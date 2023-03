CRAZY LOVE: ഭാഗം 27

രചന: AGNA

ജാൻവി അപ്പൊ ദക്ഷ... " മെറി ജാൻവിയെ നോക്കി വല്ലാത്ത ഭാവത്തോടെ ചോദിച്ചു My sister...." ജാൻവി പറയുന്നത് സക്രിയ ഞെട്ടി കൊണ്ട് ജാൻവിയെ നോക്കിയതും ഷെണ നേരം കൊണ്ട് ജാൻവിയുടെ കൈ അയാളുടെ മുഖത്ത് പതിഞ്ഞിരുന്നു... ഇത് എന്തിനണന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ ആയി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു... " ജാൻവി അതും പറഞ്ഞു അവിടെന്നു നിറങ്ങി പുറകെ മെറിയും... ജാൻവിക്ക് സന്തോഷവും ദേഷ്യവും സങ്കടവും എല്ലാം ഒരുമിച്ചു വരുകയായിരുന്നു...എത്രയും വേഗം ദക്ഷയെ കാണണം എന്ന് തോന്നി അവൾക്ക്... ജാൻവി... " ജാൻവിക്ക് പുറകെ ഓടികൊണ്ട് മെറി അവളുടെ കൈയിൽ പിടിച് അവിടെ നിർത്തി... മെറി നമ്മുക്ക് വേഗം ഹോട്ടലിലേക്ക് പോണം... എനിക്ക് എന്റെ മോളെ കാണണം... " ആ സമയം ജാൻവിയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു.. ജാൻവി...

ദക്ഷ നിന്റെ അനിയത്തി ആണെന് ഉറപ്പിക്കാൻ വരട്ടെ... "മെറി എന്താ മെറി അങ്ങനെ ഒക്കെ പറയുന്നേ... എന്റെ ഡാഡിന്റേം അമ്മേടേം പേരാ ആ ബുക്കിൽ കണ്ടത്... എന്റെ അമ്മ മരിച്ചത് എങ്ങനെയാണന് നിനക്ക് അറിയാലോ... പിനെ എന്തിനാ മെറി...ദക്ഷ എന്റെ അനിയത്തിയ എന്റെ സ്വന്തം അനിയത്തി..." ജാൻവി ഓക്കേ... എല്ലാം ശെരിയാ പക്ഷെ നമ്മുക്ക് ഒന്ന് കൺഫോം ചെയ്യണം... " മെറി എന്ത് കൺഫോം ചെയ്യാൻ... " ജാൻവി കണ്ണ് കുർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു അതല്ല ജാൻവി... എനിക്ക് ഉറപ്പാ ദക്ഷ നിന്റെ അനിയത്തി തന്നെ ആണെന്...പക്ഷെ എല്ലാവരടേം മുന്നിൽ അവള് നിന്റെ അനിയത്തി ആണെന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം... " മെറി നീ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിൽ ആവുന്നില്ല... " ജാൻവി DNA ടെസ്റ്റ്‌.... " മെറി എന്തിനാ ഇതൊക്കെ... വേണ്ടാ...എനിക്ക് ഉറപ്പാ അവള് എന്റെ അനിയത്തി ആണെന്... ഇപ്പോ കണ്ടതല്ലേ അതിനുള്ള പ്രൂഫ്...അത് മതി..." ജാൻവി അതല്ല ജാൻവി... ഇപ്പോ ഇത് എന്റെ അനിയത്തി ആണ്... ഡാഡിന്റേ മോള് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ദക്ഷയെ കൊണ്ട് നിർത്തിയാൽ...

നിന്റെ dad വിശ്വസിക്കോ...പോട്ടെ അല്ലു വിശ്വസിക്കോ... അവൻ വിട്ട് തരോ അവളെ... അവൻ വിട്ട് തരണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രൂഫ് നീ കാട്ടണം... " മെറി ജാൻവി കുറച്ചു നേരം ആലോചിച്ചു നിന്നു... പിനെ എന്തോ തീരുമാനിച്ചാ പോലെ തലയാട്ടി.... ജാൻവി ഈ കാര്യം നീ ഇപ്പോ ആരോടും പറയണ്ടാ... പിന്നെ ദക്ഷയോട് അതികം over ആയി സ്നേഹമോന്നും കടണ്ട കൺഫോം ചെയുന്നവരെ... " മെറി പറഞ്ഞതും ജാൻവി അവളെ കുർപ്പിച്ചു നോക്കി I mean അങ്ങനെ നീ over ആയി കാട്ടി ഒന്നും അറിയിക്കണ്ട എന്നാ ഉദേശിച്ചേ... മ്മ് വാ പോവാ... എനിക്ക് ദക്ഷയെ കാണണം.. " ജാൻവി അതും പറഞ്ഞു ബുള്ളറ്റിൽ കേറി പുറകെ മെറിയും... ദക്ഷ റൂമിന്റെ ജനലോരം നിന്ന് പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു... അവളിലേക്ക് അടിക്കുന്ന ഇളം കാറ്റുകൾ അവളുടെ കണ്ണുനീർ മായിച്ചു കളയുന്നുണ്ടായിരുന്നു... പെട്ടന്ന് bell അടിക്കുന്ന ശബ്‌ദം കേട്ട് ദക്ഷ ഞെട്ടി... മാഡിയെ നോക്കിയതും അവള് ഡോർ തുറക്കാൻ പോവുകയായിരുന്നു...

മാഡി വാതിൽ തുറന്നതും മിലനെ കണ്ട് നെറ്റിചുളിച്ചു... എന്താ... " മാഡി മിലനെ നോക്കി പിരികം പൊക്കി ചോദിച്ചു... അത്... അത് പിന്നെ ദക്ഷയെ... " മിലാൻ ഓ ചേട്ടായി...ദക്ഷയെ കാണാൻ വന്നതാണോ.. "മാഡി പറയുന്നത് കേട്ട് ദക്ഷ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു മിലനെ കണ്ടതും അവളുടെ ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു... അല്ല... ഞാൻ..." മിലാൻ അല്ലെ.. പിനെ എന്നെ കാണാൻ വന്നാണോ... " മാഡി കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് വായ അടച്ചു വെക്കണ്ടി.. " മിലാൻ മാഡിയെ നോക്കികൊണ്ട് പറഞ്ഞു വോ 😏.. " മാഡി ദക്ഷ... നിന്റെ mind fully disturbe ആണെന്ന് അറിയാം... If you don't mind നമ്മുക്ക് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി വന്നാലോ... പുറത്ത് പോയി വരുമ്പോളേക്കും may be you will become happy.. " മിലൻ ദക്ഷയെ നോക്കി ചോദിച്ചതും അവള് ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിന്നു ശെരിയാ ചേട്ടായി പറഞ്ഞെ...ഇവള് അക്കെ disturbe ആണ്... ഒന്ന് പുറത്തൊക്കെ പോയി വാ ദക്ഷേ... " ദക്ഷ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ലന് കണ്ടതും മാഡി പറഞ്ഞു.. മിലാൻ ദക്ഷയെ നോക്കി.... ചെല്ല്... പോയിട്ട് വാ.. "മാഡി അവളുടെ കൈയിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് അല്ല ഡ്രസ്സ്‌ മാറണ്ടേ..."

ദക്ഷ ഏയ്‌... ഇതിനു എന്താ കുഴപ്പം ഇത് മതി... ചെല്ല്... ചെല്ല്.. ചെല്ല്.. " മാഡി അവളെ ഉന്തി തള്ളി വിട്ടു പിന്നെ വേഗം വരണം... " മാഡി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് വാതിൽ അടച്ചു ഒന്ന് അനങ്ങി നടക്ക് ദക്ഷേ... " മിലാൻ ഒരു ചിരിയോടെ പറഞ്ഞതും അവള് വേഗം നടക്കാൻ തുടങ്ങി ജാൻവിയും മെറിയും വന്നപ്പോളേക്കും മിലനും ദക്ഷയും പോയിരുന്നു... ജാൻവി അവളുടെ റൂമിലേക്ക് ഓടുകയായിരുന്നു... നിർത്താതെ ഒള്ള കൊട്ട് കേട്ട് മാഡി നെറ്റി ചുളിച്ചു ഇവര് പോയില്ലേ... " സ്വയം ചോദിച്ചു കൊണ്ട് വാതിൽ തുറന്നതും ജാൻവിയെയും മേറിയെയും കണ്ട് ഒന്ന് ചിരിച്ചു.. മാഡി ഡോർ തുറന്നതും ജാൻവി അകത്തേക്ക് ഓടി ചുറ്റും നോക്കി ദക്ഷയെ അവിടെ ഒന്നും കാണാതെ ആയതും ബാത്‌റൂമിൽ നോക്കി അവിടെയും ഇല്ലായിരുന്നു അവള്... ദക്ഷ എവിടെ... " ജാൻവി മാഡിയോട് ആയി ചോദിച്ചു ദക്ഷ ഇപ്പോ ചേട്ടായിയുടെ കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോയതേ ഒള്ളു.. " മാഡി എങ്ങോട്ട്... " ജാൻവി അത് അറിയില്ല..." മാഡി അവന് അവളെ ഇഷ്ടല്ല... പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഒക്കെ പോയി ചുറ്റുനെ... " മെറി നേരെ അലറിക്കൊണ്ട് ജാൻവി ചോദിച്ചു ജാൻവി cooldown ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപെടാൻ മാത്രം എന്താ... നീ കുറച്ചു over ആവുന്നുണ്ടേ... " മെറി ഞാൻ over ആവൻ മാത്രം എന്താ പറഞ്ഞെ...

അവന് അവളെ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ അവൾക് വെറുതെ ആശ കൊടുക്കുന്നെ.... ഒരിക്കിൽ കരഞ്ഞതാ അവള്... ഇനിയും അവളുടെ കണ്ണ് നിറയിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല...." ജാൻവി എന്റെ ജാൻവി ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപെടല്ലേ... ചേട്ടായായിട്ട് അവളെ കുറച്ചും കൂടി അടുപ്പിക്കാൻ നോക്ക്....അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞ്..." മാഡി പറഞ്ഞതും ജാൻവി അവളെ കുർപ്പിച്ചു നോക്കി.. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ നോക്കുനെ എനിക് എല്ലാം അറിയാം.. ദക്ഷ എന്നോട് എല്ലാം. പറഞ്ഞു... പിന്നെ ദക്ഷക്ക് ചേട്ടായിയെ ഇപ്പോളും ഇഷ്ടാ.. അതും പണ്ടത്തെകളും കൂടുതൽ... " മാഡി മാഡി just stop it..!!" ജാൻവി ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞതാ.. അല്ലാതെ... " മാഡി മാഡി കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് മിണ്ടാതിരി... " മെറി പറഞ്ഞു തീർന്നതും ആരോ വാതിൽ കൊട്ടുന്ന ശബ്‌ദം കേട്ട് മെറി ചെന്നു വാതിൽ തുറന്നു അഹ്... വാ.. മൂന്നും... " പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന അല്ലുനേം എബിയേയും മഹിയെയും കണ്ട് മെറി പറഞ്ഞു അവർ അകത്തേക്ക് കേറിയതും...അല്ലു ചുറ്റും നോക്കുകയാണ്.... നീ ഇത് ആരായാ നോക്കുനെ... " ജാൻവി അല്ല... മിലാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ലെ...." അല്ലു ഇല്ലാ... " ജാൻവി മുഖം തിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഏഹ് വന്നിലെ... ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങേയിരുന്നു... എഴുനേൽറ്റപ്പോൾ അവനെ കാണുന്നില്ല... ഇവിടെ ഇണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇവിടേം ഇല്ല... പിന്നെ അവൻ എവിടെ പോയി..." എബി ചേട്ടായി.. ദക്ഷനെ കൂട്ടി പുറത്ത് പോയേക്കെയാ.. " മെറി എന്തിനു..."

എബി അവളുടെ mind fully disturbe അല്ലെ അപ്പൊ അതൊക്കെ change ആകാൻ... " മാഡി Change ആകാൻ അവൻ ആര്.... വീണ്ടും അമ്മുന് വെറുതെ ആശ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാ..." എബി ഇർഷത്തോടെ ചോദിച്ചു ബാംഗ്ലൂരിന് ഇവിടേം വരെ വന്നത് മിലന്റെ കൂടെ അല്ലെ... പിന്നെ എന്താ ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക്... " മെറി ദക്ഷക്ക് ചേട്ടായിനെ പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോളും ഇഷ്ടാ... ആ ഇഷ്ടം കൂടുക അല്ലാതെ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല...അത് അവള് ഇന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞതും ആണ്.." മാഡി ശെരിയാ അമ്മുന് ഒരിക്കിലും മിലനെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല...അവള്ക്ക്‌ ഇന്നേ വരെ ആരോടും അങ്ങനെ ഒരു feel തോന്നിയിട്ടില്ല....അമ്മു ആദ്യവും അവസാനവും ആയി പ്രണയിച്ചത് മിലനെ ആണ്...പക്ഷെ അവളുടെ ഇഷ്ടം തുറന്നു പറഞ്ഞ സമയം അവിടെ ആണ് തെറ്റിയത്... മിലന്റെ ഭാഗത്ത്‌ കുടി നിന്നു ചിന്തിച്ചു നോക്കണം ആയിരുന്നു... ജെസ്സി അവളെ അവന് പെട്ടന്ന് ഒന്നും മറക്കാൻ കഴിയില്ല.. അതിനു കുറച്ചു time ആവിശ്യമായിരുന്നു... പെട്ടന്ന് ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ ഒക്കെ വന്നു പറയുമ്പോൾ ആരായാലും അങ്ങനെയെ react ചെയ്യു...

അത് ഓർക്കാതെ നമ്മൾ അവളെ പിരിക്കേറ്റി വിട്ടു... അതാ നമ്മുക്ക് പറ്റിയ അബത്തം...നമ്മുക്ക് time കൊടുകാം മിലന് may be അവന് ദക്ഷയോട് എന്തെകിലും. തോന്നിയാലോ... " അല്ലു പറഞ്ഞതും എല്ലാവരും അവനെ തന്നെ നോക്കിനിൽക്കുകയാണ്.. നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ചിന്തിക്കാനും പറയാനും അറിയോ... " ജാൻവി അന്തം വിട്ട് അല്ലുനെ നോക്കികൊണ്ട് ചോദിച്ചതും അല്ലു കോളർ ഓക്കേ പൊക്കി.. അല്ലു... I think.. He loves dhaksha.. " മഹി പറഞ്ഞതും എല്ലാവരും മഹിയെ നോക്കി മിലനും ദക്ഷയും നേരെ പോയത് ബീച്ചിൽ ആണ്... അവിടെ ചെരുപ്പും കൈയിൽ മണൽ തിരത് കൂടി നടക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും... തിരകൾ അവരുടെ കാലിന്റെ തഴുകി പോകുന്നുണ്ട്.... മിലാ..." മുന്നിൽ നടക്കുന്നവനെ നോക്കി ദക്ഷ വിളിച്ചു അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി കുറച്ചു നേരം ഇരികം... " ദക്ഷ പറഞ്ഞതും ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ അവളുടെ കൈയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ചു മാറി മണലിൽ ഇരുന്നു.... കടലിലേക്ക് തന്നെ കണ്ണും നട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ദക്ഷ...ആ സമയം അവളുടെ മനസ്സ് ശുന്യം ആയിരുന്നു..

അവള് മിലന്റെ തോളിൽ തലവെച്ചതും...ആദ്യം മിലാൻ ഒന്ന് ഞെട്ടി പിന്നെ ഒരു പുഞ്ചിരിയോട് കൂടി കടലിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി നിന്നു... ദക്ഷ... " മിലാൻ അവളെ പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തോടെ വിളിച്ചു ഉം... " ദക്ഷ ഒന്ന് മൂളി ഞാൻ പറയുന്നത് നിനക്ക് feel അവോന് അറിയില്ല.... എന്നാലും ഞാൻ പറയുകയാ..എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ behavior കണ്ട് നീ ചെല്ലപ്പോ പ്രണയം ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചേകം...but i can never love you.." മിലന്റെ വാക്കുകൾ അവളുടെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും അവള് അത് പുറത്ത് കാട്ടാതെ അവന്റെ തോളിൽ തലവെച്ചു... ദക്ഷ.... ഞാൻ നിന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആയി മാത്രം ആണ് കാണുന്നത്... അങ്ങനെയെ കാണാൻ കഴിയു... എനിക്ക് അങ്ങനെ.. എനിക്ക് അധികം ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നുമില്ല... But You are a good friend of mine... Above all You're special to me... (തുടരും )

