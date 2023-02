CRAZY LOVE: ഭാഗം 8

രചന: AGNA

ദക്ഷ കണ്ണുകൾ തുറന്നതും പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലം കണ്ട് ആദ്യം ഭയനെങ്കിലും...പിന്നീട് അവൾക് അത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആണന് മനസിലായി.... അടുത്ത് ചെയറിൽ ഇരുന്നു ഫോണിൽ തൊണ്ടുന്ന മിലനെ കണ്ടതും അവൾക് പാതി ആശ്വാസം ആയി..... അഹ്... എഴുന്നേറ്റോ.... " കണ്ണ് തുറന്നു തന്നെ നോക്കുന്ന ദക്ഷയെ കണ്ട് മിലാൻ പറഞ്ഞു അതിനു അവൾ ഒന്ന് പുഞ്ചിരി.... താൻ number തന്നാൽ ഞാൻ വിട്ടിൽ വിളിച്ചു പറയാം.... " മിലാൻ പറഞ്ഞതും ദക്ഷ number പറഞ്ഞു കൊണ്ടുത്തു.... തന്റെ പേര് എന്തായിരുന്നു.... " മിലാൻ ദക്ഷ.... അഹ്..... മിലാൻ ദക്ഷ കൊടുത്ത അല്ലുന്റെ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു കാര്യം പറഞ്ഞു..... തിരിച്ചു ചെയറിൽ വന്നിരുന്നു.... ------------------------------------------------ എടാ നീ വേഗം റെഡി അവ്... " അല്ലു വേവലാതിയോടെ പറഞ്ഞു എന്തിനാടാ.... " എബി സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ വരെ പോണം.... " അല്ലു എന്തിനു... " എബി അല്ലു കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ എബിയോട് പറഞ്ഞു.... അല്ലു പറയുന്നത് കേട്ട് എബിക്ക് ടെൻഷൻ ആയി നെ വേഗം റെഡി അവ്.... " അല്ലു അഹ്... " എബി ------------------------------------------------- ആരായിരുന്നു അവര്... "

ദക്ഷ മിലനെ തന്നെ നോക്കികൊണ്ട് ചോദിച്ചു.... ക്രിമി കടി മൂത്ത് ഒരു പ്രേശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടതാ.... പിന്നെ അല്ലെ മനസിലായത് അത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ആണാനും... ഗുണ്ടകളുടെ നടുക്ക് ഞാൻ കേറിയ ചെന്നേനും.... " മിലാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ദക്ഷ പൊട്ടി ചിരിച്ചു.... മിലാൻ കുറച്ചു നേരം അവളെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു.... എന്തെ ഇങ്ങനെ നോക്കുനെ... " ദക്ഷ തന്റെ ചിരി കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട്.... " മിലാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ദക്ഷയുടെ കവിളുകൾ ചുവന്നു വന്നു എന്താ തന്റെ പേര്... " വിഷയം മാറ്റാനായി ദക്ഷ ചോദിച്ചു മിലാൻ... " മിലാൻ മിലാൻ... മ്ഹ്.. " ദക്ഷ കുറച്ചു നേരം അവർ സംസാരിച്ചു ഇരുന്നു... അപ്പോളാണ് മിലന്റെ ഫോൺ അടിച്ചത്... അവൻ ഫോൺ ചെവിയോട് അടുപ്പിച്ച് കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി.... ഞാൻ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട്‌ ആണ്... " മിലാൻ ആഹാ കണ്ട്... " അല്ലു അതും പറഞ്ഞു കൈ വീശി.. മിലനും തിരിച്ചു വീശി അമ്മു... " അല്ലു മിലന്റെ അടുത്തു വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു അമ്മുവോ അതാരാ..." മിലാൻ ഹോ സോറി ദക്ഷ... " എബി ആഹാ... " മിലാൻ അവരെ കൊണ്ട് അകത്തുകേറി....

അകത്തുകേറിയതും അവർക്കണ്ടു ട്രിപ്പ്‌ ഇട്ട് കിടക്കുന്ന ദക്ഷയെ.... അല്ലുന്റെ എബിയുടേം ഹൃദയം ഒരുനിമിഷം പിടഞ്ഞു... മോളെ..... " അല്ലു ദക്ഷയുടെ അടുത്തു വന്നു... അവളുടെ തലയിൽ താലോടി കൊണ്ട് വിളിച്ചു ഇച്ചു.... " അവളുടെ ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു... എന്തുപറ്റിയത് അമ്മു... " എബിചോദിച്ചതും ദക്ഷ ഒരുനിമിഷം മിലനെ നോക്കി... മിലാൻ ആണെങ്കിൽ അവളെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്... അവന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം നാലോണം ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നുണ്ടന്... ടെൻഷൻ അടിച്ചു ബിപി കുടിയതനാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞെ... " മിലാൻ അതിനു മാത്രം ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ... നിനക്ക് എന്താ... " അല്ലു അത് പിന്നെ.... എക്സാമിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം.. " ദക്ഷ പറഞ്ഞതും എബി അവളുടെ തലക് ഇട്ട് കൊട്ടി ദക്ഷ തല ഉഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് എബിയെ നോക്കി... എന്താ... " ദക്ഷ നിന്റെ അമ്മായിയാമ്മട നായിര് പെറ്റു... " എബി അത് നിന്റെ അമ്മായിയാമട ആട നാറി... " ദക്ഷ ഡീ... " എബി അലറി ഇച്ചു.... ങ്ങി... ങ്ങി... ഇച്ചു 😭😭" ദക്ഷ അല്ലുനെ നോക്കി കരയാൻ തുടങ്ങി എന്താ... എന്താടി...എന്തിനാ കരയുന്നേ... "

അല്ലു ദക്ഷടാ കരച്ചിൽ കേട്ട് മിലാൻ ഞെട്ടി കൊണ്ട് അവളെയും എബിയേയും മാറി മാറി നോക്കി... എബിച്ചൻ എന്നോട് വെറുതെ ദേഷ്യപെടുകയാ... " ദക്ഷ ചുണ്ട് വിതുമ്പിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു... 😬😬😬" എബി മിലാൻ ഇവരുടെ കളി കണ്ട് കിളിപോയി നിൽക്കുകയാണ്.... കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും അവര് ഡിസ്ചാർജ് ആയി ഇറങ്ങി.... Anyway thank you..... " അല്ലു മിലന്റെ കൈയിൽ കൈ ചേർത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.. എന്തായിരുന്നു പേര് പറഞ്ഞത്... " എബി മിലാൻ... " മിലാൻ അഹ്... ഇവിടെ എന്ത് ചെയുകയ മിലാൻ ... " അല്ലു ഞാൻ ഒരു boxer ആണ് ഹൈദ്രബാദിൽ ആയിരുന്നു... പിന്നെ പ്രാക്ടിസിന് വേണ്ടി ബാംഗ്ലൂർ വന്നതാ... " മിലാൻ ഒഹ്... Boxer ആണോ... അല്ല ഇപ്പോ എവിടെയാ stay ചെയുന്നത്... " എബി ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട്... അവിടെയ താമസം... " മിലാൻ ഓ... " അല്ലു ഫ്ലാറ്റിലേക് വരുന്നുണ്ടോ... " മിലാൻ ഇന്ന് എന്തായാലും ഇല്ലാ..... വയർ ഫുള്ള നാളെ വരാം... " അല്ലു അഹന്..... പിന്നെ അഡ്രസ് തന്നിട്ട് പൊക്കോ... " എബി ഏഹ്... അഹ് 🥴🥴.. " മിലാൻ അഡ്രസ് കൊണ്ടുത്കൊണ്ട് പോയി...

അപ്പൊ നാളെ ഫുഡ്‌ അവന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ... " അതുംപറഞ്ഞു അല്ലും എബിയും പരസ്പരം കൈ അടിച്ചു ദക്ഷ ആണെങ്കിൽ തടിക്കും കൈ കൊണ്ടുത്തു നില്കുനുണ്ട് ആരാ വായനോക്കി നിൽക്കേഡി... വാ..." അല്ലു പറഞ്ഞതും ദക്ഷ കൊഞ്ഞനം കുത്തികൊണ്ട് കാറിൽ കേറിയിരുന്നു.... വിട്ടിൽ ചെന്നതും ദക്ഷയുടെ മനസ്സിൽ മിലനും ആയിയുള്ള നിമിഷങ്ങൾ ആയിരുന്നു ദക്ഷയുടെ നടപ്പും ഭാവവും കണ്ട് അല്ലും എബിയും പരസ്പരം നോക്കി എന്തൊക്കയോ കാട്ടുന്നുണ്ട് നീ ഇത് ആരാ സ്വപ്നം കണ്ടുണ്ട് ഇരിക്കയാടി... " എബി ദക്ഷയുടെ തലയിൽ കൊട്ടികൊണ്ട് ചോദിച്ചു ദക്ഷ അത് ഇഷ്ടപെടാത്ത മുഖം കൊട്ടി... സ്വപ്നം കാണാതെ ഇരുന്നു കഴിക്കടി... " അല്ലു ദക്ഷ പെട്ടന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് റൂമിലേക്ക്‌ പോയി.....പോയ അതെ സ്പീഡിൽ അവൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് കണ്ട് അല്ലും എബിയും പരസ്പരം നോക്കി അതെ അയാളുടെ നമ്പർ ഉണ്ടോ... " ദക്ഷ കിതാച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ആരുടെ... " എബി സംശയത്തോടെ ദക്ഷയെ നോക്കി മറ്റേ മിലന്റെ... " ദക്ഷ ഉണ്ട്... " അല്ലു എങ്കിൽ വേഗം number താ... "

ദക്ഷ ഇപ്പോ തരാൻ സൗകര്യമില്ല... " അല്ലു താ ഇച്ചു... Plz 🥺🥺.. " ദക്ഷ പോയി കിടന്നുറങ്ങാടി... " എബി പോടാ പട്ടി... "ദക്ഷ ചുണ്ട് കുർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുകളിലേക്കു പോയി എടാ ഒരു പ്രേമം മണക്കുനിലെ..." അല്ലു പറഞ്ഞതും എബി മണക്കാൻ തുടങ്ങി... ഏയ്‌... എനിക്ക് മണം ഒന്നും വന്നില്ലാലോ.. " എബി ഇളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതും അല്ലു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് അവനെ എറിയാൻ പോയി.... ദക്ഷക്ക് ആണെങ്കിൽ ഉറക്കം വരുന്നില്ലായിരുന്നു.... മിലനെ കുറിച്ചായിരുന്നു മുഴുവൻ ചിന്തയും -------------------------------------------------- ടിങ് ടോങ് ടിങ് ടോങ്.... " bell അടിക്കുന്ന ശബ്‌ദം കേട്ട് മിലാൻ ചെന്ന് വാതിൽ തുറന്നു... എടി മെറി നീ എന്താ ഇവിടെ... " മിലാൻ മേറിയെയും ജാൻവിയെയും കണ്ടാ ഷോക്കിൽ ചോദിച്ചു നീ വന്നാന് അറിഞ്ഞാൽ.... പിന്നെ നിന്നെ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റോ... " മെറി അതും പറഞ്ഞു അകത്തേക്കു കേറി ഡാ മിലാ... " മിലന്റെ വയറ്റിന് ഇട്ട് ഇടിച്ചുകൊണ്ട് ജാൻവി അവനെ കെട്ടിപിടിച്ചു നീ എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയാതാണോടി കുടിയതി... " മിലാൻ വയർ ഉഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോതിച്ചതും ജാൻവി അവന്റെ കൈയിൽ കടിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് ഓടി... ഫുഡ്‌ ഒന്നുമില്ലെടാ... " അടുക്കളയിൽ നിന്നു വന്നുകൊണ്ട് മെറി ചോദിച്ചു ഇല്ലടി...

ഞാൻ പുറത്ത് നിന്നാ കഴിച്ചേ... അത്കൊണ്ട് ഒന്നും ഇണ്ടാക്കിയില്ല... " മിലാൻ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നപോലെയാ നിന്റെ പറച്ചിൽ.... സത്യം പറഞ്ഞാൽ വായേൽ വെക്കാൻ കൊള്ളൂല നീ ഉണ്ടാകുന്ന ഫുഡ്‌... " ജാൻവി മിലനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞതും അവന്റെ മുഖം കുർത്തു വന്നു.... മിലന്റെ മോന്ത കണ്ട് ജാൻവി പല്ലിളിച്ചുകാട്ടി... നിങ്ങൾ ഇന്ന് പോവുന്നുണ്ടോ... " മിലാൻ പിന്നെ പോണ്ടേ... " മെറി എടി പോവണ്ടടി... എന്റെ മൂന്നാലു ഫ്രണ്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് നാളെ... അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തെകിലും കൊണ്ടുക്കണ്ടേ... "മിലാൻ അയിന്... നീ ഞങ്ങളെ കൊടുക്കാൻ പോവേണോ..." ജാൻവി 😬😬തിനുന കാര്യമാഡി പറഞ്ഞത് ബോധമേ... " മിലാൻ അങ്ങനെ പറ 😁.. " ജാൻവി ഏയ്യ് അതൊന്നും ശെരിയാവില്ല എനിക്ക് നാളെ സ്റ്റേഷനിൽ പോണം.. " മെറി 😬😬നിനക്ക് എന്നോട് ഇപ്പോ ഒരു സ്നേഹവുമില്ല... ഒരു ദിവസം സ്റ്റേഷനിൽ പോയിലാന് വച്ച് ആകാശം ഒന്നും ഇടിഞ്ഞു വീഴില്ല... Plz ഡി... Plz... " മിലാൻ കൊഞ്ചിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞതും മെറി തലയാട്ടി...

നിന്റെ ഫ്രണ്ടിസിനെ കാണാൻ എങ്ങനെയാ നിന്നെ പോലെ വാവൽ ചപ്പിയാ മോന്തയാണോ..." ജാൻവി പറയുന്നത് കേട്ട് മിലാൻ പല്ല് കടിച്ചു... മെറി കിടന്നു ചിരികുനുണ്ട് അല്ല നിന്റെ ശരത്തിനെ പോലെ എരുമ ചപ്പിയാ മോന്തായ...." മിലാൻ പറഞ്ഞതും ജാൻവി അവനെ കുർപ്പിച്ചു നോക്കി... ആ നോട്ടം പന്തി അല്ല എന്ന് കണ്ടതും മിലാൻ നൈസ് ആയി അവിടന്നു മുങ്ങാൻ നോക്കി.... എന്നാൽ ജാൻവി അടുത്തിരിക്കുന്ന ബോട്ടിൽ എടുത്ത് മിലാന് നേരെ എറിഞ്ഞു ആ ബോട്ടിൽ കറക്റ്റ് ആയി മിലന്റെ നടുപ്പുറത് കൊണ്ടു ആാാ... എന്റെ നടു... " മിലാൻ അലറിയതും മെറി അവന്റെ അടുത്തേക് ഓടി വല്ല ആവിശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ ചേട്ടായി... അവളുടെ സ്വഭാവം അറിയാല്ലോ... " മെറി പറയുന്നത് കേട്ട് മിലാൻ അവളുടെ കൈ തട്ടി മാറ്റി നടും ഉഴിഞ്ഞു കൊണ്ട് മുറിയിലേക് പോയി.....

ജാൻവി മേറിയെ നോക്കി കോക്രി കാണിച്ചുകൊണ്ട്... അടുത്തുള്ള റൂമിലേക്ക്‌ കേറി പുറകെ മെറിയും... ------------------------------------------------- പിറ്റേദിവസം ടിങ് ടോങ് ടിങ് ടോങ്... " bell അടിക്കുന്ന ശബ്‌ദം കേട്ട്... ക്യാരറ്റ് തിന്നുണ്ട് ഇരുന്ന ജാൻവി അത് മതിയാകി വാതലിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി... ജനവിയുടെ ഓട്ടം കണ്ട് മെറി തലക് കൈയും കൊടുത്തു നിന്നു... ദെയിവമേ നല്ല അടർ മൊഞ്ചൻ മാര് ആയിരിക്കണേ... " ജാൻവി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് വാതിൽ തുറന്നതും അല്ലും എബിയും നടുക്ക് ആയി ദക്ഷയും നില്കുനുണ്ട്.... ജാൻവി അല്ലുനേം എബിയേയും കണ്ട് ഞെട്ടി നിൽക്കുകയാണ്.... അതെ അവസ്ഥയിൽ അല്ലും എബിയും നില്കുനുണ്ട്......... (തുടരും )

