CRAZY LOVE: ഭാഗം 29

രചന: AGNA

കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും result വന്നു... ജാൻവി ആ വെള്ളപേപ്പറിലേക്ക് കണ്ണുകൾ പായിച്ചു...അവളുടെ കണ്ണുകൾ എന്താനില്ലാതെ നിറഞ്ഞ വന്നു... ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി മുട്ടിട്ടു.... അതികം സമയം അവിടെ നില്കാതെ പെട്ടന്ന് തന്നെ അവിടെ നിന്നു അവള് പോന്നു... നേരെ അല്ലുന്റെ വിട്ടിലേക്ക് ആണ് പോയത്... പോക്കും വഴി അവളുടെ ഓർമ 20 വർഷം പിന്നിലേക്ക് പോയി... അച്ഛാ... വാവയും അമ്മയും എപ്പോ വരും... " ലേബർ റൂമിലേക്ക് നോക്കി പ്രഭാകറിന്റെ തൊളിൽ ചാരികിടന്നുകൊണ്ട് ആ 4 വയസ്സുകാരി ചോദിച്ചു... വേഗം വരോട്ടോ... വാവയും അമ്മയും..." പ്രഭാകർ തലയിൽ തലോടികൊണ്ട് പറഞ്ഞതും അത് വിശ്വസിച്ചു ആ 4 വയസുകാരി ലേബർ റൂമിലേക്ക് കണ്ണും നാട്ടിരുന്നു... എന്നാൽ അവളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിതം അവളുടെ അമ്മയുടെ ജഡം ആണ് അവൾക് കാണേണ്ടി വന്നത്... വാവയും അമ്മയും പോയി മോളെ... " അവളെ കെട്ടിപിടിച്ചു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്ന പ്രഭാകറെ ജാൻവി അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കിനിന്നു...

തന്റെ അച്ഛൻ കരയുന്നത് ആദ്യ ആയിട്ട് ആണ് അവള് കണ്ണനത്... തന്റെ അമ്മയുടെ ജീവനില്ലാത്ത ശരീരം... വാവ... തന്റെ വാവ എവിടെ വാവയും പോയോ... തന്നെ തനിച്ചാക്കി... ഉള്ളിൽ കൊറേ ചോത്യങ്ങൾ ഓടെ ജാൻവി കണ്ണിൽ നിന്നു കണ്ണുനീർ ഒഴുകി... ഓർമയിൽ നിന്നു മുക്തയാവുമ്പോൾ 4 വയസ്സ്കാരിയുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും ഒഴുകിയ അതെ കണ്ണുനീർ അവളുടെ കണ്ണിലും ഉണ്ടായിരുന്നു... താൻ ഏറ്റവും കാത്തിരുന്ന... ആഗ്രഹിച്ച.. മരിച്ചുപോയി എന്ന് വിശ്വസിച്ച തന്റെ വാവ അത് ദക്ഷ തന്നെ ആണ്... അവളുടെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷം നിറഞ്ഞു... ദക്ഷയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ താൻ ഇത്രയും ടെൻഷൻ ആവുന്നത് എന്തിനായിരുന്നു എന്നവൾക്ക് മനസ്സിൽ ആയി... ദക്ഷക്ക് താൻ നല്ലയൊരു ചേച്ചി ആയിരുന്നു എപ്പോളും... അവളുടെ കണ്ണ് ഒന്ന് നിറഞ്ഞാൽ തന്റെ നെഞ്ച് പിടയുന്നത് എന്തിനാണന് അവള് മനസ്സിൽ ആയാ ദിവസം... തന്റെ സ്വന്തം അനിയത്തി...അവള് അനുഭവിച്ച വേദനകൾ ഓർക്കും തോറും ജാൻവിയുടെ ജാൻവിയുടെ ഞാടിനേരുമ്പുകൾ വലിഞ്ഞു മുറുകിയിരുന്നു...

അല്ലുന്റെ വീടിനു മുന്നിൽ ജാൻവിയുടെ കാർ വന്നു നിന്നു... ആ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കികൊണ്ട് അവള് കണ്ണുകൾ തുടച്ചുകൊണ്ട് സിറ്റ് ഔട്ടിൽ കേറി bell അടിച്ചു... കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും അല്ലു വന്നു വാതിൽ തുറന്നു... പതിവില്ലാതെ ജാൻവിയെ കണ്ടതും. അവന്റെ ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു സ്വീറ്റി... നീ എന്താ ഇവിടെ... എന്നെ കാണാൻ വന്നത് ആണോ... " അല്ലു അല്ലുന്റെ സ്വീറ്റി വിളികേട്ടതും ജാൻവിയുടെ മൂഡ് ഫുള്ളും പോയി... ജാൻവി കൈ ചുരുട്ടി പിടിച്ചു ദേഷ്യം നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു... ദക്ഷ...?? അവള് കോളേജിൽ പോയാലോ... എന്താ... എന്തെകിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ... " അല്ലു അല്ലു എനിക്ക് നിന്നോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കണം... " ജാൻവിയുടെ ഗൗരവം നിറഞ്ഞ മുഖം കണ്ട് നെറ്റി ചുളിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലു അവളെ അകത്തേക്കു വിളിച്ചു.... എബി...എബില്ലേ.. " ജാൻവി ചുറ്റും നോക്കികൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഇല്ല അവൻ പുറത്ത് പോയേക്കായ... നിനക്ക് എന്താ സംസാരിക്കാൻ ഉള്ളത്... " അല്ലു അല്ലു... ദക്ഷ is my sister... My own sister... "

ജാൻവി പറയുന്നത് കേട്ട് ആദ്യം അല്ലു ഞെട്ടിയെങ്കിലും പിന്നെ ഒരു പൊട്ടിച്ചിരി ആയിരുന്നു... ആക്ടിങ് കൊള്ളാം... But ഡയലോഗ് പോരാ.. " അല്ലു അല്ലു iam serious... എന്റെ അടുത്ത് പ്രൂഫ് ഉണ്ട്... " ജാൻവി പ്രൂഫ്.. " അല്ലു നെറ്റി ചുളിച്ചുകൊണ്ട് ജാൻവിയെ നോക്കി അവള് ഹാൻഡ് ബാഗിൽ നിന്നു dna ടെസ്റ്റിന്റെ result അല്ലുനെ നേരെ നീട്ടി... അല്ലു ആ പേപ്പറിൽ ഞെട്ടി കൊണ്ട് നോക്കി..ശേഷം ജാൻവിയെ നോക്കി പ്രഭാകർ വർമ എന്റെ അച്ഛൻ ആണ്... ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാ മരിച്ചു പോയ സ്ത്രീ അത് എന്റെ അമ്മയാണ് ദിവ്യ പ്രഭാകർ... ആ കുഞ്ഞ് ദക്ഷയാണ്.. എന്റെ അനിയത്തി... " ജാൻവി പറയുന്നത് ഒരു പകപോടെ അല്ലു കേട്ട് നിന്നു... എനിക്ക് ദക്ഷയെ വേണം അല്ലു... എന്റെ അനിയത്തിയെ വേണം... " ജാൻവി ഇല്ല തരില്ല... അവള് പെങ്ങളാ എന്റെ അമ്മു... ഞാൻ തരില്ല അവളെ... ഒന്നും... ഒന്നും പറയണ്ടായിരുന്നു...

അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ... ജാൻവി ഒരിക്കലും നിനക്ക് അമ്മുനെ എന്നിൽ നിന്നും അകറ്റാൻ കഴിയില്ല... അവള് വരില്ല നിന്റെ അടൂത്... എന്റെ പെങ്ങളാ അവള് എന്റെ അമ്മു.. " അല്ലു അല്ലു ഞാൻ അവളെ നിന്നിൽ നിന്നു അകറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല... പക്ഷെ എനിക്കും വേണം അവളെ എന്റെ അനിയത്തി ആയി... " ജാൻവി ഇങ്ങനെ ഓരോന് പറയും... അവസാനം എന്താ നടക്കുന്നത് എന്ന് എനിക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയും... ജാൻവി ഇപ്പോ നീ ഇവിടെന് പോ... " അല്ലു ഇല്ല.. ദക്ഷയെ കാണാതെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നു പോവില്ല... അവളെ കൊണ്ടല്ലാതെ... ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കേറില്ല... " ജാൻവി നിനക്ക് എന്താടി കോപ്പേ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ ആവില്ലേ... ഇറങ്ങാടി എന്റെ വിട്ടിന്... " അല്ലു ജാൻവിയുടെ കൈയിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട് പോയതും... അവള് ആ കൈ എങ്ങനെയോ മാറ്റി... അല്ലുന്റെ മോന്തക്ക് നോക്കി ഒന്ന് കൊടുത്തു... എന്റെ കൈയിൽ കേറി പിടിക്കുനോട @##@&" ജാൻവി അതും പറഞ്ഞു അല്ലുനെ ഉന്തികൊണ്ട് ഓട് മുകളിലേക് കേറി...

ഒരു മുറിയിൽ കേറി വാതിൽ അടച്ചു തിറിഞ്ഞതും ദക്ഷയുടെ ഡ്രസ്സ്‌ കണ്ടപോൽ അത് അവളുടെ മുറി ആണെന്ന് മനസ്സിൽ ആയി... ജാൻവിയുടെ ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു... ഡി.. വാതിൽ തുറക്ക്... ഡീ... " അല്ലു കതകിൽ ശക്തിയായി തട്ടിക്കൊണ്ടു വിളിച്ചു... ഇല്ല... ദക്ഷയെ കൊണ്ടല്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടെന്നു പോവില്ല... നീ ഇത് ഇനി ചവിട്ടി പൊളിച്ചാലും ശെരി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നു പോവില്ല... " വാശിയോടെ ഒള്ള ജാൻവിയുടെ മറുപടി കേട്ടതും അല്ലു ദേഷ്യം വന്നു നീ അവിടെ കിടന്നു ചാവടി....... അമ്മുനെ കൊണ്ട് നീ ഇവിടെ പോവുന്നത് ഒന്ന് കാണണം.. " അല്ലു വാതിൽ ശക്തിയായി അടിച്ചുകൊണ്ട് അടിലേക് പോയി.. കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോളാണ് ദക്ഷ ആ കാഴ്ച കാണുന്നത്... കൈയിൽ മൂന്നാലു കിറ്റ് മായി നടന്നു വരുന്ന മാഡിയെ... ദക്ഷയെ കണ്ടതും മാഡി ഒന്ന് ഞെട്ടി.. നീ എന്താ ഇവിടെ.. " ദക്ഷയെ കണ്ടാ ഞെട്ടലിൽ മാഡി ചോദിച്ചു ഞാൻ കോളേജ് കഴിഞ്ഞു ഈ വഴിയിൽ കുടെയാ വരുന്നത്... അല്ല ചേച്ചി എന്താ ഇവിടെ... "

ദക്ഷ ഉഫ് ഒന്നും പറയണ്ട... നിന്റെ ഭാവി കെട്ടിയാൻ പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞയിച്ചതാ മാർക്കറ്റിൽ അതും എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത എന്നെ 🤧..." മാഡി 😂😂" ദക്ഷ നീ ചിരിക്കണ്ട... " മാഡി അതെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ... സത്യം പറയോ... " ദക്ഷ പൊതുവെ ഞാൻ കള്ളം പറയാറില്ല.. അത് അറിയാലോ... എന്തായാലും നീ ചോദിക്ക്... " മാഡി മഹി ചേട്ടനെ എന്തിനാ തേച്ചേ... അന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഒന്നും പറയാതെ പോയിലെ നിന്നു എന്തായാലും പറയണം... " ദക്ഷ അത് ഒരു ഉമ്മ തന്നതിന്റെ പ്രശ്നം ആണ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല... " മാഡി... ഒരു ഉമ്മ തന്നതിന് ആരെങ്കിലും തേക്കോ... " ദക്ഷ നിനക്ക് അറിയാലോ... ഞാൻ ഒരു എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത പെണ്ണാന്... ആ എന്നെ അവൻ കേറി ഉമ്മിച്ചു...ആ സമയത് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഉമ്മ വെച്ചാൽ പ്രെഗ്നന്റ് അവോനോന... അത്കൊണ്ടാ ഞാൻ അവനെ തേച്ചേ...

ഇപ്പോ ഇത് ചെന്നു അവനോട് പറയാൻ പറ്റോ കളിയാക്കി കൊല്ലുലെ... "മാഡി പറയുന്നത് കേട്ട് ദക്ഷ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി ചേച്ചിക്ക് നല്ല ബോധം ആണലോ..." ദക്ഷ പറഞ്ഞതും മാഡി അവളെ കുർപ്പിച്ചു നോക്കികൊണ്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി.. ------- ഈ സമയം ഒരു ഇരുട്ട് മുറിയിൽ നിരത്തി ഒട്ടിച്ച ഫോട്ടോകളെ മാർക്ക്‌ കൊണ്ട് വെട്ടികളയുകയാണ്.... അവസാനം ഒരു ഫോട്ടോയിൽ ചെന്നു നിന്നു... ആ ഫോട്ടോയിൽ എത്തിയതും കൈയിൽ ഇരുന്ന മാർക്ക്‌ അടച്ചു വച്ചു... ഒരു ക്രൂരമായ ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു You are my next target അതും പറഞ്ഞു ആ മുറിയിൽ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങി വാതിൽ അടക്കുമ്പോൾ കൈയിലെ ഋതിക എന്നു എഴുതിയ ചെയിൻ പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.... എയർ ഹോളിലുടെ വെളിച്ചം ആ റൂമിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചാ ഫോട്ടോയിലേക്ക് അടിച്ചു... ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ നിൽക്കുന്ന ദക്ഷയുടെ ഫോട്ടോയിലേക്ക്...ഋതികയുടെ അടുത്ത ഇരയുടെ ഫോട്ടോലേക്ക് .. (തുടരും )

