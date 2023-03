CRAZY LOVE: ഭാഗം 28

രചന: AGNA

ദക്ഷ... ഞാൻ നിന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആയി മാത്രം ആണ് കാണുന്നത്... അങ്ങനെയെ കാണാൻ കഴിയു.. എനിക്ക് അങ്ങനെ അധികം ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നുമില്ല... But you are a good friend of mine... Above all you're special to me മിലാൻ കടലിലേക്ക് നോക്കിയാണ് പറയുന്നത്.. എന്നാൽ ദക്ഷ അവനെ തന്നെ ഉറ്റ് നോക്കുകയാണ്... അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു വന്നിരുന്നു... എന്നാൽ അവൻ കാണാതെ അവള് അതു തുടച്ചു മാറ്റി... ദക്ഷ... " തന്നെ തന്നെ ഉറ്റുനോക്കുവളെ നോക്കി അവൻ വിളിച്ചു.. മ്മ്... നമ്മുക്ക് പോകാം... " ദക്ഷ Are you ok now..?? " മിലാൻ മ്മ്... " ദക്ഷ മിലാൻ ദക്ഷയുടെ കൈയും പിടിച്ചു ബുള്ളറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു.. ഹോട്ടലിലേക് ചെന്നതും മിലാൻ അവന്റെ റൂമിലേക്കും ദക്ഷ അവളുടെ റൂമിലേകും പോയി... ദക്ഷ റൂമിലേക്ക്‌ കേറി നേരെ ചെന്ന് ബെഡിലേക്ക് വീണു തലോണിയിൽ മുഖം പുഴ്ത്തി കരയുകയായിരുന്നു... ജാൻവി ബാത്‌റൂമിൽ ആയിരുന്നു... മെറി ഒരു call വന്നു പുറത്തേക്ക് പോയേക്കേയിരുന്നു.... ബെഡിലേക്ക് മുഖം പുഴ്ത്തി കിടക്കുന്നവളെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട്.. മാഡി അവൾക്കരികിലേക്ക് ചെന്നു ദക്ഷ... " മാഡി അവളെ പിടിച്ചെഴുനേൽപ്പിച്ചതും അവള് മാഡിയെ ഇറുക്കെ പുണർന്നു... എ.. എന്താ... എന്തുപറ്റി.. എന്തിനാ കരയുന്നേ... "

മാഡി അവളുടെ മുഖം പിടിച്ചുയർത്തികൊണ്ട് ചോദിച്ചു ദക്ഷ മിലാൻ പറഞ്ഞാ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അവളോട് പറഞ്ഞു അതിനാണോ നീ ഇങ്ങനെ കിടന്നു കരയുന്നത്...എടി മണ്ടി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലൂടെയാ ചില പ്രണയങ്ങൾ പൂവാണിയുന്നത്.. ചേട്ടായി നിന്നോട് ഫ്രണ്ട്സ് ആവന് പറഞ്ഞില്ലെ... അതു മതി...ഇനി പതിയെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രണയം മുട്ടിട്ട് തുടങ്ങികൊള്ളും..." മാഡി പറഞ്ഞതും ദക്ഷ അവളെ കണ്ണും വിടർത്തി നോക്കി... ദെ നീ ഈ കണ്ണൊക്കെ തുടച്ചേ... ജാൻവി വരുന്നതിനു മുൻപ്... അവള് എങ്ങാനും അറിഞ്ഞാൽ ചേട്ടായിയെ അവള് പടം ആകും... " മാഡി പറഞ്ഞതും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ദക്ഷ കണ്ണ് തുടച്ചു മഹി ചേട്ടനെ എന്തിനാ തേച്ചേ... "പെട്ടന്ന് മനസ്സിൽ വന്നപോലെ ദക്ഷ ചോദിച്ചതും മാഡി അവളെ കുർപ്പിച്ചു നോക്കികൊണ്ട് എഴുനേറ്റു പോയി... ജാൻവി ഫ്രഷ് ആയി ഇറങ്ങിയതും ബെഡിൽ ഇരുന്നു എന്തോ ആലോചിക്കുന്ന ദക്ഷയെ കണ്ട് അവളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു... തന്റെ കുഞാനിയത്തി...ഒരുപാട് വേദനകൾ സഹിച്ചു....

ഇനി അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറയരുത്..." ജാൻവി മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൾക് അരികിലേക് നടന്നു.... ജാൻവിയെ കണ്ടതും ദക്ഷ ചിരിച്ചു... ജാൻവി അവളുടെ തലയിൽ താലോടി... പെട്ടന്ന് എന്തോ ഓർത്തപോലെ... അവളുടെ മുടിയിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചു മുടിനര് പൊട്ടിച്ചു.. ആാാാ...' ദക്ഷ എരുവാലിച്ചുകൊണ്ട് ജാൻവിയെയും അവളുടെ കൈയിലെ മൂടി നാരിനെയും മാറി മാറി നോക്കി.. ജാൻവി അവളെ നോക്കി കണ്ണ് ചിമ്മിക്കൊണ്ട് പോയി... കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും അവർ ഹോട്ടലിൽ നിന്നു വെക്കേറ്റ് ചെയ്തു..ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു... എന്നാൽ അവർ അറിയാതെ അയാൾ അവരെ ആ ഹോട്ടലിൽ നിന്നു നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു... തന്റെ അടുത്ത ഇരയെ കണ്ട് കിട്ടിയപോലെ അയാളുടെ ചുണ്ടിൽ ഒരു ക്രൂരമായ പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു.... തിരിച്ചുള്ള യാത്രയിൽ ദക്ഷ അല്ലുന്റെ പുറകയും ജാൻവി മിലന്റെ പുറകയും ആണ് കേറിയത്... ഡീ... എന്നോട് നിനക്ക് ദേഷ്യം ആണോ... " മിലാൻ മിററിൽ കൂടി ജാൻവിയെ നോക്കികൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഏയ്യ്...പിന്നെ ഇനി എന്റെ കൊച്ചിനെ നീ വേദനിപ്പിച്ചാൽ ഈ ജാൻവി ആരാണെന്നു മോൻ അറിയും... " ജാൻവി ഭീഷണി ആണോ... " മിലാൻ അല്ല വാണിംഗാ... " ജാൻവി രണ്ടും ഒന്നാടി😬... " മിലാൻ അയിന്... "

ജാൻവി ഒന്നുല്ല... മോള് കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ടോ... " മിലാൻ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അവർ ബാംഗ്ലൂർ എത്തി... നല്ല ക്ഷിണം ഒള്ളത് കൊണ്ട് വേഗം എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് പോയി മുടിപൊതച്ചുകിടന്നു.... മെറിയെ ജാൻവി വിടാതെ അവളുടെ ഒപ്പം കൂട്ടി... സൂര്യപ്രകാശം കണ്ണിലേക്കു അടിച്ചതും കൈ എത്തിച്ചു കൊണ്ട് ജാൻവി ഫോൺ എടുത്തു.... 10.30 കഴിഞ്ഞിരുന്നു... ജാൻവി തലച്ചേരിച്ചു നോക്കിയതും മെറി കിടന്ന സ്ഥലം ശുന്യം ആയിരുന്നു... ജാൻവി കുറച്ചു നേരം ഫോണിൽ തൊണ്ടികൊണ്ട്...ഫ്രഷ് ആവൻ പോയി ഒരുങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് ബാഗിൽ ഇരുന്ന ദക്ഷയുടെ മൂടി എടുത്തു കൊണ്ട് അടിലേക് പോയി.... അടിയിൽ പ്രഭാകർ ( ജാൻവി dad)ഇരുന്നു ലാപ്പിൽ എന്തോ ചെയ്യുകയായിരുന്നു... തന്തപടി നിന്നു ഓഫീസിൽ പോയിലെ... " പ്രഭാകറെ നോക്കികൊണ്ട് ജാൻവി ചോദിച്ചു Work at home... " അതിനു മറുപടി ആയി അയാൾ പറഞ്ഞു ഓ... " ജാൻവി കെട്ടിലമ്മ ഇത് എങ്ങോട്ടാ... മിനിയാന ഉര് തെണ്ടാൻ പോയിട്ട് ഇന്ന് വെളുപ്പിനാ വന്നത്... ഇപ്പോ ഇത് എന്തിനാണാവോ പോണത്... "

നിത പരിഹാസപുർവ്വം ചോദിച്ചു എന്റെ തന്തപടിക്ക് പെണ്ണിനെ നോക്കാൻ പോവുന്നതാ... ഞാനെ ഡാഡിനെ കൊണ്ട് മൂന്നാമത് കെട്ടിക്കാൻ ഒള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട് എന്താ നിനക്ക് വല്ല പ്രശ്നം... ഉണ്ടോ..." ജാൻവി കെട്ടിലെ നിങ്ങൾ ഇവള് പറയുന്നത്.. "നിത പല്ല് കടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഭാകറെ നോക്കി പറഞ്ഞു അവള് ഒരു തമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ നിത... നീ പോയി എനിക്ക് ഒരു ചായ ഇട്ട് കൊണ്ട് വാ..." പ്രഭാകർ പറഞ്ഞതും നിത ചവിട്ടി തുള്ളി അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി Dad സൂക്ഷിച്ചോ... ചെലപ്പോ നൂറു ചെറുനാരങ്ങയുടെ ശക്തികൊണ്ടായിരിക്കും വരുന്നത്... "ജാൻവി നിത പോയ വഴിയേ നോക്കികൊണ്ട് പറഞ്ഞു പൊടി അവിടന്നു..." പ്രഭാകർ അവളുടെ തലയിൽ കൊട്ടികൊണ്ട് പറഞ്ഞു പെട്ടന്ന് എന്തോ ഓർത്തപ്പോലെ ജാൻവി പ്രഭാകറിന്റെ മൂടി പിടിച്ച് വലിച്ചു പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഓടി ആാാാ... എന്റെ മൂടി.. " പ്രഭാകർ ജാൻവി പോയ വഴിയേ നോക്കികൊണ്ട് അലറി ജാൻവി ലാബിൽ കൊണ്ടുപോയി dna ടെസ്റ്റിന് കൊടുത്തു... രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ result വരും...

അതുവരെ ഒരു സമാധാനവും ഇല്ലാതെ ആയിരുന്നു ജാൻവിയുടെ പോക്ക് ------ മാഡം തുടർച്ച ആയി ഇപ്പോ നാലാമത്തെ മാർഡറാ... " ഒരു ഫയൽ മെറിക് നീട്ടികൊണ്ട് ഒരു പോലീസ് officer പറഞ്ഞു മെറി തല ഉഴിഞ്ഞു കൊണ്ട് ആ പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു ഇനി ഒരു മാർഡർ കൂടി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല... അതിനു മുൻപ് നമ്മുക്ക് ആ കില്ലറെ പിടിക്കണം... പിനെ ഏത് സമയവും അലെർട് ആയിരിക്കണം... മിസ്സിംഗ്‌ കേസ് വരാതെ നോക്കണം... പിന്നെ കില്ലറെ കുറിച്ച് വേറെ എന്തെകിലും... " മെറി ഇല്ല മാഡം... ഓക്കേ.. താൻ പോകോ... അയാൾ പോയതും മെറി കുറച്ചു നേരം കണ്ണാടിച്ചിരുന്നു.. ഋതിക ആ പേര് മനസിലേക്ക് വന്നതും മെറി കണ്ണുകൾ വലിച്ചു തുറന്നു ഇന്നാണ് result വരുന്നത് രാവിലെ തന്നെ ലാബിൽ ഉണ്ട് ജാൻവി... കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും result വന്നു... ജാൻവി ആ വെള്ളപേപ്പറിലേക് കണ്ണുകൾ പായിച്ചു ... (തുടരും )

