മേറിയുടെ കിഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആണോ... "ജാൻവി പ്ഫ... ആരുടെ കിഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് work ചെയുന്നു... പിന്നെ എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുതൽ ആയത് കൊണ്ട് എന്റെ അഡ്വൈസ് അവൾ സ്വകരിക്കും അല്ലെ മോള്..." ഫിലിപ്പ് പറഞ്ഞതും മെറി നിഷ്കു ഭാവത്തിൽ തലയാട്ടി അല്ല ഇപ്പോ എന്തിനാ പപ്പക്ക് ട്രാൻസ്‌ഫെർ കിട്ടിയത്... "

മിലാൻ ചില നിഗുടമായ കേസിൽ ഞാൻ ഇൻവോൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിനു നിർബന്ധം ആണ് " ഫിലിപ്പ് അതിനു മാത്രം എന്ത് നിഗുഡാമായ കേസാ അനേഷിക്കുന്നത്... " മിലാൻ അത് ഒന്നും ചേട്ടായി അറിയണ്ട കാര്യമില്ല... " മെറി അല്ല ഇതൊക്കെ ആരാ... " ഫിലിപ്പ് അല്ലുനേം എബിയേയും ദക്ഷയെയും നോക്കികൊണ്ട് മിലാനോട് ചോദിച്ചു ഇതൊക്കെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സാ പപ്പാ... ഇത് അല്ലു.." അല്ലുന്നു നേരെ ചുണ്ടികൊണ്ട് മിലാൻ പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ എവിടേയോ... " ഫിലിപ്പ് സംശയത്തോടെ അല്ലുനെ നോക്കി Tv യിൽ ആയിരിക്കും... " അല്ലു ഏഹ്... " ഫിലിപ്പ് അല്ല... എല്ലാവരും പറയാർ ഉണ്ട് അല്ലുഅർജുന്റെ ഒരു കട്ട്‌ ഉണ്ടന്... " അല്ലു പറയുന്നത് കേട്ട് ജാൻവി പൊട്ടി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി... അല്ലു ജാൻവിയെ കുർപ്പിച്ചു നോക്കിയതും അവൾ ചിരി കണ്ട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നു... നീ ആള് കൊള്ളാലോ... " ഫിലിപ്പ് എല്ലാവരും പറയാർ ഉണ്ട്... " അല്ലു എന്ത്.. " ഫിലിപ്പ് ഞാൻ അടിപൊളി ആണെന്ന്... " അല്ലു ഗമയോടെ പറഞ്ഞു മ്മ്... അടുത്തത്... "

ഫിലിപ്പ് അല്ലുനെ ഇരുത്തി നോക്കികൊണ്ട്... മിലാനോട് പറഞ്ഞു ഇത് എബി... " മിലാൻ എബിക്ക് നേരെ ചുണ്ടികൊണ്ട് പറഞ്ഞു പപ്പാ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം.... " മിലാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതും എബി ഫിലിപ്പിന്റ കാലിലേക്ക് ഒറ്റ വീഴ്ചയായിരുന്നു... പെട്ടനുള്ള എബിയുടെ പ്രവൃത്തി കണ്ട് എല്ലാവരും ഞെട്ടി... മെറി എബിയെ നോക്കി പല്ല് കടിക്കുന്നുണ്ട്.... ഏഹ്... അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു മോൻ എഴുനേല്ക്ക്.. " ഫിലിപ്പ് അതും പറഞ്ഞു എബിയെ എഴുനേൽപ്പിച്ചു... എന്തിനാടെ ഇത്... " അല്ലു എബിയെ നോക്കി കൈ മലർത്തി കൊണ്ട് അവനു കേൾക്കാൻ പാകത്തിൽ ചോദിച്ചു മെറി പപ്പാ എന്റേം കൂടി പപ്പാ അല്ലെ...'എബി പറഞ്ഞതും അടുത്ത് നിന്ന മെറി അത് നാലോണം കേട്ടു അവൾ അവനു ചവിട്ട് വച്ചുകൊടുത്തു ആാാ... " എബി അലറി എന്ത് പറ്റി..." ഫിലിപ്പ് പപ്പാടാ മോള് ചവിട്ടിയാത.. " എബി പറഞ്ഞതും മെറി അവനെ കുർപ്പിച്ചു നോക്കി എബി ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് ദക്ഷ... " മിലാൻ ദക്ഷയെ ചുണ്ടികൊണ്ട് പറഞ്ഞതും ഫിലിപ്പ് മിലനെ ഒന്ന് ഇരുത്തി നോക്കി ദെ അവരുടെ പെങ്ങളാ...

"അല്ലുനേം എബിയേയും ചുണ്ടികൊണ്ട് മിലാൻ പറഞ്ഞു ഓ.. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും അവർ വീട്ടിലേക് പോയി... അല്ലും എബിയും ദക്ഷയും അവരുടെ വീട്ടിലും... മെറി ജാൻവിയെ കൊണ്ട് അവളുടെ വീട്ടിലും... മിലനും ഫിലിപ്പും മിലന്റെ ഫ്ലാറ്റിലും പോയി.... തലയിലും കൈലും കാലിലും കേട്ടും ആയി നിൽക്കുന്ന ജാൻവിയെ കണ്ട്... നിത ഉള്ളിൽ പൊട്ടി ചിരിച്ചു ആയോ എന്ത് ജാൻവി മാഡം..." ഒരു പരിഹസത്തോടെ നിത ചോദിച്ചു.... നിന്റെ അമ്മടെ നായിര് പെറ്റു... " ജാൻവി ഡീ... " ജാൻവി പറഞ്ഞത് കേട്ട് നിത അലറി പൊടി.... വാ മെറി.. " ജാൻവി നിതയെ പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ട് മേറിയുടെ ഷോൾഡറിൽ കൂടി കൈ ഇട്ട് തൊങി തൊങി അഗത്തേക് കേറി... ആയോ എന്റെ ചേച്ചിയെ ആരാ തല്ലിയെ... " tv കണ്ടുണ്ടിരുന്ന തേജു ജാൻവിയെ കണ്ട് ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു എന്റെ തേജു ഇങ്ങനെ അപമാനിക്കല്ലെ...

എന്നെ ആരും തല്ലിയത് അല്ല... ബുള്ളറ്റിൽ നിന്നു വീണതാ... " ജാൻവി പറയുന്നത് കേട്ട് തേജു തലങ്ങും വിലങ്ങും കിടന്നു ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തിനാടാ ഇങ്ങനെ കൊല ചിരി ചിരികുനെ പാവം എന്റെ ജാൻവി... " ജാൻവിയെ ആക്കി കൊണ്ട് മെറി പറഞ്ഞതും ജാൻവി മേറിയെ ഒന്ന് കുർപ്പിച്ചു നോക്കി.. അപ്പോളും തേജു കിടന്നു ചിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാടാ ഇങ്ങനെ കിടന്നു ചിരികുനെ...നിന്റെ കീർത്തി പേറ്റോ... " ജാൻവി ചോദിച്ചതും തേജു ചിരി നിർത്തി ചേച്ചി പതിയെ അമ്മ എങ്ങാനും കീർത്തിയെ പറ്റി കേട്ടാൽ ആ നിമിഷം ഇവിടെ കൊലപാതകം നടക്കും... " തേജു അയിന്... " ജാൻവി തേജു പല്ല് കടിച്ചുകൊണ്ട് ജാൻവിയെ നോക്കി... മെറി എന്നെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് കേറ്റഡി... " ജാൻവി അതും പറഞ്ഞു മേറിയുടെ കഴുത്തിലൂടെ കൈ ഇട്ടു . ഈ സമയം ദക്ഷ മിലനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു...

അവനുമായുള്ള ഓരോനിമിഷങ്ങളും അവളുടെ ഓർമയിൽ വന്നു.... പിറ്റേദിവസം അവൾ രാവിലെ തന്നെ കുളിച് റെഡി ആയി കോളേജിൽ പോവാൻ ഇത് അങ്ങോട്ടേക്ക അമ്മു... " റെഡി ആയി താഴെ വരുന്ന ദക്ഷയെ നോക്കികൊണ്ട് അല്ലു ചോദിച്ചു ഞാൻ കോളേജിലേക്കാ ഇച്ചു... " ദക്ഷ നീ ഇന്ന് ആ വയ്യാത്ത കൈയും കൊണ്ട് പോവണ്ടാ... " അല്ലു അയിന് എനിക്ക് ഇപ്പോ കുഴപ്പം ഒന്നുമില്ല..... " ദക്ഷ എന്നാലും... " അല്ലു ഒരു എന്നാലും ഇല്ല... എക്സാംസ് ഒക്കെ വരാൻ പോവുകയാ കോളേജിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ ശെരിയാവില്ല... " ദക്ഷ അതും പറഞ്ഞു പുറത്തേക് ഓടി അമ്മു ചായ കുടിചിട്ട് പോ ... " എബി ഞാൻ ക്യാന്റീനിന് കുടിച്ചോളാ... " ദക്ഷ അതും പറഞ്ഞു ഗേറ്റ് കടന്നിരുന്നു... ദക്ഷ കോളേജിലേക് ആണന് പറഞ്ഞു പോയത് മിലന്റെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് ആയിരുന്നു... ഓട്ടോ ഫ്ലാറ്റിന്റെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടു എവിടേയോ പോവാൻ വേണ്ടി ബുള്ളറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്‌ ചെയുന്ന മിലനെ.... ജലെയാ ആ ഗടിയാനു ഹിമ്പലിസു (ചേട്ടാ ആ വണ്ടിയെ ഫോള്ളോ ചെയ്യ് )" ദക്ഷ ആ ഓട്ടോ കാരനോട് മിലന്റെ വണ്ടി ചുണ്ടി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആ ഓട്ടോ കാരൻ മിലന്റെ വണ്ടിക് പുറകെ വിട്ടു... മിലാൻ ഒരു ജിം ൽ വണ്ടി ഒതുക്കി വച്ച് അകത്തേക്കു കേറിയതും...

ദക്ഷ ഓട്ടോയിൽ നിന്നു ചാടി ഇറങ്ങി...ഓട്ടോക്കാരന് പൈസ കൊടുത്തുകൊണ്ട് മിലന് പുറകെ പോയി.... അവിടെ ഒളിഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും നിന്നു മിലാൻ ചെയുന്നത് ഒക്കെ നോക്കിനിൽക്കുകയായിരുന്നു...അവൻ അറിയാതെ തന്നെ അവന്റ ഫോട്ടോ ഫോണിലും പകർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു.... ആരോ തന്റെ ഷോൾഡറിൽ പിടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി ദക്ഷ ഞെട്ടി കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി...ഒരു ചെറുപ്പകാരൻ ആയിരുന്നു അത്... ഹേയ് who are you...?what are you doing there? അയാളുടെ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ എന്ത് പറയണം എന്നറിയാതെ അവൾ പതറി.... ഹേയ് ദക്ഷ... താൻ എന്താ ഇവിടെ..." മിലാൻ ദക്ഷയെ അവിടെ കണ്ടാ ഞെട്ടലിൽ ചോദിച്ചു.. ദക്ഷ ആണെങ്കിൽ മിലാൻ തന്നെ കണ്ടു എന്നാ ചമ്മലിൽ ഇരുകണ്ണും കുട്ടി അടച്ചു നാക്ക് കടിച്ചു... Milan..Do you know this girl.?? Who is this..? " അയാൾ മിലനെ നോക്കികൊണ്ട് ചോദിച്ചു Firoz she is my friend... " മിലാൻ Oh.. Ok.. "ഫിറോസ് അതും പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്നു പോയി... ദക്ഷ താൻ എന്താ ഇവിടെ..." ഫിറോസ് പോയതും മിലാൻ ദക്ഷയെ നോക്കി ചോദിച്ചു അ... അത്.. അത്... പി.. പിന്നെ.. " എന്ത് പറയണം എന്നറിയാതെ ദക്ഷ വിക്കാൻ തുടങ്ങി.... (തുടരും )

