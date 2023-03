CRAZY LOVE: ഭാഗം 32

രചന: AGNA

മിലാ.. കുട്ടാ... നീ ഇവളേ സങ്കടപെടുത്തിയപ്പോൾ ഇവള് എന്റെ അനിയത്തി ആണെന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു... പക്ഷെ ഇനി നീ കാരണം ഇവളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ... പിന്നെ നിന്റെ പിള്ളേർക്ക് അച്ഛൻ ഉണ്ടാവില്ല... " ജാൻവി ആദ്യം ഒരു ചിരിയോടെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവസാനം അവളുടെ ഭാവം മാറി... നീ പൊടി മാക്കാച്ചി തവളെ... " മിലാൻ ജാൻവിയെ നോക്കി കോക്രി കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഡാ😡..." ജാൻവി അലറിയതും മിലാൻ ജീവനും കൊണ്ട് ഓടി... മിലന്റെ ഓട്ടം കണ്ട് ദക്ഷ വാ പൊത്തി ചിരിച്ചു... ദക്ഷ ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഒരുനിമിഷം അവളെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു...ജാൻവിയുടെ നോട്ടം കണ്ട് ദക്ഷ പിരികം പൊക്കി... അമ്മേടെ അതെ ചിരിയ നിനക്ക്..." ജാൻവി ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞതും ദക്ഷ മുഖം താഴ്ത്തി... ചേച്ചി... " ഏറെ നേരത്തെ മൗനതിനു ശേഷം ദക്ഷ ജാൻവിയെ വിളിച്ചു എന്താടാ... " ജാൻവി അച്ഛന്റേം അമ്മേടേം ഫോട്ടോ ഉണ്ടോ... ഒന്ന് കാണാനാ... " പരുങ്ങി കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ജാൻവി ദക്ഷയെ നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട്... ജീൻസിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും ഫോൺ എടുത്ത് ഗാലറി open ചെയ്ത് അതിൽ നിനൊരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് ദക്ഷക്ക് നേരെ നിട്ടി ദക്ഷ അത് വാങ്ങിച്ചു... അതിലെക്ക്‌ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി...

കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു വന്നു അവളുടെ... ആ ഫോട്ടോയിൽ കൈ കൊണ്ട് പതിയെ തഴുകി... അച്ഛാ അമ്മ.. പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തോടെ അവള് വിളിച്ചു.... ദക്ഷയുടെ കണ്ണ് നിറയുന്നത് കണ്ടതും ജാൻവി അവളുടെ കണ്ണ് തുടച്ചു... അല്ല എന്തെകിലും ഉണ്ടോ കഴികാൻ... " വിഷയം മാറ്റാൻ ആയി ജാൻവി ചോദിച്ചു.. ദക്ഷ തല വിലങ്ങാലെ ആട്ടി... നിനക്ക് കുക്കിംഗ്‌ അറിയോ... " ജാൻവി അറിയാമായിരുന്നു... പക്ഷെ മറന്നു പോയി... " ദക്ഷ ഏഹ്... " ജാൻവി കുരിശിങ്കൽ വിട്ടിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം ഒന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കിലായിരുന്നു...ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെയാ... അത്കൊണ്ട് എല്ലാം മറന്നു പോയി... എന്നാലും വെക്കും " നിഷ്കു ഭാവത്തിൽ പറയുന്നവളെ കണ്ടതും ജാൻവി ചിരിച്ചുപോയി.. അല്ലുന് കുക്കിംഗ്‌ അറിയോ.. "ജാൻവി മ്മ്... ഇച്ചു നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ട് വെക്കും... പക്ഷെ എബിച്ചൻ വെക്കുന്നത് വയെയിൽ വെക്കാൻ കൊള്ളില്ല.." ദക്ഷ പറയുന്നത് കേട്ട് ജാൻവി ചിരിച്ചു ഭാഗ്യം അവന് കുക്കിംഗ്‌ അറിയാലോ... " ജാൻവി ചേച്ചിക്ക് അറിയോ കുക്കിംഗ്‌ .. "

ദക്ഷ ചോദിച്ചതും ജാൻവി അതിനു മറുപടി ആയി വെളുക്കനെ ചിരിച്ചു കൊടുത്തു... ഒന്നര മാസം മുൻപ് മരിച്ചാ സഞ്ജയുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗഷൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലെ അവരോട്... മ്മ് പറഞ്ഞു മാഡം... ഓക്കേ എങ്കിൽ വാ പോവാം.." മെറി അങ്ങനെ മെറിയുടെ കാർ ഒരു ഫ്ലാറ്റിനു മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു... കൂടെ വേറെ രണ്ട് ഓഫീസേസും ഉണ്ടായിരുന്നു... ലിഫ്റ്റിൽ കേറി... ഫ്ലാറ്റിനു മുന്നിൽ എത്തി bell അടിച്ചു ഒരു പ്രായമായ സ്ത്രീ ആണ് വാതിൽ തുറന്നത്... ഞങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗഷന്റെ ഭാഗം ആയിട്ട് വന്നതാ.. " മെറി അഹ് പറഞ്ഞിരുന്നു...അകത്തേക്ക് വാ..." ആ സ്ത്രീ അകത്തേക്ക് കടന്നതും സെറ്റിയിൽ ഒരു പ്രായമായ ആൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു... നിങ്ങൾ... " മെറി രണ്ടുപേരെയും സംശയത്തോടെ നോക്കി സഞ്ജുന്റെ പേരെന്റ്സ്... " അയാൾ മ്മ്...സഞ്ജയ്‌ടെ റൂം..." മെറി ചോദിച്ചതും അവര് ഒരു അടച്ചിട്ട റൂം കാട്ടി മെറി അത് തുറന്നു അകത്തേക്ക് കേറി ഈ കേസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗഷൻ ആണ്... അത് കൊണ്ട് ശ്രെദ്ധിച്ചു വേണം ചെക്ക്...

ഒരു ചെറിയ ക്ലൂ പോലും നമ്മുക്ക് ഉപകരപെടും..." മെറി പറഞ്ഞതും അവര് ആ റൂം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കൊറേ തിരഞ്ഞെകിലും ഒന്നും കണ്ടതാൻ ആയില്ല... അവര് റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ഹാളിലേക്കു വന്നു... സഞ്ജയ്‌നെ നിങ്ങൾ അവസാനമായി കണ്ടത് എപ്പളാ... " മെറി സഞ്ജയിയുടെ പേരെന്റ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ചോദിച്ചു ഓഫീസിലേക്ക് പോവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ്... പിന്നെ.. " ബാക്കി പറയാൻ ആവാതെ അവര് വിതുമ്പി... സഞ്ജയ്‌ക്ക്‌ വല്ല ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ എന്തെകിലും... "മെറി ഏയ്യ്.. ഇല്ല.. ഞങ്ങളുടെ അറിവിൽ അങ്ങനെ ആരുമില്ല... അവന് ഒറ്റക് നടക്കാനാ പണ്ട് തൊട്ട് താല്പര്യം ഫ്രണ്ട്സ്ന് പറയാൻ അങ്ങനെ ആരുമില്ല.." അയാൾ പറഞ്ഞു.. ഞങ്ങളുടെ മോനെ കൊന്നത് ആരായാലും കണ്ട് പിടിക്കണം മോളെ... ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ ഉള്ള മോനാ... അവനെ കൊന്ന് ഞങ്ങളെ അനാഥരാകിയവരെ വെറുതെ വിടരുത്... " ആ സ്ത്രീ കരഞ്ഞു കൊണ്ട് പറഞ്ഞതും മെറി അവരുടെ തൊളിൽ തട്ടി...

പിറ്റേദിവസം ആണ് അല്ലും എബിയും വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നത്... Bell അടിച്ചതും ജാൻവി ആണ് വാതിൽ തുറന്നത്... അല്ലുനെ എബിയേയും കണ്ടതും പല്ലിളിച്ചുകൊണ്ട് സെറ്റിയിൽ വന്നിരുന്നു... ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് നീ പണി എടുപ്പിക്കേണോടി... " ചായയും കൊണ്ട് വരുന്ന ദക്ഷയെ കണ്ട് എബി ചോദിച്ചു 😬😬" ജാൻവി ചേച്ചിയ എബിച്ചാ ചായ ഇട്ടേ... " ദക്ഷ എങ്കിൽ എനിക്ക് ചായ വേണ്ടാ... " അല്ലു വയർ ഉഴിഞ്ഞു കൊണ്ട് പറഞ്ഞതും ജാൻവി അവനെ നോക്കി പല്ല് കടിച്ചു ഞാൻ പോവേണ് ദക്ഷേ.. പിന്നെ വരാട്ടോ.. " ജാൻവി ദക്ഷയുടെ തലയിൽ താലോടി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.. അല്ലു...ഒന്ന് ഇങ്ങ് വന്നേ " ജാൻവി വിളിച്ചതും അല്ലു നെറ്റി ചുളിച്ചു കൊണ്ട് അവൾക്ക് ഒപ്പം പുറത്തെ ചെന്നു എന്താടി... " അല്ലു ഇന്ന് ഒരു 10.30 ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ olive ബീച്ചിലേക് വരോ... " ജാൻവി എന്തിനാ.. " അല്ലു ഒരു കാര്യം പറയാനാ... പിന്നെ നീ ഒറ്റക് വന്നമതി... " ജാൻവി ആയോ അപ്പൊ എബിയോ... " അല്ലു 😬😬അവൻ ഇവിടെ നിന്നോള്ളും അവനെ ആരും പിടിച്ചുണ്ട് പോവതൊന്നുമില്ല...

അല്ലങ്കിൽ വേണ്ടാ മെറിയുടെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞുവിട്ടോ.. "ജാൻവി ഏഹ്..." അല്ലു അഹ് അവൾടെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിട്.. പിനെ എബിക്ക് കുറച്ചു ബുദ്ധിയും വിവരവും ഒള്ളത് കൊണ്ട് അവളുടെ പുതിയ കേസിനു അവൻ എന്തായാലും ഉപകാരപെടും... " ജാൻവി 🤭അവന് ബുദ്ധിയും വിവരവും... തിരിച്ച് ഡെഡ് ബോഡി ആയിട്ട് വരാതിരുന്നാൽ മതി... " അല്ലു എന്തായാലും നിന്നെക്കാളും ബെതാ.. " ജാൻവി എന്നോട് തനിച്ചു നിനക്ക് എന്ത് പറയാനാ.. ഇനി പറയാൻ ഉണ്ടകിൽ തന്നെ എന്തോ സീരിയസ് കാര്യമാ... " അല്ലു നെറ്റി ചുളിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ദക്ഷയെ കുറിച്ച് പറയാനാ... " ജാൻവി അതിനു എബി വന്നാൽ എന്താ.. " അല്ലു നിനക്ക് വരാൻ പറ്റോങ്കിൽ വാ😬... " ജാൻവി പല്ല് കടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെന്നു പോയി... ജാൻവി വിട്ടിൽ എത്തിയതും ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നിത നില്കുനുണ്ടായിരുന്നു... ഇന്നലെ രാവിലെ പോയിട്ട് ഇപ്പോളാണലോടി വരുന്നത്... ഇത്രയും നേരം നീ എവിടെ പോയി കിടക്കേയിരുന്.. " നിത ഇർശത്തോടെ ചോദിച്ചു എന്റെ കാമുകന്റെ ഒപ്പം ബെഡ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോയതാ...എന്താ എന്തെകിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ നിനക്ക് ... "

ജാൻവി ചോദിച്ചതും നിതയുടെ വാ അടഞ്ഞു... ജാൻവി അവരെ പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് മുകളിലേക്കു കേറി പോയി.. റൂമിൽ എത്തിയതും ജാൻവി മെറിയെ വിളിച്ചു... ഇന്നലെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞു അല്ലു പറഞ്ഞപോലെ അങ്കിളിനെ ഈ കാര്യം അറിയിക്കണ്ട... ചെല്ലപ്പോ നിത വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയാലോ... " മെറി വരട്ടെ ആ നാറീ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ അവളുടെ എല്ല് ഞാൻ ഓടിക്കും... Dad എന്തായാലും എനിക് ഈ കാര്യം പറയണം.. എപ്പോൾ അല്ല സമയം ആവുമ്പോൾ... " ജാൻവി അഹ്... നീ എന്തെകിലും കാണിക്ക്.. " മെറി ഡി പിന്നെ... ഇന്ന് എബി നിന്റെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരും... " ജാൻവി എന്തിനു... " മെറി ജാൻവി എല്ലാ കാര്യവും വിഷതികരിച്ചു അങ്ങ് പറഞ്ഞു.. Are you crazy..? You idiot..!!"മെറി ജാൻവിക്ക് നേരെ അലറി ഒച്ച വെക്കണ്ട... അവൻ നിന്നെ just help ചെയ്തിട്ട് പൊക്കോളും.. " ജാൻവി 😬😬ഇനി അവന്റെ കൂടി help കിട്ടാത്തതിന്റെ കുറവേ ഒള്ളു.. " മെറി അത് പറഞ്ഞു call കട്ട്‌ ചെയ്തു... മെന്റൽ ബേബി..

" മെറി സ്റ്റേഷനിൽ ഇരുന്നു കേസിന്റെ ഫയൽ നോക്കുമ്പോൾ ആണ് എന്തോ ഒരു അബശബ്‌ദം കേട്ട് നോക്കിയതും പല്ലിളിച്ചു കൊണ്ട് ദെ നികുന്നു എബി... ഡാ നീയോ... നിന്നെ ആരാ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കടുത്തി വിട്ടേ.. " മെറി നിന്റെ ഫിയാൻസി ആണെന് പറഞ്ഞപ്പോ.. ആ പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന പോലീസാ കടുത്തി വിട്ടേ... " എബി പല്ലിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതും മെറി ടേബിളിൽ ശക്തിയായി അടിച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റു.. ആയോ അമ്മേ എന്റെ കൈ 😭... " മെറി കൈ കൊണ്ടഞ്ഞു വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ... " എബി പോടാ പട്ടി... " മെറി അല്ല ബേബി നിനക്ക് എന്റെ എന്ത് help ആണ് വേണ്ടത്... " എബി മെറിക്ക്‌ opposite ആയുള്ളൂ ചെയറിലേക്ക് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഫയൽ തിരിച്ചു വച്ചു... നോക്കുന്നത് കണ്ടാൽ സിബിഐ ആണെന് തോന്നും "മെറി പിറുപിറുത്തുകൊണ്ട് സിറ്റിലേക് ഇരുന്നു.. എനിക്ക് നിന്റെ ഒരു ഹെല്പും വേണ്ടാ... മിണ്ടാതെ അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി..." മെറി മനസ്സിലായി.. " എബി എന്ത്... " മെറി നിനക്ക് എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കാൻ അല്ലെ evening വരെ... " എബി പറഞ്ഞതും മെറി അവനെ നോക്കി പല്ല് കടിച്ചു.. എബി പല്ലിളിച്ചു കൊണ്ട് ടേബിളിന് ചുറ്റും കണ്ണ് പായിച്ചു... പെട്ടന്ന് അവന്റ കണ്ണിൽ ഒരു ഫോട്ടോ കുടുങ്ങിയതും... അവൻ ആ ഫോട്ടോ കൈയിൽ എടുത്തു... Akithir... " എബി അതിൽ നോക്കി ഗൗരവത്തോടെ മൊഴിഞ്ഞു...... (തുടരും )

