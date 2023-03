CRAZY LOVE: ഭാഗം 9

രചന: AGNA

ജാൻവി അല്ലുനേം എബിയേം കണ്ട് ഞെട്ടി നിൽക്കുകയാണ്.... അതെ അവസ്ഥയിൽ അല്ലും എബിയും നില്കുനുണ്ട്.... സ്വീറ്റി.....!!!" ജാൻവിയെ കണ്ടാ ത്രില്ലിൽ അല്ലു ജാൻവിയെ കെട്ടിപിടിച്ചു.... അല്ലുന്നു കെട്ടിപിടിച്ചത് മാത്രമേ ഓർമയുണ്ടായിരുന്നോള്ളൂ പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ എബിയുടെ മേത് ആയിരുന്നു.... അല്ലു നടന്നത് മുഴുവൻ റിവേഴ്‌സ് ചെയ്തു.... ഡാ പട്ടി... നീ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടികൊട... " അല്ലു ചെന്ന് കെട്ടിപിടിച്ചതും ജാൻവി ദേഷ്യത്തോടെ അവനെ പിടിച്ച് മാറ്റി ചെപ്പിക്കുറ്റി നോക്കി ഒറ്റ അടിയായിരുന്നു.... അല്ലു on തെ സ്പോട്ടിൽ എബിയുടെ അടുത്ത് എത്തി..... എബിയുടെ ഷോൾഡറിൽ തല വച്ച് അവനെ കെട്ടിപിടിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇപ്പോ അല്ലു നില്കുന്നത്.... ഇവൾ എന്താടാ ഇവിടെ... " എബി അല്ലുന്നു കേൾക്കാൻ പാകത്തിൽ ചോദിച്ചു അത് തനായ എന്റെ സംശയം... ഇനി നമ്മുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് മാറിപ്പോയോ.... ഇനി ഇവളുടെ ഫ്ലാറ്റ് എങ്ങാനും ആയിരിക്കോ ഇത്... " അല്ലു അങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം...നമ്മൾ അവൻ തന്ന കറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിൽ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്......

ഇനി ഇവൾ അവന്റെ കാമുകി വല്ലതും ആയിരിക്കോ.... " എബി അങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല.... ഇനി ചാൻസ് ഇണ്ടാവോ... " അല്ലു ഉണ്ടാവാൻ ആണ് കൂടുതൽ ചാൻസ്... " എബി നീ മനുഷ്യന്റെ ബിപി കൂട്ടാലേ... " അല്ലു ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ജാൻവിയെയും മാറി മാറി നോക്കുകയാണ് ദക്ഷ.... ജാൻവി ആണെങ്കിൽ ചെവികുർപ്പിച്ചു നില്കുനുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ.... വാതിൽ തുറക്കാൻ പോയ ആളുടെ ഒച്ചയും അനക്കവും കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ട് മെറി ചെന്ന് നോക്കിയതും കുന്തം വിഴുങ്ങിയ പോലെ നിൽക്കുന്ന ജാൻവിയെ കണ്ട്... മെറി വാതിലിന്റെ അവിടേക്ക് നോക്കിയതും... ഞെട്ടി ഞെട്ടി മെറിയും ഞെട്ടി... പക്ഷെ നമ്മുടെ എബി വീണ്ടും ഞെട്ടി കുന്തം വിഴുങ്ങി പോലെ നില്കുനുണ്ട്... ദക്ഷ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും മനസിലാവാതെ രണ്ടാൾക്കാരെയും മാറി മാറി നോക്കുനുണ്ട്.... നിന്റെ സ്വീറ്റി മാത്രമല്ലടാ... എന്റെ മെന്റലും ഉണ്ട് ഇവിടെ...." എബി പറയുന്നത് കേട്ട് ഞെട്ടി കൊണ്ട് അല്ലു നേരെ നിന്നു... ഇവമാരോ... ഇവന്മാര് എന്താ ഇവിടെ... " മെറി ആവോ.. ഇനി ഇതായിരിക്കോ മിലന്റെ ഫ്രണ്ട്സ്... "

ജാൻവി ഏയ്‌... Never... അങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല... " മെറി ചാൻസ് ഉണ്ടാകില്ലോ... " ജാൻവി പറഞ്ഞതും മെറി ഉമിനിരിറകികൊണ്ട് ജാൻവിയെ നോക്കി ആരാടി ആ പെണ്ണ്... " മെറി ദക്ഷയെ നോക്കികൊണ്ട് ജാൻവിയോട് ചോദിച്ചു ആാ... " ജാൻവി കൈ മലർത്തി കാട്ടി രണ്ടാൾക്കാരും പരസ്പരം കുശുകുശുകുനുണ്ട്..... എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒന്നും മനസിലാവാതെ പാവം ദക്ഷ നില്കുനുണ്ട്... ഇച്ചു... എബിച്ച... നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെ നേരത്തെ അറിയോ... " ദക്ഷ അല്ലുനേം എബിനേം നോക്കി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ജനവിയുടെയും മേറിയുടെയും ഫോക്കസ് ദക്ഷയിൽ ആയി... അറിയുന്നോ... ഇതാ എന്റെ സ്വീറ്റി🙈 നിന്റെ ചേട്ടത്തിയമ്മ.... " അല്ലു പറയുന്നത് കേട്ട് ജാൻവി പല്ല് കടിച്ചു... ദക്ഷ ഞെട്ടി കൊണ്ട് ജാൻവിയെ നോക്കി ഇത് എന്റെ മെന്റൽ🙈... നിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചേട്ടത്തിയമ്മ... " എബി പ്ഫ.... ആരാടാ നിന്റെ മെന്റൽ... അവന്റെ അമ്മുമ്മടാ ഒരു ചേട്ടത്തിയമ്മ..... എന്റെ പൊന്ന് കൊച്ചേ... ഇവനു വട്ടാ മുഴുത്ത വട്ട് വല്ല പ്രാന്താശുപുത്രിയിലും കൊണ്ടുപോയി ഇട്ട്... ഈ ഇഡിയറ്റിനെ... "

മെറി അലറി നിന്റെ തന്തയെ കൊണ്ട് പോയി ഇടടി പ്രാന്താശുപുത്രിയിൽ.... " എബിയും അലറി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ കേറി വന്നു.... എന്റെ പപ്പയെ വിളിക്കുന്നോടാ പരനാറി.... " മെറി വയലന്റ് ആയികൊണ്ട് പറഞ്ഞു... Violence violence violence.... I don't like violence... But violence like me.... "അതിന്റെ ഇടക്ക് അല്ലുന്റെ ഡയലോഗ് അടിയും കൂടി കേട്ടതും ജാൻവിയും മെറിയും എബിയും അവനെ നോക്കി പല്ല് കടിച്ചതും അല്ലു ഒന്ന് ഇളിച്ചുകൊടുത്തു... എബിച്ച... ഫ്ലാറ്റ് മാറിപോയാന് തോന്നുന്നു.... ഒന്ന് നോക്കിയേ കറക്റ്റ് അഡ്രസ് തന്നെ അല്ലെ..." ദക്ഷ അതേടി കറക്റ്റ് അഡ്രസ.... " എബി What is the matter baby???... " ജാൻവി അല്ലുനെ നോക്കികൊണ്ട് ചോദിച്ചു... മാറ്റർ നിന്റെ അമ്മുമ്മടാ നായിര് പെറ്റു... " അല്ലു അമ്മുമ്മടാ നായിര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ.... ഓഹ് മൈ ഗോഡി 😱മൈ മുത്തശ്ശൻ.... എന്റെ ചത്തു പോയ മുത്തശ്ശനെ പറയോട നാറി.... " അതുംപറഞ്ഞു ജാൻവി അല്ലുന്നു ഇട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു.... ഇപ്രാവശ്യം അല്ലു ദക്ഷയുടെ മെത്തേക്കാണ് വീണത്.... ഇച്ചു are you ok...?? " ദക്ഷ അല്ലുനെ താങ്ങി പിടിച്ചുകൊണ്ടു ചോദിച്ചു Iam not ok.... "അല്ലു അതും പറഞ്ഞു തലയിക്ക്‌ ചുറ്റും പറക്കുന്ന കിളികളെ പിടിച്ച് കൂട്ടിൽ കെറ്റനുള്ള തിരക്കിൽ ആണ്....

അല്ലു കിളികളെ കൂട്ടിൽ കെറ്റി തിരിഞ്ഞു വന്നു നിനക്ക് തോന്നുമ്പോ തോന്നുമ്പോ തല്ലാൻ ഞാൻ എന്താടി ചെണ്ടയോ..." അതും പറഞ്ഞു അല്ലു ജൻവിക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചതും ജാൻവി കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു എന്തിലോ വന്ന് ഇടിച്ചു.... ജാൻവി തലഉയർത്തി നോക്കിയതും മിലനെ കണ്ട് ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു.... ങ്ങി..... ങ്ങി 😭..... അടിച്ചു എന്നെ ഇവൻ അടിച്ചു 😭😭😭ങ്ങി... ങ്ങി... " ജാൻവി മിലന്റെ അടുത്ത് കള്ള കണ്ണുനീർ പൊഴിക്കാൻ തുടങ്ങി.... നന്നായി... അല്ലങ്കിലും നിനക്ക് ഒരു അടിയുടെ കുറവുണ്ട്... " മിലാൻ പോടാ പട്ടി.... " ജാൻവി പട്ടി നിന്റെ കെട്ടിയോൻ.. " മിലാൻ ഉഫ്... " മിലാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് അല്ലു നെഞ്ച് ഒന്ന് തടവി... അല്ല ഇവരെ എന്തിനാ പുറത്ത് നിർത്തിയിരികുനെ അകത്തേക്ക് കേറി വാ... "മിലാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് മെറിയും ജാൻവിയും ഞെട്ടി... അപ്പൊ ഇവരാണോ... ചേട്ടായി പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട്സ്...." മെറി യാ... " മിലാൻ നിനക്ക് വേറെ ആരെയും കിട്ടിയിലെട ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട്... " ജാൻവി പൊടി.... എന്തായാലും നിന്റെ ശരതിനെ പോലെ അല്ല അല്ലു പറയുന്നത് കേട്ട് ജാൻവിയുടെ മുഖം കുർത്തു വന്നു... ദക്ഷ... വാടോ അവിടെ തന്നെ നില്കാതെ... വാ അല്ലു... വാ എബി... " മിലാൻ ദക്ഷയുടെ കൈയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടു അകത്തേക്കു കേറ്റി പെട്ടനുള്ള മിലന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ദക്ഷ ഞെട്ടി...

അവൾ അവനെ തന്നെ നോക്കി ആണ് നടപ്പ്... ഇത് കണ്ട് എബി അവളുടെ തലക് ഇട്ട് ഒന്ന് കൊട്ടി... ആാാാ...." ദക്ഷ എബിയെ കുർപ്പിച്ചു നോക്കി... നേരെ നോക്കി നടക്കടി... "എബി പറഞ്ഞതും ദക്ഷ മുഖം തിരിച്ചു എടി മെറി... ഇത് എന്താണ്... നിന്റെ ചേട്ടായിക്ക് ആ പെണ്ണിനോട് ഒരു ഇളക്കം ഇനി വല്ല പ്യാറോ കാതലോ എന്തേലും ആണോ..." ജാൻവി ഒന്ന് പൊടി... ചേട്ടായിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല... ചേട്ടായി നേരെത്തെ ബുക്ക്ട് ആണ്.... " മെറി അത് പറഞ്ഞു അകത്തേക്ക് കേറി ഇവരെ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയോ... " മിലാൻ ജാൻവിയെയും മേറിയെയും ചുണ്ടികൊണ്ട് ചോദിച്ചു പിന്നെ.... " അല്ലു and എബി കോറസിൽ ഇവര് മിലന്റെ ആരാ... " അല്ലു ഇത് എന്റെ പെങ്ങളാ മെറി... " മിലാൻ മേറിയെ ചുണ്ടികൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓ... അപ്പൊ എന്റെ ഭാവി അളിയൻ ആണ്... " എബി മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഇത് മേറിഡാ ഫ്രണ്ട് ജാൻവി... " ജാൻവിയെ ചുണ്ടികൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ.... " അല്ലു രണ്ടുപേരിലേക്കും വിരൽ ചുണ്ടികൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല ഫ്രണ്ട്സാ... എന്തെ " മിലാൻ ഏയ്യ് ഒന്നുല്ല.... "

അല്ലു മെറി മാത്രമോള്ള പെങ്ങൾ ആയിട്ട്... " എബി ഏയ്‌ ഒരാള് കുടി ഇണ്ട്...മാഡ്ഡി... "മിലാൻ ഓ..." എബി മെറി ഇവർക്ക് കുടിക്കാൻ എന്തെകിലും എടുക്ക്... " മിലാൻ പറഞ്ഞതും മെറി എബിയെ നോക്കി പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി.... പുറകെ ജാൻവിയും.... എടി ജ്യൂസിൽ വല്ലതും കലക്കി കൊടുത്താലോ... " ജാൻവി ഒന്ന് പോയെടി... " മെറി വേണ്ടകിൽ വേണ്ട..." ജാൻവി അല്ലു ഒരു call വന്ന് പുറത്തേക് പോയി.... എബി ആണെങ്കിൽ ഫോണിൽ ആരോടോ വയിങ്കര ചാറ്റിലാ.... ദക്ഷ അവിടെ പോസ്റ്റ്‌ ആയി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് മിലാൻ വിളിച്ചു.... വാ ദക്ഷേ... ഞാൻ ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റി കാണിക്കാ.. " മിലാൻ പറഞ്ഞതും ദക്ഷ ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു അവൾ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മിലന്റെ കൂടെ പോയി...3 റൂമും... ഒരു ലിവിങ് റൂമും ഒരു ഡിനിംഗ് റൂമും അടുക്കളയും ഒള്ള ഫ്ലാറ്റ് ആയിരുന്നു.... മിലന്റെ റൂമിൽ എത്തിയതും അവൾ ചുറ്റിനും ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞതും തൊട്ട് മുന്നിൽ തന്നെ മിലാൻ നില്കുനുണ്ടായിരുന്നു....അവൾ തോട്ടു തൊട്ടില്ല എന്നാ പോലെ ആയിരുന്നു നിൽപ്പ്.... ഇപ്പോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് നിന്നാൽ ഗർഭം ഇല്ലാതെ രക്ഷപെടാം... പക്ഷെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഒരു കൊച്ചിനേം എടുത്തുകൊണ്ടു ഇതിന്റ തന്തയെ കണ്ടോ ഇതിന്റ തന്തയെ കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു നടകാം...കണ്ണിൽ നോക്കി ഗർഭം ഉണ്ടാകുന്ന ജാതിയ.... അഞ്ചു പൈസക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല..... പെട്ടന്ന് എവിടാനോ പൊട്ടി മുളച്ചു കൊണ്ട് ജാൻവി പറഞ്ഞു.... (തുടരും )

