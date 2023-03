CRAZY LOVE: ഭാഗം 33

രചന: AGNA

എബി അതിൽ നോക്കി ഗൗരവത്തോടെ മൊഴിഞ്ഞു എബി പറയുന്നത് കേട്ട് മെറി തലഉയർത്തി നോക്കി... വെറൈറ്റി പേര് അല്ലെ... എബി പല്ലിളിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞതും മെറി പുച്ഛിച്ചു... ആരാടുയ ഈ കൈ..." എബി ഫോട്ടോ നോക്കികൊണ്ട് ചോദിച്ചു 😬എന്റെ അമ്മായിയാപ്പന്റെ... ഇങ്ങ് തന്നേ... " മെറി അത് എബിയുടെ കൈയിൽ നിന്നു വാങ്ങിച്ചു... പെട്ടന്ന് എന്തോ ഓർത്ത പോലെ അവള് ആ ഫോട്ടോയിലേക്ക് നോക്കി... പിന്നെ മേശപുറത്തിരുന്ന എല്ലാ ഫയൽസും വേഗം മറിച്ചു നോക്കാൻ തുടങ്ങി.... ഫയൽസ് മാറായിക്കുന്നതിനു അനുസരിച്ചു മെറിയുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരിയും ഗൗരവവും വന്നു മൂടി... താങ്ക്സ്... " മെറി എബിയെ നോക്കി പറഞ്ഞതും... അവൻ നെറ്റി ചുളിച്ചു കൊറേ നേരം ആയോടാ വന്നിട്ട്... " ജാൻവി കിതച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഏയ്‌ ഒരു അരമണിക്കൂർ അത്രയും ആയുള്ളൂ... " അല്ലു പല്ല് കടിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സോറി ഡാ... " ജാൻവി എന്താടി ഒരു പതിപ്പിക്കൽ... എന്തോ കാര്യം ഉണ്ടാലോ... " അല്ലു മ്മ്.. ഉണ്ട്...നമ്മൾ പരിചയപെട്ടിട്ട് എത്ര മാസം ആവൻ പോണിനു അറിയോ.." ജാൻവി 4 months 3 വീക്ക്സ് 2 days..." അല്ലു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വച്ചിട്ട് ഉണ്ടാലോ മോൻ.... " ജാൻവി ശോ എന്റെ ഒരു കാര്യം 😎"

അല്ലു വെറുതെ ഒന്ന് അടിച്ചാണ് സംഭവം ശെരിയായിരുന്നല്ലേ " അല്ലു മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്നെ ശെരിക്കും ഇഷ്ടാണോ... അല്ലെങ്കിൽ time പാസ്സോ.. " ജാൻവി Time പാസ്സിന് പ്രേമിക്കാൻ ജാൻവി അല്ല അല്ലു... "അല്ലു പറഞ്ഞതും ജാൻവി പല്ല് കടിച്ചു ഞാൻ സീരിയസ് ആയി പ്രേമിച്ചത് ശരത്തിനെ മാത്രമാ ബാക്കി എല്ലാവരും എനിക്ക് time പാസ്സ് ആയിരുന്നു..but sharath was cheating on me...." ജാൻവി പറഞ്ഞു നിർത്തി അല്ലുനെ നോക്കിയതും അല്ലു ജാൻവിയെ തന്നെ നോക്കിനിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോ ഞാൻ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്...ഒരുപാട് ഒരുപാട്... ഒരിക്കിലും അത് ഒരു ടൈംപാസ്സ്‌ അല്ല സീരിയസ് ആയി തന്നെയാ... " ജാൻവി പറയുന്നതിനു അനുസരിച്ചു അല്ലുന്റെ മുഖം മാറി തുടങ്ങി ആരാണ് ആ നിർഭാഗ്യവാൻ " അല്ലു ആകാംഷയോടെ ചോദിച്ചു അലക്സ്‌ കുരിശിങ്കൽ.. " ജാൻവി ഒരു ചിരിയോടെ പറഞ്ഞതും... അല്ലു ഞെട്ടി ശെരിക്കും ഞെട്ടി... കുറച്ചു നേരം ജാൻവിയെ നോക്കി അനങ്ങാതെ നിന്നു.. പിന്നെ എന്തോ ഓർത്തപോലെ കൈയിൽ ഒന്ന് നൂളി..

സ്വീറ്റി നീ അന്നത്തെ പോലെ തമാശ പറയില്ലലോ സത്യം അല്ലെ... "അല്ലു അതേടാ പൊട്ടാ... പിന്നെ വേറെ ഒരുകാര്യം... ആ ശരത്തിനെ പോലെ എന്നെ തേച്ചാൽ മോനെ അല്ലു നിനക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉള്ള വിസ ഞാൻ ഫ്രീ ആയി തരും..." ജാൻവി Same to you " അല്ലു പറഞ്ഞതും ജാൻവി കുർപ്പിച്ചു നോക്കി...അല്ലു ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു.. അഹ് പിന്നെ മൗത് വാച്ചിങ് അത് ഇനി വേണ്ടാ... " ജാൻവി എങ്കിലും നിനക്കും വേണ്ടാ.. " അല്ലു ഏഹ്... " ജാൻവി എന്നെകൾ വല്യ കോഴിയാ നീ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാ മോളെ... " അല്ലു ജാൻവിയെ നോക്കി ഇളിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എങ്കിലും കോംപ്രമൈസ്... " ജാൻവി ഏഹ്... " അല്ലു അല്ല നീ മൗത് വാച്ചിങ് നടത്തിക്കോ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല... അത്പോലെ തന്നെ ഞാനും നടത്തും നിനക്ക് പ്രശ്നമില്ല... അങ്ങനെ പ്രശ്നം സോൾവ്.." ജാൻവി എനിക്ക് ഓക്കേ... " അല്ലു പിന്നെ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് രണ്ടും ഒന്നും മിണ്ടില്ല... രണ്ടും കൂടി eye contact നടത്തേണ്... സ്വീറ്റി... " അല്ലു പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തോടെ വിളിച്ചു എന്താടാ പട്ടി... " ജാൻവി മൂഡ് പോയി... മൂഡ് പോയി... " അല്ലു എവിടെ... മൂഡ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പോയിട്ട് ഒന്നുമില്ല..

" ജാൻവി എഴുനേറ്റ് അല്ലു ഇരിക്കുന്നോടം നോക്കികൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊല്ല്... " അല്ലു നെഞ്ചിൽ കൈ വേച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആയോ നിന്നെ കൊന്നാൽ എന്റെ പിള്ളേർക്ക് ഡാഡി ഉണ്ടാവുല്ല😕..." ജാൻവി സ്വീറ്റി 🤧.. " അല്ലു എന്താടാ പട്ടി... " ജാൻവി If you don't mind... എനിക്ക് ഫ്രഞ്ച് തരോ 🙈... " അല്ലു പ്പ്ഫാ... " ജാൻവി താങ്ക്സ്🤧... പോവാ സ്വീറ്റി... " അല്ലു അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ ഓരോന്നായി കഴിഞ്ഞ് പോയികൊണ്ടിരുന്നു..... അല്ലും ജാൻവിയും സെറ്റ് ആയെങ്കിലും രണ്ടും പണ്ടത്തെ പോലെ കിരിയും പാമ്പും ആണ്... മെറി ഋതികയുടെ കേസ് ആയി മുന്നോട്ട് പോവുന്നു... ഏതാണ്ടൊക്കെ ആ കൊലയാളിയുടെ അടുത്ത് എത്തി നില്കുന്നുണ്ട് മെറി..... ദക്ഷ മിലോനോടുള്ള അവളുടെ പ്രണയം മനസ്സിൽ ഒളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചിരിച്ചും കളിച്ചും നടുക്കുകയാണ്.... ഇതിന്റെ ഇടക്ക് രാഹുലും മഹിയും പരസ്പരം പരിചയപെട്ടു... എന്നാൽ മാഡി രാഹുൽനോട് സംസാരിക്കുന്നത് മഹികോ... മാഡി മഹിയോട് സംസാരിക്കുന്നത് രാഹുലിനോ ഇഷ്ടമല്ല....

ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം അല്ലും എബിയും വിട്ടിൽ ഇരുന്നു ടീവി കാണുകയായിരുന്നു....പെട്ടന്നണ് അല്ലുന്റെ ഫോൺ bell അടിച്ചത് നോക്കിയപ്പോൾ ജാൻവി ആയിരുന്നു അഹ് സ്വീറ്റി പറയാടി.. " അല്ലു ഡാ അല്ലു നീ വേഗം എബിയെ കൂട്ടി മെറിയുടെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വാ " ജാൻവി എന്തുപറ്റി... എന്താ കാര്യം... " അല്ലു നീ വാ വന്നിട്ട് പറയാം... മെറിയാ നിങ്ങളോട് രണ്ടാളോടും വരാൻ പറഞ്ഞത്.. എന്തോ സീരിയസ് മാറ്ററാ... " ജാൻവി സ്വീറ്റി പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പോ അമ്മുനെ പിക് ചെയ്യാൻ പോണം... അവൾക്ക് കുറച്ചു ദൂരെ ഒരു സെമിനാർ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതിനു പോയേക്കുകയാണ്... ഇപ്പോ time അവറായി... " അല്ലു ദക്ഷയെ പിക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ മിലനെ പറഞ്ഞു വിട്ടോളം... നീയും എബിയും വേഗം സ്റ്റേഷനിലക്ക് വരാൻ നോക്ക്.. " ജാൻവി അതും പറഞ്ഞു call കട്ട്‌ ചെയ്തു എന്താടാ... എന്തപറ്റി.. " അല്ലു call കട്ട്‌ ചെയ്‌തത്തും എബി ചോദിച്ചു അത് നമ്മളോട് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു ജാൻവി... " അല്ലു എന്തിനാ... " എബി അറിയില്ല... പക്ഷെ വേഗം ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു... അമ്മുനെ മിലാൻ പിക് ചെയ്‌തോളൂനും പറഞ്ഞു... " അല്ലു പറഞ്ഞതും എബി നെറ്റി ചുളിച്ചുകൊണ്ട് റൂമിലേക്ക് പോയി... ഒരു ഫയലിലേക്ക് കണ്ണ് പായിച്ചുകൊണ്ട് മെറി ഒരു ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു...

"ഋതിക... നിന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ ഇനി എനിക്ക് അതികം time ആവശ്യമില്ല..." ദക്ഷ സെമിനാർ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയതും പുറത്ത് തന്നെ കാത്ത് നിൽക്കുന്ന മിലനെ കണ്ട് ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവനരികിലേക്ക് ചെന്നു മിലാൻ എന്താ ഇവിടെ... " ദക്ഷ നിന്നെ പിക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടതാ ജാൻവി... " മിലാൻ ഒരു ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു... അതിനു ദക്ഷയും തിരിച്ചു ചിരിച്ചു വാ കേർ.." മിലാൻ ദക്ഷയോട് കേറാൻ പറഞ്ഞതും അവള് കേറി മിലാൻ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ വണ്ടി നിർത്തി... ഇറങ്ങ് എന്തെകിലും കഴിച്ചിട്ട് പോവാം... അല്ലും എബിയും വിട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല... അത്കൊണ്ട് പതിയെ പോയമതി... നമ്മുക്ക് കുറച്ചു ചുറ്റിയിട്ട് ഒക്കെ വീട്ടിലേക് പോവാം എന്ത് പറയുന്നു... മ്മ്.. " ദക്ഷ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ തലയാട്ടി... അവർ റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് കേറി... ദക്ഷ ഒരു മസാലദോശ ഓഡർ ചെയിതു... അത് തന്നെ മിലനും ഓഡർ ചെയ്തു... കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവർ പോയത് പാർക്കിലേക്ക് ആണ്... കൊറേ നേരം അവിടെ ഇരുന്... മിലാൻ ഫോണിൽ ആരോടോ ചാറ്റിങ്ങിൽ ആണ്...

ദക്ഷ അവനെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്... മിലാൻ ഫോൺ ഓഫ്‌ ചെയ്ത് തിരിഞ്ഞതും തന്നെ നോക്കിനിൽക്കുന്ന ദക്ഷയെ കണ്ട് നെറ്റി ചുളിച്ചതും... ദക്ഷ അവനെ നോക്കി ചിരിച്ചു നമ്മുക്ക് നടന്നാലോ... " മിലാൻ ചോദിച്ചതും ദക്ഷ തലയാട്ടി... അങ്ങനെ അവർ നടക്കാൻ തുടങ്ങി.. ഇടക്ക് ദക്ഷയുടെ കൈ മിലന്റെ കൈയായി കോർത്തു... ദക്ഷയുടെ പെട്ടുനുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ മിലാൻ ഞെട്ടി എങ്കിലും... അവൻ അവൾക്ക് ഒരു പുഞ്ചിരി സമ്മാനിച്ചു മിലാൻ എന്തൊക്കയോ ദക്ഷയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്... ദക്ഷ എല്ലാത്തിനും മൂളുനും ഉണ്ട്... പെട്ടന്ന് മിലാൻ നിശബ്ദനായി... കാലുകളുടെ ചലനം നിന്നു... അവന്റെ മുഖഭാവം മാറുന്നത് കണ്ട്... ദക്ഷ മുഖം ചുള്ക്കി കൊണ്ട് നേരെ നോക്കിയതും... ഒരു നിമിഷം അവളുടെ നെഞ്ച് ഒന്ന് പിടഞ്ഞു... അവള് അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയി " ജെസ്സി ".... (തുടരും )

